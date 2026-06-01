تقوم إيران بتعليق المفاوضات مع واشنطن بعد الهجمات الأمريكية والانتهاكات الإسرائيلية

وشدّدت إيران موقفها في المفاوضات مع واشنطن يوم الاثنين، في أعقاب الهجمات الأمريكية على المواقع الإيرانية، وفشل وقف إطلاق النار في لبنان، والتهديدات الإسرائيلية الجديدة ضد الضواحي الجنوبية في بيروت. According to several international media, Tehran is now suspending indirect exchanges until Israeli operations in Lebanon and Gaza cease. وقد وضعت وزارة الخارجية الإيرانية بالفعل وقفا لإطلاق النار في لبنان كشرط أساسي لأي اتفاق إقليمي. وهكذا تصبح الأزمة اللبنانية أحد النقاط الرئيسية التي تحول دون وقوع الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.

ويحدث هذا التمزق في سلسلة عسكرية كثيفة للغاية. واشنطون وطهران اتهما بعضهما البعض بانتهاك هدنة نيسان/أبريل. وتدعي إيران أن الضربات الأمريكية في جنوب البلد قد كسرت التوازن الهش للمناقشات. وتصور الولايات المتحدة هذه الهجمات على أنها أعمال دفاعية. وفي الوقت نفسه، وسعت إسرائيل نطاق عملياتها في جنوب لبنان، وأخذت موقع بوفور الاستراتيجي وأعلنت ضربات ضد أهداف في ضواحي بيروت الجنوبية. ومن ثم، فإن الدبلوماسية الإقليمية تقع بين ثلاثة منازل هي: الجبهة الإيرانية – الأمريكية، والجبهة اللبنانية، والتهديد بتمديد العاصمة.

تغلق إيران باب المناقشات الفورية

ولم يعد طهران يتحدث عن البطء الدبلوماسي فحسب. والرسالة الإيرانية، كما وردت في البيانات والمعلومات الصادرة يوم الاثنين، هي تعليق المناقشات ما دامت الظروف على أرض الواقع لم تتغير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل باغاي، في الصباح إن المفاوضات تجري في مناخ من عدم الثقة العميقة. كما اتهم واشنطن بتغيير مواقفه باستمرار. وبعد ساعات قليلة، أصبح الخط أشد: فلا يمكن أن يكون هناك استمرار حقيقي للحوار إذا واصلت إسرائيل عملياتها في لبنان وإذا واصلت الولايات المتحدة إضراباتها.

وهذا التمييز مهم. وقد لا تختفي القنوات غير المباشرة. ويمكن للوسطاء مواصلة إرسال رسائل. غير أن المفاوضات السياسية، التي كان من شأنها إطالة الهدنة، وإعادة فتح مضيق أورموز ورسم الخطوط العريضة لاتفاق إقليمي، تدخل مرحلة من الجمود. وتود إيران أن تتجنب إعطاء صورة لبلد يتكلم بينما يضرب حلفاؤها ويستهدف إقليمها. He also wants to preserve his ability to respond, without appearing to be the one who permanently burieds any diplomatic exit.

ولذلك، فإن الصيغة الأكثر صحة هي صيغة التعليق، بدلا من الإغلاق الذي لا رجعة فيه. وأغلقت طهران الباب في الأجل القصير، ولكنها اقترحت إعادة فتح الباب إذا توقفت العمليات الإسرائيلية واحترمت واشنطن إطار وقف إطلاق النار، وفقا للقراءة الإيرانية. هذا الظل يحسب وهو يميز الكسر التكتيكي، الذي يهدف إلى التأثير على المناقشات، عن التخلي الكامل عن المسار الدبلوماسي. غير أن الأثر الفوري لا يزال قائماً بالنسبة للأسواق والزوار والجهات الفاعلة الإقليمية: فالغموض يزداد بشكل حاد.

