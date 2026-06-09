جنوب لبنان: تأمر إسرائيل بإجلاء صور، التراث المتضرر

وفي يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيه 2026، أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً جديداً بالإجلاء يستهدف مدينة صور ومخيماتها وعدة مناطق محيطة، بما في ذلك حي المدينة المسيحي القديم. وصدر هذا الأمر الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، الذي دعا سكان المناطق المشار إليها على خريطة إلى المغادرة على الفور والتوجه شمال نهر الزهراني. يقول الجيش الإسرائيلي إنه يريد ضرب أهداف حزب الله.

ويشكل هذا الأمر خطوة جديدة في الضغط على صور، وهي بلدة ساحلية جنوبية على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية. وقد تعرضت المدينة بالفعل للعديد من التحذيرات في الأسابيع الأخيرة، ولكن الأمر الجديد الصادر في 9 حزيران/يونيه يتضمن صراحة المدينة القديمة وحيها المسيحي. وقد أشارت الإنذارات السابقة إلى هذه المنطقة دون إدراجها في محيط الإجلاء الفوري. لذا عزز تمديد يوم الثلاثاء الخوف من الإضراب في نسيج حضري كثيف ومأهول.

ويأتي هذا الأمر في اليوم التالي للتنديد اللبناني الرسمي للأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية في صور المسجلة في موقع التراث العالمي التابع لليونسكو. وأبلغت وزارة الثقافة اللبنانية والمديرية العامة للآثار عن أضرار ناجمة عن القصف الإسرائيلي بالقرب من الموقع. وتفيد التقارير أن القطع الأثرية والأعمدة والعواصم وقواعد الأعمدة والموسيقى والعناصر القديمة الأخرى قد تأثرت بالحطام المتوقع على مساحة واسعة.

المدينة القديمة والكنيسة المسيحية المعنية

وأولي اهتمام خاص لذكر الحي المسيحي في صور في أمر الإجلاء الصادر في 9 حزيران/يونيه. وتشمل هذه المنطقة من المدينة القديمة الزقاق القديمة، والبيوت الحجرية، والكنائس، والفنادق، ودور الضيوف، والمتاجر المرتبطة بالحياة المحلية والسياحة. كما تستضيف الأسر المشردة من مناطق أخرى من الجنوب. وحتى الأيام القليلة الماضية، كانت أوامر الإجلاء المباشر محمية نسبيا، حتى وإن كانت المدينة بأكملها تعيش تحت تهديد التفجير.

وأفادت وسائط الإعلام بأن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه اكتشف نشاط حزب الله في المدينة القديمة، بما في ذلك المناطق المأهولة. ولم يتم تأكيد هذه التهم بصورة مستقلة. وبحسب الصحافة الفرنسية، كان الجيش اللبناني قد انتشر في الحي المسيحي بعد تحذيرات سابقة وقام بعمليات تفتيش في المنازل والفنادق وبيوت الضيافة. وادعى مسؤولون محليون أنه لم يتم العثور على أسلحة أو مقاتلين في أماكن التفتيش.

أعاد أمر الإخلاء الجديد إحياء المغادرين. الناس تركوا منازلهم كحارس. وبقي آخرون، بسبب عدم وجود حل فوري أو بسبب إلحاقهم بمنازلهم. وتجد الأسر التي وجدت ملجأ في المدينة القديمة بعد هروبها من القرى الأكثر تعرضاً أنفسها تواجه نزوحاً جديداً. ويزداد الوضع صعوبة لأن المناطق الواقعة إلى الشمال قد استضافت بالفعل عددًا كبيرًا من النازحين منذ بداية التصعيد.

مدينة مأهولة، موقع عالمي

وليست مدينة صور مدينة في جنوب لبنان متأثرة بالأوامر العسكرية فحسب. كما أنها واحدة من أهم المواقع التاريخية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد انضم إلى موقع التراث العالمي التابع لليونسكو في عام 1984، وهو يحافظ على ما تبقى من صلة بفترات فينيشي ورومان وبيزانتين ومتوسطة وعثمانية. ويشكل مجمعاها الأثريان الكبيران، وهما المينا والباس، تراثا استثنائيا.

