جنوب لبنان: الهدنة تحت النار الإسرائيلية

ولم يمنع وقف إطلاق النار المعلن عنه في جنوب لبنان المزيد من العنف الإسرائيلي ضد المدنيين. وفي يوم الثلاثاء 23 حزيران/يونيه، قُتل رجل وأصيب شخصان آخران بجروح في النبطية الفوقا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، التي استولت عليها عدة منافذ إعلامية. وكان الضحايا بالقرب من حفارة تم تعبئتها لتطهير طريق في حي دير عندما فتح الجنود الإسرائيليون النار بالأسلحة الرشاشة. وفي اليوم نفسه، أطلقت أعيرة نارية على السكان برفقة الجيش اللبناني خلال موكب جنازة في هداثا. وأُطلقت قنابل يدوية متحركة على عدة مواقع، في حين حلق طيران إسرائيلي بلا طيار فوق مناطق جنوب بيروت وصور والعديد من المناطق الجنوبية.

وتحدث هذه الحوادث في اللحظة الأكثر حساسية. سلسلة جديدة من المناقشات اللبنانية – الإسرائيلية فتحت في واشنطن تحت رعاية أمريكية، في حين سمحت إسرائيل بفرضية ما يسمى بالانسحابات النسيجية من بعض المناطق المحتلة خارج خط الصفر. التناقض وحشي. على الأرض، لا يزال المدنيون يتعرضون للقتل أو التهديد. وفي العواصم، تناقش الدبلوماسية إشارات محدودة، وخطوط أمنية، وآليات لإلغاء التصعيد. ويثير هذا التزامن مسألة مركزية: هل يمكن أن يكون الانسحاب الرمزي ذا مغزى عندما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك خلال هدنة مقدمة كنشطة؟?

النبطية الفوقا حادثة تلخص هشاشة الهدنة

إن الهجوم على النبطية الفوقا لا يشبه حلقة معزولة في منطقة خالية. وهو يلمس مشهد العودة والتطهير، أي لحظة يحاول فيها السكان استعادة بيئتهم. وجود مجرفة يشير إلى عملية مدنية. ويجب إزالة الطرق، وإعادة الوصول، وتقييم المنازل، وتحديد الأضرار. في جنوب لبنان، تصبح هذه الإيماءات العادية أعمالًا محفوفة بالمخاطر ما دامت الخطوط العسكرية غير واضحة وما دامت القوات الإسرائيلية تحتفظ بقدرة على إطلاق النار المباشر.

وكون الأشخاص المعنيين على مقربة من جهاز تطهير يعزز البعد السياسي للحادث. بعد كل هدنة، المسألة ليست فقط حول وقف الإضرابات. كما يتناول الحق في العودة، والتنقل، واستئناف الخدمات، وقدرة المدنيين على إعادة البناء دون أن يعاملوا على أنهم تهديد. وإذا لم يتمكن السكان من الاقتراب من طريق مدمر دون المخاطرة بإطلاق النار، تظل الهدنة رسمية. ويجوز لها تعليق بعض العمليات الثقيلة. إنها لا تعيد الأمن.

(هاداثا) تضيف عنصراً آخر وأفادت التقارير أن النيران الإسرائيلية استهدفت سكاناً يرافقهم الجيش اللبناني خلال موكب جنازة بالقرب من المدينة. وينبغي أن يؤدي وجود الأفراد العسكريين اللبنانيين إلى الحد من الخطر. وهو يبين أن المدنيين لم يسافروا وحدهم في منطقة غير مؤكدة. وتشير أيضاً إلى أن الدولة كانت تحاول تأطير لحظة حساسة. وكون الحادث قد وقع على الرغم من هذا المصحب يدل على ضعف ضمان الدولة ضد جيش إسرائيلي يحتفظ بقراءته الخاصة للتضاريس.

