تزعم إسرائيل أن 400 1 من مقاتلي حزب الله قتلوا: قصة عسكرية تتحدى بحجم التكلفة المدنية في لبنان

ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه عبر عتبة جديدة في حملته في جنوب لبنان. وتدعي في بيانها أن خمس شعب مستمرة في عمليات متزامنة، وأن أكثر من 400 1 من أفراد حزب الله قد قتلوا منذ بداية عملية أسد الرونغ، وأن أكثر من 300 4 موقع قدمت كهياكل أساسية للحركة قد تم تفكيكها. وأضافت أنها استولت على أكثر من 250 1 قطعة سلاح ونفذت أكثر من 120 ضربة جوية لدعم القوات البرية في اليوم الأخير وحده. ويصور هذا السرد حملة منهجية وموجهة وفعالة عسكريا. ولكنه يواجه واقعين أكثر إثارة للقلق: فمن ناحية، فإن هذه الأرقام الإسرائيلية لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة في هذه المرحلة؛ ومن ناحية أخرى، بلغت التكلفة البشرية والمدنية في لبنان مستوى يضعف بشدة عرض الحرب التي تركز تركيزا صارما على الأهداف العسكرية.

وفي 9 نيسان/أبريل 2026، يبين أحدث رقم قياسي أن أكثر من 800 1 شخص قد لقوا حتفهم في لبنان منذ اندلاع الصراع في 2 آذار/مارس، وفقا للسلطات اللبنانية التي استشهد بها رويترز، وشُرد أكثر من مليون شخص. وتسببت الإضرابات الإسرائيلية التي وقعت في 8 نيسان/أبريل وحدها في أكثر من 303 حالات وفاة وأكثر من 100 1 إصابة، وفقا لتقييم مؤقت، مما يشير إلى أن العديد من المدنيين كانوا من بين الضحايا. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات اللبنانية تخاطر بالنفاذ من الإمدادات الحيوية في غضون أيام قليلة لعلاج الجرحى. وفي هذه الظروف، فإن استخدام لغة الجيش الإسرائيلي في " مواقع الإرهاب " أو " التصريفات المستهدفة " بهذه الصفة من شأنه أن يمحو المسألة المركزية: من يموت حقا، أين، وعلى أي أساس تحدد هذه الأهداف؟

صيغة إسرائيلية مشيدة جدا، ولكنها غير شفافة

ويستند البيان الإسرائيلي إلى هيكل كلاسيكي للاتصالات العسكرية. وهو يضيف الشُعب المعنية، والبنى التحتية المدمّرة، والأسلحة المضبوطة، والضربات الجوية المنفذة. هذه المحاسبة لها تأثير متقن وتقترح حملة نظيفة، تأمر وتسترشد بمنطق الدقة. غير أنه لا توجد تفاصيل عامة عن الفئات المستخدمة أو أساليب العد. ولا ينشر الجيش الإسرائيلي، في هذا النوع من ميزانياته، المعايير المحددة لتصنيف شخص قُتل بوصفه " إرهابيا " أو أولئك الذين يحولون مبنى أو مستودعا أو مفترق طرق أو منزلا إلى " البنية التحتية للإرهاب " . This is an essential point, because the gap between a proven military target and an alleged target radically changes the legal and political reading of operations.

ومن ثم، فإن الضعف الرئيسي لهذه الصيغة هو اتساقها الداخلي بدلا من افتقارها إلى التحقق المستقل. ويفيد رويتر بأن إسرائيل تدعي أن أكثر من 400 1 مقاتل قُتلوا، ولكن الوكالة نفسها تشير أيضا إلى تقديرات لبنانية أقل بكثير لخسائر حزب الله، حوالي 400 مقاتل. وهذه الفجوة ليست هامشية. ويكشف عن وجود معارك للأرقام في قلب الحرب. غير أنه عندما يتعلق الفرق بمعامل يزيد على ثلاثة، لا يمكن استئناف رد الفعل الصحفي، بل المسافة. وهذا لا يعني أن الجيش الإسرائيلي يرقد آليا على كل عدد. وهذا يعني أن أرقامها تخدم غرضا سياسيا وعمليا، ويجب أن تقدم كبيانات حزبية متحاربة، وليس كحالة ثابتة.

هذا الحذر ينطبق أيضاً على فكرة « البنى التحتية للإرهاب » In recent Israeli practice, this category includes weapons depots, launch ramps, noses, firing positions, but also buildings or neighbourhoods where the army claims that Hezbollah is hiding or storing equipment. غير أن العديد من التحقيقات والتقارير الميدانية التي أبلغت عنها السلطة الفلسطينية ورويتر تبين أن الإضرابات قد ضربت مناطق مكتظة بالسكان في بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى، دون إنذار كاف في بعض الأحيان، مع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف حزب الله؛ ويتحدى المقيمون والمسؤولون اللبنانيون والمراقبون الدوليون الطبيعة العسكرية لبعض المناطق المتضررة. والمشكلة ليست فقط عدد المواقع التي دمرت، بل هي تعريف ما تم تدميره.

