تفجر الأزمة في مضيق أورموز بتهديدها بعرقلة الحصار

دونالد ترامب اختار التسلق بدلا من الصبر. وبعد ساعات قليلة من فشل المناقشات الأمريكية – الإيرانية باعتبارها واعدة، أعلن رئيس الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق أورموز والبحث عن أي سفينة تسببت في خسائر فادحة لإيران. وفي الحركة نفسها، أعاد تنشيط السلاح التجاري بتعريف 50 في المائة من التعريفات الجمركية على البلدان التي ستساعد طهران عسكريا. وخلف تسلسل الاتصالات، بات الواقع يبرز بالفعل: فقد أصبحت الأزمة في مضيق أورموز مرة أخرى مركز الصدارة في مواجهة يسودها الأمن البحري، وأسعار الطاقة، والقانون الدولي، والتنافس مع مضيق الصين.

إعلان لتغيير الأزمة

أول إعلان اتخذ شكل رسالة عسكرية قال (دونالد ترامب) أن البحرية الأمريكية ستبدأ فوراً بحجب مضيق (أورموز) بعد محادثات في إسلام أباد بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين وقد أدت هذه المناقشات، الأولى على هذا المستوى في السنوات، إلى تقارب بين عدة نقاط، ولكنها ركزت على الأمور الأساسية: برنامج إيران النووي، مراقبة عبور البحر، والأوضاع السياسية لوقف إطلاق النار الدائم. In the same text, the U.S. President also ordered the interception of ships that allegedly paid a toll to Tehran to cross the Strait, calling this illegal payment. وتهدف الصيغة إلى نزع الشرعية عن محاولة إيران لخلط ممر يعتبره قانون البحار طريقا دوليا، ووضع واشنطن في مركز لعبة الأمن الإقليمي.

غير أن البيت الأبيض كشف بعد ساعات قليلة عن الفجوة بين الوعد السياسي والواقع العسكري. عندما تساءلت عن أخبار فوكس، اعترف دونالد ترامب أن مثل هذا الحصار سيستغرق بعض الوقت. هذا الاعتراف يحسب فالحصار لا يُنشر ببساطة على " الحقيقة الاجتماعية " . وثمة حاجة إلى الوسائل البحرية، وقواعد الاشتباك، والاستخبارات، وإجراءات تحديد هوية السفن، وقبل كل شيء، قبول خطر الاشتباكات المسلحة مع القوات الإيرانية أو مع الوسطاء المدنيين. وأشار رئيس الولايات المتحدة أيضا إلى احتمال مشاركة بلدان أخرى دون تسميتها. ويشير هذا التحفظ إلى أن واشنطن لا تزال تسعى إلى تحويل تهديد سياسي إلى ترتيب تنفيذي ذي مصداقية، حتى وإن كان وقف إطلاق النار قد تم التوصل إليه قبل بضعة أيام لا يزال غير مستقر ويقترب موعد انتهاء سريانه.

غير أن المناقشات التي دارت في إسلام أباد اقترحت نتيجة جزئية. According to consistent reports, several technical points had advanced, but the US nuclear red line remained intact. وكرر JD Vance أن واشنطن تطالب بالتزام إيراني بعدم تطوير السلاح النووي. وشجبت طهران، من جانبها، المطالب المفرطة، ودعت إلى الإفراج عن الأصول المجمدة وجبر الأضرار الناجمة عن الحرب وشكل من أشكال السيطرة على أورموز، مع ربط الملف بوقف أوسع لإطلاق النار، لا سيما في لبنان. وأدى تراكم الأهداف هذا إلى تحويل المفاوضات إلى حزمة من المستحيل تقريبا إكمالها في عطلة نهاية الأسبوع. والنتيجة هي أنه في حالة عدم وجود اتفاق إطاري، يحاول كل مخيم الآن تحريك توازن القوى على التضاريس التي يتحكم فيها على أفضل وجه، الولايات المتحدة عن طريق البحر، وإيران حسب الجغرافيا.