ومن ثم فإن الهدنة فارغة من جزء من محتوياتها. ولا يمكن أن يقتصر على عدم وجود هجوم عام. ويجب عليها أن تحمي المدنيين، وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية، وتؤمن الدفن، وتسمح بالجبر، وتمنع التخويف. والقنابل الصمّية التي أطلقت على كفرتيبت وأيتا الجبل وبراشيت هي جزء من منطق الضغط نفسه. وهي لا تنتج دائما أرصدة ثقيلة. غير أنها وجهت رسالة واضحة: لا يزال الفضاء المدني مهددا.

« خط العين » أداة غامضة جديدة

مفهوم « خط الصفر » أصبح أحد أكثر النقاط حساسية في الملف وقدمت إسرائيل كخط تنفيذي مرتبط بترتيباتها الأمنية في جنوب لبنان. وتعتبر بيروت ذلك خطا انفراديا، دون أساس قانوني دولي، متميزا عن الخط الأزرق الذي اعترفت به الأمم المتحدة كخط انسحاب منذ عام 2000. وهذا التمييز ليس تقنيا. وهو يحدد من يحدد مساحة السيادة اللبنانية.

الخط الأزرق هو بالفعل خط انسحاب، وليس حدود نهائي. ولا تزال متنازع عليها في بعض المناطق. ولكن لديها إطار دولي. « خط الصفر » هو مبادرة إسرائيلية وتنشأ هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع نتيجة للعمليات العسكرية والمواقع التي يحتجزها الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار السابق. وبموافقة المفاوضين على مناقشتها كمقياس عملي، فإنهم يخاطرون بتطبيع الاحتلال الجزئي للأراضي اللبنانية.

في هذا السياق فكرة الإنسحابات النسيجية تأخذ وزنها الكامل ووفقا لتقارير وسائط الإعلام، ستنظر إسرائيل في سحب قوات معينة من مناطق صغيرة خارج هذا الخط، من أجل معالجة الحكومة اللبنانية وتوفير حيز للدبلوماسية. لكن الإنسحاب الرمزي ليس انسحاباً كاملاً يمكن استخدامه لخلق انطباع حركة بدون تغيير أساسيات الجهاز كما يمكن أن يقسم الملف إلى مجهري، في حين يدعو لبنان إلى وضع جدول زمني واضح لسحب جميع المواقع المحتلة.

ومن ثم، فإن الخطر مزدوج. فمن جهة، تحتفظ إسرائيل بمنطقة آمنة بتقديمها، حسب الاقتضاء، لحماية مجتمعاتها الشمالية. ومن ناحية أخرى، يقترح إجراء تصويبات صغيرة يمكن بيعها كسلف دبلوماسية. فالسيادة لا تستعيدها شظايا الاتصالات. وهو يتطلب انسحابا يمكن التحقق منه، ومراقبة فعالة للجيش اللبناني وضمانا دوليا. بدون هذا، « خط الصفر » سيصبح واقعاً جديداً مفروضاً، مقارناً بالمناطق العازلة التي تمزقها الصراعات الطويلة في نهاية المطاف.

واشنطن بين التفاوض والضغط الميداني

وتجري المناقشات في واشنطن في سلسلة إقليمية أوسع. وتسعى الولايات المتحدة إلى توطيد عملية شطب تشمل إسرائيل وإيران ولبنان وما يرتبط بها من جبهات. ويأتي لبنان بأولوية واضحة: ضمان انسحاب إسرائيلي وإعادة بسط سلطة الدولة على الجنوب. وإسرائيل، من جانبها، تجعل التطبيع المستدام للأمن مشروطا بانخفاض حزب الله والحفاظ على الضمانات التشغيلية. ولذلك تظل المواقف بعيدة، حتى لو أرادت الدبلوماسية الأمريكية أن تظهر حركة.

