جريمة 8 نيسان/أبريل: كيف حاولت إسرائيل كسر التحلل الإيراني الأمريكي بمهاجمة لبنان

وفي الوقت الذي بدا فيه أن وقف إطلاق النار الإيراني – الأمريكي قد انفتح، حتى بطريقة هشة، تتعرض إسرائيل لخطر سياسي جديد. وما دامت المنطقة بأكملها تهب في النيران، فإن تل أبيب يمكن أن يضع حربه في ظل استمرارية استراتيجية قابلة للقراءة: وكانت إيران تهدد، وكان حزب الله يطيل أمد هذا التهديد، وكان التصعيد العام يوفر إطارا داعما. ولكن بمجرد تطور منطق التبريد بين واشنطن وطهران، بدأ هذا الإطار ينهار. إن استمرار الحرب في لبنان لم يعد مجرد تمديد المواجهة المفروضة. ويمكن أن يُنظر إليها على أنها خيار سياسي إسرائيلي في نفس الوقت الذي تسعى فيه بلدان أخرى إلى حركة رفع مستوى الحركة. وهذا التحول في التصور الذي يشكل، في هذه القراءة، أول إزعاج إسرائيلي.

وهذا القلق ليس نتيجة وقف إطلاق النار نفسه فحسب. وهي في حالة قديمة جدا من العزلة الدبلوماسية، تستوطن من غزة وتزيد من تفاقمها انتشار الحرب في لبنان. ومن ثم فإن الإدانة الدولية، والدعوة إلى الاحتجاز، وطلبات التحقيق في الإضراب ضد المدنيين، والصحفيين، والعاملين في مجال الإنقاذ، أو الهياكل الأساسية المحمية، لا تبدأ بعد 8 نيسان/أبريل. إنها موجودة مسبقاً إن التسلسل اللبناني لا يطيل ويعمق إلا التدهور الذي بدأ بالفعل في صورة إسرائيل الدولية. وحتى في الولايات المتحدة، تغير المناخ: فالاستطلاع الذي نُشر في 7 نيسان/أبريل يبين أن 60 في المائة من الأمريكيين لديهم الآن رأي غير مؤات لإسرائيل، في حين أن عدم ثقة بنيامين نتنياهو لا يزال آخذا في النمو، ولا سيما بين الشباب. ولم تحدث الحرب في نفس البيئة السياسية إلا في بداية دورة التصعيد. وهو يثقل كاهل إسرائيل الآن ككلفة دبلوماسية، وتكلفة للصورة، وعلى نحو متزايد، ككلفة مقبولة في معسكرها الغربي.

هنا يصبح الظل حاسماً إن وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، حتى ولو كان محدودا، لا يزيل الحجج الأمنية الإسرائيلية. وهي لا تزيل تهديد حزب الله أو مركزية إيران في المبدأ الأمني لولاية العبرية. لكنه يسحب جزء من هامشه السرّي من إسرائيل وهو يطرح سؤالاً هائلاً في المناقشة الدولية: لماذا تستمر في التسلق في اللحظة المحددة التي تبدو فيها نافذة التبريد مفتوحة؟ في الدبلوماسية المعاصرة، هذا السؤال يتغير كثيراً أما بالنسبة لطرف يواصل الإضراب بينما يسعى آخرون، حتى على نحو غير سليم، إلى تجميد النزاع، فيتعرض لخطر عدم النظر إليه على أنه الشخص الذي يستجيب، بل على أنه الشخص الذي يمنع الهجوم. وفي بيئة تدهور فيها رأس المال السياسي تدهورا حادا منذ غزة، أصبح هذا الخطر أشد وطأة بكثير.

