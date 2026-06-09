تنتقل المؤسسة إلى لبنان مع ريما حسن ومانون أوبري

ويوجد في لبنان، في الفترة من 8 إلى 12 حزيران/يونيه 2026، وفد من أربعة برلمانيين من معهد لا فرنسا، وفقا لبيان صحفي وزع في بيروت. وهذه البعثة تعرضها الحركة كتشريد للتضامن مع لبنان، في سياق الحرب والقصف والتشريد والمناقشات الدبلوماسية بشأن وقف إطلاق النار. ويجمع بين نائبين أوروبيين، مانون أوبري وريما حسن، بالإضافة إلى نائبين فرنسيين، أندريه تورينيا وأرنو لو غال.

حضور (ريما حسن) يعطي هذه الزيارة رد فعل خاص. وتُعرف المؤسسة عن التزامها بالقضايا الفلسطينية والشرق الأوسط. وهي ترافق مانون أوبري، رئيس مجموعة لا جوش في البرلمان الأوروبي، وكذلك أندريه تورينيا، النائب عن اللوار ونائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية في الجمعية الوطنية، وأرنو لو غال، النائب عن فال دواز ورئيس مجموعة الصداقة نفسها. ويعتزم الوفد الاجتماع بالزعماء السياسيين اللبنانيين والسلطات الوطنية وممثلي اليونيفيل ومنظمات الإغاثة.

البيان الصحفي لفرنسا يصف الزيارة كخطوة رسمية وسياسية ويدعي أن لبنان ضحية حرب شنتها إسرائيل، ويشير إلى آلاف الضحايا المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والعاملون في مجال الإغاثة والأطفال. ويود الوفد أن يشير إلى عدة طلبات: وقف فعلي ودائم لإطلاق النار، وسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وتعزيز الجيش اللبناني، وتمديد ولاية القوة إلى ما بعد عام 2026، وتعليق اتفاق الاتحاد الأوروبي – الإسرائيلي، والروابط الودية بين الشعبين اللبناني والفرنسي.

اجتماع مع جوزيف أوون

وأعطى اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بعدًا مؤسسيًا لهذه الزيارة. وفي منشور مصحوب بصورة للمقابلة، أشار مانون أوبري إلى أن الوفد استقبل في بيروت من قبل رئيس الدولة اللبناني. وذكرت أن الرئيس أصر على أن المبادرات الدبلوماسية أرخص من الحرب. وقالت أيضًا إن جوزيف عون دعا إلى عدم التخلي عن لبنان، حيث تواجه البلاد دمارًا هائلاً وخسائر كبيرة في الأرواح ونزوحًا جماعيًا للمدنيين.

ووفقًا للأرقام التي تناولتها مانون أوبري في هذا المنشور، فقد تم بالفعل تدمير أكثر من 57 بلدة وقرية بالكامل، وقتل أكثر من 3500 شخص منذ بداية مارس ونزح 1.2 مليون شخص. وقد عرضت هذه العناصر في سياق تبادل الآراء مع الرئيس اللبناني ودعوة الوفد إلى زيادة الضغط الدبلوماسي من أجل وقف دائم للأعمال القتالية. ويضيفون إلى البيانات التي قدمها العديد من المسؤولين والمؤسسات اللبنانية بشأن التدمير في الجنوب، والأزمة الإنسانية، والحاجة إلى وقف فعلي لإطلاق النار.

كما أبلغ مانون أوبري عن موقف الرئيس أوون بشأن قضية حزب الله. ورأت رئيسة الدولة، وفقاً لما ذكرته، أن من يعتقدون أن بإمكانهم نزع سلاح حزب الله بالوسائل العسكرية هم من الخطأ وأن هذه الطريقة تسهم في إطعامه. وهذه الصياغة تضع الحل السياسي والدبلوماسي في صميم الرسالة التي نقلها الوفد. وهو جزء من خط تشير إليه الرئاسة اللبنانية بانتظام: وتجنب تمديد الحرب، ووقف الإضرابات ووضع الملف الجنوبي في إطار مؤسسي.

