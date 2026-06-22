جنوب لبنان: بيري ترفض المناطق التجريبية وتطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل

واتخذت نبيه بيري خطوة سياسية هامة في قضية جنوب لبنان. ويدّعي رئيس البرلمان الآن أنه قادر على الالتزام، باسم حليفه حزب الله، لمنطقة جنوب الليطاني بدون أسلحة، إذا احترمت إسرائيل هذا الوقت وقفاً كاملاً لإطلاق النار في لبنان. في تصريحات نشرتها يوم الاثنين صحيفة عربية يومية وتناولتها وسائل إعلام لبنانية، يرفض في الوقت نفسه مبدأ « المناطق التجريبية »، التي تعتبر بطيئة للغاية ومعرضة للغاية للمساومة الجغرافية.

وهذا الموقف لا يحل جوهر النزاع. غير أنها تغير الإطار التفاوضي. تقبل بيري مبدأ نزع سلاح حزب الله المحلي، ولكنها تحوله إلى تبادل صارم: الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وعودة المشردين، والإفراج عن السجناء، وإطلاق عملية إعادة الإعمار بدعم من الشركاء العرب والدوليين. The message targets Israel, Washington, Baabda and Hezbollah. ويقول إن الجبهة الجنوبية يمكن تثبيتها، ولكن فقط إذا اتخذت كل خطوة بالتوازي، وتحت الضغط الأمريكي، وبجداول زمنية محددة.

جنوب لبنان: (بيري) يتولى زمام المبادرة

بيان نبيه بيري يأتي في تسلسل حيث لبنان يخاطر بفقدان السيطرة على ملفه الخاص. وقد وضعت المناقشات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق النار اللبناني في إطار أوسع. (واشنطن) تبحث عن تهدئة إقليمية طهران يريد الحفاظ على نفوذه على المعادلة اللبنانية. إسرائيل تريد الحفاظ على الضمانات الأمنية. يريد حزب الله تجنب امتياز من طرف واحد. في هذا الفضاء، يحاول (بيري) أن يصبح وسيطاً لا غنى عنه.

ويتكلم رئيس البرلمان مع نظام أساسي مزدوج. وهو يرأس المؤسسة التشريعية، لكنه لا يزال أيضاً الحليف السياسي الأكثر مركزية لحزب الله في جهاز الدولة. عندما يَعِدُ منطقة بدون أسلحةِ جنوبِ ليتاني، هو لا يَتكلّمُ فقط كموظف عمومي. إنه يتحدث كقناة قادرة على الإرسال والتصفية وإعادة صياغة موقف الحزب الشيعي. ويمكن لهذه الوظيفة أن تصدم من يريدون دولة ذات سيادة كاملة. إلا أنها تعكس التوازن الحقيقي للقوة.

رسالته تحتوي على امتياز وشرط ويستند هذا الامتياز إلى الاعتراف بالهدف المتنازع عليه منذ وقت طويل: يجب أن يكون الليطاني الجنوبي خاليا من الأسلحة غير الحكومية. والشرط يكمن في رفض التنفيذ غير المتناظر. ولا تريد بيري حزب الله أن يسحب موارده أو يفككها بينما تحتفظ إسرائيل بمواقف أو تواصل إضرابها أو تحتفظ بحرية العمل العسكري.

رفض المناطق التجريبية

انتقاد « المناطق الطيارية » هو أكثر العناصر التقنية والكشفية في موقع (بيري). ويتألف هذا النموذج من اختيار مناطق محدودة، تنسحب فيها إسرائيل أولا، قبل نشر الجيش اللبناني والتحقق من سحب الأسلحة. ويرى أنصارها أنها طريقة تدريجية. ومن شأن ذلك أن يختبر قدرة الدولة اللبنانية، ويحد من المخاطر، ولا ينتظر التوصل إلى اتفاق كامل على الخط بأكمله.

(بيري) يرى ذلك كفخ تقويمي وفي رأيه أن مناقشة حدود كل منطقة تجريبية، وترتيب أولوياتها ومعاييرها ستبطئ من الانسحاب الإسرائيلي. وسيكون الخطر أن يصبح كل محيط مفاوضة منفصلة. تلة، قرية، طريق، نقطة مراقبة أو وادي يمكن أن يحجب كل شيء. وفي هذا الإقليم الحساس، لا تكون الخريطة محايدة أبدا. إن من يقطع الأرض كثيرا ما يفرض الإيقاع السياسي.

ويقترح المتكلم طريقة أخرى: التقدم الذي تحرزه المقاطعات الإدارية، مع جدول زمني صارم لكل انسحاب. يهدف هذا النهج إلى الحد من النقاش حول الحدود الصغيرة. كما أنها تعطي شكلا أكثر وضوحا للعملية. يجب أن تكون كازا المحررة كازا موضوعة تحت سلطة الجيش اللبناني، بدون أسلحة حزب الله وبعودة منظمة للسكان. المنطق أكثر سياسية من الجيش. وهي تسعى إلى تحويل المفاوضات المجزأة إلى خارطة طريق إقليمية.

