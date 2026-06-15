تعمير لبنان: مؤتمر أو وعد هش؟?

إن لبنان يقترب من فكرة عقد مؤتمر دولي للتعمير في موقف هش. ووسعت الحرب نطاق الاحتياجات، ولكنها لم تمسح الظروف القديمة التي حددها المانحون: الإصلاح المصرفي والشفافية ومراقبة الحدود ودور الدولة والضمانات الأمنية. ويمكن لاتفاق إيران – الولايات المتحدة الذي أعلن في ليلة 14-15 حزيران/يونيه أن يفتح نافذة. It can reduce strikes, facilitate the return of displaced persons and provide a framework for the mobilization of aid. ولكن المؤتمر الدولي لن يكون كافيا إذا تحول إلى وعد عام، بدون آلية تمويل، بدون تقييم موثوق للضرر ودون الاتفاق على المجالات التي سينفق فيها المال.

ولذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان لبنان سيحصل على وعود من سيقبلها. ويؤثر التدمير على الإسكان والطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والأراضي الزراعية والتراث والأعمال التجارية الصغيرة. وتختلف الأرقام المتاحة وفقاً للمحيطات المختارة. وتشير التقديرات العامة إلى وقوع أضرار مباشرة وغير مباشرة في الحرب الجارية تصل إلى 20 بليون دولار. وتتجاوز التكلفة الزراعية بالفعل 530 مليون دولار. وتقدر الأضرار التي لحقت بالتراث الديني والتاريخي في بعض مناطق الجنوب بأكثر من 100 مليون دولار. وهذه المبالغ تعطي ترتيباً كبيراً. لا يقولون كيف يدفعون بعد.

الخسائر الكمية بالفعل ولكنها لم تكتمل بعد

المنطقة التقديرات المتاحة مسألة التعمير الضرر المباشر وغير المباشر للحرب الجارية ما يصل إلى 20 بليون دولار الإسكان والهياكل الأساسية والخسائر الاقتصادية حرب عام 2024 على الأقل 8.5 بليون دولار أساس المقارنة للجهات المانحة الزراعة أكثر من 530 مليون دولار الأراضي، الدخل، المزارع، الري الضرر الزراعي المباشر أكثر من 41 مليون دولار المعدات والمحاصيل والمعدات المواقع الدينية والتاريخية المتأثرة أكثر من 100 مليون دولار التراث والذاكرة المحلية والسياحة في المستقبل

إن إعادة بناء لبنان لا تبدأ بعقد مؤتمر. تبدأ برهان ويريد المانحون أن يعرفوا ما تم تدميره، إلى أي مدى ووفقا للأولويات. ولهذا السبب، اتخذ المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية مكانا جديدا في رسم خرائط الأضرار. ويجب أن تساعد قواعد بياناتها، وصورها الساتلية، وسجلاتها، والمعلومات المرجعية، الدولة على توثيق التدمير. وهذه الوثائق ليست تقنية فحسب. وسيُستخدم للتفاوض مع الشركاء، والدفاع عن مطالبات التعويض، وتحديد أولويات الميزانية، والحد من خطر ازدواج التمويل أو التحويل.

ولذلك ينبغي أن يستند مؤتمر دولي إلى أرقام يمكن التحقق منها. ولم يعد بوسع لبنان أن يمثل أمام المانحين تقديرات غامضة أو قوائم بلدية غير مدمجة أو مطالب سياسية متنافسة. It needs a national inventory, updated, classified by sector and emergency. ولا تُعامل المساكن المدمَّرة كلياً بنفس الطريقة التي تُعامل بها المنازل المتضررة جزئياً. والطريق الاستراتيجي ليس نفس الجدول الزمني للطريق الزراعي. ويجب إعادة بناء مستشفى أو مدرسة أو محطة ضخ قبل أن تكون المباني العامة أقل أولوية. وسيحدد هذا التسلسل الهرمي مصداقية القضية اللبنانية.

الزراعة والإسكان والتراث: حالات الطوارئ الظاهرة

وتشكل الخسائر في المزارع إحدى أكثر المسائل إلحاحا. ولا تقتصر على الحقول المحروقة. They include inaccessible land, unmaintained trees, lost crops, destroyed greenhouses, damaged irrigation systems, dead or displaced animals and missed incomes. وتشير التقديرات التي ذكرتها وزارة الزراعة إلى خسائر تتجاوز 530 مليون دولار، منها أكثر من 41 مليون ضرر مباشر. وأفيد أن أكثر من 000 10 مزرعة قد تأثرت، في حين أن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية في البلد قد عانت من أضرار أو اضطراب. وفي الجنوب، ليست الزراعة اقتصادية فحسب. إنه يهيئ عودة الأسر.

