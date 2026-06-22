جنوب لبنان: إسرائيل تواجه فيردون السياسي

يصف بعض المسؤولين والمعلقين اللبنانيين الحرب الحالية في جنوب لبنان بأنها هزيمة حزب الله ضد إسرائيل. وتستند هذه القراءة إلى عناصر حقيقية: ولدى إسرائيل تفوق جوي وتكنولوجي وإلكتروني واستخباراتي. ودمرت إضراباتها الهياكل الأساسية، وقتلت المديرين التنفيذيين، وأحياء مشوهة، وفرضت على لبنان تكلفة بشرية ضخمة. لكنها تنسى قاعدة بسيطة من الحروب غير المتناظرة الأقوى يمكن أن تفوز بكل المعارك الواضحة تقريباً وتخسر النتيجة الاستراتيجية. وفي هذه الحرب، لم تكن إسرائيل على وشك الإضراب فحسب. أراد استعادة ردعه، وتأمين شماله بشكل دائم، وتقليل حزب الله إلى العجز ومنع إيران من تحويل لبنان إلى ورقة تفاوض. وفي هذه النقاط الأربع، يبدو أن الميزانية المالية غير مواتية.

التحليل لا ينفي خسائر حزب الله، ولا الدمار الذي لحق بقرى الجنوب. وهي تتألف من قياس الحرب وفقا لأهداف كل منها. وتشن إسرائيل حربا على التفوق: ضربة أسرع، شاهد المزيد، تدمير أكثر كثافة. (هيزبولا) يشن حرباً على التناقص: البقاء على قيد الحياة، ومنع العدو من فرض نظامه، والحفاظ على تكلفة بشرية وسياسية، والدخول في مفاوضات دون أن يختفي. وهذا الاختلاف في الأسلوب يشوه العديد من التعليقات. جيش تقليدي يمكن أن يحتل تلة ويفقد الأثر المنشود. قوة أقل يمكن أن تخسر الرجال وتحتفظ بمعظمها.

التدمير لا يعني دائما الهزيمة

والمقارنة مع فرنسا في الفترة 1914-1918 ليست معادلة تاريخية. فالجداول البشرية والصناعية والعسكرية غير قابلة للمقارنة. من المفيد فقط أن نتذكر أن جزءًا من الأراضي المحتلة والصناعة المتأثرة والخسائر الفادحة جدًا لا تكفي لتعيين المهزومين. وقد عانت فرنسا من احتلال جزء من أراضيها الشمالية والشرقية، وتدمير هائل، ونزيف بشري كبير. غير أنها جزء من المخيم الفائز، حيث أن ألمانيا لم تحقق هدفها الاستراتيجي. وهو نفس المنطق الذي يجب تطبيقه هنا بحذر: التدمير ليس انتصاراً تلقائياً.

ويمكن لإسرائيل أن تبدي نجاحات تكتيكية. لديه سيطرة على السماء ولها طائرات بدون طيار، وطائرات، وأجهزة استشعار، وذخيرة مرشدة، ووحدات مدرعة، وقدرات حربية إلكترونية، ودعم أمريكي بدون معادلة إقليمية. (هيزبولا) لا يمكنها المنافسة على هذا الأساس وعلاوة على ذلك، فإنه لا يسعى إلى القيام بذلك. هو لا يَدْعي بأنّ يَرْبحُ a حرب مناورة كلاسيكية أَو لحماية كُلّ بيت مِنْ الضرباتِ. ومنطقها هو أن تظل قادرة على القتال، والتسبب في خسائر، ومنع الانسحاب السياسي المشرف لإسرائيل، وجعل جنوب لبنان جبهة لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستقر بدون تكلفة.

ولذلك، فإن الفرق بين النصر التكتيكي والنصر الاستراتيجي أمر أساسي. ويقاس النصر التكتيكي في موقع مدمر، وإطار ملغي، وموقع متخذ، وخزان متقدم، وطريق متحكم فيه. ويقاس الانتصار الاستراتيجي بحالة المشكلة بعد هذه العمليات. هل هيزبولا محايد؟ هل يمكن لشعب شمال إسرائيل أن يعود بثقة؟ هل فرضت الدولة اللبنانية سلطتها على جنوب نهر الليطاني؟ هل حصلت إسرائيل على اتفاق وفقا لمقتضياتها؟ هل استبعدت إيران من الملف اللبناني؟ ولا تزال الإجابة على هذه الأسئلة سلبية إلى حد كبير. وهنا يكمن الهزيمة الإسرائيلية.

