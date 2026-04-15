ترامب يقول أن الحرب قد انتهت تقريبا

(دونالد ترامب) يقول أن الحرب ضد إيران « تنتهي » وتضرب الصيغ، لأنها تقترح تحولا سريعا بعد عدة أسابيع من التصعيد العسكري، والاضطرابات النفطية، والصفقات الشائكة. ومع ذلك، فخلف هذا السرد بعد الأزمات، تصف الوقائع حالة أكثر استقرارا. ودخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 8 نيسان/أبريل، ولكنه لا يزال هشا. فشل مناقشات نهاية الأسبوع الماضي في باكستان. وفي الوقت نفسه، فرض واشنطن حصاراً بحرياً على إيران، عرضه موظفون عامون أمريكيون على أنه فعال بما فيه الكفاية لإيقاف تجارة إيران بأكملها عن طريق البحر. وفيما بين خطاب الانتصار والضغوط الاقتصادية القصوى واحتمال استئناف المحادثات، يحاول دونالد ترامب الاستيلاء على السرد السياسي للحرب التي لا تزال نتائجها معلقة من عدة أقفال رئيسية.

(ترامب) يدعي بالفعل خروجاً من الحرب

مساء يوم الثلاثاء 14 أبريل، دونالد ترامب أكّد أخبار فوكس أن الحرب كانت « أكثر » وقبل ساعات قليلة، أشار أيضا في مقابلة مع الصحافة الأمريكية إلى أنه يمكن عقد جولة جديدة من المناقشات مع إيران في اليومين المقبلين في باكستان. هذا المكان لم يرتجل ويربط رئيس الولايات المتحدة اتصاله الآن بأفكارين بسيطتين، هما: أن إيران ستضعف إلى حد رغبتها في إبرام اتفاق، وأن الولايات المتحدة ستكون في وضع من القوة لفرض شروط رفع مستوى الاتفاق. وتستهدف الرسالة كلا من الرأي الأمريكي والحلفاء الإقليميين والأسواق التي تستجيب الآن لكل إشارة تفاوضية وكذلك للتطورات العسكرية.

هذا تحديد النطاق يسمح أيضاً لـ(دونالد ترامب) بتحويل تسلسل مشوّش إلى قصة شبه ضحية غير أن الجولة الأولى من المناقشات في إسلام أباد مع نائب الرئيس JD Vance لم تسفر عن أي اتفاق. وترك المفاوضون دون انفصال، في خلفية الخلاف العميق على برنامج إيران النووي، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب، وسرعة رفع الجزاءات المحتملة. ولذلك، يسعى رئيس الولايات المتحدة إلى تقديم الفشل الأولي ليس كطريق مسدود، وإنما كخطوة نحو حل وسط يقوله الآن قريب. إنها طريقة تقليدية لدفع النظرة: أقل نحو المحتوى الحقيقي للمفاوضات من فكرة التوصل إلى نتيجة وشيكة.

خيار باكستان كمكان للوساطة يعزز هذا الترميز (ترامب) أشاد بـ « العمل الأخلاقي » لقائد الجيش الباكستاني، (أسيم منير)، كميسر رئيسي لاستئناف الحوار. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نفسه اعتبر احتمالاً كبيراً لاستئناف المناقشات قريباً بعد تبادل مع نائب رئيس وزراء باكستان ولا يعني هذا التقارب أن الاتفاق جاهز. بل إنه يشير إلى أن عواصم عديدة ترغب في تجنب استئناف الأعمال العدائية المفتوحة فورا، حتى مع استمرار ارتفاع الصكوك القسرية الأمريكية.

الحرب التي لا تقولها الحقائق انتهت

ويأتي التأكيد الرئاسي ضد ملاحظة بسيطة: فالحرب ليست مغلقة رسميا. وقد بدأ نفاذ وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين منذ 8 نيسان/أبريل، ولكنه ليس تسوية سياسية. اعترف (جي دي فانس) نفسه بأنه ما زال هناك عدم ثقة عميقة بين (واشنطن) و (طهران) من المستحيل محوه ليلاً وقال نائب الرئيس إنه يشعر بشعور جيد جدا على مسار المحادثات، في الوقت الذي يعترف فيه بأن عدم الثقة المتبادل لا يزال كبيرا. وبعبارة أخرى، يريد البيت الأبيض أن يجعل الناس يؤمنون بدينامية للسلام، ولكن قادته لا يزالون يصفون علاقة على حافة الانتكاس.