ولا تزال القرية التي أعيد بناؤها دون أراض قابلة للزراعة قرية تابعة. ولا يساعد أي منزل يصلح أسرة إذا لم يعد إنتاج البستان الزيتوني أو التبغ أو الحصاد أو الخضار أو البساتين. ولذلك يجب إدماج التعمير الزراعي في الإسكان والطرق. وهي تتطلب معونة سريعة، وبذور، ونباتات، وقود، ومضخات، وإصلاحات للري، وتعويضا عن فقود المواسم وعمليات إزالة الألغام. It also requires mapping of contaminated or burned soil. وبدون ذلك، تخاطر الأسر الريفية بالعودة إلى المنازل التي تم إصلاحها، ولكن إلى اقتصاد محلي ميت.

وسيكون الإسكان هو الأولوية البارزة الأخرى. وقد أبدت صور القرى الحدودية المهجورة أو المفرغة جزئيا هذا الرأي. التدمير ليس فقط عن المباني. فهي تدمر ألقاب الاستخدام، والأعمال التجارية الأسرية، وحلقات العمل، والمخزونات، والأثاث، والمحفوظات، وأحيانا ذكريات ترسخ أسرة في مكان ما. The housing census should distinguish between total destruction, heavy damage, emergency repairs and hazardous buildings. ويجب عليها أيضا أن تتجنب أخطاء عمليات التعمير السابقة: التأخر في تقديم المعونة، والمعايير الشاذة، والتنافس بين الأطراف، والوعود غير المنجزة، وعدم المتابعة.

ويجب عدم إعادة النظر في مسألة التراث. In Tyre and other parts of the South, religious and local officials reported significant damage to old churches, historic sites and cultural buildings. وهذه التدميرات تتجاوز التكلفة المادية. وهي تؤثر على الذاكرة القروية والتنوع الطائفي والاقتصاد السياحي في المستقبل. ولن يكون هناك سوى نقص في الإسكان وإعادة بناء الطرق. ويجب إدماج استعادة التراث في استراتيجية أوسع تشمل البلديات والسلطات الدينية والخبراء واليونيسكو عند الضرورة والجهات المانحة المتخصصة. كما أن الحفاظ على الذاكرة جزء من العودة.

الطرق والمستشفيات والمدارس: إعادة بناء الحياة العادية

وستشكل الهياكل الأساسية العامة الأساس لأي مؤتمر. ويجب تصنيف الطرق والجسور وشبكات المياه ومحطات الضخ والكهرباء والاتصالات والمستشفيات والعيادات والمدارس في حالات الطوارئ. الخطر هو إعلان خطة كبيرة بدون تسلسل. لكن الاحتياجات لا تستحق ذلك. A road that allows an ambulance to access a village must pass before an urban beautification project. ويجب على أي مدرسة تسمح باستئناف الصفوف أن تنتقل إلى غرفة إدارية. A water station serving several villages must pass before scattered repairs. وسييسر المانحون تمويل مشاريع واضحة ويمكن التحقق منها ومرحلية.

وتتطلب المستشفيات والعيادات اهتماما خاصا. وقد زادت الحرب من الضغط على نظام صحي أضعفته الأزمة الاقتصادية. ويجب على المؤسسات إدارة الجرحى والأمراض المزمنة واحتياجات المشردين والآثار النفسية للحرب. In rural areas, a closed clinic can keep elderly people or poor families away from regular care. ولذلك ينبغي للمؤتمر الدولي أن يتضمن عنصرا صحيا فوريا: إصلاح المراكز، والأدوية الأساسية، والمولدات الكهربائية، والإسعاف، ودعم الأفرقة المتنقلة، والرعاية النفسية – الاجتماعية. ولن تكون عودة السكان مستدامة إلا إذا كانت الرعاية تلي ذلك.

ومن المؤشرات الأخرى للطبيعية المدارس. The war interrupted classes, displaced students, transformed some buildings into places of reception and aggravated the stress of teachers. إعادة بناء مدرسة لا تعني إصلاح الجدران فحسب. ويجب إعادة أفرقة النقل والكتب المدرسية والامتحانات والمعدات والكهرباء والمياه والتعليم. الأطفال المشردين بحاجة إلى الاستقرار. الآباء أيضاً. ومن شأن مؤتمر يتجاهل التعليم أن يترك إعادة الإعمار غير كاملة، حيث أن الأسر لا تعود إلى قرية لا يستطيع فيها الأطفال العودة إلى سنة عادية.