اختيار الكازاات كأداة ضغط

والمرور عبر الكازا له ميزة بالنسبة لبيروت. وهو يتوافق مع الوحدات الإدارية المعروفة، مع البلديات والشبكات المحلية والسلطات القادرة على المشاركة في عودة السكان. وهو يربط الأمن والخدمات العامة والتعمير. وعلى العكس من ذلك، يمكن تحديد منطقة تجريبية بمعايير عسكرية أو احتياجات إسرائيلية، بغض النظر عن الاتساق الاجتماعي للقرى المعنية.

وتنطوي هذه الطريقة أيضا على خطر. والمناطق الجنوبية ليست متجانسة. بعض القطاعات أكثر عرضة من غيرها. ولا تشكل الطرق والمناطق الزراعية والقرى الحدودية والمجتمعات الداخلية نفس المشاكل. ولذلك ينبغي أن يظل الجدول الزمني لكل منطقة من المناطق الرمادية دقيقا بما يكفي لتجنب المناطق الرمادية. إذا لم يتم نشر الخرائط أو التحقق من صحتها من قبل الدولة، يمكن للجهاز إعادة إنتاج الغموض الذي يدعي بري أنه يريد تجنبه.

الانسحاب الإسرائيلي كشرط مركزي

وتعيد بيري الانسحاب الإسرائيلي إلى مركز المخطط. وتتفق هذه الأولوية مع الموقف الرسمي اللبناني. وتدعي بيروت أن أي وجود إسرائيلي في الجنوب ينتهك السيادة الوطنية ويعرقل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار. يضيف رئيس البرلمان بعدا سياسيا: وبدون انسحاب إسرائيلي ذي مصداقية، لا يمكن بيع أي التزام من حزب الله إلى قاعدته، أو الدفاع عنه أمام قوات الشيعة، أو قبوله كحل توفيقي متوازن.

ويستجيب هذا المنطق أيضا للاتهامات الإسرائيلية. وتدعي إسرائيل أن حزب الله لا يزال يشكل تهديدا لمجتمعاتها الشمالية وأن الدولة اللبنانية لم تثبت قدرتها على منع إعادة التسلح. (بيري) عكس التهمة يقول إن حزب الله يحترم الهدنة وأن إسرائيل تغتصبها ولن يحل هذا الخلاف بالبيانات. وسيتطلب ذلك إنشاء آلية تحقق، وتقارير ميدانية، وجداول سحب، وتعريف مشترك لما يشكل انتهاكا.

والخطر الرئيسي هو انعدام الثقة. وقد تخشى إسرائيل من أن يؤدي انسحاب المنطقة إلى السماح للحزب الله بنقل الموارد أو الاحتفاظ بالمخابرات. وقد يخشى حزب الله أن يُستخدم سحب إسرائيلي جزئي للحصول على تنازلات دون إنهاء الإضراب. وقد تخشى الدولة اللبنانية من فرضها على الالتزامات التي لا تستطيع إنفاذها وحدها. ولهذا السبب بالتحديد يجب أن يقترن جدول زمني صارم بالإشراف السليم.

الجيش اللبناني، المخرج المؤسسي الوحيد

نشر الجيش اللبناني هو حجر الزاوية في سيناريو بيري بدون الجيش، منطقة بدون أسلحة جنوب (ليتاني) ستكون وعداً بدون سلطة ويمكن ربط هذه العملية بالدولة والقرار 1701 وولاية اليونيفيل. ولا يزال هذا الوصف لا غنى عنه. وهو يمنع جنوب لبنان من أن يديره ترتيب بين إسرائيل وحزب الله وإيران والولايات المتحدة، على حساب المؤسسات اللبنانية.

الجيش سيواجه مهمة صعبة. ويجب عليها أن تطمئن إسرائيل دون أن تظهر كأداة للضغط الإسرائيلي. ويجب عليها أن تتعاون مع اليونيفيل دون أن تفقد حريتها في التقدير. ويجب عليها أن تمنع عودة الأسلحة غير المأذون بها دون أن تتسبب في مواجهة داخلية. كما يجب عليها حماية السكان وإعادة فتح الطرق ودعم البلديات. ويتطلب هذا التراكم من المهام توفير الموارد والموظفين والاستخبارات والتغطية السياسية الوطنية.