كما أن المسرح الإقليمي بعيد عن تحقيق الاستقرار. وقد بدأ النزاع الموسع في 28 شباط/فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران، تليها ردود إيرانية على إسرائيل ودول الخليج مع القواعد الأمريكية. وفي وقت لاحق، فتح حزب الله جبهة دعم في طهران في 2 آذار/مارس، مما أدى إلى هجوم إسرائيلي في لبنان. This sequence caused thousands of deaths and massive displacements. The available records indicate that approximately 5,000 people have died in hostilities, including nearly 3,000 in Iran and 2,000 in Lebanon, while the Lebanese authorities report more than 1.2 million internally displaced persons. والحرب التي لا تزال تنتج مثل هذه الآثار البشرية والإقليمية لا تلخيصا خطيرا في صيغة من أجل نهاية قريبة.

مضيق (أورموز) هو إنكار آخر للإعلانات السريعة وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال المرور مشلولا إلى حد كبير. وفي يوم الأربعاء، 15 نيسان/أبريل، مثلت حركة المرور هناك أكثر من جزء من أكثر من 130 عملية عبور يومية شوهدت قبل الحرب. ولا تزال صادرات الخليج مقيدة، مما اضطر المصافي والمستوردين إلى التماس شحنات بديلة على وجه السرعة. وإلى أن يتم إعادة فتح هذا الممر المركزي للطاقة وتأمينه حقا، يظل الجوهر الاقتصادي للصراع نشطا. والقول إن الحرب قد انتهت تقريباً في حين أن الصدمة الأرضية الاستراتيجية لا تزال تعوق التدفقات العالمية هي على الأقل توقع سياسي.

الحصار الأمريكي، أقصى ضغط تحت مشعل السلام

التناقض الأوضح يكمن في الاختيار الأمريكي لتشديد الضغط في اللحظة التي يتحدث فيها ترامب بهدوء On Monday, 13 April, Washington implemented a blockade of Iranian ports. وفي يوم الأربعاء، زعم الأدميرال براد كوبر، رئيس القيادة المركزية للولايات المتحدة، أن قوات الولايات المتحدة أوقفت تماما التجارة الاقتصادية البحرية التي تدخل وتغادر إيران في أقل من 36 ساعة. ووفقاً له، يمثل هذا المرور نسبة 90 في المائة من الاقتصاد الإيراني. وأُجبرت عدة سفن على الالتفاف، بما في ذلك ناقلة تحملها مصالح صينية بموجب جزاءات الولايات المتحدة. وقد تم بالفعل اعتراض ثمانية ناقلات نفط مرتبطة بإيران منذ بدء العملية، وفقا لعدة تقارير متسقة.

هذه الاستراتيجية لم تكن سوى لفتة من المفاوضات وهو تصعيد قسري كبير. إدارة (ترامب) تريد خنق قدرة (إيران) على التصدير والتجارة وتمويل قدرتها الاقتصادية على الصمود وعلى الصعيد السياسي، يشكل البيت الأبيض هذا الحصار أداة للسلام، تهدف إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المناقشة. ومن الناحية العملية، يُفترض أن تكون نسبة القوة العسكرية والاقتصادية. وهذه الثغرة بين الشعار المستخدم وواقع العمل تغذي الزاوية المركزية للتسلسل: ترامب تتكلم كما لو كان النزاع يقترب، في حين أن واشنطن لا تزال تتصرف كما لو كان على الخصم أن ينحني في خضم الحرب.

إن سوق النفط تعكس تماما هذا التضارب. وفي صباح يوم الأربعاء، عمل برينت حوالي 95.22 دولاراً للبرميل ووكالة الجمارك العالمية حوالي 91.11 دولاراً، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق. ولا يقرأ المستثمرون هذه التراجعات كدليل على العودة إلى الوضع الطبيعي، بل كترجمة للرهان: احتمال استئناف المناقشات وتهدئة القيود في المستقبل. وتظهر الحركات الأخيرة في المقام الأول أن الأسعار أصبحت الآن أكثر استجابة للإشارات الدبلوماسية من التطورات في ميدان المعركة. وهذا يعني أن السوق تؤمن بإمكانية الاسترخاء. وهذا لا يعني أنه يرى أن الحرب ستستقر.

