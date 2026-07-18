تعلن إسرائيل انسحابا جزئيا للمناطق التجريبية في جنوب لبنان: نحو تنفيذ هش للإطار الأمريكي؟?

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي 18 تموز/يوليه 2026، وفي نهاية عصر اليوم، أكدت السلطات الإسرائيلية الاستعدادات لسحب عدد محدود من القوات من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وفقا لإطار الاتفاق الثلاثي الموقع في حزيران/يونيه مع بيروت وواشنطن. ويأتي هذا الإعلان، الذي نقلته مصادر دبلوماسية وإعلامية إسرائيلية، في نهاية يوم يشهد مناقشات مكثفة بشأن تنفيذ هذا الاتفاق، في حين أن الرئيس اللبناني جوزيف عون على وشك زيارة الولايات المتحدة.

الانسحاب الجزئي في المرحلة التحضيرية

وفي نهاية اليوم، أُبلغ عن استعدادات إسرائيلية لإجلاء منطقتين تجريبيتين. وهي لا تسمح بعد بالقول إن القوات قد تركت القطاعات المعنية. ولا يزال التمييز ضروريا. A military decision can be announced, prepared and delayed due to technical dispute, security requirement or political change.

The Israeli authorities are said to have started organizing the movement of their units. وتشمل هذه المرحلة عادة إزالة المعدات، وتخفيض الوظائف المتقدمة، وتأمين المحاور، ونقل الإحداثيات إلى الوسطاء. ويجب أن يدخل الجيش اللبناني بعد ذلك المناطق التي تم إخلاؤها وفقا لجدول زمني منسق.

لم يتم إطلاق أي خريطة نهائية يوم السبت. ولذلك، ما زال يتعين رسميا تأكيد الاسمين الدقيقين للمنطقتين. وتشير المعلومات السابقة إلى القطاعات المحيطة بالمناصب المحتلة منذ استئناف القتال. وأشاروا أيضا إلى مناطق قريبة من قلعة بوفورت ونقاط أخرى في الفرقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

كما ينبغي التشديد على الطابع المحدود للانسحاب. ولا تعتزم إسرائيل في هذه المرحلة إجلاء جميع الأراضي المحتلة في جنوب لبنان. المنطقتان الرائدتان تمثلان تجربة أولى وينبغي أن يختبروا النشر الحصري للجيش اللبناني وغياب أسلحة تابعة للجهات الفاعلة من غير الدول.

ولذلك فإن الإعلان يمثل إشارة سياسية، ولكنه ليس بعد تغييرا إقليميا كاملا. وسيكون أول مؤشر ملموس هو الدخول الواضح للجيش اللبناني إلى القطاعات المعنية. والنقطة الثانية هي إمكانية عودة السكان المشردين تحت حماية الدولة.

The US Pilot Zone Mechanism

ويظهر مبدأ المناطق التجريبية في الإطار المتفاوض عليه في حزيران/يونيه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وهو ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيا من بعض القطاعات، في حين يقوم الجيش اللبناني بنشر وحداته هناك ويخضع للسيطرة الحصرية. ويجب إزالة الأسلحة والمقاتلين غير المنتمين إلى قوات الدولة.

وقد اختارت الجيوش اللبنانية والإسرائيلية أول منطقتين بالتنسيق الأمريكي. ويمكن إضافة قطاعات أخرى إذا نجحت المرحلة الأولى. غير أن اختيارهم يجب أن يظل رهنا بموافقة الأطراف.

وتعرض واشنطن الآلية كأسلوب تدريجي. وبدلا من انتظار التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الجنوب بأكمله، يبدأ المشاركون بمناطق محدودة. وهذا يسمح لها باختبار إجراءات الانسحاب والتناوب العسكري والرصد وإعادة السكان.

ويستجيب هذا النهج للمنطق التنفيذي. وهو يقلل من خطر حدوث فراغ أمني بين مغادرة القوات الإسرائيلية ووصول الجيش اللبناني. كما أنها تتيح للوسطاء التحقق من التزامات كل طرف قبل تمديد الخطة.

ويقبل لبنان مبدأ المناطق التجريبية كخطوة نحو الانسحاب الكامل. غير أنها ترفض أن تصبح حلا نهائيا. وتدعو بيروت إلى وضع جدول زمني شامل وضمانات لجميع الأراضي المحتلة. وترغب إسرائيل، من جانبها، في دراسة كل قطاع على حدة والحفاظ على هامش قرار يتعلق بمتطلباته الأمنية.