شروط المانحين

وسيفرض المانحون ثلاثة شروط رئيسية. الأول يتعلق بالإصلاحات. ويكرر صندوق النقد الدولي وعدة شركاء التأكيد على أن النمو المستدام يتطلب إعادة الهيكلة المصرفية، ووضع إطار مالي موثوق به، وإدارة الديون، وإصلاحات الحوكمة. ولا يمكن فصل التعمير عن هذه الأزمة. ولا يمكن للبلد الذي لم تعد مصارفه تؤدي وظائفه أن يحشد الائتمان والضمانات والتأمين والادخار بفعالية. ويمكن للمانحين تمويل المشاريع، ولكنهم لن يحلوا محل نظام مالي مشلول. ومن ثم، فإن إعادة بناء لبنان ستتصدى قريبا للمسألة المصرفية.

والشرط الثاني يتعلق بالشفافية. ولن يوافق المانحون على تحويل الأموال إلى قنوات فاضحة. ومنذ انفجار ميناء بيروت والأزمة المالية، اجتاح جزء من المعونة الدولية الدولة من خلال وكالات أو منظمات غير حكومية أو آليات منفصلة. وقابلت هذه الطريقة عدم ثقة حقيقي. وقد أضعف أيضا قدرة الدولة على أن تصبح الممثل المركزي مرة أخرى. ويتمثل التحدي الحالي في إنشاء آلية مختلطة: تحدد الدولة الأولويات وتنطوي على سيادة، ولكن الإنفاق يخضع للرقابة من خلال عمليات مراجعة الحسابات، والعطاءات العامة، ولوحات المتابعة، والمراجعات المستقلة للحسابات.

والشرط الثالث يتعلق بالأمن. لن يرغب أحد في إعادة بناء البنية التحتية المعرضة لحرب فورية جديدة هذه المسألة تشير إلى وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش اللبناني، والأخيرة والمناقشة حول أسلحة حزب الله. وسيسأل الشركاء العرب والغربيون من يضمن عدم قصف قرى إعادة البناء مرة أخرى. كما ستسأل عما إذا كانت المعونة يمكن أن تعزز الشبكات الحزبية أو الهياكل الموازية. فالإعمار يصبح مسألة سيادة. ولا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تتحكم الدولة في الأمن أو الحدود أو قنوات المعونة.

البلدان العربية الشتات والأموال الخاضعة للرقابة

وسيكون دور البلدان العربية حاسما. وقد أعادت المملكة العربية السعودية فتح الباب بالصادرات، ولكنها تنتظر أدلة على كابتاغون والحدود والاستقرار السياسي. ويمكن لقطر أن تضطلع بدور مالي أو دبلوماسي، لا سيما بعد مشاركتها في قنوات الوساطة الإقليمية. ويمكن لدولة الكويت والإمارات وغيرها من الشركاء أن يساهموا إذا تم تنظيم موقف عربي. ولكن هذه البلدان لن تعود إلى الممارسات القديمة دون ضمانات. وهم يريدون دولة موثوقة، ومشاريع محددة، والحد الأدنى من الأمن. ويمكن أن يكون إعادة البناء مكان عودة عربية من لبنان، أو الكشف عن استمرار عدم الثقة فيه.

The Lebanese diaspora can also play a role, but it cannot bear the bill alone. فالنقل الأسري يساعد بالفعل آلاف الأسر المعيشية. وهي تمول أعمال الإصلاح والإيجار والرعاية والتعليم. غير أن إعادة البناء الوطني تتطلب أموالا منظمة، والتأمين، والمشتريات العامة، وخططا للبنية التحتية. The diaspora can contribute to local funds, municipal projects, schools, clinics or agricultural initiatives. غير أنها ستحتاج إلى الشفافية. وبعد سنوات من الأزمة المصرفية، يرفض كثير من اللبنانيين من الخارج إرسال أموال إلى دوائر لا يتحكمون فيها.

