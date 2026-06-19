جنوب لبنان: الاتفاق الذي تقوضه الضربات الإسرائيلية الجديدة، 18 قتيلا

وضرب جنوب لبنان مرة أخرى بموجة من التفجيرات الإسرائيلية يوم الجمعة، 19 حزيران/يونيه. وتأثرت النباتية والعديد من المناطق المجاورة تأثراً خاصاً. The Lebanese interim assessment reported at least 18 deaths and 33 injuries. وفي مارون الراس، هناك أيضا تقارير عن موقف إسرائيلي منشأ حديثا، يغذي الخوف من الاحتلال الدائم.

وفي يوم الجمعة، 19 حزيران/يونيه، شهد جنوب لبنان تسلسلا جديدا من التفجيرات الإسرائيلية، التي نادرا ما لوحظت منذ الإعلان عن آخر ترتيب لوقف التصعيد. وأثرت الهجمات بصفة خاصة على محافظة النبطية، حيث استهدفت المنازل المأهولة، والطرق، والمناطق الحضرية، وعدة مواقع خلال الليل والصباح. The Lebanese Ministry of Health reported at least 18 deaths and 33 injuries in a provisional assessment, made difficult by the continuation of the raids and the obstacles encountered by the relief forces in reaching certain areas.

يأتي هذا اليوم الدموي كما جاء اتفاق التسوية الإقليمي، الذي أعلن عنه قبل بضعة أيام حول وقف الأعمال العدائية على عدة جبهات، كان يجب أن يتضمن احترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. على الأرض، الواقع يبدو مختلفا تماما. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته، ويحافظ على مواقع في الجنوب، ويدّعي أنه يعمل ضد حزب الله. In Beirut, reading is different: إن الهجمات المتكررة بالقنابل، والتوغلات والمناقشات الإسرائيلية – الأمريكية حول وجود عسكري يصل إلى عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية تغذي الخوف من الاحتلال الدائم.

النبطية في وسط موجة من الضربات

وكانت منطقة النبطية مركز هذا التصعيد الجديد. وأفادت وسائط الإعلام اللبنانية والعربية بوقوع هجمات على مدينة النبطية، وكفرخوز، وكفر رومين، وزبدين، والنبطية الفوقا، وحبوش، وسجد، وجبل الرفي، وكفر تبنيت، ومرتفعات ريهان. كما أثر القصف على المقاطعة الجامعية في النبطية ومقاطعة البيدار في الرف. These strikes took place in a dense urban and village environment, where families still live despite the displacements caused by the war.

واستهدفت عدة مواقع بنفس التسلسل. ودفع هاروف، والدوير، والشارقة، وسفير السير، أكبر سعر في التقارير الأولى. A strike on Harouf reportedly killed eight people, according to information relayed by local aid and media. واستهدفت ضربة أخرى منزلا في منطقة الشامية بين الشقية والدوير، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص. In Kfar Sir, an Israeli strike also caused casualties, while a drone targeted a motorcycle near the municipality of D`al-Doueir, killing one person and injuring another.

وقد زادت قائمة المواقع المفخخة على مدى الساعات. وأُبلغ عن وقوع هجمات على منطقة القصير، وكفر دجال، وجيبشيت، وأدشيت، وتول، ومنطقة كفارجوز – نباتية. واستهدفت دراجة نارية أيضا على طريق آباسيه عند مفترق حمادي. رافقت القصف المدفعي عدة غارات جوية، بما في ذلك على ضواحي (كفار سير) و(قصيرة) وأدى تكرار الهجمات، وأحيانا على الطرق، إلى تعقيد حركة سيارات الإسعاف وخروج السكان.

تقييم لبناني مؤقت وصعب

The Lebanese Ministry of Health reported at least 18 deaths and 33 injuries in the South. He stated that the balance sheet remained provisional, with bombardments preventing the rapid eviction of the dead and wounded. هذه الدقة ضرورية. وفي حروب جنوب لبنان، كثيرا ما تتطور الأوراق المالية بعد عدة ساعات أو حتى أيام، عندما يصل العاملون الأولون في مجال المعونة إلى المنازل المدمرة، ويفتشون الأنقاض ويتعرفون على الجثث.

The first available information does not make it possible to name all victims. غير أنه تم الإعلان عن هوية: الدفاع المدني أعلن وفاةمحمود تشوييب– عضو في مركز الدوير، قُتل مع أفراد الأسرة في الإضراب الذي يستهدف الشقية. ويجسد اسمها بُعداً متكرراً من أبعاد النزاع: فعمال الإسعافات الأولية وأفرقة الطوارئ لا يُعرضون أثناء التدخلات فحسب، بل أيضاً في مجتمعاتهم المحلية، وأحياناً مع أسرهم.

ولم تكن جميع الأسماء الأخرى متاحة بصورة موثوقة وقت كتابة هذا التقرير. وعادة ما تحددها السلطات والمستشفيات والبلديات قبل أي إعلان كامل. وفي سياق القصف المستمر، يلزم توخي الحذر. تسمية الضحية تتطلب تأكيدا قويا وعدم وجود قائمة كاملة لا يقلل من خطورة الميزانية العمومية. وعلى النقيض من ذلك، تبين صعوبة توثيق يوم من الإضرابات عندما تظل المناطق المتضررة خطرة.