وقف التصعيد الذي وضع إسرائيل في موقف سيء

ولذلك فإن مشكلة إسرائيل ليست عسكرية فحسب. كان مؤقتاً والزخم الذي نشأ حول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران قد أوجد إيقاعا إقليميا جديدا، وهو إيقاع لم يعد من قبيل التصعيد النقي، وإنما من ناحية التعليق والتنفس ومحاولة للانتعاش الدبلوماسي. ولكن إسرائيل كانت بالفعل خارج نطاق هذه المرحلة. وبين بنيامين نتنياهو بوضوح أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، مع فتح آفاق إجراء مناقشات مباشرة مع بيروت في نفس الحركة. This combination is politically revealing: it means that Tel-Aviv wanted to retain its freedom to strike without accepting the political sense of the truce. وتريد إسرائيل أن تتكلم تحت النار، وقبل كل شيء أن تواصل تشكيل توازن القوى حتى قبل أن تكون أي مفاوضات مستقرة.

ولكن هذه النكسة ليست فقط بسبب الرغبة في الحفاظ على القدرة على الإضراب. وهو أيضا جزء من استراتيجية ميدانية أطول بكثير. وهناك عدة عناصر تتلاقى مع فكرة مشروع إسرائيلي للاحتلال الطويل الأجل لمنطقة أمنية في جنوب لبنان، حتى الليطاني، مع التدمير المنهجي للقرى الحدودية، والإجلاء القسري للمناطق الكبيرة، وصيانة عمق عسكري خارج الحدود. وتحدث المسؤولون الإسرائيليون صراحة عن " منطقة مكتفية " على نموذج غزة، بينما دفع آخرون، أكثر تطرفا، إلى المطالبة بالضم من جنوب لبنان. هذا المنطق يتطلب وقتاً وهو ينطوي على تفريغ، وتدمير، وحظر العودة، وإعادة تشكيل خط الوجود العسكري. In this context, a rapid de-escalation with Iran became protest: it threatened to freeze an operation which, on the ground, had not yet reached its desired political form.

ويجب قراءة التشريد الجماعي للسكان من هذا المنظور. وقد شُرد أكثر من 1.1 مليون لبناني وفقا لعدد من الأعداد الأخيرة، وتجاوزت بعض التقديرات 1.2 مليون. وهذا الرقم ليس إنسانيا فحسب. إنه استراتيجي It indicates that a decisive part of the South is being emptied, or at least put under pressure to prevent a normal life. وعندما يتم قصف الأراضي وإخلاءها وتدمير منازلها وقطعت طرقها، لم يعد مجرد منطق ضربة واحدة. يدخل المرء إلى منطق لإعادة تشكيل الفضاء وإعادة تشكيل الفضاء لا تستوعب بسهولة وقف إطلاق النار المبكر.

ويجب إضافة عامل آخر. إن غزة الآن هادئة نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، في حين أن حزب الله أصبح واجهة إسرائيل الرئيسية المفتوحة. هذا هو المكان الذي يُلعب فيه العمق الاستراتيجي للحرب، حيث قدرة إسرائيل على فرض مبدأ أمني جديد يقوم على إنشاء مناطق عازلة، وتُقاس إزالة التهديدات بالقوة. وفي هذا السياق، ليس لبنان جبهة ثانوية. وهي المرحلة التي تقوم فيها إسرائيل بتقييم إمكانية تحويل حرب اللبس والدموع إلى تغيير دائم في التضاريس. This made regional de-escalation even more problematic for Tel Aviv.

حزب الله أقل عزلة سياسيا في اللعبة اللبنانية

ويتعلق البعد الثاني من التحليل بلبنان نفسه. إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لن يعزز تلقائيا حزب الله على الأرض العسكرية. ولم تكن لتسترجع خسائرها أو تصليح بنيتها التحتية أو تبديد الضغط الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يوفر ذلك فائدة سياسية غير مباشرة ولكنها حقيقية. ومنذ بداية الحرب، يتعرض حزب الله لضغط قوي لإغلاقه في صورة ممثل يعرض لبنان لمواجهة تقرر في أماكن أخرى. جزء من خصومه اللبنانيين حاول معارضة « دولة معقولة » إلى « ضرائب الحرب » ولكن إذا دخلت واشنطن وطهران منطقا لإلغاء التصعيد نفسه، فإن هذه المعارضة ستفقد بعض شدتها. وتوقف حزب الله عن الظهور بوصفه الممثل الوحيد ضد اللحظة الإقليمية.