يزن السجل المدني اللبناني الآن أكثر من سجل العمليات

والسجل المدني الحالي في لبنان هو المكان الأعمى في البلاغ الإسرائيلي. لا يظهر وهو الآن يبني أي قراءة جدية للنزاع. وقد قتل ما يقرب من 800 1 شخص في لبنان منذ 2 آذار/مارس. The most recent strikes hit hit densely populated areas, killing more than 300 people in one day according to local authorities. وفي 9 نيسان/أبريل، أخذت سيارات الإسعاف جثثا مباشرة إلى جهاز مستشفى رفيتش الحريري، حيث توفي 92 في بيروت و 61 في الضواحي الجنوبية لهذا التسلسل الوحيد. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن ثلاثة أسابيع من مخزون الصدمات قد استهلكت في يوم واحد. ولم تعد هذه العناصر تتعلق بالضرر الجانبي الهامشي. وهم يعرّفون الحرب على أنها تعيش في لبنان.

The massive population displacement confirms this scale break. ويشير إعلان مشترك من 63 دولة والاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إلى أكثر من مليون مشرد داخليا. وهذه البيانات حاسمة لأنها تبين أن النزاع لم يعد مجرد حدود وجها لوجه بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. فقد أصبحت أزمة وطنية لبنانية، لها آثار إنسانية وصحية ومؤسسية تتجاوز المناطق القتالية المباشرة. وكلما انتشرت الحرب في المدن كلما زاد الخطاب الإسرائيلي على الغارات « المستهدفة » يفقد المصداقية بين الرأي العام الخارجي. ويمكن أن يكون هناك استهداف مبدئي؛ ويصبح من غير الممكن سياسيا عندما تكون الأحياء المتأثرة مساحات ومستشفيات حضرية كثيفة مهددة بالانهيار.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة حالة عمال الإنقاذ والموظفين المحميين. قتل 12 من عمال الإنقاذ في يوم واحد في 8 نيسان/أبريل. وفي اليوم نفسه، أدانت عشرات الدول في الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة على حفظة السلام التابعين للقوة بعد وفاة ثلاثة جنود إندونيسيين. وأشار ائتلاف من 63 بلدا إلى احتمال وقوع جرائم حرب وطلب إصدار حسابات. ومرة أخرى، لا يُسند هذا تلقائياً كل حادث إلى قصد إجرامي متعمد. ولكن هذا يبين كيف ينظر الآن إلى الحرب في لبنان في إطار منظور إنساني وقانوني، وليس فقط إلى الحرب الاستراتيجية. وهذا التطور يضعف من الناحية الميكانيكية قوة الخطاب الإسرائيلي الذي يركز على الكفاءة العسكرية.

لماذا يجب معالجة الأعداد الإسرائيلية عن بعد

وفي جميع الحروب المعاصرة، تنشر الجيوش تقارير تخدم أغراضا عديدة في الوقت نفسه، وهي: طمأنة رأيها، وإرسال إشارة إلى السلطة إلى الخصم، والوزن على الحلفاء، وإعداد أرض دبلوماسية. ولا يفلت البلاغ الإسرائيلي من هذا المنطق. والادعاء بأن أكثر من 400 1 من مقاتلي حزب الله قتلوا يعني أن المنظمة عانت من تناقص هائل. المطالبة بأكثر من 300 4 بنية تحتية مفككة هي الزعم أن إسرائيل لا تضرب فحسب، بل إنها تدمر بشكل دائم هيكل الحركة في جنوب لبنان. وتوفر هذه الأرقام حجة بسيطة: فالضغط العسكري سيسفر عن نتائج استراتيجية.

ولكن هناك عدة عناصر تتطلب إعادة تنشيط هذه القراءة. أولا، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار في إسرائيل. وبعد ذلك، وعلى الرغم من حجم الإضرابات والالتزام الأرضي، لا يصف أي من الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية اليوم نصرا إسرائيليا قريبا أو حاسما. ولا يرى المحللون والدبلوماسيون نتيجة عسكرية واضحة في الأجل القصير. وأخيرا، فإن حقيقة أن إسرائيل تعلن أنها ترغب في فتح محادثات مباشرة مع لبنان مع مواصلة الإضرابات تشير إلى أن الحرب لم تسفر بعد عن التحول السياسي المتوقع. فالجيش الذي يجني مكاسب لا لبس فيها عموما لا يشعر بالحاجة إلى تبرير أعداده وأهدافه على نحو مكثف في عملية كاملة.