علي طاهر، نقطة التثبيت

المعركة حول علي طاهر هيل توضح هذه الدينامية. وقد أصبح هذا الارتفاع، الواقع في بيئة النبطية، نقطة ملزمة. وذكرت وكالة أنباء أن القتال تركز هناك في وقت كانت القوات الإسرائيلية تحاول التقدم. وادعى حزب الله أنه قد دمر كمينا، ودمر عدة دبابات من طراز ميركافا بقذائف مصحوبة بمرشدين، وستهدف جنودا جاءوا لاسترداد الخسائر. واعترفت إسرائيل بوفاة العديد من الجنود في تلك المرحلة، بينما قتلت إضراباتها العديد من اللبنانيين في المنطقة. وحتى عندما تختلف النسخ، فإن الحقيقة السياسية واضحة: إن إسرائيل لا تتقدم في مكان فارغ. يدفع ثمن كل محاولة للتقدم.

وصف علي طاهر بأنه « إسرائيل فيردون » سيكون مفرطاً إذا تحدث أحدهم عن الحجم وتشير فيردون إلى كارثة صناعية وإلى معركة دامت عدة أشهر لم تكن معادلة هنا. ولكن يمكن أن يكون للصيغة معنى محدود إذا كانت تسمي نقطة ارتداء. فيردون، بهذا المعنى، ليس فقط مكان الموت. إنه مكان يحاول فيه أحد المتحاربين أن يستنفد الآخر بفرض خسائر سياسية صعبة عليه. وبالنسبة لإسرائيل، فإن عددا قليلا من الجنود الذين قتلوا في كمين يمكن أن يكون لهم أثر عام أثقل بكثير من عشرات الضحايا في جيش اعتاد على حرب طويلة وغير متماثلة. ولا يوجد التماثل في الأسلحة فحسب. كما أنه يقع ضمن عتبة قبول الخسائر.

وتوضح هذه الحقيقة سبب عدم كفاية العدد الإجمالي للضحايا. حزب الله يعاني من خسائر فادحة، والمدنيون اللبنانيون يدفعون ثمناً باهظاً. ولكن إسرائيل مجتمع محشو ومهيمن من الناحية التكنولوجية وحساس من الناحية السياسية إزاء الإصابات العسكرية، لا سيما عندما تضرب المحميين أو الجنود الشبان أو الوحدات التي ترسل إلى منطقة يبدو هدفها مشوشا. إن كل خسارة إسرائيلية تشكك في الوعد الذي قطعه على شعب الشمال: هل هذه الحرب تجعل عودتهم أكثر أماناً؟? وإذا لم يكن الجواب واضحا، يبدأ التناقص في إحداث أثره.

حرب أصبحت تعتمد على إيران

والصعوبة الإسرائيلية تأتي أيضا من هدفها المتحرك. وكان الهدف في البداية هو الحد من تهديد حزب الله. ثم كانت هناك مسألة إنشاء منطقة آمنة. التالي، للحفاظ على وجود بقدر ما هو ضروري. وأخيراً، تحولت المناقشة إلى خلية متوقفة عن الصراع ناتجة عن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. هذه الزلقة تظهر فشلاً. وتتوقف السلطة التي ترغب في فرض أمر عسكري على آلية دبلوماسية يعتمد فيها خصمها الإقليمي، إيران، مباشرة على النتيجة. أرادت إسرائيل إخراج حزب الله من الجنوب. يرى لبنان يدخل في مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

هذه نقطة حاسمة وكان لا بد أن يكون للانتصار الإسرائيلي ثلاث آثار: إزالة حزب الله بصورة دائمة، وعزل إيران من الملف اللبناني، واستعادة الاستقلالية في اتخاذ القرارات الإسرائيلية. التسلسل الحالي ينتج عكس ذلك تقريباً ويظل حزب الله ممثلا عسكريا. إن إيران حاضرة في هيكل إزالة التصعيد. وتتفاوض واشنطن مع طهران، مع الوساطة القطرية والباكستانية، لأن الحرب في لبنان تهدد الحل التوفيقي الإقليمي برمته. وتحتفظ إسرائيل بقوة نارية كبيرة، ولكنها لم تعد وحدها في تحديد الفترة الزمنية. إنها خسارة استراتيجية.