إن الانتهاكات الإسرائيلية الجديدة تضعف الموقف اللبناني. وهي تبين أن الأرض يمكن أن تتعارض مع طاولة المفاوضات. ويشيرون أيضا إلى أن وقف إطلاق النار دون وجود آلية تحقق قوية لا يزال عرضة للتفسيرات من جانب واحد. ويمكن لإسرائيل أن تدعي أنها تعمل ضد التهديدات. ويمكن للبنان أن يشجب الهجمات على المدنيين وانتهاك سيادته. وفيما بين السكان في الجنوب يكتنفهم الشكوك.

التقويم ليس ثلاثي إطلاق النار على المدنيين، وضرب موقع بالقرب من الخط الأصفر أو الطيران فوق بيروت – الجنوب بينما تناقش الوفود واشنطن يمكن قراءة هذه الإشارة كضغط وتُظهر إسرائيل أنها تحتفظ بالمبادرة العسكرية وأنها لن تُسجن بالهدنة. وأشار أيضا إلى أن أي تنازلات ستظل محدودة. والرسالة الموجهة إلى لبنان واضحة: فالتفاوض لا يعلق حرية العمل الإسرائيلية.

إن حرية العمل هذه هي بالتحديد ما تواجهه بيروت من تحديات. ويتضمن وقف إطلاق النار التزامات متبادلة. ولا يمكن أن يصبح ترتيباً يخفض فيه الطرف بعض العمليات ويحتفظ في الوقت نفسه بالحق في الإضراب والطيران والرماية والحفاظ على المواقف. ولذلك يجب على الدبلوماسية الأمريكية أن تقرر مسألة منهجية. يمكنه أن يشجع لفتات رمزية أو قد يتطلب الأمر منطقاً للتحقق، مع عواقب سياسية في حالة حدوث انتهاك.

الجيش اللبناني على الخط الأمامي

ويبرز حادث هادا صعوبة كبيرة بالنسبة للجيش اللبناني. ومنذ بداية الأزمة، قدم الشركاء الدوليون الجيش بوصفه المؤسسة التي دعت إلى استعادة السيطرة على الجنوب. وينطوي هذا الخيار على إمكانية نشر المدنيين، ومرافقتهم، وتأمين المحاور، والعمل مع القوات الدولية. لكنها تفترض أيضاً أن وجودها محترم وإذا أمكن استهداف المدنيين الذين يرافقهم الجيش أو تخويفهم، فإن مصداقية النشر تتأثر.

لا يمكن للجيش اللبناني أن ينجز مهمة مستحيلة بمفرده. وهو يفتقر إلى الموارد ويعتمد على المعونة الخارجية ويعمل في بيئة تهيمن عليها جهات فاعلة أقوى. ويجب أن تتعامل مع حزب الله، والطلبات الإسرائيلية، والضغط الأمريكي، وتوقعات السكان. ولا يمكن تقليص دورها إلى وجود رمزي في القرى المدمرة. ولكي يكون لها مصداقية، يجب أن تكون لها ولاية واضحة وموارد ودعم سياسي محلي وإطار دولي يتطلب أيضا من إسرائيل.

والمسألة أكثر حساسية مع عودة المناقشات بشأن نزع سلاح حزب الله في كل تسلسل دبلوماسي. إسرائيل والولايات المتحدة تعتبران أن سيطرة الدولة اللبنانية على الجنوب تتطلب تخفيض ترسانة حزب الله. يرد حزب الله بأن هذه الترسانة لا تزال ضرورية طالما أن إسرائيل تحتل مواقع وتضرب أراض وتنتهك المجال الجوي. ومن ثم فإن حوادث نبطية الفوقا وهادا وكفارتيبت تغذي حجته. ويضعف كل انتهاك إسرائيلي أولئك الذين يدعون إلى الانتقال الصارم لأمن الدولة.