يقع موقع المينا في المدينة القديمة بالقرب من الساحل. وهي تشمل رفات المناطق الحضرية والأعمدة والشوارع القديمة والعناصر المتصلة بمدينة الميناء. وموقع الباص، الذي هو أكثر شرقا، معروف بموقعه النكروبوليس، وشعلته البدينة، والستريجات الرومانية، والصداع، والهيبودروم. وكلا المنطقتين محاطتان بالأحياء السكنية والطرق والمتاجر والمباني العامة والمخيمات الفلسطينية. وهذا القرب يجعل الخراب عرضة بشكل خاص للضربات في البيئة المباشرة.

تذكر السلطات اللبنانية أن المواقع الأثرية في صور هي ممتلكات ثقافية محمية. ويؤكدون أن هذه ليست أهدافا عسكرية. وتذكر المديرية العامة للآثار أن المبنى يخضع لمسؤوليتها الإدارية والتراثية. وأي هجوم بالقرب من البقايا، حتى عندما لا تستهدف مباشرة الخراب، يمكن أن يسبب ضررا من خلال آثار الانفجار، أو الإسقاطات الخرسانية، أو شظايا المعادن، أو الغبار أو انهيار الهياكل المجاورة.

ندد لبنان بالأضرار التي لحقت بالقطع الأثرية

وأعلنت وزارة الثقافة اللبنانية أن القصف الإسرائيلي ألحق أضراراً بموقع صور الأثري. ونقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤولين قولهم إن الضربات التي وقعت يوم الأحد ألحقت أضرارا كبيرة بالمحيط التراثي. وبحسب ما ورد أصيب المكتب الإداري للموقع، بينما تناثر الحطام على مساحة كبيرة. وتفيد التقارير أن العناصر الأثرية تأثرت بالفرك.

وتشمل الأضرار المبلغ عنها الأعمدة، والعواصم، وقواعد الأعمدة، والموسيقى، والقطع الأثرية المعرضة أو المحتفظ بها في المحيط. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن التقييم الكامل لا يزال صعباً طالما ظلت المنطقة معرضة للضربات. ويجب أن يتمكن علماء المحفوظات من الوصول إلى الموقع، وفحص الأحجار، وشق الوثائق، وتصوير الأجسام المتضررة، وتحديد ما إذا كان يمكن إعادة بعض العناصر.

وقال أحد موظفي الآثار في الجنوب، وفقا لوكالة الأنباء، إن الضرر كان من بين أهم الأضرار في الموقع منذ بداية المرحلة الأخيرة من الحرب. وذكر كلاً من الأضرار المباشرة، عندما تتأثر المباني المتعلقة بإدارة الموقع، والأضرار غير المباشرة، عندما يسقط الحطام على البقايا. وهذا التمييز مهم لأن القصف على بعد عشرات أو مئات الأمتار لا يزال يؤثر على موقع أثري هش.

نداء إلى اليونسكو والقانون الدولي

واستجابة للأضرار المبلغ عنها، دعت وزارة الثقافة والمديرية العامة المعنية بالأثريات إلى تعبئة المنظمات الدولية المسؤولة عن حماية التراث. ويدعو لبنان يونسكو والدول المعنية والوكالات المتخصصة إلى التذكير بالالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وتقتضي اتفاقية لاهاي لعام 1954 من أطراف النزاع احترام الممتلكات الثقافية وتجنب تعريضها للدمار أو التلف. وتتمتع » صور » ، بوصفها موقعاً مدرجاً في القائمة الموحدة، بقيمة معترف بها تتجاوز الإطار الوطني. ومن ثم، فإن الوزارة اللبنانية تعرض الأضرار الناجمة عن الخراب كهجوم على تراث ينتمي إلى تاريخ الإنسانية وليس للذاكرة اللبنانية فحسب.

وقد استخدمت شعارات الحماية بالفعل في عدة مواقع للتراث اللبناني لتذكير وضعها. غير أن هذه التدابير لا تزال محدودة إذا كانت الإضرابات قريبة من المناطق المحمية. ولذلك تسعى السلطات الثقافية إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية لإبقاء المواقع الأثرية بعيدا عن العمليات العسكرية. كما يطلبون التحقق من أي ادعاء بوجود مسلح بالقرب من الأنقاض قبل استخدامه لتبرير الضربة.