وقد أصبح هذا التشريد أكثر أهمية، حيث أن حزب الله هو في واقع الأمر بالنسبة لإسرائيل جبهة الأرض المفتوحة. ولم تعد غزة تقدم نفس المستوى من كثافة العمليات. أما الجبهة التي لا تزال نشطة، وهي التي تبرر استمرار حرب عميقة، وهي الجبهة التي تسمح لإسرائيل بالدفاع عن منطقها المتمثل في إنشاء منطقة آمنة وغير لإطلاق النار، فهي لبنان. وإذا كانت هذه الجبهة هي أيضا جبهة حزب الله، فإن أي تطور دبلوماسي إقليمي يقلل من إمكانية العزلة السياسية للحركة يضعف الاستراتيجية الإسرائيلية آليا. وكلما أصبح حزب الله أكثر اندماجا في التناقض العام في هذه اللحظة، كلما كان من السهل معاملته كهرم لبناني نقي.

The Lebanese government was then caught up in a more serious contradiction than it seems. فإما أن ينضم إلى منطق الترضية، وطالب بإدراج لبنان في وقف إطلاق النار. فإما أن يستمر في المطالبة وحده، دون أي عائق حقيقي، بوقف الهجمات الإسرائيلية. في كلتا الحالتين، كان هناك شيء يتحرك. Hezbollah was no longer alone in saying that the fronts could not be artificially cut. والواقع أن لبنان الرسمي قد طرح السؤال نفسه: كيف يمكن لاتفاق إقليمي أن يجمّد المواجهة بين واشنطن وطهران بينما يترك الأراضي اللبنانية معرضة للحرب الكلية؟ وكان هذا التقارب الجزئي، حتى غير الطوعي، الذي يمكن أن يخفف من السلطة السياسية حول حزب الله.

ويجب إضافة نقطة أكثر صعوبة هنا. وفي هذه القراءة، لم ترغب إسرائيل قط في وقف إطلاق النار مع لبنان. ما أراده تل أبيب لم يكن هدنة مثبتة، بل استيطان سياسي لبناني تحت الضغط العسكري. الفرق عظيم وينطوي الهدنة على تجميد متبادل وإطار واضح وضمانات وتسلسل هرمي للخطوات. ما يوضع على الطاولة اليوم هو « التفاوض » بدون محتوى ملموس: لا وقف إطلاق النار المسبق، لا تعليق الإضرابات، لا تسلسل موثوق به، لا انسحاب معلن، لا آلية ضمان مرئية بالفعل. ومن ثم يصف العديد من المحللين نفس التناقض: فإسرائيل تتكلم عن المناقشات بينما تحافظ على العمليات، بل وتدعي أنها ستستمر. وهذا أقل شبها بهيكل التسوية من الدبلوماسية القسرية.

ويُعزى هذا النقص في الجوهر أيضا إلى تناقض استراتيجي يراه الجميع، ولكن عددا قليلا من الجهات الفاعلة الغربية يمكن أن تجعله صريحا. وتدرك إسرائيل تمام الإدراك أن الجيش اللبناني وحده لا يملك الوسائل المادية والسياسية والتشغيلية لنزع سلاح حزب الله بالقوة خلال فترات زمنية قصيرة. ومن ثم فإن الأوامر الإسرائيلية بـ " حزب الله " أقل واقعية من شرط مستحيل ومفيد للحفاظ على الضغط. وهذا الاستحالة ليس مجردا. وقد أوضح جزء من المؤسسة منذ سنوات، في الدوائر الأمنية الإسرائيلية، أن تعزيز الجيش اللبناني قد يفيد حزب الله بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبعبارة أخرى، تحتاج إسرائيل إلى دولة لبنانية ضعيفة لأداء مهمة تسهم في حد ذاتها في جعلها بعيدة المنال ماديا.