وهذه الآلية خطرة على لبنان. وكلما توسعت إسرائيل في العمليات، كلما زادت قدرة حزب الله على تبرير الحفاظ على أسلحته. وكلما زاد احتفاظ حزب الله بأسلحته، كلما كانت إسرائيل تبرر ترتيباتها الأمنية. ويجد البلد نفسه محاصراً في دائرة يزعم الجميع فيها سيادة الدولة، إلا أنه يستحيل عليها ممارسات كل منها. الهدنة كانت لتقليل هذه الدائرة الحوادث الأخيرة تظهر أنها لم تكسرها بعد.

مدنيون محاصرون بالسيادة مع وقف التنفيذ

وبالنسبة لشعب جنوب لبنان، تترجم المناقشات المتعلقة بالخطوط والضمانات والانسحابات الرمزية إلى خيارات ملموسة جدا. هل يمكننا الذهاب للمنزل؟ أيمكننا دفن واحدة محبوبة؟ أيمكننا أن نخلي الطريق؟ أيمكننا إصلاح منزل؟ أيمكننا أن نزرع حقل؟ أيمكننا إرسال الأطفال إلى المدرسة؟ ويتوقف كل رد على قرب موقع إسرائيلي أو طائرة بدون طيار أو منطقة محظورة أو خطر الإضراب.

ويخلق هذا الواقع سيادة مع وقف التنفيذ. الإقليم ملك للبنان بموجب القانون. ولكن بعض سكانها لا يستطيعون العيش هناك عادة. وتؤكد الدولة سلطتها. لكنها لا تستطيع دائما حماية التشريد المدني. الوسطاء يتحدثون عن الهدنة لكن الطلقات تستمر والثغرة القائمة بين المفردات الدبلوماسية والخبرة اليومية تثير قلقا عميقا.

وتضيف التحليقات التي تحلق فوق جنوب بيروت بعدا نفسيا. ويذكرون أن النزاع لا يقتصر على القرى الحدودية. إنهم يواصلون الضغط على الأحياء المرتبطة بحزب الله وعلى السكان الذين يعانون بالفعل من الضربات والنزوح وعدم اليقين. حتى بدون إضراب فوري، طائرة بدون طيار هي رسالة. وهذا يعني أن الرصد مستمر والتسلق لا يزال ممكنا.

وفي هذا السياق، فإن الانتهاكات الإسرائيلية ليست مجرد حوادث عسكرية. وهي تشكل سياسة حضور. يحافظون على توازن القوى. فهي تمنع تطبيع العودة. وهم يعلقون على المفاوضات بالتذكير بأن السيطرة على الأرض لها الأسبقية على الإعلانات. وبالنسبة للبنان، يصبح توثيق هذه الانتهاكات ضرورة دبلوماسية. ويجب أن يكون كل حادث مؤرخاً وموقعاً ومؤهلاً وأن يحال إلى السلطات المعنية. وبدون وثائق دقيقة، تتضاءل الشكوى السياسية في روتين الأزمات.

السحب الرمزي لا يكفي

إن فكرة الانسحاب الرمزي يمكن أن تلبي منطق التفاوض. في بعض العمليات، يتم استخدام إيماءات محدودة لاختبار الثقة. فهي تفتح قناة، وتقلل من التوتر وتعطي نتيجة واضحة للوسطاء. ولكن في جنوب لبنان، تكون لهذه الطريقة حدود واضحة. تستمر الانتهاكات. الخطوط متنازع عليها. ويتأثر المدنيون. ولا تزال المواقف الإسرائيلية تعرضها تل أبيب باعتبارها منطقة أمنية مستدامة. وفي ظل هذه الظروف، يمكن النظر إلى لفتة جزئية على أنها مناورة.

لكي تكون ذات مصداقية، يجب أن يستوفي السحب عدة معايير. لا بدّ أنّه علنيّ، ورسم وفحص. ويجب أن تتعلق بمواقف هامة، وليس بمواقع ثانوية بدون قيمة استراتيجية. ويجب أن يكون مصحوباً بوقف إطلاق النار والإضرابات والرحلات الجوية. والغرض منها هو التمكين من النشر الفعال للجيش اللبناني. ويجب في نهاية المطاف إدراجه في جدول زمني. وبدون هذه العناصر لن يغير حياة السكان أو التوازن السياسي.