لماذا مضيق أورموز يهم كثيرا

إن مضيق أورموز يركّز الكثير من الاهتمام، لأنه لا يوجد غولي بحري آخر يثقل كاهل الاقتصاد العالمي. وفي عام 2024، بلغ تدفق النفط في المنطقة ما متوسطه 20 مليون برميل يوميا، أو نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للسائل النفطي. وفقاً لآخر البيانات من الوكالة الدولية للطاقة، لا يزال الممر يستوعب حوالي 20 مليون برميل يومياً في عام 2025، أو ما يقرب من ربع تجارة النفط البحرية في العالم. ويضاف إلى ذلك الغاز الطبيعي المسيل: فقد عبر حوالي 20 في المائة من التدفقات العالمية لغاز المثليات والمثليين جنسياً أوروموز في عام 2024، ولا سيما من قطر والإمارات العربية المتحدة. ومن الواضح أن حادثة في هذا الممر لا تؤثر فقط على الخليج. وهو يعيد على الفور استيعاب التوقعات المتعلقة بالتضخم والنقل والتكاليف الصناعية والأرصدة المالية في العديد من الدول المستوردة.

كما أن الطبيعة الحيوية للمضيق تفسر التوتر الشديد للأسواق منذ بداية الأزمة. وقد تباطأت التدفقات بالفعل تباطؤا حادا في الربيع، حيث أرغمت الوكالة الدولية للطاقة على أن تنسق في آذار/مارس عملية مخزون طارئة تبلغ 400 مليون برميل، أهمها في تاريخها. الأسعار ردت بشكل مفاجئ وبلغت ذروتها نحو 128 دولارا في أوائل نيسان/أبريل، قبل أن تعود إلى ما دون 95 دولارا بعد إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار. لكن هذه الإستراحة ظلت هشة وفي السوق المادية، لا تزال بعض الصفات الخام قريبة من 150 دولارا للبرميل أو تجاوزتها خلال ذروة الاضطرابات. ويعكس هذا التقلب أدلة بسيطة: حتى عندما يمكن للسفينة أن تمر نظريا، فإن التأمين، ومخاطر الحرب، والتأخيرات، وعمليات التفتيش، والخوف من الإضراب، تكفي لتعطيل التجارة.

المؤشر المستوى الأخير المسألة تدفقات النفط عبر الأورموز 20 Mb/d in 2024 حوالي 20 في المائة من الاستهلاك العالمي للسائل النفطي التجارة العالمية في النفط البحري حوالي 25 في المائة في عام 2025 التأثير الفوري على الإمدادات العالمية Global LNG trade حوالي 20% في 2024 معرض قوي لمشترين قطر وآسيويين برينت Pic close to $128 early April 2026 الانتقال السريع إلى الأسعار والتضخم

Information benchmarks based on recent EIA and EIA data.

مضيق الأورموز في قلب الذراع القانوني

ومن الناحية القانونية، فإن التسلسل الذي فتحه دونالد ترامب لا يعارض واشنطن فقط إلى طهران. إنها تختبر حرية الملاحة نفسها فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تكرس المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية وتحدد أن الدول المشاطئة ينبغي ألا تعوق المرور العابر. وأشارت المنظمة البحرية الدولية في 1 آذار/مارس إلى أن حرية الملاحة هذه مبدأ أساسي من مبادئ القانون البحري الدولي. وبعد بضعة أيام، قررت وكالة الأمم المتحدة أن القصف المفروض على أورموز سيشكل سابقة خطيرة. وبعبارة أخرى، فإن المنطق الإيراني لحق فرض رسوم مقابل تجاوز الطرق يقوض الهيكل القانوني للطرق البحرية. بيد أن الرد الأمريكي يثير أيضا بعض الأسئلة الخطيرة: فالحصار الأمريكي، الذي يقترن باعتراضات في أعالي البحار، من شأنه أن ينتقل النزاع من أرض القانون إلى النزاع المتعلق بالإكراه البحري.

