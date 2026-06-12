تعلن CAPL عن نشر العدد السادس من L’Art et le Monde

يسر اللجنة الاستشارية، وهي رابطة ثقافية لا تستهدف الربح مقرها في بيروت، أن تعلن نشر المسألة السادسة المتمثلة في نشر الاتفاقيةالفنون والعالممجلته نصف السنوية المكرسة للفنون والثقافة والتفكير.

وتهدف اللجنة، من خلال أنشطتها، إلى تعزيز الوصول إلى الثقافة وتشجيع الحوار بين التخصصات الفنية والإسهام في تنمية الحياة الثقافية والتعليمية. المجلةالفنون والعالموتشمل هذه المهمة مجالاً للاكتشاف والتحليل والتأمل في الفن والثقافة وتفاعلاتها مع المجتمع.

وتقدم هذه المسألة الجديدة مقابلات ومقالات عن الفن وتطوره، فضلا عن قسم خاص مخصص للصلة بين الفن والصحة العقلية.

القراء سيكتشفون أيضاً إعادة نظر مكرّسة لحياة (ليو فيريري) ومهنته بمناسبة الذكرى الـ 110 لمولده.

النسخة الرقمية من المجلة متاحة مجانًا ويمكن تنزيلها من موقع CAPL.

ويوجد أيضا عدد محدود من النسخ المطبوعة في مركز كابل.

وتدعو الرابطة الجمهور، والمهنيين الثقافيين، والمدرسين، والطلاب، وجميع المحاور الفنية والثقافية إلى اكتشاف هذه المسألة الجديدة.

للتشاور مع المجلة

https://capllebanon.org/LArt-et-le-Monde.html