المسح الذي يتناقض مع الرواية الرسمية

الاستطلاع الذي نشر في إسرائيل يعزز هذه القراءة. وفقًا لتقرير إعلامي إسرائيلي، يشير استطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس، مع معهد أغام بين 3644 مستجيبًا بين 17 و 20 يونيو، إلى أن 92.1 ٪ من المستجيبين يعتقدون أن إيران فازت أو استفادت أكثر من الصراع. نفس الاقتراع يشير إلى أن أغلبية كبيرة جداً تعتقد أن أمن إسرائيل الطويل الأجل قد أضعف. وأظهرت دراسة استقصائية أخرى استشهدت بها وسائط إعلام إسرائيلية بالفعل أن 11 في المائة فقط من المجيبين اعتبروا أن إسرائيل قد فزت بالحرب ضد إيران، في حين تحدث الكثيرون عن الهزيمة أو النتيجة غير المقيتة.

يجب أن نكون دقيقين بشأن هذا. لا يقول الاستطلاع إن 92.1 ٪ من الإسرائيليين يقولون كلمة بكلمة إن حزب الله قد هزم إسرائيل في جنوب لبنان. وقال إن الأغلبية الساحقة ترى إيران مستفيدة من النزاع والاتفاق اللاحق. ولكن حزب الله ينتمي إلى المعادلة الإيرانية. وإذا اعتبر الرأي الإسرائيلي أن إيران فائزة، فإن هذا يعني أن السكان لا يعتبرون الحملة العسكرية انتصارا استراتيجيا. وفي ظل الديمقراطية في الحرب، يُحتسب هذا التصور. وهو يثقل كاهل الحكومة والاحتياطيين والأسر والمدة السياسية للعمليات.

دولة العبرية تعاني هنا من تناقض يقوم مذهبه على ردع قوي وسريع وشرعي ويجب على الخصم أن يفهم أن تكلفة أي هجوم ستكون غير محتملة. لكن الحرب الحالية تظهر أن العقاب ليس كافياً دائماً ويقبل حزب الله التكلفة، لأن هدفه ليس الحفاظ على جميع مواقعه على نحو سليم. يريد أن ينجو من العقاب ويحافظ على جبهة مفتوحة تقبل إيران التكلفة، لأن لبنان يصبح خريطة في مفاوضات أوسع نطاقا. وتعاقب إسرائيل، ولكنها لا تحول العقاب إلى حل. وهذا هو تعريف المأزق الاستراتيجي.

منطقة الأمان، رمز الفشل

كما أن ما يسمى بالمنطقة الأمنية يبين الفشل. إن إسرائيل تعتبرها ضرورة لحماية سكانها الشماليين. لكن المنطقة الأمنية على الأراضي الأجنبية ليست دفاعية فقط ويصبح هدفا، وسببا للمقاومة، وسجلا دبلوماسيا، وحجة للخصوم. وطالما بقيت إسرائيل في جنوب لبنان، يستطيع حزب الله أن يقول إن معركته مستمرة. وما دام حزب الله يحتفظ بالأسلحة، تستطيع إسرائيل أن تقول إنها لا تستطيع المغادرة. ولذلك، يغذي كل منهما تبرير الآخر. النصر سيكون كسر هذه الدائرة وفي الوقت الراهن، وسعت إسرائيل نطاقها.

ويظهر التاريخ العسكري أن هذا النوع من الحرب يضيع في كثير من الأحيان بسبب عدم القدرة على تحديد مخرج. الأقوى تدمر أكثر، لكنها تهتز في إدارة مساحة معادية. يفوز بالبطاقات ويخسر الوقت يلحق خسائر ويكتشف أن العدو لا يحتاج للفوز أمامياً يجب أن يدوم وفي حالة جنوب لبنان، هناك وسائل دائمة للبقاء على قيد الحياة، والحفاظ على قدرة كمينة، وبقيت حاضرة في المفاوضات، ومنع إسرائيل من إعلان الأمن المستعاد. ولا يحتاج حزب الله إلى دخول حيفا لمنع إسرائيل من الفوز. ويكفي أن نشير إلى نقاط مكلفة على طاهر والنبطية ومنطقة الحدود.