المفارقة أقوى حتى لو نظر المرء إلى المشهد الداخلي اللبناني وقد اتخذت بالفعل قرارات في بيروت لإعادة التأكيد على أن الأنشطة العسكرية المستقلة غير قانونية وأن خيارات الحرب والسلام هي مسؤولية الدولة. ولكن وجود قرار ما ليس نفس القدرة على تنفيذه. ويمكن للحكومة اللبنانية أن تضع مبدأ. غير أنه ليس لديها، في توازن القوى الحقيقي، الوسائل الكفيلة بتحويلها فورا إلى نزع سلاح فعال. في هذه الظروف، الحديث عن « محادثات السلام » هو بالأساس عن وضع مأزق استراتيجي.

لقد كان بالضبط هذا التدخل الذي قد يزعج إسرائيل وبالنسبة لمشهد لبناني يبدو فيه حزب الله أقل عزلة سياسيا هو مشهد يصبح فيه الضغط عليه أكثر صعوبة في التحول إلى تحول استراتيجي. وتحتاج إسرائيل، من أجل الموازنة الكاملة، إلى خصم ضعيف عسكريا ومحتجز سياسيا على حد سواء. وإذا انهار الجزء الثاني، تنخفض كفاءة الضغط عموما. وإذا دعا لبنان الرسمي في الوقت نفسه إلى إدراج أراضيه في منطق الهدنة، يصبح الهامش الإسرائيلي أكثر تضييقا.

خلق صدمة لكسر التسلسل

وهنا تبرز الفرضية المركزية: فقد يكون لإسرائيل مصلحة في إعادة صدمة وحشية لكسر تسلسل سياسي أصبح غير مؤات لإسرائيل. In this reading, a scale strike is not only used to destroy targets, or even to display military superiority. It is used to reset the political moment. وأعادت الحرب إلى المركز حيث تهدد الدبلوماسية بالتسوية هناك. وهو يُلزم جميع الجهات الفاعلة بمغادرة أرض التبريد للعودة إلى حالة الطوارئ الأمنية، والخوف من الحرق، واستفزاز الانتقام، والخطوط الحمراء. وتصبح الحقيقة العسكرية اللغة الوحيدة الجديرة بالثناء.

لكن هنا يجب أن نكون خرسانيين جداً أبريل 8 لم يكن مجرد تكثيف وكان هناك أكثر من 100 ضربة في 10 دقائق في بيروت ومناطق أخرى، ثم 254 حالة وفاة وفقا لتقييم مؤقت صدر بعد عمليات الإغاثة الأولى، قبل أن تتجاوز التهم الأخرى 300 حالة وفاة وأكثر من 100 1 إصابة. وأثرت الإضرابات على الأحياء المكتظة بالسكان، والمناطق التجارية والسكنية، والطرق الحيوية، والجسر الرئيسي، والسيارات الإسعافية، والمناطق التي حرم فيها السكان المحليون والمسؤولون المحليون من وجود أهداف عسكرية محددة. وتحدثت وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والسلطات الدولية عن التدمير المريع، والاستعراضات المدنية " البشعة " ، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الخطيرة المحتملة للقانون الإنساني الدولي. وبعبارة أخرى، فإن حجم تسلسل 8 نيسان/أبريل يجعل من الصعب الحديث عن مظاهرة بسيطة للقوة. وهناك عملية واسعة النطاق في إقليم مستنفد بالفعل، مع مستوى من الضحايا المدنيين، واستهداف المناطق المأهولة بالسكان التي تزن بشكل خطير وصف جرائم الحرب.