المنازل المأهولة والأحياء المدنية المتضررة

وادعت مصادر محلية أن المنازل المأهولة قد تأثرت في عدة قرى في نباتية. وهذه المعلومات، إذا تأكدت في جميع الحالات، تعزز الوصول الإنساني لهذا اليوم. وتنتج الضربات على المنازل أرصدة ثقيلة، لأنها تحدث في كثير من الأحيان ليلا أو في وقت مبكر من الصباح عندما تكون الأسر في الداخل. كما أنها تدمر السلع الأساسية: الورق، والأدوية، والملابس، واللوازم الغذائية، والتذكارات الأسرية.

في (نباتييه)، المنطقة الجامعية والمقاطعة الدينية ذكرت في أخبار اليوم. هذه الأماكن ليست نقاط بسيطة على الخريطة. They refer to a city that is still trying to function in spite of strikes, displacement and fear. وقد انخفضت الحياة اليومية بالفعل من خلال الإنذارات، وإغلاق المدارس، والطرق غير المستقرة، وقطع الخدمات. وكل قصف إضافي يضعف قدرة السكان على البقاء.

والحالة في القرى أكثر هشاشة. وغالباً ما يكون المقيمون الذين يبقون في المنطقة من المسنين، أو الأسر التي لا تستطيع تركهم، أو المقيمين الذين يعودون لفترة وجيزة للتحقق من حالة منازلهم. الضربات على الطرق والدراجات النارية والسيارات تزيد من هذا الشعور بالدائرة وهي تحول الحركات العادية إلى خطر دائم.

إن إسرائيل تحتج بحزب الله، لبنان يندد بالاتفاق الفارغ

ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مقاتلي حزب الله والهياكل الأساسية. وهي تعرض عملياتها كرد على انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات ضد قواتها. وفي يوم الجمعة، أعلن حزب الله أنه نصب كمينا لقوة إسرائيلية بالقرب من علي الطاهر، جنوب النبطية. The movement claimed to have destroyed three Merkava tanks with guided missiles and continued rocket and bomb clashes. وقد أكدت إسرائيل وفاة أربعة من جنودها، وهو واحد من أهم السجلات لجيشها منذ المرحلة الأخيرة من التصعيد.

ولكن النقاش اللبناني لا يقتصر على التسلسل العسكري. وينبغي أن يشمل الاتفاق الإقليمي لوقف الأعمال العدائية لبنان وأن يعيد تأكيد سلامته الإقليمية. غير أن الإضرابات استمرت، ولا تزال عمليات الإجلاء مستحيلة في عدة مناطق، ورفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من بعض المواقع. ويغذي هذا التناقض الغضب اللبناني. وبالنسبة لبيروت، فإن الاتفاق الذي لا يمنع القصف الإسرائيلي أو الوجود العسكري في الجنوب قد يصبح مجرد إطار دبلوماسي بدون أثر وقائي.

والمسألة الآن سياسية وعسكرية. وإذا ما حافظت إسرائيل على منطقة سيطرة في جنوب لبنان وتواصل الإضراب عنها، فإن الاتفاق يمكن أن يفقد المصداقية في نظر اللبنانيين. It can also strengthen actors who claim that only force can force Israel to withdraw. ومن شأن هذا السيناريو أن يضعف الجهود الدبلوماسية ويجعل أي مناقشة داخلية بشأن احتكار قرار الحرب أكثر صعوبة.

Maroun al-Ras, symbol of a possible sustainable installation

The locality of Maroun al-Ras occupies a special place in Lebanese concerns. وموقعها على ارتفاع استراتيجي يواجه الحدود، كانت في قلب عدة حلقات عسكرية. ووردت تقارير عن موقع عسكري إسرائيلي أنشئ حديثا في المنطقة من وسائط الإعلام اللبنانية في الأيام الأخيرة. وأعلن حزب الله في 14 حزيران/يونيه أنه استهدف الموقع بحزام صاروخي. ولا تؤكد هذه العناصر وحدها وجود قاعدة دائمة في المستقبل، ولكنها تشير على الأقل إلى تركيب أو استخدام مركز إسرائيلي في قرية لبنانية.

وهذا هو بالضبط ما يجب التشديد عليه. وسيكون من السابق لأوانه التأكيد، بدون أدلة مادية مستقلة، على أن إسرائيل تبني بالفعل قاعدة دائمة في مارون الراس. ومن جهة أخرى، ثبت أن المواقع الإسرائيلية قد أُبلغ عنها في الجنوب، وأن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون انسحابا كاملا، وأن المناقشات قد أُبلغ عنها حول صيانة القوات على بعد عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وبالنسبة لشعب الجنوب، تكفي هذه الحقائق لتغذية الخوف من الاحتلال المطول.