ويشير نفس المنشور إلى أن جوزيف أوون عرض المسار الدبلوماسي باعتباره النتيجة الدائمة الوحيدة للنزاع مع إسرائيل. ووفقا للتقارير، تتطلب هذه النتيجة وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وعودة المشردين. تتماشى هذه النقاط الثلاث مع المطالب المذكورة في البيان الصحفي لـ La France Insoumise. وهي تشكل جوهر الرسالة العامة التي نقلها البرلمانيون الأربعة: ولا يمكن أن تقتصر التسوية على كسر عسكري، بل يجب أن تسمح بتحقيق استقرار حقيقي في الأراضي اللبنانية وعودة السكان المدنيين.

بعثة سياسية مدتها خمسة أيام

وتستغرق الرحلة أكثر من خمسة أيام، من يوم الاثنين 8 إلى يوم الجمعة 12 حزيران/يونيه. وقد خطط الوفد في البداية لعقد اجتماعات مع المجموعات السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان ومع السلطات الرئيسية في البلد. ولا يتضمن البيان بعد تفاصيل الجدول الزمني بأكمله، ولكنه ينص على أنه يجب أن يتلقى عدة مسؤولين لبنانيين برلمانيين فرنسيين أوروبيين. يجب أن يسمح هذا التسلسل المؤسسي للمسؤولين المنتخبين في LFI بنقل مواقفهم إلى صانعي القرار اللبنانيين وجمع قراءتهم للوضع.

تتضمن الزيارة أيضًا مكونًا دوليًا. ويجب أن يجتمع البرلمانيون مع ممثل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ولا تزال اليونيفيل واحدة من أكثر النقاط حساسية للأزمة الأمنية في جنوب لبنان. ومُددت ولايته حتى نهاية عام 2026، قبل أن تزمع الأمم المتحدة إجراء عملية انسحاب. وقال إن وفده يعتزم الدفاع عن تمديده إلى ما بعد ذلك الموعد النهائي، في حين أن المناقشات بشأن ما بعد الاتحاد قد كثفت في الفرص وفي الأمم المتحدة.

وثمة جانب آخر من جوانب البعثة يتعلق بالجهات الفاعلة في المجال الإنساني. ويجب أن يجتمع الممثلون المنتخبون مع عدد من منظمات الإغاثة لمساعدة اللبنانيين الذين شردتهم التفجيرات والهجمات الإسرائيلية، وفقا لأحكام البيان. ويواجه لبنان عمليات تشرد واسعة النطاق من المناطق الجنوبية ويزيد الضغط على الأسر المضيفة والبلديات والمستشفيات والجمعيات. وقال إن وفده يود أن يضع زيارته في هذا الواقع الإنساني، ليس في السياق الدبلوماسي وحده.

كما أُعلن عن إشادة بالجنود الفرنسيين الذين ماتوا في مهمة في لبنان. هذه الإشارة يجب أن تذكر مكان فرنسا في العمليات الدولية في لبنان وفي تاريخ اليونيفيل. كما أنها جزء من علاقة فرنسية لبنانية تتميز بوجود دبلوماسي وعسكري وثقافي وإنساني قديم. وأعرب عن تأييد وفده للنقض السياسي للحرب الحالية مع الإشارة إلى الالتزامات الفرنسية على الأراضي اللبنانية.

