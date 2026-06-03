جرائم الحرب: أول مساعدة وجيش إسرائيل يستهدفان في جنوب لبنان

وفي جنوب لبنان، تستهدف سلسلة جديدة من الضربات الإسرائيلية من يتدخلون بعد التفجيرات التالية: عمال الانقاذ والمسعفين والدفاع المدني والجيش اللبناني. في معروب، أصيبت سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية بطائرة مسيرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي شحور، قُتل اثنان من عمال الإنقاذ وأصيب ثالث بجروح خطيرة في هجوم مباشر على سيارة إسعاف. ويفيد الجيش اللبناني أيضا بأن إحدى مركباته استهدفت على طريق دير الزهراني – النبطية، مما أدى إلى إصابة ضابط وجندي. وسقط جندي آخر في النبطية الفوقا مستهدفاً أثناء ركوبه دراجة نارية.

المعونة الأولى المستهدفة: خط أحمر عبر

وقد سجل لبنان سلسلة جديدة من الهجمات التي تستهدف مباشرة من يتدخلون بعد الإضراب، وهم: العاملون في الإسعافات الأولية، والمسعفين، والدفاع المدني، والقوات المسلحة اللبنانية. وخلال الليل وخلال النهار، أُبلغ عن وقوع عدة حوادث في الجنوب، بين مروب وشور ودير الزهراني والنبطية والنبطية الفوقا. وهي ترسم نفس الواقع: فالفرق المسؤولة عن إنقاذ الطرق أو إجلاءها أو تأمينها هي نفسها في خط إطلاق النار.

وفقًا للأدلة المتاحة، استهدفت غارة بطائرة بدون طيار طريق المعروب في الساعة 1:22 صباحًا وأصاب الهجوم سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية. قتل ثلاثة من عمال الإنقاذ. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل اثنين من رجال الإنقاذ وإصابة ثالث بجروح خطيرة في ضربة مباشرة على سيارة إسعاف في شحور. وتضيف هذه الهجمات إلى سلسلة من الحوادث التي وقعت مؤخرا ضد الأفرقة الطبية والإغاثة في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني أن إحدى مركباته استهدفتها طائرة إسرائيلية بلا طيار على طريق دير الزهراني – النبطية. وأصيب ضابط واحد وجندي واحد بجروح. وفي حادثة أخرى، قُتل جندي لبناني في النبطية الفوقا بعد استهدافه أثناء ركوبه دراجة نارية. وتعرض المؤسسة العسكرية هذه الحقائق كجزء من استهداف متكرر لعناصرها ومركباتها ومواقعها، على خلفية هجوم إسرائيلي مستمر في الجنوب.

ولذلك لا يقتصر اليوم على تقييم الإضرابات المنعزلة. وهو يثير مسألة مركزية بالنسبة للبنان: ما تبقى من الحماية الطارئة عندما تصبح سيارات الإسعاف ومراكز التدخل والدراجات العسكرية والمركبات العسكرية أهدافاً؟? والسؤال يتجاوز الأرض العسكرية. وهو يؤثر على استمرارية الدولة، والقدرة على إجلاء الجرحى، والوصول إلى المستشفيات، وبقاء السكان الذين لا يزالون موجودين في القرى المكشوفة.

ثلاثة موتى في سيارة إسعاف

يحدث إضراب معروب في منطقة في منطقة صور، في منطقة تخضع بالفعل لغارات وتحليقات وتحذيرات متتالية. الجدول الساعة 1: 22 صباحاً يعطي فكرة عن ضعف فرق الإنقاذ. وفي الليل، يسافر المسعفون بأقل وضوحاً، على الطرق التي تقطع أحياناً، في المناطق التي لا تزال فيها الطائرات بدون طيار صالحة للزراعة ولكن يصعب تحديد أماكنها. عندما تضرب سيارة إسعاف، ليست فقط سيارة تختفي. هذه قدرة استجابة فورية يتم سحبها من منطقة بأكملها.

ويحتل كشافة الريسالا الإسلامية مكانا هاما في نظام الإغاثة في جنوب لبنان. وتتدخل فرقهم في القرى، وإجلاء الجرحى، واستعادة الجثث، ونقل المرضى إلى المستشفيات، وكثيرا ما تعمل مباشرة مع المناطق المفخخة. فانتسابهم السياسي أو المجتمعي، الذي كثيرا ما يسلط عليه الضوء في المناقشة العامة، لا يزيل أي شيء من الطابع الطبي أو الإنقاذي للبعثة عندما يتم ذلك. وهذا هو المبدأ الذي تشير إليه المنظمات الإنسانية بانتظام.

