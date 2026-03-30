دونالد ترامب مرة أخرى شدّد نبرته ضد إيران يوم الإثنين بتهديده بـ « إزالة كاملة » جزيرة كهارغ إذا لم تنجح المناقشات الجارية مع طهران بسرعة وإذا لم يكن مضيق أورموز مفتوحاً للعمل رئيس الولايات المتحدة نشر هذه الرسالة عن « الحقيقة الاجتماعية » قائلاً أن الولايات المتحدة كانت تجري « مناقشات مُثيرة » مع نظام جديد أكثر معقولية

في رسالته، كتب (دونالد ترامب) أن « تقدم كبير » قد تحقق، لكنه أضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة، كما ذكر في نفس المنشور إمكانية استهداف « جميع محطات التحلية »

The US President explicitly linked two conditions: the rapid success of the discussions with Tehran and the reopening of the Strait of Ormuz. وكانت رسالته على مستوى شفهي جديد، عندما سبق له أن ذكر في وقت سابق إمكانية أن تسيطر الولايات المتحدة على جزيرة خارغ. وتفيد شركة Associated Press بأنها أثارت هذه الفكرة أيضاً في مقابلة نُشرت يوم الاثنين من قبلFinancial Times« ربما سنأخذ جزيرة « كارج ربما لا ولدينا الكثير من الخيارات " .

وتشغل جزيرة خرغ موقعا مركزيا في نظام النفط الإيراني. إنها مقدمة من شركة أسوشيتد برس كمحطة نفط إيران الرئيسية في الخليج الفارسي وهذا الدور الاستراتيجي هو الذي يوضح أن دونالد ترامب قد استشهد به الآن بصورة مباشرة كهدف محتمل في حالة فشل المناقشات.

ملاحظات رئيس الولايات المتحدة تتكلّم بينما البيت الأبيض يَستمرُّ في فتحات دبلوماسية بديلة وتهديدات عسكرية. وفي الوقت نفسه، يدعي دونالد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قريبا، مع الحفاظ على الضغط على طهران حول أورموز والهياكل الأساسية للطاقة إيران.