ريما حسن، مانون أوبري واختيار لبنان

ويسلط البيان الصحفي الضوء على أربعة ملامح سياسية. ويمثل مانون أوبري المجموعة اليسرى في البرلمان الأوروبي ويشغل منصب الرئاسة في هذا التشكيل. ويجلس ريما حسن أيضا في البرلمان الأوروبي، وفي نفس المجموعة السياسية الأوروبية وتحت اسم » لا فرنسا » . فوجودهم يمكّن المؤسسة من رفع القضية اللبنانية إلى المستوى الأوروبي، ولا سيما بشأن مسألة اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ويمثل أندريه تاورينيا وأرنود لو غال المستوى البرلماني الفرنسي. ويعطي دورها في مجموعة الصداقة بين فرنسا ولبنان بُعدا مؤسسيا محددا. آرنود لو جال هو رئيسها أندريه تاورينيا نائب الرئيس وتسمح مشاركتهم للوفد بإدراج البعثة في إطار العلاقات البرلمانية بين باريس وبيروت، بما يتجاوز الخط الحزبي الوحيد لمؤسسة لا فرنسا.

خيار (ريما حسن) سياسي أيضاً وقد أثبت الحزب أنه أحد أكثر الأرقام المحددة للحركة في المسائل الفلسطينية والإسرائيلية والإنسانية. ويأتي وجوده في لبنان بالتسلسل الذي ترتبط فيه المسألة اللبنانية على نحو متزايد بالمناقشات المتعلقة بغزة والضفة الغربية والجزاءات الأوروبية ضد إسرائيل ومكان القانون الدولي في النزاعات الجارية. هذه الزيارة ستكون امتداداً لمواقف فرنسا في البرلمان الأوروبي والمناقشة الفرنسية.

وتأتي هذه المهمة أيضاً بعد عدة حلقات وضعت ريما حسن في صميم اهتمام وسائط الإعلام. ولا يزال اسمه مرتبطا، في الرأي الفرنسي، بالتعبئة المرتبطة بغزة وبالحقوق الفلسطينية. وفي لبنان، من المرجح أن يولد وجوده ردود فعل مختلفة تبعاً للقوى السياسية المصادفة. ومع ذلك، أكد بيان الرابطة على الإطار الجماعي للوفد وعلى الهدف المعلن المتمثل في التعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني.

وقف إطلاق النار في قلب الرسالة

وتناول الطلب الأول الذي قدمه الوفد الحاجة الملحة إلى وقف فعلي ودائم لإطلاق النار. إن اختيار الشروط أمر هام. لا تتحدث (لي في) فقط عن إستراحة أو تصفية مؤقتة وتدعو الحركة إلى وقف فعال للقتال وسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان. ويتمشى هذا الموقف مع الانتقادات التي وجهها العديد من المسؤولين اللبنانيين ضد الاتفاقات الجزئية أو المشروطة التي تسمح، في رأيهم، للضربات الإسرائيلية بالاستمرار في الأراضي اللبنانية.

ويربط وفده وقف إطلاق النار بمسألة الانسحاب. وفي قراءتها، لا تكفي نهاية القصف إذا استمر وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية أو إذا استمرت الضربات المتكررة في استهداف الجنوب أو ضواحي بيروت أو غيرها من المناطق. وعليه، يعرض البيان وقف إطلاق النار كتدبير يرافقه احترام السلامة الإقليمية للبنان. وهذه الصياغة تضع السيادة اللبنانية في صميم البعثة.

ويؤكد النص أيضا ضرورة تمكين الجيش اللبناني من الدفاع عن سلامة أراضيه وحدوده. ويهدف هذا الطلب إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية. وهو يتناول موضوعا في المناقشات الدولية بشأن جنوب لبنان، حيث يشير الشركاء الغربيون والعربيون بانتظام إلى دور الجيش كأداة لتحقيق الاستقرار. وأبدى وفد الرابطة هذه إحدى النقاط التي ينبغي الإشارة إليها في اجتماعاته.

ويشير البيان أيضا إلى تمديد ولاية القوة إلى ما بعد عام 2026. والمسألة حساسة، إذ قرر مجلس الأمن تمديدها حتى نهاية عام 2026 قبل مرحلة الانسحاب. وتتخذ فرنسا موقفا واضحا هنا: فهي ترغب في الإبقاء على بعثة الأمم المتحدة بعد هذا الموعد النهائي. وسيناقش هذا الطلب مع ممثلي القوة الدولية والمسؤولين اللبنانيين الذين اجتمعوا خلال الزيارة.

الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في التقاطع

كما أعرب الوفد عن رغبته في التذكير بالطابع الملح لتعليق اتفاق الرابطة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يتماشى هذا المطلب مع خط دافع عنه لفترة طويلة La France Insoumise في البرلمان الأوروبي. وينظم اتفاق الرابطة جزءا هاما من العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين بروكسل وتل أبيب. وتعليقه سيكون إشارة سياسية قوية، ولكنه ينطوي على قرار أوروبي يصعب الحصول عليه، بالنظر إلى الانقسامات بين الدول الأعضاء.

وترغب المؤسسة في جعل لبنان جزءا من المناقشة الأوروبية بشأن إسرائيل. ولا يحد البلاغ من طلباته إلى غزة أو الضفة الغربية. وهو يضع الأراضي اللبنانية في صميم انتقادات السياسة الإسرائيلية. وبالذهاب إلى بيروت، يود المسؤولون المنتخبون غير المدعمين بأدلة ربط التفجيرات في لبنان بمناقشات أوسع نطاقا بشأن الجزاءات والاتفاقات التجارية والمسؤولية الأوروبية وحماية المدنيين. يهدف هذا النهج إلى زيادة تدويل القضية اللبنانية في المؤسسات الأوروبية.

ويضاف طلب تعليق الاتفاق إلى النداءات الأوروبية التي وجهت بالفعل ضد بعض المستوطنين أو السياسيين أو الكيانات الإسرائيلية فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية. وترغب عدة بلدان أوروبية في تعزيز موقفها إزاء الحكومة الإسرائيلية. وتمضي فرنسا قدما في المطالبة بإجراء هيكلي بشأن اتفاق الارتباط. يجب أن يكون هذا الادعاء أحد الرسائل السياسية للوفد أثناء إقامته في لبنان.

ويفسر هذا البعد الأوروبي أيضا وجود امرأتين في البرلمان الأوروبي. يمكن لـ(مانون أوبري) و(ريما حسن) أخذ هذه المسألة مباشرة إلى (بروكسل) و(ستراسبورغ). وتجمع تحركاتها عناصر من الجهات الفاعلة اللبنانية والمنظمات الإنسانية والممثلين الدوليين. ويمكن لهذه العناصر أن تغذي تدخلات المجموعة اليسرى في المناقشات الأوروبية بشأن إسرائيل ولبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

زيارة في سياق لبناني متوتر

تتدخل بعثة LFI في وقت يمر فيه لبنان بتسلسل ثقيل بشكل خاص. وقد أثارت الإضرابات الإسرائيلية وأوامر الإجلاء والتشريد والضرر المبلغ عنه في مواقع التراث قلقا متزايدا. وفي موازاة ذلك، سعت السلطات اللبنانية إلى إقامة قناة دبلوماسية مع واشنطن، والحفاظ على دور الجيش اللبناني والحصول على ضمانات دولية. في هذا السياق، قد تأخذ أي زيارة برلمانية أجنبية نطاقًا سياسيًا أوسع من برنامجها الرسمي.

ويشدد البيان على منظمات الإغاثة والمشردين داخليا. وهذا المحور الإنساني هو أحد أكثر الحقائق وضوحا في الأزمة. وغادرت الأسر القرى الحدودية، وأخليت أحياء بأكملها، ويجب على البلديات المضيفة أن تدير احتياجات الإسكان والغذاء والرعاية والتعليم. يرغب المسؤولون الفرنسيون والأوروبيون المنتخبون في مقابلة الجهات الفاعلة العاملة في حالات الطوارئ هذه، من أجل تسليط الضوء على احتياجات الحماية والمساعدة.