ضربات أمريكية كنقطة استراحة

ومن العوامل التي عجلت الأزمة تبادل الإضرابات بين الولايات المتحدة وإيران. According to the international press, the US Army hit several Iranian sites over the week, including facilities in the southern part of the country and in the Ormuz Strait area. وتدعي واشنطن أنها تصرفت دفاعا، وتواجه تهديدات ضد قواتها وملاحتها. وتصف طهران هذه الإضرابات بأنها انتهاك خطير لوقف إطلاق النار المبرم في نيسان/أبريل. ومن ثم، فإن الفرق لا يتعلق فقط بالوقائع، بل بتعريف الهدنة ذاته.

وتدعي إيران أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يغطي جميع الجبهات المشاركة في الحرب الإقليمية. In this reading, American strikes against Iranian sites and Israeli attacks in Lebanon are part of the same bloc. وترفض طهران فصل أعمال واشنطن عن أعمال إسرائيل. وأكد المتحدث الإيراني أيضا على عدم قابلية العمليات الأمريكية والإسرائيلية للتجزئة في المنطقة. This position allows Iran to present the strikes in Lebanon as an indirect violation of the framework negotiated with the United States.

وتسعى الولايات المتحدة، من جانبها، إلى الاحتفاظ بقراءة أخرى. They say they respond to immediate threats and preserve freedom of navigation. وهم يريدون أيضا أن يمنعوا من تفسير الهجمات التي تشنها قواتهم على أنها تتخلى عن الدبلوماسية. رئيس الولايات المتحدة قال ان ايران تريد اتفاق. لكن هذه اللغة المتفائلة تأتي ضد الحقائق العسكرية. وعندما تحدث الإضرابات أثناء تبادل الرسائل، تصبح الثقة المنخفضة أصلا غير موجودة تقريبا.

يصبح لبنان القفل الإقليمي

والقضية اللبنانية الآن محورية للحصار. وتؤكد طهران أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. وهذا الشرط ليس جديدا، ولكنه يصبح أكثر إلزاما بعد فشل الهدنة على أرض الواقع. ومنذ عدة أيام، كثفت إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، وأعلنت منطقة قتالية بين الليطاني والزهراني، وأخذت قلعة بوفورت، وهي موقف استراتيجي يسيطر على جزء من الجنوب. وقد غير هذا التقدم طبيعة الصراع.

وأبلغ آخر تقييم رسمي موحد لوزارة الصحة اللبنانية، نشر مساء يوم الأحد، عن 412 3 حالة وفاة و 269 10 إصابة منذ 2 آذار/مارس. This figure does not necessarily include all victims reported on Monday after further strikes. وأسفر هجوم شن في دير الزهراني عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة عشر شخصاً وفقاً للسلطات الصحية اللبنانية. وقد شُرد أكثر من مليون شخص بسبب الإضرابات وأوامر الإجلاء. وبالنسبة لإيران، فإن هذه الأرقام تعزز فكرة أن التوصل إلى اتفاق إقليمي لا نهاية له على الجبهة اللبنانية سيكون أمراً غير مستدام من الناحية السياسية.

كما يرفض حزب الله، حليف طهران، فكرة وقف إطلاق النار من جانب واحد. ويزعم حلفاؤه أنه لا يستطيع وقف هجماته إذا كانت إسرائيل تحتفظ بمواقف في لبنان وتواصل هجماتها. ولكن واشنطن تقترح تسلسلا عكسيا: سيوقف حزب الله هجماته على إسرائيل أولا، ثم ستتجنب إسرائيل توسيع هجومها على بيروت. وتهدف هذه الطريقة التدريجية إلى الحصول على خطوة أولى يمكن التحقق منها. وهي تعمل ضد الخط الإيراني الذي يتطلب وقفا عالميا ومتزامنا.

التهديدات الإسرائيلية على معادلة التغيير في بيروت

وقد كان الإعلان الإسرائيلي ضد الضواحي الجنوبية في بيروت كبيرا في القرار الإيراني. (بينجامين نتنياهو) و (كاتز) أعلنا أنهما أمرا الجيش بضرب أهداف في هذه المنطقة، معقل (هزبولا) ويتذرع البيان الإسرائيلي بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان والهجمات على المدن الإسرائيلية. وبالنسبة لطهران، يؤكد هذا الإعلان أن الهدنة لم تعد موضع احترام وأن المفاوضات لا يمكن أن تتقدم في ظل الظروف الراهنة.