وفي هذه الخطة، لم يكن الهدف هو أن يضرب بقوة. وكانت أيضا مسألة إحضار حزب الله، وقبل كل شيء، أن تستجيب إيران بقوة كافية لكسر العملية الإيرانية – الأمريكية في مظهرها. وهذا هو المكان الذي تصبح فيه فكرة الفخ السياسي محددة حقا. وليس مجرد القول إن إسرائيل قد تسلقت. It is a question of saying that climbing could be conceived as a mechanism intended to provoke an adverse response, precisely to transfer to this response the visible responsibility for the rupture. وكان من شأن رد هام، وهو تحد صريح للهدنة أو إعادة فتح جبهة مباشرة بين طهران وواشنطن، أن يكون كافيا لنقل مركز القصة بأكمله. The Israeli bombardment was said to have eradicated out a cooling phase. يقال أن (إيران) أو (هيزبولا) أعادوا إطلاق الأزمة، « كسر » روح وقف إطلاق النار أو « قتل » العملية التي أرادها (واشنطن). وكانت الضربة الأولى ستنحرف خلف نتائجها الاستراتيجية.

رفع التكلفة السياسية للكسر إلى حزب الله وإيران

هذا هو المكان الذي يكمن فيه حجر التعليل. وفي الأزمات الإقليمية المعاصرة، لا تقتصر المعركة الحاسمة على الدمار الذي لحق بها. وهو يتناول الإسناد السياسي للمزق. من المسؤول عن اللحظة التي ينهار فيها تسلسل إزالة التصعيد؟ هو الذي يضرب أولاً ليس دائماً من يدفع الثمن الدبلوماسي الأثقل غالباً ما يكون الشخص الذي يخسر هو الذي يُثبت عليه الحساب النهائي للتمزق

وفي هذه الحالة، فإن ما كان من المحتمل أن تبحث عنه إسرائيل كان أقل استجابة رمزية من رد ذي تكلفة سياسية على طهران وحزب الله. وإذا ردت إيران بصوت عال جدا، فإنها أعطت واشنطن سببا لتقوية المناقشات أو حتى تعليقها. وفي كلتا الحالتين، أصبح رد المحور المؤيد للإيران الحدث الواضح، الذي استوعب وسائط الإعلام والتسلسل الدبلوماسي. وكان من المقرر أن يُقرأ في 8 نيسان/أبريل ليس فقط كيوم من التفجيرات الجماعية، بل كمحاولة لإجبار الجانب الآخر على أن يُنتج، في حد ذاته، الفعل الذي من شأنه أن يكسر الدينامية الإيرانية – الأمريكية.

يجب أن تكون محدداً هنا الهدف لم يكن فقط نقل المسؤولية وكان الهدف من ذلك هو جعل إيران ترتكب الفعل الملموس الذي كان من شأنه أن يكسر العملية الإيرانية – الأمريكية من الخارج. This meant forcing Tehran to harden its position before Islamabad, or pushing a reaction such that Washington could no longer maintain the fiction of an autonomous and stable negotiation. وفي هذه القراءة، كان التصعيد الإسرائيلي يهدف بالتالي إلى إحداث تعارض عملي بين مواصلة المناقشات واستئناف الحرب. ولن يُنسب التمزق ببساطة إلى الجانب الآخر. كان سيُبنى ليكون مسنداً سياسياً إليه

وهذه الآلية أكثر فعالية لأنها جزء من نظام دبلوماسي يهيمن عليه الطابع العاجل. وفي غضون ساعات من الاستجابة القوية، تتجه الأسواق، والسفارات إلى الانزعاج، والتلفزيون يغيّر تشكيلها، وتعيد الفرص تشكيل أولوياتها. ما شغل المركز قبل خمسة عشر ساعة اختفى سلسلة الأسباب تنهار خلف قوة آخر حدث مذهل لهذا السبب الرهان على الفخ لا يحتاج لمحو الفعل الأول ويكفي إصدار فعل ثانٍ يكون أعلى، وأكثر قلقاً، وأكثر استغلالاً على الفور.