توارث التحذيرات في (تيري)

وقد شهد صور عدة تحذيرات منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في الجنوب. واستهدفت الإنذارات السابقة مناطق المدينة، والمخيمات المجاورة، والمناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني. طُلب من السكان مرارًا وتكرارًا مغادرة منازلهم قبل تعرضهم للضرب. كما تأثرت المدينة بالقصف بالقرب من مواقعها التاريخية ومناطقها السكنية.

وفي 9 حزيران/يونيه، كان أمر الإجلاء أوسع وأكثر حساسية بسبب إدراج الحي المسيحي. وقد ذُكرت هذه المنطقة بالفعل في الإنذارات الإسرائيلية، ولكن جدول الأعمال وضع سكانها صراحة في المحيط لإخلاء المكان. كما ذُكرت معسكرات باس والمناطق المحيطة الأخرى في تحذيرات أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وتكرار هذه الأوامر يثقل كاهل السكان. وتتسبب كل رسالة إجلاء في حالات المغادرة، وتشويش حركة المرور، وإغلاق المتاجر، والمكالمات الأسرية، والعائدات السريعة لجمع الوثائق أو الأدوية، وأحيانا العودة عند توقف الإضرابات مؤقتا. ويضعف هذا التناوب في الإجلاء والعودة الحياة اليومية. كما تمنع الخدمات البلدية والثقافية من العمل عادة.

التراث في وسط الأحياء

تظهر حالة صور صعوبة حماية تراث يقع في مدينة مأهولة بالسكان. الأنقاض ليست معزولة في مكان مهجور. وهم على اتصال بالمنازل والطرق والمخيمات والمؤسسات السياحية وأماكن العبادة. ويمكن للضرب على مبنى مجاور أن يصل إلى موقع قديم دون استهداف مباشر. ويمكن لمجموعات من الخرسانة أو الفلزات أن تلحق ضرراً بالموسيقى، أو تكسر عموداً أو تحرّك الحجارة التي أضعفها الزمن بالفعل.

وهذا التشكيل يجعل أوامر الإجلاء حساسة بشكل خاص. إنهم لا يحركون الناس فحسب كما تؤثر على رصد المواقع وحمايتها. وعندما يتعذر على وكلاء المديرية العامة للجمارك الوصول إلى أماكن العمل، لا يمكن تقييم الضرر بسرعة. لا يمكن نقل أو حماية الأجسام المعرضة. ولا يمكن تأمين مناطق غير مستقرة. ويمكن أن يؤدي التأخير في التقييم إلى تفاقم الخسائر، لا سيما إذا كانت الأمطار أو الاهتزاز أو الضربات الجديدة تؤثر على العناصر التي تضررت بالفعل.

وغالبا ما يذكر الناس في المدينة القديمة أن تراث تاير جزء من بيئتهم المعيشية. وتشكل الرفات القديمة، والزقاق، والكنائس، والمساجد، والمنازل القديمة، والميناء مجموعة من الذاكرة والاقتصاد المحلي والسياحة. ومن ثم فإن التهديد الذي يتعرض له الخراب يشكل أيضا تهديدا للهوية الحضرية. مما يزيد من الخوف من القصف وصعوبات النازحين.

التهم الإسرائيلية التي تم الطعن فيها محليا

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن أوامر الإجلاء الخاصة به تتصل بوجود حزب الله أو نشاطه في المناطق المدنية. وتدفع بأن الحركة تستخدم المناطق المأهولة، مما يبرر الإنذار قبل الإضراب. وينازع لبنان في أي استيعاب للمواقع الأثرية في الأهداف العسكرية ويزعم أن دمار صور لا تستخدم للأغراض العسكرية.

في الحي المسيحي، نفى المسؤولون المحليون بالفعل اتهامات الوجود المسلح. وقالت البلدية والسكان إن الجيش اللبناني أجرى عمليات تفتيش بعد تحذيرات سابقة. وتصف شهادات من الصحافة الفرنسية حي يدعي فيه السكان أنفسهم أنهم يرصدون المداخل ويرفضون عسكرة بيئتهم. وهذه العناصر ليست تحقيقا دوليا، ولكنها تعكس الموقف المحلي في مواجهة الاتهامات الإسرائيلية.