وعليه، يجب على لبنان أن يتجنب شراك الاعتراف الضمني. قبول مناقشة الانسحابات خارج « خط الصفر » لا يعني قبول هذا الخط كمرجع شرعي ولا يزال الأساس الوحيد الدائم هو انسحاب أي وجود إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المعترف بها، في إطار دولي يمكن التحقق منه. ويجب أن يُعرض أي ترتيب مؤقت آخر على أنه حدود أمنية مقبولة.

ويمكن للدبلوماسية الأمريكية أن تؤدي دورا مفيدا إذا تحولت الإجراءات إلى التزامات. وقد يتطلب ذلك مصفوفة متابعة: الحوادث، والمسؤوليات، والتدابير التصحيحية، والوصول المدني، وعودة المشردين داخليا، وفض الاشتباك العسكري. كما يمكن أن يربط الانسحاب بزيادة قوة الجيش اللبناني والالتزامات الداخلية بشأن أمن الجنوب. ولكن إذا كانت واشنطن تلبس مجرد عقد إسرائيلي مع بعض الانسحابات الرمزية، ستظل الهدنة هشة.

هدنة اختبرت من قبل الحقائق

ويدخل جنوب لبنان مرحلة تعد فيها الحقائق على أرض الواقع أكثر من الإعلانات. وسيُقرأ في بيروت مقتل مدني في النبطية الفوقا، والجرحى، وإطلاق النار في حداثا، والقنابل الصمّية، وضوء الطائرات بدون طيار في بيروت على أنه انتهاكات لوقف إطلاق النار. ويجوز لإسرائيل أن تعرضها كتدابير أمنية. ولا يمكن تحديد الفرق بين هذين الحسابين من خلال النشرات الصحفية وحدها. ويجب تحقيق ذلك من خلال آلية تحقق ومن خلال ضغوط سياسية حقيقية.

والحكومة اللبنانية تصل إلى واشنطن بمسؤولية صعبة. ويجب عليها أن تشجب الانتهاكات دون أن تبدو معادية للتفاوض. ويجب عليه أن يطالب بالانسحاب دون إعطاء انطباع بأنه يتجاهل مسألة حزب الله. يجب أن يدعم الجيش دون أن يسأله المستحيل وأخيرا، يجب أن يتكلم باسم شعب الجنوب، الذي لا يمكن لأمنه الفوري أن ينتظر إبرام اتفاق إقليمي.

ولا يزال الموقف الإسرائيلي معرضا لتناقض. وتدعي تل أبيب أنها تريد تأمين شمالها ومنع عودة تهديد مسلح. ولكن إطلاق النار على المدنيين، والعمليات القريبة من قوافل الجنازة، والرحلات الجوية من المناطق المكتظة بالسكان يغذي فكرة الاحتلال القسري بدلا من مجرد الدفاع. وكلما أصرت إسرائيل أكثر على إنشاء منطقة أمنية غير معترف بها، تزداد صعوبة بناء ترتيب دائم.

ولذلك فإن الخطوة التالية لن تكون فقط في غرف الاجتماعات الأمريكية. وستُجرى على طرق النبطية، وفي قرى حداثا وكفرتيبت وعيتا الجبل وبراشيت، وفي قدرة السكان على استئناف الحياة الطبيعية. وإذا لم تحمي الهدنة المدنيين، فإنها ستكون مجرد توقف تكتيكي. وإذا ظلت الانسحابات رمزية، فإنها لن تحرك سوى خط المواجهة. وإذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، ستظل حالة جنوب لبنان مفتوحة، مع استمرار خطر العودة إلى التصعيد.