الشعار الحقيقي يبقى نووياً

ما زال هناك خلاف كامل

والعقبة الرئيسية لم تختفي. خلال محادثات نهاية الأسبوع الماضي في إسلام أباد، القضية النووية أعاقت أي تقدم. واقترحت واشنطن تعليقا لمدة 20 عاما لجميع الأنشطة النووية الإيرانية. وتقدمت طهران بفترة أقصر بكثير، تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات حسب الأدلة المتاحة. وتطالب الولايات المتحدة أيضا بالإفراج عن المواد النووية الغنية من إيران. ومن جهة أخرى، تدعو السلطات الإيرانية إلى رفع الجزاءات الدولية. وخلف هذه المواقف هو القلب الحقيقي للصراع: ليس وقف إطلاق النار العسكري فحسب، بل أيضا تعريف ما يمكن أن يكون غطاء مقبولا لأحد الطرفين، وتسوية مقبولة للآخر.

ترامب بنفسه يعقّد الصورة In the American press, he marked his distance with the idea of a 20-year suspension, for fear that it would be interpreted as a concession too favourable to Tehran. ويبرز هذا التردد مشكلة هيكلية للموقف الأمريكي: فالبيت الأبيض يريد الإعلان عن سلام قريب مع الحفاظ على هدف متطرف بشأن الطاقة النووية الإيرانية. وكلما زاد الطلب الأمريكي، ازداد صعوبة تحويل وقف إطلاق النار التكتيكي إلى اتفاق دائم. ولذلك فإن الاتصالات الرئاسية تتقدم بسرعة أكبر من الهيكل الدبلوماسي الحقيقي.

تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الواقع التقني

وشدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء على نقطة حاسمة: لا يمكن أن يكون أي اتفاق موثوقا به بدون آليات تحقق مفصّلة للغاية. وتقدر الوكالة أن لدى إيران 440.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو مستوى يقترب من العتبة العسكرية. وقال غروسي إن مدة الوقف الاختياري المحتمل هي قرار سياسي، ولكن أي صيغة تتطلب تفتيشا صارما. This intervention puts at the centre what the political narrative tends to streamline: a war can interrupt militarily before being settled on its main object. وطالما ظلت المسألة النووية حساسة، فإن الحديث عن حرب تكاد تنتهي هو شعار أكثر من بيان.

نقطة القفل الموقف الأمريكي المركز الإيراني مدة وقف اختياري نووي 20 سنة مقترحة 3 إلى 5 سنوات مخزونات اليورانيوم المخصب طلب مغادرة إيران التخزين التفاوضي أو التحلل العقوبات صيانة الضغط المبلغ المطلوب الضوابط تعزيز التحقق ما زال القبول غير واضح

وتلخص هذه الخطوط الفجوة التي لا تزال ظاهرة بين الجزأين. وقد تستأنف المفاوضات، ولكن خطوطها الحمراء لا تزال بعيدة. تود ترامب الاستفادة سياسيا من السلام السريع. إيران تريد أن تتجنب التوقيع تحت الإكراه على نص يبدو وكأنه تسليم نووي. ويحاول الوسطاء الباكستانيون، فيما بينهم، منع العودة الفورية إلى التصعيد.

Pakistan, diplomatic scene of forced de-escalation

إسلام أباد لم يعد ديكور ثانوي بسيط وقد أثبتت باكستان أنها قناة اتصال مفيدة لأنها تحتفظ بعلاقات مع واشنطن والعديد من صناديق الخليج وطهران، مع الاهتمام أيضا بمنع التوسع الإقليمي في النزاع. (دونالد ترامب) يعترف بهذه الفائدة كما شدد أنطونيو غوتيريس على دور باكستان الذي يعطي الوساطة شرعية دولية إضافية. وبالنسبة للإدارة الأمريكية، تقدم باكستان تضاريس محايدة، بعيدا عن العواصم الأوروبية وأقل توجيها سياسيا من العودة إلى عمان أو فيينا.