ولا يستطيع لبنان أن يطلب من جيشه أن يضمن هذا التحول الثقيل وحده. وهي بحاجة إلى الدعم المالي واللوجستي والدبلوماسي. وسيُطلب إلى الشركاء الدوليين توفير المعدات، وقدرات الرصد، والمركبات، وإزالة الألغام، وتقديم الدعم للجنود. ويجب على السلطات اللبنانية تجنب رسائل متناقضة. إذا فسر كل مخيم ولاية الجيش بطريقته الخاصة، سيكون النشر مصدرا للتوتر وليس عاملا للاستقرار.

وعد بالوكالة

حكم (بيري) الأكثر حساسية هو الذي يُلزم (هيزبولا). وقد وعد رئيس البرلمان، باسم حليفه، بأن يصبح الجنوب الليطاني منطقة خالية من الأسلحة. ويطرح هذا الوعد سؤالا مؤسسيا: من له الحق في انخراط قوة مسلحة غير تابعة للدولة؟? وفي دولة ذات سيادة كاملة، ينبغي أن يكون الرد بسيطا. فالمؤسسات القانونية وحدها هي التي تقرر الحرب والسلام ومركز الأسلحة. وفي لبنان، لا يزال الواقع أكثر تعقيدا.

(بيري) تلعب دور الضامن السياسي هنا. يمكنه التحدث إلى حزب الله، وقياس هوامشه، والحصول على صمته أو اتفاقه، ثم ترجمة هذا الموقف إلى لغة قابلة للتداول. هذه المهمة يمكن أن تفتح طريق مسدود. كما يمكن أن يؤكد أن الدولة ليست المركز الوحيد لصنع القرار. إنه غموض لبناني. نفس القناة التي تجعل من الممكن الحصول على امتياز تكشف في نفس الوقت عن حد احتكار الدولة.

حزب الله، من جانبه، لا يمكن أن يكتفي بصيغة عامة. وإذا وافق على سحب أسلحته إلى الجنوب من نهر الليطاني، فإنه يود أن يكون الانسحاب الإسرائيلي واضحا ويمكن التحقق منه والكامل في القطاعات المعنية. وتود أيضا أن تحافظ على فكرة أن تظل أسلحتها مرتبطة بتهديد إسرائيلي أوسع نطاقا. ويفتح هذا الموقف مناقشة شمال ليتاني. المنطقة الجنوبية المنزوعة السلاح لن تحل مسألة الترسانة الوطنية لحزب الله، ولكن يمكن أن تصبح خطوة أولى إذا فرضت الدولة طريقة.

الأهداف المشتركة مع أوون وسلام

وتدعي بيري أنها لا تزال على اتصال دائم بالرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام، رغم اختلاف الآراء. ويهدف هذا الدقة إلى تجنب صورة قناة موازية تقصر الدائرة التنفيذية. ويقول إنه يشاركهم نفس الأهداف: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ونشر الجيش، وعودة المشردين، والإفراج عن السجناء، وإطلاق خطة لإعادة الإعمار تدعمها البلدان العربية والشركاء الدوليين.

وتوفر هذه القائمة هيكلا سياسيا للتوصل إلى اتفاق ممكن. وهذا يدل على أنه لا يمكن عزل الأمن عن عودة السكان. ولن يكون من المنطقي أن تظل القرى مدمرة إذا بقيت الطرق مغلقة أو إذا لم تتمكن الأسر المشردة من العودة. كما أنه لن يكون مستداما إذا ظل السجناء دافعا للتعبئة أو إذا أصبح التعمير أداة للابتزاز بين الفصائل.

إعادة البناء تحتل مكاناً خاصاً ولن يقوم المانحون بتمويل مناطق واسعة النطاق يمكن تفجيرها مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة. وسيطالبون بضمانات أمنية وقنوات شفافة وبدور واضح للمؤسسات. (بيري) تعرف ذلك هيزبولا يعرف ذلك أيضاً ولذلك سيركز جزء من المعركة السياسية على إدارة المعونة. سترغب الولاية في إضفاء الطابع المركزي الشبكات الحزبية تريد أن تبقى حاضرة وسيطلب السكان البيوت والمدارس والخدمات.

واشنطن، المحكم ضروري ولكنه محدود

(بري) تأمل أن تستمر الهدنة هذه المرة بفضل الضغط الأمريكي هذه الجملة تلخص تبعية لبنان الحالية ولا يمكن لأي آلية أن تعمل ما لم يثقل واشنطن على إسرائيل. إن الولايات المتحدة لديها جبهات عسكرية ودبلوماسية وسياسية لا تملكها بيروت. ويمكنها أن تشجع على الانسحاب، وتشترط بعض الضمانات، وتأطير المناقشات، وتمنع حدوث تصاعد من شأنه أن يفسد مفاوضاتها الإقليمية مع إيران.