ويقترن هذا التوتر القانوني بحساب استراتيجي أوسع. (دونالد ترامب) لا يحاول فقط منع (إيران) من سحب إيجار فوري من الأزمة He wants to demonstrate that the United States remains able to impose the rules of movement in the Gulf, even after weeks of floating. والرسالة موجهة إلى مالكي السفن والمؤمنين وملكية الخليج والحلفاء الغربيين. كما يخاطب الآراء الأمريكية، التي يبيع لها الرئيس صورة عن الحزم التام ضد طهران. المشكلة هي أن مظاهرة القوة هذه تواجه مفارقة وكلما زاد تهديد واشنطن بعسكرة المرور، وكلما زادت تكلفة استخدام زيادات المضيق، بما في ذلك للجهات الفاعلة التي تدعي الولايات المتحدة أنها تحميها. ثم تتوقف السلامة البحرية على إعلان القوة أقل مما تتوقف على القدرة على استعادة روتين يمكن التنبؤ به، وهو أمر لا يقدمه حاليا أي من الأطراف المتعاقبة.

الصين في مشاهد ترامب

تبدو الصين مُعلّمة بالماء وراء هذا الارتفاع في الضغط. وفي 8 نيسان/أبريل، أعلن دونالد ترامب أن أي بلد يزود إيران بالأسلحة سيخضع لتعريفات فورية تبلغ 50 في المائة دون استثناء. The U.S. president did not mention any state, but the message was clearly aimed at Beijing and, to a lesser extent, Moscow. ونفت العاصمتان أي تسليم للأسلحة مؤخرا. على أي حال، لشهور (واشنطن) كانت تشك في نقل المعدات والعناصر والتكنولوجيات التي يمكن أن تعزز جهاز إيران العسكري. ويكمل الملجأ التجاري هنا الأداة البحرية: من جهة، تعد الولايات المتحدة بمراقبة البحر؛ ومن جهة أخرى، تهدد بمعاقبة العمق السوقي لأحد الخصوم. ومن ثم، فإن الأزمة في مضيق أورموز هي أيضا مسرح للتنافس الصيني الأمريكي، وهو ما يتجاوز بكثير المسألة الإيرانية وحدها.

غير أن هذا التهديد بالتعريفات ليس بدون هشاشة. في شباط/فبراير، خفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة استخدام دونالد ترامب لأكبر عرافة لها، التي استمدت من قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية. ومن أجل الإضراب بسرعة عن الصين أو غيرها من الموردين المزعومين لإيران، ينبغي أن تعتمد السلطة التنفيذية على صكوك أضيق نطاقا، مثل المادة 301 أو المادة 232، مع قواعد قانونية وقطاعية أقل راحة. الرئيس لا يزال يهدد بسرعة لم يعد يستطيع التصرف بحرية كما فعل قبل بضعة أشهر ومرة أخرى، تُحسب الفجوة بين الفعل والأداة. لا يعني أن التهديد فارغ وهو يعني أنه أكثر تفاوضا من التلقائي، ويقصد منه أن يقيّم حسابات بيجين أكثر من إنتاج جدار تعريفي موحد على جميع الواردات الصينية غدا.

ما تبحث عنه واشنطن

(أ) نزع الشرعية عن القصف الإيراني على مضيق أورموز؛

:: ردع مالكي السفن وموردي الأسلحة عن التعامل مع طهران؛

ويوضح في بيجين أن الدعم العسكري المقدم إلى إيران سيكلف تكلفة تجارية واستراتيجية.

إن اختيار استهداف الصين ليس منزعجا من وجهة نظر الطاقة. ويظل بيجين منفذاً مركزياً للنفط الخام الإيراني، وتظهر بيانات تقييم الأثر البيئي أن أكبر زيادة في الصادرات الإيرانية في عام 2024 قد استوعبتها الصين بدقة. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الصين من 538.5 بليون دولار في عام 2018 إلى 308.4 بليون دولار في عام 2025. This decrease partially reduces the US quantitative exposure to a new tariff salve, but does not remove dependence on sensitive segments. وبتهديد الصين في سياق مضيق أورموز، فإن دونالد ترامب يلعب على جبهتين: فهو يحاول ردع الدعم العسكري في طهران مع الإشارة إلى أن التجارة في واشنطن لا تزال سلاحا جغرافيا سياسيا عاديا وليس مجرد مسألة اقتصادية.