غير أن هذه الوساطة لا تخفي ضعف اللحظة. وإذا كان لواشنطن وطهران بالفعل أساس متين، فإنهما لن يحتاجا إلى مثل هذا النشاط من أجل إيجاد أنفسهما في حالة طوارئ بعد فشل عطلة نهاية الأسبوع. ولذلك، فإن باكستان لا تؤيد السلام إلا للحفاظ على خيط من المناقشة مع استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية. إنها دبلوماسية داخلية إنه يوفّر الوقت، ويهدأ الأسواق ويعرض على الرعاة مشهداً ليعودوا دون أن يفقدوا الوجه تماماً

الرئيس الأمريكي يستخدم هذه التشكيلة بمهارة من خلال إعلان أن « شيء ما يمكن أن يحدث » في غضون يومين، انه يضع الانتظار ويستعيد السيطرة على تقويم وسائل الإعلام. ولكن هذه الطريقة في احتلال الفضاء العام تؤدي أيضا إلى التعويض عن الهشاشة السياسية. إذا لم يظهر أي شيء ملموس من إسلام أباد، الصيغة على حرب تكاد تنتهي قد تتحول ضده. ويعرض الترامب الأوثق السلام، وارتفاع التكلفة السياسية للفشل الجديد أو استئناف الإضرابات.

قصة النصر قبل الصفقة

وإحدى ثوابت التلميذ هي أولوية السرد على تحقيق الاستقرار الفعال للملفات. على إيران، هذا المنطق يبدو عارياً (ترامب) لا يقول فقط أن المناقشات يمكن أن تستأنف. وهو يشير بالفعل إلى أن الصراع على وشك الانتهاء. ولهذه المرحلة السردية عدة مهام. إنه يطمأن جزء من الناخب الأمريكي معاد لبائع وهو يستجيب لنقد التكلفة الاقتصادية للأزمة. وأخيرا، فإنه يعرض الحصار والضغوط القصوى ليس كعتاد خطير، بل كاستراتيجية كانت ستثمر بالفعل. وهذه القراءة هي تحليل، ولكنها تستند إلى التسلسل الزمني الضيق جدا بين فشل المحادثات الأولى، والتشويش البحري الأمريكي، والتفاؤل المفجع للبلاغ الرئاسي.

غير أن هذا السرد يظل عرضة للواقع الإقليمي. وفي لبنان، خلف القتال والدمار المنسوبان إلى الحرب الموسعة مشهدا إنسانيا وسياسيا متدهورا بدرجة كبيرة. In Washington, the first direct discussions between Lebanese and Israeli representatives in decades have been described as « constructive », without a clear peace framework. Hezbollah remains open. ولم يعد المشردون داخليا اللبنانيون. ولا تزال هناك مطالب إنسانية. وطالما ظلت هذه الجبهة الثانوية نشطة، فإنها تشير إلى أن الحرب مع إيران لا تقتصر على الوجه الأمريكي – الإيراني.

والسجل الاقتصادي العالمي مماثل. وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته العالمية للنمو بحلول عام 2026، وحذر من أن السيناريو الأصعب، الذي يبلغ نحو 100 دولار، أصبح معقولا بشكل متزايد. وفي ظل الافتراض الشديد، سينخفض الاقتصاد العالمي إلى 2 في المائة من النمو عند حافة الكساد، مع تجاوز التضخم 6 في المائة. وتقول هذه الأرقام شيئاً أساسياً: حتى لو أراد ترامب أن يخبر نهاية الحرب، فإن العالم ما زال يدفع الثمن كما لو كان صراعاً نشطاً وربما دائماً.

لماذا يتحدث ترامب الآن

ويجب قراءة هذا البلاغ في سياقه المحلي والدولي. على الجبهة المحلية، البيت الأبيض بحاجة إلى إظهار أن الهجوم على إيران لا يفتح ضبابا جديدا. ولا تزال ذكرى الحروب الأمريكية الطويلة في الشرق الأوسط تبعث على الرأي. والادعاء بأن النزاع قد انتهى تقريبا هو حماية السلطة التنفيذية من المحاكمة في حالات التهكم الاستراتيجي. وهذا يساعد أيضا على الدفاع عن فكرة أن مظاهرة القوة الأمريكية قد أسفرت عن نتائج سريعة. وهذا التفسير تحليل، ولكنه يتسق مع السلسلة التي لوحظت منذ وقف إطلاق النار وتشديد النظام البحري في آن واحد.