الهزيمة الإسرائيلية لا تعني

غير أنه سيكون من الخطأ تحويل هذا التحليل إلى احتفال. وليس للبنان أي ميزة في أن يرى قراها تدمر، وأسرها المشردة، وعمال الإنقاذ الذين قتلوا، ودولتها المهمشة. الهزيمة الاستراتيجية لإسرائيل لا تعني النصر الوطني اللبناني وهذا يعني أن السلطة الإسرائيلية لم تحقق الأثر السياسي المنشود. بالنسبة لحزب الله، يمكن أن يُعرض الباقين على قيد الحياة على أنه انتصار. وبالنسبة للبنان، لا يكفي البقاء. ويحتاج البلد إلى دولة تسيطر على الإقليم، وإلى جيش منتشر، وإلى انسحاب إسرائيلي وإعادة إعمار غير صادر بمنطق الحرب.

وهذا هو المكان الذي تصل فيه المقارنة مع 1914-1918 إلى حدها الأقصى. وخرجت فرنسا المنتصرة من حرب مع دولة قوية وجيش وطني وتحالف منظم. ويخرج لبنان، من جانبه، من هذا التسلسل بدولة ضعيفة وجيش ناقص التمويل وقرار عسكري منقسم. ويمكن القول إن إسرائيل فشلت دون أن تقول إن لبنان قد فاز. ويمكن القول إن حزب الله منع إسرائيل من تحقيق أهدافها دون تجاهل السعر الذي يدفعه المدنيون. وهذا المعاني لا غنى عنه لتجنب الدعاية العكسية للذي هو أمر بالغ الأهمية.

البارامترات البشرية هنا تحصى بقدر البارامترات العسكرية ويمكن لإسرائيل أن تحل محل طائرة بدون طيار، أو إصلاح دبابة مدرعة أو تعبئة وحدة جديدة. ومن الأصعب تبرير سلسلة من المعاملات التي لا تزال أرباحها النهائية غير مؤكدة. وينتمي المتحفظون إلى الأسر، والأعمال التجارية، والقرى الحدودية، وإلى شركة تتبع كل إعلان عن الخسارة. وعندما تصبح الأهداف غير واضحة، تزداد التكلفة الهامشية للجندي المقتول من الناحية السياسية. في حرب الاستنزاف، الخصم يعرف. إنه لا يحاول القتل فحسب ويسعى إلى التشكيك في الجانب الآخر من خسارته.

يشرح هذا البعد النفسي أهمية الاستطلاعات. أي جيش يمكن أن يستمر في القتال عندما يكون هناك شك. ولكن الحكومة لا يمكنها أن تبيع انتصاراً لا يعترف به شعبها. لا ينبغي قراءة الرقم 92.1 ٪ على أنه حقيقة عسكرية مطلقة. ويجب أن يُقرأ كإشارة إلى الكسر بين السرد الرسمي والتصور الاجتماعي. وعندما يرى السكان الذين تعرضوا للحرب على نطاق واسع أن الخصوم الإقليمي قد فاز، فقد فقدت الحكومة بالفعل جزءا أساسيا من المعركة: مشروعية النتيجة.

ولذلك فإن الهزيمة الإسرائيلية الحقيقية هي ثلاث مرات. وهو عسكري، لأن الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحويل تفوقه النوعي إلى سلام دائم على الجبهة. وهو سياسي، لأن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتناول رأياً يشك في النتيجة ومع الحلفاء الأمريكيين الذين يتفاوضون مع إيران. إنه أمر استراتيجي، لأن إيران، بعيدًا عن الاستبعاد، تظهر الآن كطرف فاعل في خفض التصعيد في لبنان. وفي حرب مصممة للحد من المحور المعاكس، هذه نتيجة عكسية.

وستعرف الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت هذه الهزيمة تتبلور أو إذا تمكنت إسرائيل من الحد من الخسائر الدبلوماسية. وسيتوقف ذلك على خلية النـزاع، والموقف الأمريكي، سواء أُبقيت المنطقة الأمنية أم لا، وقدرة حزب الله على احترام التناقص دون التسبب في تصعيد لا يمكن السيطرة عليه. وسيظل علي طاهر رمزا طالما أن كل محاولة إسرائيلية للمضي قدما ستسفر عن خسائر حساسة سياسيا وضربات أخرى على لبنان. فالحرب ستحكم عليها صور التدمير أقل مما يحكمها السؤال الذي سبق أن طرحه العديد من الإسرائيليين: فبعد كل شيء، هل بلدهم أكثر أمانا من ذي قبل؟?