ولكن يجب إضافة عنصر هام: لم تقع طهران في هذا الفخ. وعلى الرغم من العنف الذي تعرضت له الإضرابات الإسرائيلية في لبنان وعلى الرغم من اتهامات إيران بخرق الهدنة، فإن إيران لم تختار الرد الجبهي الفوري الذي كان سيعرض على إسرائيل ومؤيديها القصة المطلوبة. هذا ضبط النفس ليس علامة على عدم القدرة التلقائية. ويمكن أيضاً أن يُقرأ على أنه خيار سياسي: عدم تزويد المرء باللفتة التي من شأنها أن تكسر علناً عملية التصعيد. ودفع العديد من المسؤولين الإيرانيين أيضا بأن الهجمات الإسرائيلية في لبنان تنتهك روح وقف إطلاق النار المتفاوض عليه بل ونطاقه ذاته، لأن طهران اعتبرت أنه ينبغي إدراج لبنان في هذا المنطق المهدئ. وبعبارة أخرى، فإن الخط الإيراني هو أن يقول: ليس نحن من كسر التسلسل، بل هو إسرائيل التي اغتصبته.

ويفسر هذا التقييد الإيراني أيضا وجود مضيق أورموز الاستراتيجي المتاح بالفعل. وتتمتع طهران بقدرة كبيرة على الضغط على هذه النقطة دون الحاجة إلى العودة فورا إلى تصعيد عسكري مباشر. ولا تزال حركة المرور في المضيق شديدة الانزعاج، ولا تزال إيران تتحكم عن كثب في ظروف المرور العابر فيها، ولا تزال السلطات الغربية والجهات الفاعلة في السوق تعتبر أورموز أحد مواطن الضعف الرئيسية للتسلسل. وبعبارة أخرى، لم تكن إيران بالضرورة مهتمة بالاستجابة للفخ الإسرائيلي على الأرض حيث أرادت إسرائيل تدريبه. وكان لديها بالفعل أداة كبيرة للضغط الجغرافي – الاقتصادي، قادرة على التأثير على الأسواق والدبلوماسية والحساب الاستراتيجي للولايات المتحدة، دون أن تعرض على الخصم صورة تمزق عسكري أمامي يعزى إلى طهران.

إسلام أباد كهدف غير مباشر

العقدة التالية هي إسلام أباد والمناقشات بين إيران والولايات المتحدة ليست بيئة دبلوماسية ثانوية. كانوا قلب التسلسل الجديد القناة الباكستانية أصبحت بؤرة هدنة هشة بالفعل، خاصة بسبب الخلاف على مكان لبنان في الاتفاق. ولذلك، فإن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تهدد مباشرة البقاء السياسي لوقف إطلاق النار.

وفي هذا النمط، لا يُستخدم التسلق فقط لاستعادة السيطرة على الجبهة العسكرية. وهي تستخدم في تلويث قناة دبلوماسية محددة. ويشكل تسارع الحوار، والحد الأدنى من الثقة، والقدرة على تبريره أمام الجهاز السياسي والأمني لكل مخيم أساس التفاوض. إن تفشي العنف بشكل درامي في الوقت غير المناسب يكفي لجعل هذا التبرير مستحيلا تقريبا. ثم تصبح الرسالة بسيطة: كيف تتفاوض بينما تقصف إسرائيل لبنان؟ أو، بشكل متماثل على الجانب الأمريكي، كيف يمكننا التفاوض مع إيران إذا ترك طهران حلفاءه يفجرون الهدنة بالوكالة؟ والهدف من الفخ هو بالتحديد جعل هاتين المسألتين سميتين في آن واحد.