وعلى الصعيد الدولي، تسعى ترامب إلى التكلم في عدة جلسات استماع في الوقت نفسه. إلى حلفاء الخليج يريد أن يظهر أنه يحتفظ بالمبادرة وبالنسبة للأوروبيين، يريد أن يجادل بأن الاتفاق ليس مستحيلاً على الرغم من وحشية الحصار. وترسل إلى الصين والمستوردين الآسيويين الرئيسيين إشارة إلى أن الاسترخاء يمكن في نهاية المطاف إعادة فتح تدفقات الطاقة. وفي إيران، يعني ذلك أنه لا يزال هناك مخرج، شريطة أن يُعرض على أنه ثمار القوة الأمريكية. ولذلك، فإن الرئيس لا يتكلم عن الواقع العسكري في هذه اللحظة إلا عن الموقف التفاوضي الذي يرغب في فرضه. ومرة أخرى، هذه قراءة صحفية تستند إلى الوقائع المتاحة.

هذه الطريقة ليست بدون مخاطر وإذا كان طهران يعتقد أن واشنطن تريد إذلالها بينما تبيع بالفعل انتصارا سياسيا للرأي الأمريكي، فقد يغريها أن تشد موقفها مرة أخرى. وإذا ما استمرت السفن في اختطافها، وإذا ظل أورموز في واقع الأمر معوقاً، وإذا لم يبرز أي حل وسط موثوق على الطاقة النووية، فإن الخطاب المهدئ سيفقد مصداقيته بسرعة. عقوبة (ترامب) تعمل الآن كمراهنة اتصالات وليس لديها بعد قوة النتيجة الدبلوماسية.

سلام ممكن لم يتحقق بعد

على الرغم من ذلك، هناك عناصر تمنع كلمات (ترامب) من أن تنخفض إلى شجار بسيط أولا، لا يزال وقف إطلاق النار قائما، ولم يتم الحصول عليه منذ بضعة أيام. ثانيا، من المرجح أن يرى الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من الوسطاء الإقليميين استئنافا سريعا للمناقشات. وأخيرا، استجابت أسواق النفط بوضوح لهذا الاحتمال عن طريق ضخ جزء من أقساط الحرب. وتظهر هذه الإشارات أن إزالة التصعيد لا تزال معقولة. يشرحون لماذا (ترامب) يمكنه أن يحاول منح الاستحقاق مسبقاً

ولكن الحذر لا يزال ضروريا. الحرب ليست مجرد تبادل للضربات كما أنها حالة من التوتر التي يكفي فيها الحصار البحري، والمضايقات المغلقة جزئيا، والمطالب النووية المتضاربة، والجبهات الثانوية النشطة من أجل إطالة أمد النزاع بأشكال أخرى. وحتى لو كانت واشنطن وطهران في باكستان هذا الأسبوع، فإن استئناف المناقشات وحده لن يعرف ما إذا كانت الحرب قد انتهت. ولن يذكر إلا أن الطرفين يفضلان، في الوقت الراهن، التفاوض تحت الضغط بدلا من استئناف التسلق المفتوح على الفور.

هذا هو المكان الذي يُلعب فيه المعنى الحقيقي للتسلسل. (دونالد ترامب) يحاول أن يمر بهدنة مسلحة وحصار ناجح لعلامات التحذير من تحقيق السلام تقريباً وتسمح الحقائق المتاحة بإجراء تشخيص أكثر دقة: فالحرب لم تنته بعد، ولكن هناك نافذة للتخفيض. وهو يعتمد على الحفاظ على وقف إطلاق النار حتى 22 نيسان/أبريل، قدرة باكستان على وضع الوفود حول الطاولة، وقبول حل وسط نووي، والخيار الأمريكي بين أقصى ضغط والخروج عن طريق التفاوض. في الوقت الحاضر، الرئيس الأمريكي يتحدث بالفعل كما لو كان قد أغلق القضية. ومن ناحية أخرى، لا تزال الأرض تذكر أن نهاية الحرب لا تُعلن إلا بعد أن تكون مغلقة.