وتستند انتقادات النسخة الإسرائيلية أيضا إلى ملاحظة تجريبية: فكلما أبرز الجيش الإحصاءات العالمية، كلما كان ذلك أقل تفصيلا عن الحالات الأكثر إثارة للجدل. وهذه القضايا هي تحديداً التي تُحكم على التناسب وصدق القصة. وعندما تتأثر المباني السكنية، أو الشرايين في بيروت أو قرى بأكملها، فإن المسألة ليست مجرد عدد المواقع التي تم تدميرها، بل هي بالتحديد ما كان الهدف العسكري هناك، وما هو التهديد المباشر الذي تمثله، وما هي الاحتياطات التي اتخذت، ومن قتل. وعلى هذا الأساس، لا يزال البلاغ الإسرائيلي أقل بكثير مما يتطلبه عرض مقنع تماما.

حرب كلمات حول الشرعية

واللغة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ليست محايدة. الحديث عن « الأرهابيين » و « مواقع الإرهاب » و « تهديدات محايدة » يخلق إطارا أخلاقيا تظهر فيه الحملة، بحكم تعريفها، مبررة. هذا اللكسكون مركزي لاستراتيجية الاتصالات الدولية لإسرائيل وهي تتيح الاندماج في نفس فئة الخصوم المسلحين، وبيئتها اللوجستية، ومناطق وجودها المفترضة، وأحيانا الأراضي التي تؤثر فيها. وكلما توسعت هذه الفئة، زادت هامش العمل العسكري. ولكن كلما زاد اتساعه، ازداد خطر استيعاب المدنيين والممتلكات المدنية بلغة تضعفهم.

وهذا هو بالضبط ما يغذي التحدي الذي تمثله النسخة الإسرائيلية. وأفادت السلطة الفلسطينية أن المسؤولين اللبنانيين والمقيمين قد حرموا من الوجود العسكري لحزب الله في بعض المناطق المركزية من بيروت، التي ضربت في 8 نيسان/أبريل. ووصف رويتر العديد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك جميع الأسر والعمال السوريين، فضلا عن الصعوبات في تحديد هوية الجثث. وعندما تكشف الحقائق على الأرض عن تدمير المباني، والأحياء المذعورة، والموغين المكتظين، لا تُعتبر الرواسب العسكرية الإسرائيلية مجرد وصفية. وهي تصبح قضية سياسية في حد ذاتها.

أمثلة ملموسة تضعف الصيغة الإسرائيلية

والنسخة الإسرائيلية من حملة " موجهة " بصرامة تأتي أولا ضد واقع الضربات التي وقعت في 8 نيسان/أبريل على بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى. وتصف وسائط الإعلام أحد أكثر الأيام فتكا من الحرب الأخيرة في لبنان. وتشير الوكالتان إلى أن القصف ضرب أحياء مكتظة بالسكان، وأحيانا دون تحذير، وأن العديد من المدنيين كانوا من بين الضحايا. وتحدى السكان والمسؤولون اللبنانيون أيضا وجود أهداف عسكرية واضحة في عدة مناطق من العاصمة.

وتشكل حالة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان نقطة ثالثة حساسة للغاية. وخلص تحقيق أولي أجرته الأمم المتحدة إلى أن أحد حفظة السلام الإندونيسيين قُتل بنيران دبابات إسرائيلية، بينما توفي جنديان آخران في حادث منفصل ربما كانا مرتبطين بجهاز حزب الله. وبعد بضعة أيام، أدانت 63 دولة والاتحاد الأوروبي الهجمات على حفظة السلام في لبنان لدى الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم حرب. وهذه الحلقة محرجة بوجه خاص بالنسبة لإسرائيل، حيث أنها تمس قوة دولية تم تحديدها وحمايتها ومعروفة نظريا لدى جميع المتحاربين.

Another heavy example is the reported use of white phosphorus in a residential area in southern Lebanon. Human Rights Watch claimed, on 9 March 2026, that it had verified and geolocated images showing white phosphorus munitions fired over homes in Yohmor, with fires in houses and a civilian vehicle. ومرة أخرى، لا يقتصر الرهان على الطابع المادي لإطلاق النار. وهي تتعلق بالموقع المعني، ووجود مدنيين، وتطابق استخدام هذه الذخائر مع القانون الإنساني الدولي. وتغذي هذه الحلقة الاتهامات بأن بعض الممارسات الإسرائيلية في لبنان تتجاوز بكثير العمليات العسكرية البحتة.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأمثلة تشكل جزءا من سياق إنساني أوسع نطاقا بكثير. وفي 9 نيسان/أبريل 2026، قتل أكثر من 800 1 شخص في لبنان منذ 2 آذار/مارس، وشُرد أكثر من مليون شخص. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات اللبنانية من المرجح أن تفتقر إلى الإمدادات الحيوية في غضون بضعة أيام بعد أن استوعبت في يوم واحد ما ما يعادل ثلاثة أسابيع من معدات الصدمات النفسية. وفي هذا السياق، أصبح العرض الإسرائيلي لحرب جراحية أمراً متزايد الصعوبة في دعمه سياسياً وأخلاقياً.