The presence of JD Vance in Islamabad adds an important layer. فانس لا يمثل الوفد الأمريكي فحسب. وهو يجسد، في حدود السلطة الأمريكية، خطا أكثر ترددا للمغامرات العسكرية التي لا نهاية لها، ويهتم أكثر بالتكلفة الاستراتيجية التي دفعتها واشنطن في الحروب التي تدور حولها. وأشارت عدة تقارير إلى شكوكه القديمة بشأن التدخلات الخارجية وحذره في التسلسل الإيراني الأخير. وهذا لا يعني أنه سيتحول ضد إسرائيل. This means that a diplomatic success in Islamabad could strengthen, in Washington, supporters of a closure of the front and a reduction in American exposure. وبالنسبة إلى نتنياهو، كان من الممكن أن تصبح هذه الدينامية محرجة بصورة مزدوجة: فهي تقلل من حريته في المناورة ضد إيران، وتعزز في الوقت نفسه في الولايات المتحدة حساسية تنظر بشكل متزايد إلى الدعم العسكري دون حدود كتكاليف مفرطة لواشنطن.

وبهذا المعنى، لم يكن إسلام أباد مجرد تعيين دبلوماسي. لقد كان مكاناً محتملاً لإعادة توزيع علاقات القوة في واشنطن وإذا عاد فانس بنشاط تفاوضي موثوق به، فقد عزز أولئك الذين يريدون تجميد التصعيد. وعلى النقيض من ذلك، إذا سُممت المفاوضات قبل أن تبدأ حتى باستئناف قوي للأعمال العدائية، فإن خط الحزمة الأمنية سيستعيد الميزة. ولذلك، فإن لإسرائيل مصلحة، في هذه الحالة، في منع القناة الباكستانية من تحقيق توازن جديد سريع جدا لا يمكنها السيطرة على أي من الوتيرة أو المصطلحات.

المشهد اللبناني – الإسرائيلي: مسرح دون أساس حقيقي للتسوية

ويجب علينا أيضا أن نعود إلى المفاوضات المعلنة بين إسرائيل ولبنان. ضعفهم هيكلي ويجري إطلاقها كما تقول إسرائيل لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان. وهي تستند إلى طلب مركزي، هو نزع سلاح حزب الله، الذي لا تملك الدولة اللبنانية القدرة الفورية على تنفيذه. وحتى مع أن المشهد اللبناني قد أنتج بالفعل إشارات قانونية وسياسية لرفض استقلال حزب الله العسكري. ولذلك فإن المشكلة ليست غياب المبادئ. والمشكلة هي نقص الموارد. This removes any tangible foundation from these discussions. وهي أشبه بتوقع سياسي إسرائيلي أكثر من عملية قائمة على الجدوى.

ومن هذا المنظور، لا تسعى إسرائيل إلى تحقيق سلام واقعي بين لبنان وإسرائيل في الأجل القصير. وهو يسعى إلى الحفاظ على بديل دبلوماسي واضح بما فيه الكفاية للاستجابة للضغوط الدولية، ولكنه غير واقعي بما يكفي لعدم تجميد الخيار العسكري. المفاوضات تعمل هنا كثوب من القيود وليس لها الوظيفة الأساسية في التنظيم. ويُستَخدم أن يُظهر أن إسرائيل « تتكلم » حتى وإن كانت تقصف، وأن بإمكانها بالتالي العودة إلى بيروت، أو بشكل غير مباشر إلى حزب الله وإيران، مسؤولية عدم التوصل إلى نتيجة.

الخلفية الاقتصادية الجغرافية: الأوراموز والموانئ والممرات

الطابق العلوي من التحليل يتجاوز السلامة الفورية. وتتعلق الأزمة أيضاً بمسارات تداول المواد الخام والموانئ وممرات الطاقة والتسلسل الهرمي الإقليمي للسوقيات. أورموز ليس مجرد نقطة عسكرية حساسة إنه مكان حيث يتم إصلاح جزء كبير من تداول النفط والغاز في العالم وعندما يصبح التوتر مستداما، تتغير قيمة الطرق البديلة. ويكتسب المهاب مركزيا، ويفقد آخرون الجاذبية، ويعاد تجهيز الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة.