مارون الراس يركز هذا الخوف لأن المكان له قيمة استراتيجية ورمزية وسيفسر أي مرفق عسكري مستدام على أنه تغيير واقع. يمكنه تحويل مرحلة الحرب إلى آلية مراقبة كما أنها ستضع القرى المجاورة تحت ضغط مستمر. وفي تاريخ جنوب لبنان، كثيرا ما تولد الوظائف المؤقتة وقائع دائمة. وهذه الذاكرة هي التي تفسر الاهتمام الحالي.

خطر إلغاء التسوية العامة

إن قصف النبطية وعلامات الاستيطان العسكري الإسرائيلي في الجنوب تهدد مباشرة اتفاق التسوية الشامل. ولا يمكن أن يعقد اتفاق إقليمي إذا ترك جزءا من الأراضي اللبنانية الخاضعة للسيطرة العسكرية الأجنبية. ولا يمكنه إقناع الناس إذا استمرت الغارات بعد بضعة أيام من إعلانه فالسلام لا يقاس فقط في البلاغات. ويصدق ذلك على الطرق المفتوحة، والمنازل المأجورة، والمعونة التي تعمم والأسر التي يمكنها العودة.

ومن وجهة النظر اللبنانية، فإن استمرار الإضرابات يمكن أن يغلق البلد في مأزق مزدوج. ومن جهة، يُطلب من الحكومة احتواء حزب الله ودعم التسوية. ومن ناحية أخرى، ترى أن أراضيها قد قصفت واحتلت، مما يقلل من قدرتها على الدفاع عن خط دبلوماسي. This contradiction weakens the state at the very moment when it should be placed at the centre of the game.

The situation also offers Hezbollah a powerful political argue. ويمكن للحركة أن تعرض التفجيرات والمواقع الإسرائيلية كدليل على أن الاتفاق لا يحمي لبنان. He can claim that withdrawal will only be achieved through military pressure. وتعقد هذه الدينامية أي مناقشة وطنية بشأن مستقبل الأسلحة، لأنها تضع الاحتلال في المقدمة.

A population caught between war, displacement and uncertainty

تفجيرات الجمعة تضيف إلى أشهر من الدمار ويعيش سكان النبطية، وبنت جبيل، ومرجيون، وقرى الحدود، في حالة من عدم الاستقرار الدائم. وقد شُرد أكثر من مليون شخص منذ بداية هذه المرحلة الجديدة من الصراع. وقد تضررت أو دمرت عشرات الآلاف من المنازل. فالمدن والقرى لا تتأثر فقط في مبانيها. وهي في شبكاتها، والأعمال التجارية، والمدارس، والروابط الاجتماعية.

In Nabatiyah, first aid workers work in very difficult conditions. وقد تم بالفعل تدمير مقرهم في إضراب سابق، وفقا للتقارير الصحفية. وقد قتل العديد من أفراد الدفاع المدني منذ بداية الصراع. معرضهم يعطي صورة ملموسة للحرب الحالية: وحتى الهياكل التي يفترض أن تنقذ المدنيين لا تملك دائماً مساحة آمنة.

In displaced families, the question of return becomes almost insoluble. العودة في وقت مبكر جدا معرضة لضربات جديدة. والبقاء بعيداً عن القرية مكلف ويتحمل تكاليف الأطفال والمسنين والعمال الذين لا يحصلون على دخل ثابت. والوعد بعقد اتفاق لم يعد كافيا لطمأنة استمرار القصف. ويتوقع السكان اتخاذ إجراءات واضحة: وقف الغارات، وانسحاب القوات، والوصول إلى الإغاثة، وإصلاح الطرق، والضمانات للقرى.

اختبار لبيروت والوسطاء

وينتظر لبنان الآن استجابة سياسية واضحة. ويمكن للسلطات أن تشجب الإضرابات وتتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة وتطلب إلى الوسطاء الأمريكيين والأوروبيين والعرب فرض الامتثال للاتفاق. ولكن يجب أن يكون الضغط الدبلوماسي ملموسا. فالإعلانات المبدئية ليست كافية عندما تزداد ميزانيات البشر وتستقر المواقع العسكرية.

ويواجه الوسطاء أيضا اختبارا. وإذا قبلوا وجود إسرائيلي دائم في جنوب لبنان بينما كانوا يتحدثون عن السيادة اللبنانية، فإنهم سيفرغون موافقتهم على مضمونه. وإذا ما سمحوا للضربات بالاستمرار بدون آلية للمراقبة، فإنهم سيعطيون انطباعا بأن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق إلا على ميزان القوة. وسيكون هذا التصور خطرا على الاستقرار الإقليمي.

وهكذا فإن يوم ١٩ حزيران/يونيه يبين نقطة انطلاق. إن قصف نباتية ليس مجرد حلقة عسكرية أخرى. They ask a central question: هل يمكن لاتفاق التسوية أن ينجو من احتلال فعلي وضربات يومية ضد جنوب لبنان؟? وفي القرى المتضررة، سيتوقف الجواب على النصوص أقل مما يعتمد في الساعات القليلة القادمة، ولا تزال ميزانياتها متوقعة، وعلى إمكانية الإنقاذ للوصول إلى جميع الأماكن المضروبة أو لا.