لكن الضغط الأمريكي له حدوده. وواشنطن لا تتحكم بالكامل في الحسابات السياسية الإسرائيلية. ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن ترفض الانسحاب الذي تعتبره خطيرا. ويمكنها الحفاظ على منطقة آمنة أو مواصلة الضربات من خلال التذرع بالتهديدات الفورية. ثم يتعين على الولايات المتحدة أن تختار بين أوليتين: حماية الاتفاق الإقليمي أو الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية. ولا يستطيع لبنان أن يبني استراتيجيته الكاملة على الضغط الأمريكي الذي قد تتباين شدتها.

ويتطلب هذا الحد من قيام بيروت بتوثيق كل خطوة. ويجب على السلطات أن تقدم خرائط وتقارير وطلبات مكتوبة وقوائم بأسماء السجناء وتقييمات للأضرار وجداول زمنية مقترحة. وكلما كانت القضية اللبنانية أكثر دقة، كلما كان من الصعب تخفيضها إلى بند ثانوي في المفاوضات الإقليمية. (بيري) يمكنها فتح باب ويجب على الدولة أن تدخل في وثائقها الخاصة.

خطوة إلى الأمام، ولكن ليس بعد اتفاق

اقتراح (بيري) يمكن أن يقرأ على أنه تقدم حقيقي وهو يؤكد أن المحرم الجنوبي لليتاني بدون أسلحة غير حكومية قد انخفض. ويدرك أيضا أن نشر القوات المسلحة اللبنانية يجب أن يحل محل الجهات المسلحة وليس مجرد العيش معها. وأخيراً، فإنها توفر بديلاً للمناطق التجريبية، التي يمكن أن تصبح بلا نهاية. وعلى الورق، يمكن لهذا النهج أن يعجل بالانسحاب الإسرائيلي إذا تلقى دعما دوليا.

ويمكن أن يكون أيضا مناورة. وبرفضها المناطق التجريبية، يمكن لبيري أن تنقذ الوقت بينما تدعي أنها تريد تقويما. وبتقديم وعد بعدم وجود أسلحة جنوب الليطاني، يمكنه أن يقصر المناقشة على منطقة مشمولة بالفعل بـ 1701، دون أن يقترب من ترسانة حزب الله في أماكن أخرى من لبنان. وبشرط كل شيء لإسرائيل، يمكنها تأجيل المسؤولية عن الفشل على الخصم. ولا تدين هذه الغموض الاقتراح. وهي تبين أنه يجب اختبارها من خلال التزامات يمكن التحقق منها.

الإختبار سيبدأ بالأسلوب وسيتعين على الوثيقة الأولى أن تحدد المقاطعات المعنية، حسب الترتيب، بأي مواعيد نهائية وتحت أي إشراف. وينبغي لها أن تحدد دور الجيش، ودور اليونيفيل، وطرائق الانسحاب الإسرائيلي، وإجراءات التحقق، ونتائج الانتهاك. وبدون هذه العناصر، ستظل كلمة التقويم سياسية. ويمكن معها أن تصبح أداة للضغط على جميع الأطراف.

المسائل التي تظل مفتوحة

ولا تزال هناك عدة أسئلة. الأول يتعلق بتعريف منطقة بدون أسلحة. هَلْ هم فقط أسلحة ثقيلة، مواقع عسكرية، قاذفات، مستودعات وأنفاق، أَو أيّ حضور منظم لهزبولا؟ ويتعلق الثاني بالسكان المنتسبين للحزب. وقد رفضت بيري بالفعل فكرة طرد أشخاص من الجنوب على أساس انتمائهم السياسي. ولذلك فإن التمييز بين المدنيين والمقاتلين والمقاتلين سيكون متفجرا.

والسؤال الثالث يتعلق بإسرائيل. هل سيقبل سحب الكازا إذا كانت خدماته تعتقد أن حزب الله يحتفظ بقدرات خفية؟ فهل سيقبل أن يتحقق من خلال الجيش اللبناني واليونيفيل بدلا من حرية عمله؟ الرابع يتعلق بحزب الله هل تقبل منطقة تسيطر عليها الدولة فعلا، دون حق النقض التشغيلي؟ الخامس يتعلق بواشنطن هل ستفرض الولايات المتحدة جدولا زمنيا على إسرائيل أو تقصر نفسها على تشجيع وقف التصعيد تدريجيا؟?

هذه الأسئلة لن تجيب في مقابلة وسيتم تسويتها في الخرائط والتقارير الميدانية واجتماعات المتابعة والانسحاب المبكر. (بري) عرضت على الطاولة فهي ترتكب أكثر من جانبها، لأنها تؤثر على السيادة اللبنانية والعلاقة بين الدولة والأسلحة. وستوضح الخطوة التالية ما إذا كان هذا العرض يصبح آلية لعودة الدولة إلى الجنوب أو ما إذا كان لا يزال يشكل صيغة جديدة في السلسلة الطويلة من وقف إطلاق النار المشروط.