In this context, maintaining a lasting tension around Ormuz is not only a danger. وهي أيضا آلية ممكنة لإعادة توزيع القيمة. وكلما زاد عدم التيقن في الخليج، ازدادت أهمية الحلول الالتفافية، والموانئ المرتبطة بممرات أخرى، ومنابر لوجستية بديلة. ولا يحل هذا البعد محل المنطق الأمني. تضيف إليه وهو يكرس الحرب في وقت طويل عندما ترتبط المواجهة مع إيران بمنافسة على مكان البنية التحتية وطرق الطاقة والفرص التجارية في المستقبل.

ولهذا يجب قراءة الاستراتيجية الإسرائيلية بطريقتين في الوقت نفسه. وفي الأجل القصير، تسعى إلى منع الهدنة الإيرانية – الأمريكية من الإغلاق في موقف دبلوماسي غير موات. وفي الأجل المتوسط، ترغب في منع حزب الله من الاستفادة من تخفيف عزلته السياسية في لبنان. وفي الأجل الأطول، هو جزء من رؤية إقليمية حيث التهميش الاستراتيجي لإيران والمركزية الاقتصادية لإسرائيل تأتي تحت نفس المصفوفة. في هذه المصفوفة، الحرب ليست مجرد تدمير. ويُختار أيضاً للممرات والمراكز وعلاقات الإعالة في المستقبل.

استراتيجية متعاقبة أكثر من مجرد استراتيجية إضراب

ومن حيث الجوهر، فإن ما ينبثق من هذه القراءة هو أن إسرائيل لا تكتفي بالسبب من حيث الأهداف العسكرية، بل من حيث التسلسل. ولا يتعلق الأمر فقط بعدد الأهداف التي تُضرب، أو عدد الأطر التي يتم القضاء عليها، أو عدد أيام الهدوء النسبي التي يمكن فرضها. والسؤال هو ما هي اللحظة السياسية التي تنفتح، من يتحكم فيها، ومن يدفع الثمن الرمزي. وهدّد وقف إطلاق النار الإيراني الأمريكي بخلق وقت كان جزئيا خارج سيطرة إسرائيل. ولذلك، فإن كسر هذه اللحظة، أو على الأقل تلويثها قبل استقرارها، كان من الأولويات مرة أخرى.

وهذا هو السبب في أن التصعيد الذي حدث في 8 نيسان/أبريل يمكن فهمه في هذا التحليل بقدر أكبر من التكثيف العسكري. It can be read as an operation aimed at resuming political initiative, preventing the establishment of a de-escalation that would marginalize Israel, forcing Hezbollah and Iran to choose between costly passivity and trapped response, jeopardizing the Islamabad Canal, and maintaining a regional structure where Tel Aviv continues to impose the pace rather than suffer it. ولا تسمح الوقائع المثبتة علناً بتحويل هذه الفرضية إلى أدلة نهائية. ومن ناحية أخرى، فإنها ترسم سياقا يصبح فيه متسقا سياسيا.

ولا يزال السؤال الرئيسي مفتوحا: إلى متى يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعمل في سياق العزلة الدبلوماسية المتنامية، والرفض الدولي الأقوى، وتزايد الإرهاق الأمريكي والدمار الشامل في لبنان؟ بالنسبة لفخ سياسي يمكن أن ينجح مرة واحدة، وأحيانا اثنين. لكن عندما يصبح مرئياً جداً يتوقف عن كونه فخاً تصبح طريقة والطريقة التي تُحدَّد في نهاية المطاف تفقد جزءا من فعاليتها، لا سيما عندما تصبح التكاليف البشرية والدبلوماسية والاقتصادية للحرب نفسها مستحيلة التراجع عن الخلفية.