وتتعلق المناقشة أيضاً بعبء الإثبات. وقد يكون للادعاء بوجود عسكري في موقع مدني أو بالقرب منه عواقب وخيمة. ويمكنها أن تبرر أمر الإجلاء، أو تعد إضرابا أو تجعل الحي بأكمله مشبوها. ولذلك تطلب السلطات اللبنانية إبقاء مواقع التراث بعيداً عن استهداف القصص، ما لم تكن هناك أدلة يمكن التحقق منها. والمنظمات الدولية مدعوة إلى القيام بدور في توثيق القانون والتذكير به.

مدينة تحت الضغط الإنساني

ويصل الأمر الصادر في 9 حزيران/يونيه إلى مدينة تخضع بالفعل لضغوط إنسانية قوية. وقد عمل صور كنقطة استقبال للأسر من القرى الحدودية. وتركّزت المعسكرات الفلسطينية وأحياء مستوى العمل السكان الضعفاء. ويؤدي الإجلاء المتعاقب إلى تعقيد إمكانية الحصول على المياه والرعاية والأدوية والوثائق الإدارية والدخل اليومي. والمسنون، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي لا تملك مركبات، هم الأكثر عرضة للخطر.

ويضطر المقيمون الذين يغادرون تاير في كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى الأقارب، أو في المجتمعات المحلية الواقعة في الشمال أو في الهياكل المشبعة بالفعل. وأولئك الذين لا يزالون يفعلون ذلك في بعض الأحيان لعدم وجود بديل. ويجب على التجار أن يقرروا ما إذا كانوا يغلقون نشاطاً أدنى أو يحافظون عليه. الصيادون، الحرفيون، الفنادق و الراحون يقطعون عملهم. المدينة القديمة، التي عاشت جزئيا من السياحة الثقافية، مشلولة تقريبا.

يؤثر الوضع أيضًا على السلطات المحلية. يجب على البلدية الاستجابة للتنبيهات والتنسيق مع قوات الأمن وإبلاغ السكان وإدارة آثار المغادرة. ويجب أن تحمي الخدمات الثقافية المواقع في ظروف خطرة. ويجب أن تستعد المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال الأشخاص المصابين أثناء إدارة تحركات الموظفين. ولذلك فإن كل أمر بالإجلاء يغير تنظيم المدينة.

تسلسل مفتوح منذ الضرر الذي لحق بالممتلكات

التسلسل الزمني الأخير أصبح الآن أفضل. وضربت الهجمات الإسرائيلية مناطق قريبة من المواقع الأثرية في صور يوم الأحد 7 حزيران/يونيه. نددت وزارة الثقافة اللبنانية والمديرية العامة للآثار، الاثنين 8 حزيران/يونيو، بالأضرار التي لحقت بالتراث، مستشهدة بالقطع الأثرية المتضررة والحطام المسقط على العناصر القديمة. وفي يوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيه، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا جديدا بالإجلاء يستهدف صور ومخيماتها وأحيائها المحيطة بها، وهذه المرة، الحي المسيحي.

وهذه الخلافة تعطي الملف بعدا مزدوجا. الأولى آمنة، مع إجلاء المناطق المأهولة قبل إعلان الإضراب. والثاني هو التراث، مع وجود ضرر بالفعل في موقع سري. كلاهما يعززان كلما اقتربت الإضرابات إلى المدينة القديمة والخراب كلما زاد خطر التراث وكلما شجبت السلطات اللبنانية الضرر، كلما أصبحت مسألة الحماية الدولية أكثر إلحاحا.

يجب على وزارة الثقافة مواصلة تقييم الأضرار بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك. ومن ناحية أخرى، لا يزال السكان يواجهون أمر الإجلاء وإمكانية وقوع هجمات أخرى. والمنظمات الدولية مدعوة إلى التذكير بحالة صور وضرورة الحفاظ على مواقعها. تقف المدينة، في 9 يونيو، بين أمر عسكري فوري وذاكرة أثرية لعدة آلاف من السنين وسكان يحاولون معرفة ما إذا كان يجب عليهم المغادرة أو البقاء أو العودة.