تبلور قضية معروب أيضًا خوفًا متكررًا بين المستجيبين الأوائل: الإضراب الثاني. في العديد من الحلقات الأخيرة في لبنان، تعرضت فرق الطوارئ للقصف أثناء توجهها إلى موقع تم قصفه أو إجلاء الضحايا. وهذا المنطق يشل العمليات. في بعض الاحيان يجب ان تنتظر الاسعاف قبل ان تتقدم. الفرق تنظر إلى السماء قبل أن ينزعوا النقالات. يبقى المصابون في الموقع أطول مما يقلل من فرص بقائهم.

صه: سيارة إسعاف متأثرة مباشرة

في الشهور، تعزز الضربة المباشرة على سيارة الإسعاف هذا الشعور بالتهديد المنهجي. وأفادت وزارة الصحة بمقتل اثنين من رجال الإنقاذ وإصابة ثالث بجروح خطيرة. ومرة أخرى، فإن العنصر المركزي ليس فقط عدد الضحايا. وهو يستند إلى طبيعة الهدف المعلن: سيارة طوارئ. طاقم الإسعاف لا يعمل كوحدة قتال. وهي تنقل، وتستقر، وتخليص، وأحيانا تحت النار، دون معرفة ما إذا كان الطريق سيظل مفتوحا.

كما أن فقدان اثنين من عمال الإغاثة في شمور يحرم القرى المجاورة من خبرة عملية قيمة. في حرب طائرة بدون طيار كل دقيقة تهم ويعرف العاملون في مجال المعونة الأولى الطرق الثانوية، والطرق التي لا تزال ممكنة، والأسر المعزولة، والمساكن المأهولة على الرغم من أوامر الإجلاء والمستشفيات التي يمكن أن تستقبل المصابين. ولا يقاس اختفائهم بفقدان الأرواح فحسب. ويقاس أيضا بضعف القدرة الجماعية.

وللهجمات على الإغاثة أثر فوري على المدنيين. عندما يسمع المقيم إضراباً، لم يعد يعرف إن كانت سيارة الإسعاف ستأتي. عندما تقرر عائلة مغادرة قرية، فإنها لم تعد تعرف ما إذا كان الطريق إلى المستشفى أو إلى مركز الاستقبال سيظل قابلاً للعبور. وعندما يتم نقل إصابة خطيرة، يجب على سائق سيارة الإسعاف أن يحاكم بين حالة الطوارئ الطبية وخطر الإضراب على الطريق. يحول عدم اليقين هذا كل خطوة صحية إلى قرار للبقاء على قيد الحياة.

إن جنوب لبنان يعاني بالفعل من أزمة مستشفى متقدمة. وقد لحقت بالمؤسسات أضرار مادية. وأصيب موظفون صحيون. ولا تزال المستشفيات مفتوحة مع الأفرقة الصغيرة، ومولدات الضغط، والمخزونات تحت الضغط، والتدفق غير النظامي للمصابين. في هذا السياق، يكون لتدمير سيارة الإسعاف أو تثبيتها تأثير متسلسل. وهو يبطئ عمليات الإجلاء، ويحمّل أفرقة أخرى، ويجبر الأسر على استخدام سيارات خاصة، أحيانا بدون معدات طبية أو دعم مؤهل.

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني في وضع مختلف ولكنه حساس بنفس القدر. إنها ليست خدمة طبية مدنية. وهي تجسد الدولة والسيادة والحفاظ على نظام أدنى في المناطق المتضررة. ويُستخدم نشرها في الجنوب لتوجيه الطرق، ومرافقة بعض عمليات الإجلاء، والاتصال بالسلطات المحلية، وتوثيق الانتهاكات. عندما يتم ضرب مركبة عسكرية على طريق دير الزهراني – النبطية، يستهدف الهجوم مؤسسة تحت الإكراه بالفعل.

وبحسب الجيش فإن الطائرة المسيرة أصابت ضابطاً وجندياً. ويضع البلاغ العسكري هذا الحادث في سلسلة من الاستهدافات ضد عناصره ومركباته ومواقعه. إن الصياغة خطيرة. إنها لا تصف حادثة مسارية. وهي تتهم إسرائيل باستهدافها مرارا للمؤسسة العسكرية اللبنانية. هذا الاتهام له أهمية سياسية قوية، حيث من المفترض أن يكون الجيش هو المحاور المركزي لأي آلية لتحقيق الاستقرار أو الانسحاب أو إعادة الانتشار في الجنوب.

إن وفاة جندي في النبطية الفوقا تضيف بعدا آخر. وبحسب المعلومات المقدمة فقد تم استهدافه أثناء ركوبه دراجة نارية. المكان مهم. وتقع نبطية الفوقا في منطقة أصبحت أكثر تعرضا لأن العمليات الإسرائيلية اقتربت من النبطية ومرتفعات بوفورت. وتبين الإضراب ضد فرد من أفراد الحركة أن الخطر لا يقتصر على الوظائف أو السدود أو القوافل الظاهرة. وهو يؤثر أيضا على التحركات المنتظمة للجنود.