الضواحي الجنوبية في بيروت ليست مجرد مسرحيات عسكرية. وهي منطقة حضرية مكتظة بالسكان مدمجة في أداء رأس المال. A strike in this area can cause massive displacement, disrupt hospitals, block roads and trigger a Hezbollah response. It can also weaken the position of Lebanese President Joseph Aoun, who seeks to support de-escalation and to bring forth the option of direct negotiations to stop the escalation. مع تزايد التهديد لبيروت، يضيق هامش بابدا السياسي.

وتدعي إسرائيل أنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله وقدراته. ولكن التوقيت له أهمية دبلوماسية واضحة. وجاء الإعلان كما حاولت الولايات المتحدة احتواء خطر الهجوم على بيروت تحديدا. وهو يعطي إيران حجة قوية لتعليق المناقشات. وبوسع طهران الآن أن تحتج بأن واشنطن ليس لديها القدرة أو الإرادة للسيطرة على التصعيد الإسرائيلي. وهذا التصور هو جوهر الأزمة الراهنة.

اشتعلت واشنطن بين اسرائيل والهدنة الإيرانية

الولايات المتحدة في موقف غير مريح. فمن جهة، يريدون الحفاظ على المناقشات مع طهران، ومنع الإغلاق المطول لمضيق أورموز، وتجنب حدوث زيادة دائمة في أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، فإنها تدعم إسرائيل وتعترف بحقها في الرد على هجمات حزب الله. وقال مسؤول أمريكي اقتبس من الصحافة إن واشنطن لا تتوقع من إسرائيل أن تستوعب الهجمات على مدنييها إلى أجل غير مسمى. هذا الحكم يحد من الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية.

وهذا الغموض يغذي عدم الثقة الإيراني. وتعتقد طهران أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف كوسطاء بينما تضرب إيران وتسمح لإسرائيل بتكثيف عملياتها في لبنان. وعلى العكس من ذلك، ترى واشنطن أن إيران تستخدم حزب الله وحلفاء إقليميين آخرين للحفاظ على الضغط العسكري أثناء التفاوض. كلتا القراءات تستجيب وتغلق ويتهم كل منهما الآخر بالتفاوض تحت غطاء التسلق.

والنتيجة هي وقف الدبلوماسية عن سلوك القوات المسلحة. طلقة طائرة بدون طيار، ضربة على قاعدة، قصف في الضواحي الجنوبية أو هجوم على سفينة يمكن أن يغير الظروف السياسية في دقائق. ويفقد الوسطاء الوقت لإعادة القنوات التي يغلقها الجيش. وتسعى إيران أيضا، بتعليق المناقشات، إلى استئناف المبادرة السردية: فهي تريد أن تعرض الحصار نتيجة للضربات الأمريكية والإسرائيلية، وليس كرفض إيراني للتفاوض.

الأورموز والأسواق تحت التوتر

The Strait of Ormuz remains the other immediate issue. وينبغي أن تركز المحادثات بين إيران والولايات المتحدة على توسيع الهدنة وحرية الملاحة والضمانات حول هذا الطريق الأساسي للطاقة. ومن ثم فإن تعليق المفاوضات يزيد من خطر تدفق النفط. واستجابت الأسواق عن طريق ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تغذيها المخاوف من مزيد من الحجب المستدام أو الهجمات على الهياكل الأساسية المتصلة بالملاحة.

كما شجبت إيران ما تصفه بالقرصنة البحرية وانتهاكات الملاحة البحرية. ويدعي أنه سيتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادته. وتترك هذه الصياغة عدة خيارات: الضغوط الدبلوماسية، والرد العسكري المحدود، والتهديدات التي تتعرض لها الطرق المائية أو أعمال حلفائها الإقليميين. وتتابع دول الخليج هذا التطور بقلق. ومن شأن التصعيد حول أورموز أن يؤثر فورا على صادراتها وأسواقها المالية وأمنها المحلي.