ويعتزم الوفد أيضاً الاجتماع بالجماعات السياسية الممثلة في البرلمان. وينطوي هذا القرار على تبادل الآراء مع الجهات الفاعلة اللبنانية ذات المواقف المتباينة بشأن الحرب، حزب الله، الجيش، الدولة، الدبلوماسية الأمريكية، والمفاوضات الجارية. ولا يحدد البيان الأطراف المعنية. وهو يشير فقط إلى أن التكوينات البرلمانية مشمولة بالبرنامج. ويمكن أن تعطي هذه الاجتماعات للوفد لمحة عامة عن الشُعب الداخلية اللبنانية حول الاستجابة للحرب.

وتصل الرابطة إلى لبنان مع تأكيد خط سياسي. وتشجب الحركة الأعمال الإسرائيلية، وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وتدافع عن تعزيز الجيش اللبناني، وتدعم تمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتدعو إلى زيادة الضغط الأوروبي على إسرائيل. وهذا الوضوح يمكن أن ييسر الرسالة العامة. كما يمكن أن يعرض الوفد على انتقادات معارضيه السياسيين في فرنسا، حيث موقف فرنسا من إسرائيل وفلسطين كان مثيرا للجدل بشكل منتظم.

بين التضامن والدبلوماسية البرلمانية

فالتشرد عمل تضامني، ولكنه أيضا مسألة دبلوماسية برلمانية. ولا يمثل الممثلون المنتخبون الحكومة الفرنسية. وهي تضطلع بموقف تحركاتها وولايتها. غير أن زيارتهم يمكن أن تسهم في المناقشة العامة بين باريس وبيروت، بما في ذلك بشأن تقديم المعونة إلى لبنان، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والجيش اللبناني، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. كما يمكن أن يعزز الاتصالات بين البرلمانيين الفرنسيين والمسؤولين اللبنانيين.

تحتل مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية التابعة للجمعية الوطنية مكانة بارزة هنا. وشارك في البعثة رئيسها، أرناود لو غال، ونائب الرئيس، أندريه تورينيا. مجموعات الصداقة هذه لا تقود السياسة الخارجية لفرنسا، لكنها تعمل كنفقات مؤسسية بين البرلمانيين والسفارات والمجتمعات المدنية والمسؤولين الأجانب. وفي السياق اللبناني، يمكن أن تركز أعمالهم على إعادة الإعمار والسيادة والفرنكوفونية والمعونة الإنسانية والتعاون.

كما يشير وجود القوة في البرنامج إلى أهمية فرنسا في الترتيبات الدولية في جنوب لبنان. وخدم الجنود الفرنسيون في قوة الأمم المتحدة وتوفي بعضهم في مهمة. والإشادة التي أعلنها الوفد جزء من هذه القصة. كما يتيح للمسؤولين المنتخبين ربط ذكرى الالتزامات الفرنسية بطلبهم الحالي تمديد ولاية البعثة.

وأخيرا، يشدد البيان على الصداقة بين الشعبين اللبناني والفرنسي. ويعود هذا الشكل إلى السجل التقليدي للعلاقات الثنائية. غير أنه يتسم بأهمية خاصة في وقت يطالب فيه لبنان بمزيد من الدعم السياسي والإنساني. وتعتزم فرنسا أن تقدم زيارتها كبادرة من القرب من اللبنانيين، ولكن أيضا كتحقيق من جانب المؤسسات الأوروبية والفرنسية بشأن سياستها تجاه إسرائيل.

وسيواصل الوفد اجتماعاته حتى 12 حزيران/يونيه. وفي الأيام المقبلة، تلقى المسؤولون اللبنانيون لقاءات مع منظمات الإغاثة، والمناقشات مع اليونيفيل، والرسائل التي اختارها مانون أوبري وريما حسن وأندريه تاورنيا وأرنود لو غال لمواصلة عودتهم إلى فرنسا والبرلمان الأوروبي.