وتضعف هذه الهجمات ضد الجيش الممثل الوطني الوحيد الذي يحتمل نشره في سيناريو موحد لوقف إطلاق النار. فالمناقشات الدولية، بما في ذلك تلك التي تجري تحت رعاية أمريكية، تنهض بانتظام بدور الجيش اللبناني في مراقبة المناطق الحدودية، وتأمين الطرق، وترافق انسحاب إسرائيلي. ولكن كل ضربة على مركباته أو جنوده تقلل هامش عمله وتعقد صورته مع السكان.

وليس للجيش اللبناني نفس الوسائل التي يملكها الجيش الإسرائيلي. لا يتحكم في المجال الجوي. وليس لديها دفاع مماثل ضد الدروين. وهي تعمل في منطقة كثيراً ما تقرر فيها الطائرات بدون طيار وطلقات الطائرات والمدفعية خطوتها. ولذلك فإن دورياتها معرضة للخطر دون أن تكون قادرة على التصدي لهذا الخطر. يعزز هذا التباين الطابع السياسي لكل هجوم. وتشير إلى أن السيادة اللبنانية لا تزال مقيدة بالقاعدة الجوية الإسرائيلية.

استراتيجية النزوح التي استنكرتها بيروت

كما يربط الجيش في بيانه هذه الهجمات بالدمار والتشريد القسري. وتدعي أن التصعيد يهدف إلى إخراج السكان من قراهم ومواقعهم. وتنضم هذه القراءة إلى العديد من السلطات المحلية في الجنوب، التي ترى أوامر الإجلاء، وتدمير المنازل، وإضرابات الطرق، والضغط على خدمات الإغاثة، كاستراتيجية لجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن. وتدعي إسرائيل أيضا أنها تعمل ضد حزب الله وبنيته التحتية العسكرية.

وينبغي ألا تخفي المناقشة بشأن النية الآثار. القرى فارغة النزلاء الذين لا يزالون يعيشون في كآبة الإنذار القادم. ويواجه عمال الإنقاذ مخاطر متزايدة. وتصبح الطرق بين صور والنبطية ودير الزهراني ومروب وشور والمناطق المجاورة خطوط توتر. وتسافر الأسر عن طريق حساب ساعات الطيران، وتضرب المناطق في اليوم السابق والأماكن التي لا تزال فيها سيارة إسعاف تمر.

إن حماية الإغاثة ليست مسألة ثانوية في قانون الحرب. ويُمنح الموظفون الطبيون والسيارات الإسعافية ووحدات الرعاية حماية خاصة عند تكليفهم حصرا بالبعثات الطبية. وهذه الحماية ليست مطلقة في حالة الاستخدام العسكري التعسفي، ولكنها لا يمكن التنازل عنها إلا في ظل ظروف صارمة، بعد أن تسمح الظروف بذلك. ومن الناحية العملية، يتطلب كل هجوم على سيارة إسعاف تفسيرات دقيقة ويمكن التحقق منها ومتسقة بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويتمتع الدفاع المدني أيضا بمركز خاص عندما يتصرف لحماية المدنيين، وإطفاء الحرائق، وإخلاء الجرحى أو إنقاذ الأشخاص المدفونين. وفي بلد مثل لبنان، حيث تتعايش عدة شبكات الإغاثة مع انتماءات مختلفة، يصبح التمييز بين العضوية المؤسسية والبعثة التنفيذية أمرا أساسيا. وقد تكون المنظمة قريبة من الاتجاه السياسي، ولكن لا يزال منقذ التدخل محمياً إذا قام بمهمة الإغاثة ولا يشارك في الأعمال القتالية.

سابقة الهجمات على مقدمي الرعاية

والهجمات المتكررة هي أكثر ما تثير القلق لأن المنظمات الطبية الدولية قد شجبت بالفعل نمطا من الهجمات على الأفرقة الصحية في لبنان. وأدان أطباء بلا حدود في أيار/مايو وفاة عمال الإنقاذ أثناء محاولتهم مساعدة شخص متضرر في النبطية. كما حذرت منظمة الصحة العالمية وعدة وكالات تابعة للأمم المتحدة من الأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية للرعاية الصحية والعاملين الصحيين منذ تكثيف الحرب.