صدمة تتجاوز النفط

موجة الصدمة تتجاوز الطاقة بالفعل ويحذر الأونكتاد من أن التعطل في أورموز يزيد من معدلات الشحن وأقساط التأمين ضد الحرب وتكاليف الوقود البحري. وتشير الوكالة أيضاً إلى أن ثلث التجارة البحرية العالمية في الأسمدة، أي حوالي 16 مليون طن، تمر عبر هذا الطريق. ومن ثم، فإن الإغلاق الطويل الأجل أو الحصار المتنازع عليه لن يؤدي إلى النفط والغاز فحسب بل أيضا إلى مدخلات زراعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مؤجلة على أسعار الأغذية. وبالنسبة للاقتصادات الناشئة الهشة بالفعل، ستكون الصدمة ذات شقين: مشروع قانون للطاقة الثقيلة، وهوامش الميزانية الأقل. ويقترب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجتماعاتهما الربيعية مع هذا النزاع بوصفه الصدمة العالمية الرئيسية الثالثة بعد وقوع الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، مع احتمال حدوث مزيد من التباطؤ إذا استمرت الأزمة.

بيانات الملاحة تؤكد هذه المعركة من اللبس والدموع. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المؤقت، لم يستأنف سوى عدد قليل من كبار السن عبور المضيق، في حين أن مئات المباني الأخرى ما زالت محاصرة في الخليج أو تنتظر تعليمات أوضح. المرور لا يعود ببساطة لأن الهدنة تُعلن المصممون يريدون ضمانات، والنقيب يريدون ممرات آمنة، والمؤمنون يريدون قواعد مستقرة، والموانئ تريد أن تعرف أي سلطة تسيطر فعلا على المرور. هذا ما يدعيه الإعلان الأمريكي ليقرره ولكن حتى يتم قبول آلية أمنية واضحة على أرض الواقع، سيظل إعادة فتح مضيق أورموز شعارا دبلوماسيا أكثر من العودة إلى التجارة العالمية الطبيعية.

وفي الخليج، تكشف ردود الفعل عن مزيج من الدعم المبدئي والاهتمام التشغيلي. وشددت الإمارات العربية المتحدة على أن المضيق لا ينتمي إلى إيران ولا يمكن إغلاقه بما يناسبها. غير أن الوسطاء الباكستانيين والاتحاد الأوروبي وعمان وروسيا يدفعون في نفس الاتجاه: الحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة فتح منطقة تفاوض. ويُفسر هذا الحذر بسهولة. ويمكن للحصار الأمريكي أن يتضمن طموحات إيرانية في الأجل القصير، ولكنه سينشئ أيضا منطقة جديدة من الاحتكاك الدائم عند مدخل الخليج. وتحتاج البلدان المصدرة إلى مرور حر وآمن ومحظور. وليس لديهم أي اهتمام بالاستعاضة عن السيطرة الإيرانية غير المستقرة بمواجهة بحرية مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة. وفي هذه المنطقة، تطمأن الطاقة بدرجة أقل من قدرتها على التنبؤ.

طريقة ترامب، بين التنحية والضبابية

أساساً، التسلسل الهرمي الأخير يتبع منطق مألوف The president advances by successive shocks, mixing maximum announcement, trade threat, destruction vocabulary and tactical margin of retreat. وفي يوم من الأيام، وعد بفرض حصار فوري، اعترف بأنه سيحتاج الوقت لوضعه موضع التنفيذ، وأعاد تنشيط الضغط على الصين، وأكد من جديد استعداده لزيادة ضرب الهياكل الأساسية الإيرانية في حالة الفشل الدبلوماسي. وتنتج هذه الطريقة أثرا سياسيا حقيقيا: فهي تجبر جميع الجهات الفاعلة على الاستجابة لخطها الزمني. ولكنه يغذي أيضا عدم الاستقرار الهيكلي، لأن مالكي السفن والأسواق والزوار لا يعرفون أبدا ما إذا كانت عبارة اليوم خطا دائما أو مستوى من المفاوضات. وفي حالة مضيق أورموز، فإن هذا الشك يكاد يكون عملا عسكريا.