ولذلك يجب على الدولة اللبنانية أن تقترح هيكلا ماليا ذا مصداقية. ويتمثل أحد الخيارات في إنشاء صندوق لإعادة الإعمار تحت السلطة اللبنانية، مع الإشراف الدولي، ومراجعة الحسابات العامة، وإدارة أصحاب المصلحة المتعددين، والإبلاغ المنتظم عن النفقات. The fund could categorize projects by emergency, receive Arab and Western contributions, finance municipalities under conditions, and involve independent experts. وينبغي لها أن تتفادى وجود شقين: أن يصبح نظاما سياسيا خاضعا لسيطرة الحزب، أو أن يصبح آلية خارجية تماما تذل الدولة وتعزز منطق الوصاية. وسيكون الرصيد صعبا.

من يضمن أن المال لا يمول أزمة جديدة؟?

The issue of municipalities will be central. ويدرك رؤساء البلديات الاحتياجات والطرق والمنازل والأسر المشردة والأولويات المحلية. ولكن العديد من البلديات تفتقر إلى المال والموظفين والخبرة التقنية. ويُمسك بعضها أيضا في أرصدة حزبية. وينبغي أن يقدم مؤتمر دولي الدعم المباشر إلى البلديات، ولكن مع فرض الضوابط. ويجب التحقق من صحة المشاريع المحلية بالمعايير الوطنية، ونشرها ورصدها وتقييمها. ويحتاج الناس إلى معرفة سبب إصلاح مدرسة ما قبل أخرى، وسبب أولوية إحدى الطرق، ومن يبلّغ عن عدم انتظام.

ولا ينبغي أن يتجاهل التعمير العدالة. توثيق الضرر يمكن استخدامه للحصول على المساعدة ويمكن أيضا استخدامه في تحديد المسؤوليات. ويمكن أن تغذي البيانات التي تجمعها الوكالات اللبنانية العمليات القانونية أو المطالبات بالتعويض أو الملفات الدولية. هذا البعد يجب أن لا يشل الإلحاح، لكنه يمكن أن يعزز موقف بيروت. وتوضح الدولة التي توثق خسائرها بشكل خطير أنها لا تطلب المال فحسب. كما تدعو إلى الاعتراف والحماية والضمانات ضد التكرار.

والخطر السياسي الأكبر هو تنافس التعمير. وإذا تأخرت الدولة، فإن حزب الله، والأحزاب، والمنظمات غير الحكومية، والشبكات الدينية، والمغتربين، والسلطات الأجنبية، سوف تسد الثغرات. ويمكن لهذه التعبئة أن تساعد الأسر. It can also further fragment the country. وسيمول كل ممثل مجالاته أو عملائه أو أولوياته. ستظهر الولاية كنافذة ثانوية. ثم يصبح التعمير منافسة للنفوذ. وهذا هو بالضبط ما يقوله الشركاء الدوليون بأنهم يريدون تجنبه، ولكنهم يمكن أن يتسببوا في حالة تجاوزهم للولاية.

ولذلك، ينبغي أن يكون المؤتمر الدولي المفيد أقل وضوحا من الصرامة. ولا يجب عليها أن تعلن عن مبلغ عالمي فحسب. يجب أن تنتج طريقة جدول زمني للانسحاب والأمن جرد للأضرار List of priority projects. صندوق مسيطر معايير البلديات. عنصر زراعي عنصر الإسكان عنصر الصحة والمدرسة. آلية لمكافحة الفساد. صلة بالإصلاح المصرفي قناة للمغتربين A quarterly monitoring mechanism. فبدون هذه العناصر، يُحتمل أن يصبح المؤتمر وعودا هشا، ويُحيى في يوم من الأيام، ويتحدى في اليوم التالي، وينسى في بضعة أشهر.

والسؤال الأخير هو الضمان. من يضمن أن المال لن يمول أزمة جديدة؟ ويمكن للمانحين أن يفرضوا عمليات مراجعة الحسابات. ويجوز للدول أن تحدد هباتها. ويمكن للوكالات رصد العطاءات. ولكن الضمان الحاسم يجب أن يأتي من لبنان نفسه. فهي تفترض مسبقاً وجود دولة تتكلم بصوت واحد، وجيش قادر على حيازة الأرض، والعدالة القادرة على معاقبة البنوك وإعادة هيكلتها، والحدود الخاضعة للمراقبة، والمسؤولين المستعدين لنشر النفقات. وإذا ما أحرزت هذه الظروف تقدما، يمكن للمؤتمر الدولي أن يصبح نقطة تحول. وإذا ظلت قرى الجنوب معلّقة، فإنها سترى الوفود، والوعود وبعض التعويضات، في حين أن إعادة البناء الحقيقية ستظل تنتظر سلطة قادرة على حمايتها.