إن سقوط العديد من أسواق الخليج يوم الاثنين يبين أن الأزمة ليست دبلوماسية فحسب. ويدمج المستثمرون خطر الحرب المطولة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والإضرابات الجديدة، وتدهور التجارة الإقليمية. فالحرب في لبنان والضربات الأمريكية في إيران والتهديدات التي يتعرض لها أورموز تشكل الآن مجموعة واحدة من المخاطر. وهذا هو بالضبط ما تريد طهران أن تراه معترفا به في المفاوضات: فلا يمكن معالجة أي ملف على حدة.

يدفع لبنان ثمن القيد

وبالنسبة للبنان، يؤدي تعليق المفاوضات هذا إلى تفاقم حالة حرجة بالفعل. ويأمل البلد أن تتمكن المناقشات الإقليمية من كبح الهجوم الإسرائيلي واستعادة وقف فعلي لإطلاق النار. وإذا أوقفت إيران التجارة، تضيق النافذة الدبلوماسية. تواصل الحكومة اللبنانية العمل مع البلدان الصديقة والأخوية لاستعادة الهدنة، لكنها لا تتحكم في قرارات حزب الله، إسرائيل، واشنطن وطهران. هذه التبعية تقلل من قدرة الدولة على حماية سكانها.

ويجب على حكومة نواف سلام أن تدير حالة الطوارئ. وينبغي نشر تقرير عن احتياجات الإقامة والسفر يوم الثلاثاء. ومن المتوقع توجيه نداء عاجل آخر إلى المجتمع الدولي يوم الجمعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وتحتاج الأسر المشردة إلى المأوى والغذاء والمياه والرعاية والدعم المالي. البلديات والمدارس مشبعة. وتعمل المستشفيات الجنوبية تحت الضغط، في حين أن الإضرابات قد ألحقت ضررا بالفعل بالعاملين الصحيين.

وإذا ما أعاقت الدبلوماسية الإقليمية، ستزداد الاحتياجات. A major strike against the southern suburbs could move new families to other parts of Beirut, to the mountains or north. ومن شأن تقدم إسرائيلي يتجاوز المواقع الحالية أن يتسبب في فرار مناطق أخرى. ويُترجم كل فشل دبلوماسي إلى أسرّة في حالات الطوارئ، وإلى أصناف مغلقة، وإلى ميزانيات بلدية لا يمكن الحفاظ عليها.

تعليق يمكن أن يكسر

والسؤال عن الساعات القليلة القادمة هو ما إذا كان التعليق الإيراني سيبقى أداة ضغط أو ما إذا كان سيتحول إلى كسر دائم. ولطهران مصلحة في الحفاظ على هامش دبلوماسي، لا سيما إذا زادت التكاليف الاقتصادية والعسكرية. ويريد واشنطن تجنب أزمة طاقة عالمية والحفاظ على قناة مع إيران. إسرائيل تريد أن تبقي يديها خالية من حزب الله. Hezbollah wants to prevent a regional agreement from being made at its expense. وتتعارض هذه الأهداف ما لم يوافق أي ممثل على اتخاذ الخطوة الأولى.

والخطر الرئيسي هو تصاعد المعدات. الولايات المتحدة تدق بالدفاع عن نفسها ردت إيران بادعاء أنها تعرضت للهجوم. وتضرب إسرائيل في لبنان ردا على حزب الله. ويطلق حزب الله النار ردا على الهجوم الإسرائيلي. كل ممثل يدعي أنه رد فعل، ولكن كله ينتج حربا أوسع. وفي هذا السياق، فإن تعليق المفاوضات ليس مجرد حدث دبلوماسي. وأشارت إلى أن آليات ضبط النفس لم تعد تعمل.

وسيأتي المؤشر التالي من ثلاثة اتجاهات. First, Israeli decisions around the southern suburbs of Beirut. ثانيا، رد الفعل الأمريكي على اتهامات إيران بانتهاكات وقف إطلاق النار. أخيرا، قدرة الوسطاء على الحفاظ على قناة سرية على الرغم من إعلان التعليق. وبالنسبة للبنان، لا يزال التحدي المباشر أكثر تحديدا: :: منع فشل دبلوماسية إيران – الولايات المتحدة من إحداث موجة جديدة من الإضراب والتشريد والأرصدة البشرية الثقيلة.