ولا يزال هذا الاختلاف في صميم العملية. ويمكن لهذه الآلية أن تمهد الطريق أمام الانسحاب على نطاق أوسع. كما يمكنها أن تنتج بعض عمليات الإجلاء المحدودة دون تنظيم وضع بقية المنطقة المحتلة.

أعدت المناقشات في روما المرحلة التقنية

واجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي في روما في 15 تموز/يوليه في إطار الوساطة الأمريكية. وركزت الجولة السادسة من المناقشات على تطبيق المناطق التجريبية. وعمل المشاركون على وضع مبادئ توجيهية لتنظيم العمليات الأولى.

The exchanges were described as positive and productive by an American official. The parties have reportedly made progress on the general principles. ويجب أن تدخل المناقشات الآن مرحلة تقنية. ويشمل ذلك الخرائط والجداول والطرق ووسائل الاتصال وآليات التحقق.

ولكن روما لم تنتج انسحابا فوريا. A Lebanese military source said again Saturday morning that no new site had been handed over to the army. وواصلت الوحدات اللبنانية دورياتها في مناطقها المعتادة.

وكان الغرض من عقد اجتماع ثلاثي عن طريق التداول بالفيديو هو تقديم التفاصيل. وأُرجئت لأسباب فنية تعزى إلى الولايات المتحدة والأطراف الإسرائيلية. ولم يُعلن عن أي تاريخ جديد في الوقت الذي بدأت فيه المعلومات المتعلقة بالأعمال التحضيرية للانسحاب.

ولذلك يمكن تفسير الإعلان الإسرائيلي على أنه تمديد للمناقشات في روما. ويمكن أيضاً أن يُستخدم لإظهار أن العملية لم تُغلق على الرغم من تأجيل الاجتماع. ولن يحدد التنفيذ إلا ما إذا كانت الأعمال التحضيرية مطابقة لجدول زمني متفق عليه.

وسيتعين على الوسطاء الأمريكيين ضمان الاستمرارية بين القرارات السياسية والأوامر العسكرية. ويمكن أن يؤدي سوء التنسيق إلى تأخير أو حادث. ويجب أن يكون الانسحاب دقيقا بما فيه الكفاية لمنع الجيوش من الاجتماع وجها لوجه دون قواعد واضحة.

تسعى إسرائيل إلى الحد من نطاق الإجلاء

وتعرض إسرائيل المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان كحزام أمان لحماية مناطقها الحدودية. وتشغل قواتها فرقة تصل، في بعض المناطق، إلى عمق عدة كيلومترات. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أنها لن تنسحب بالكامل إلى أن يحافظ حزب الله على قدراته العسكرية.

ويفسر هذا الموقف الطابع المحدود للإعلان. وتتفق إسرائيل على إخلاء منطقتين، ولكنها لا تتخلى عن نظامها بأكمله. He wants to verify that the Lebanese army effectively controls the areas handed over and that no armed Hezbollah presence reappears there.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية أيضا إلى الإبقاء على السيطرة على التنفيذ. ويجوز له أن يطلب أوامر أو تفتيش أو تقارير أمريكية. It can also condition the next steps to the results observed in the first areas.

بالنسبة لبيروت هذه الطريقة خطرة ويمكن لإسرائيل أن تستخدم كل حادث أو خلاف لتعليق الجدول الزمني. ويمكنها أيضاً أن تختار قطاعات خارج أكثر المناصب الاستراتيجية، مع الحفاظ على السيطرة على المرتفعات أو المحاور المهيمنة.

ولذلك فإن إعلان الانسحاب الجزئي لا يستجيب إلا لجزء من الطلبات اللبنانية. ولا ينظم نطاق المنطقة المحتلة، أو وضع الوظائف المتبقية، أو الجدول النهائي. إنه يفتح فقط أول إخلال بالوضع الراهن.

وسيتوقف رد الفعل اللبناني على المحتوى الفعلي للعملية. وسيكون من الصعب تقديم سحب رمزي يقتصر على المناطق المحيطة، كخطوة رئيسية إلى الأمام. وسيكون الإجلاء الذي ينطوي على مواقع ذات أهمية عسكرية أكثر أهمية.