والخطر الآن هو التوحيد. وبالتقارير اليومية، يمكن أن تصبح وفيات عمال الإسعافات الأولية أحد عدة خطوط في النشرات الصحفية. وعلى وجه التحديد، فإن السلطات الصحية اللبنانية تسعى إلى منع حدوث ذلك. ويشددون على الطابع المباشر للإضرابات على سيارات الإسعاف وعلى ضرورة توثيق كل حادث. وكثيرا ما تتوقع أسر الضحايا أسماء أو جثث أو شهادات أو اعتراف رسمي لا يقتصر على كلمة الشهداء.

أول عمال مساعدة قتلوا في ماروب وشمور ينضمون إلى قائمة طويلة من العمال الموتى في الخدمة ولم تنشر جميع أسمائهم في المواد المتاحة وقت كتابة هذا التقرير. ولذلك فمن غير الحكمة نشره بدون تأكيد رسمي. لكن غياب الأسماء يجب ألا يجعل موتهم مجهولاً كانوا ينتمون إلى فرق تنهض ليلاً وتركب سيارة إسعاف وتدخل منطقة يحاول الآخرون الفرار منها ووظيفتها كافية لفهم طبيعة الخطر المفترض.

واشنطن ووقف إطلاق النار والواقع على الأرض

ويحدث هذا التسلسل بينما يحاول لبنان تأكيد سجله الدبلوماسي. وتستند محادثات واشنطن، التي بدأت للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش أصلا أو تعزيزه، إلى عدة شروط: وقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي، وزيادة دور الجيش اللبناني وآليات التحقق. إن الهجمات على الجيش والإنقاذ تقوض كل من هذه الظروف. وهي تضعف الجهات الفاعلة التي ينبغي لها أن تحافظ على الاستقرار.

المفارقة تضرب. على الورق، تتطلب أي آلية لخفض التصعيد طرقًا آمنة وسيارات إسعاف محمية وجيشًا قادرًا على القيام بدوريات ومستشفيات يمكن الوصول إليها. وعلى أرض الواقع، تتأثر هذه العناصر نفسها أو تهدد. ويصبح من الصعب إقناع السكان بوجود هدنة حقيقية. ولا تقاس الهدنة بصمت الأسلحة بين المقاتلين فحسب. كما يقاس بإمكانية قيادة سيارة إسعاف دون التعرض للضرب.

وتواجه الحكومة اللبنانية مسألة عاجلة. ويجب عليها أن توحد الأدلة، وأن تحيل التقارير إلى المنظمات الدولية، وأن تطلب إجراء تحقيقات مستقلة، وأن تشير إلى أن حماية الإغاثة ليست خدمة سياسية. وهو خاضع لالتزامات قانونية. قوة الملف لا تتوقف فقط على الإهانة وهو يعتمد على إحداثيات الإضرابات، والجداول، والصور، والشهادات الطبية، والشهادات، وأرقام سيارات الإسعاف، وسلسلة القيادة المزعومة.

ويجب على البلديات، من جانبها، إدارة الآثار اللاحقة. عندما تدمر سيارة إسعاف يجب أن تجد واحدة أخرى. عندما يُقتل أحد أفراد الطاقم، ادعم العائلات وأعد تنظيم الحراس. وعندما يصاب جندي أو يقتل، يجب تأمين الطريق بطريقة أخرى. وتظهر هذه المهام إدارية. لكنها حيوية. ولا يزال لدى جنوب لبنان شبكة من القرارات المحلية الصغيرة التي يتخذها رؤساء البلديات والأطباء والمتطوعون والجنود والأسر.

ومعظم السكان لديهم صورة: سيارة الإسعاف التي لم تعد تضمن السلامة. وفي الحرب، تُستخدم شعارات طبية وشعارات غروبهار لإشارة مهمة إنقاذ. عندما لم يعودوا يحمون، الثقة تنهار. العائلات تتردد في الاتصال بالطوارئ. الجرحى يخافون الطريق. المتطوعون يتساءلون إذا كان عليهم التقدم أم الانتظار. ويؤثر هذا التمزق في صميم الحياة المدنية في أوقات الحرب.

وأخيرا، تتطلب الحالة قراءة سياسية. والقصد من الدفاع المدني وعمال الإسعاف والجيش اللبناني أو لمسه لا يتسبب في الوفاة فحسب. هذا يعطل الاستجابة اللبنانية، ويضعف الدولة ويبرز رحيل السكان. ويتحدث الجيش عن عمليات عدائية منتظمة. وتتحدث وزارة الصحة عن الضربات المباشرة على سيارات الإسعاف. الإنسانيون يتحدثون عن الحماية المرهقة. ومن ناحية أخرى، تُظهر التضاريس قتلى منقذين، وجرحوا جنودا، وجندي سقط على دراجة نارية وقرى لا تزال تنتظر معرفة من يمكن أن يأتي لإنقاذهم في الإضراب القادم.