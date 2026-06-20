جنوب لبنان: لا تزال إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار وتهدد الصراع؛ اتفاق إيران/الولايات المتحدة الأمريكية

وفي جنوب لبنان، لم يتوقف وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم الجمعة على الساعات الأولى من تنفيذه. وفي ليلة الجمعة إلى السبت، ضربت الهجمات الإسرائيلية على الطائرات والمدفعية والطائرات بدون طيار عدة مناطق من منطقة النبطية، وفقا لتقارير من وسائط الإعلام اللبنانية ووكالة الأنباء الدولية. على الأقل خمسة أشخاص قتلوا وهذا التسلسل العسكري الجديد يرجح بالفعل على الجدول الدبلوماسي الإقليمي. وقد أرجئت المناقشات التقنية بين إيران والولايات المتحدة، التي كان من المقرر فتحها في سويسرا، في حين أن طهران الآن تربط بوضوح أكبر بين مواصلة الحوار ووقف العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقف فوري هش لإطلاق النار في جنوب لبنان

وكان على جنوب لبنان أن يدخل مرحلة جديدة من التصعيد بعد ظهر يوم الجمعة. وقد أكدت المصادر الأمريكية والإسرائيلية واللبنانية الشيعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأُعلن بدء نفاذه في الساعة 00/16 من الزمان المحلي. إلا أنه بعد ساعات قليلة، سمع سكان عدة مناطق جنوبية انفجارات جديدة.

واستهدفت القصف أساسا منطقة النبطية. وبحسب الوكالة الرسمية اللبنانية، نفذت الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الإسرائيلية عدة هجمات خلال الليل. ودمرت المباني والمساكن السكنية. وأصاب إطلاق النار أيضا النبطية والمناطق المحيطة بها قبل الفجر. وتؤكد هذه العناصر هشاشة وقف إطلاق النار كاختبار فوري للدبلوماسية الأمريكية والحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران.

عدد القتلى الذي تم الإبلاغ عنه صباح السبت هو خمسة قتلى على الأقل. ولا يزال من المحتمل أن يتطور، حيث أن الإضرابات أثرت على المناطق المأهولة والمباني التي أضعفتها بالفعل موجات التفجير السابقة. وفي قرى الجنوب، لا تزال عمليات الإغاثة صعبة. الطرق تضررت. ولا تزال الطائرات العمودية تحلق فوق عدة قطاعات. يتردد السكان في الانتقال إلى المواقع المتضررة، خوفاً من هجوم ثانٍ.

التوقيت مركزي وكان وقف إطلاق النار هو الحد من الضغط العسكري في منطقة أصبحت نقطة من نقاط الحجب في القضية الإيرانية. وعلى العكس من ذلك، أعقب ذلك استئناف الإضرابات. ويسمح هذا الوضع لكل طرف من الأطراف الفاعلة بالطعن في صدق الالتزامات المتعارضة. وتدعي إسرائيل أنها تعمل ضد التهديدات المتصلة بهزبولا. وتعرض حزب الله نيرانها وأعمالها ردا على الوجود العسكري الإسرائيلي والمداهمات. وتندد الحكومة اللبنانية بانتهاك سيادتها.

الضربات في منطقة سبق اختبارها

ولا تنشأ هذه الموجة الجديدة في فراغ عسكري. وفي الأيام السابقة، أُبلغ بالفعل عن تأثر عدة مناطق في محافظة النبطية، ومقاطعة يزين، ومقاطعة بنت جبيل. أما ميفادون، وتشوكين، وريحان، وهادا – هاريس، وكفر تبنيت، فهي بعض المواقع أو المحاور المذكورة في المعلومات المتاحة. تبدو منطقة كفار تبنيت حساسة بشكل خاص، حيث أنها قريبة من محاور الحركة ومناطق التلامس.

وشهدت الضربات بالطائرات الموجهة ضد المركبات عدة حوادث حديثة. في ميفدون، كان من الممكن أن يستهدف هجوم أول سيارة، ثم كان من الممكن أن تحدث ضربة ثانية بعد وصول الناس إلى مكان الحادث. يزيد هذا النوع من السلاسل من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون والمقيمون والصحفيون. كما أنها تحافظ على الخوف من الاقتراب من المناطق المفخخة، حتى بعد نهاية الغارة الواضحة.

في شوكين وحولها، تم الإبلاغ أيضًا عن هجمات بطائرات بدون طيار. وفي الشرق الأبعد، استهدفت نيران المدفعية ضواحي ريهاني في مقاطعة يزين. وتتيح منطقة الإغاثة هذه الوصول إلى طرق هامة إلى النبطية. وقد ضرب بالفعل منذ التوسع في العمليات الإسرائيلية في لبنان. وعلاوة على ذلك، ذكرت المعلومات المحلية أيضا محور هادا – هاريس في مقاطعة بنت جبيل.

هذه النقاط ترسم خريطة متضاربة للمواجهة ولا تقتصر التفجيرات على خط واحد أمامي. وهي تلمس القرى والطرق والمرتفعات والفؤوس الثانوية. ويؤدي ذلك إلى تعقيد التنفيذ العملي لوقف إطلاق النار. ويمكن الإعلان عن هدنة على المستوى السياسي، ولكن يظل من الصعب الترجمة على أرض الواقع إذا لم يتم تثبيت خطوط الاتصال بشكل واضح.

جنوب لبنان: الكلمة الرئيسية للذراع الإقليمي

وأصبح جنوب لبنان أكثر من مسرح عسكري محلي. وهي الآن بمثابة مقياس لتوازن القوى بين إسرائيل وحزب الله وإيران والولايات المتحدة. ولكل ضربة أثر يتجاوز القرية المتضررة. كل طلقة تغذي مناقشة أوسع عن الانسحاب الإسرائيلي، وضع حزب الله، أمن شمال إسرائيل وقدرة واشنطن على التأثير على حليفها.

وجوهر النزاع هو تعريف وقف إطلاق النار ذاته. وبالنسبة للبنان، يتطلب الوقف الدائم للأعمال القتالية إنهاء التفجيرات واحترام سيادتها. وفيما يتعلق بهزبولا، يعني أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها. وبالنسبة لإسرائيل، يجب ألا تمنع الهدنة من الإضراب ضد ما يطلق عليه جيشها تهديدات فورية. وهذه القراءات الثلاث تجعل الاتفاق غير مستقر بمجرد بدء نفاذه.

ويستند الموقف الإسرائيلي إلى منطق أمني. وتقول السلطات الإسرائيلية إنها تريد منع حزب الله من إعادة بناء القدرات العسكرية إلى الجنوب من الليطاني وقرب الحدود. وهي تثير خطر الصواريخ أو الصواريخ المضادة للدبابات أو الطائرات بدون طيار أو التسلل. يقود هذا النهج جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الحفاظ على إمكانية اتخاذ إجراءات مستهدفة حتى خلال فترة وقف إطلاق النار.

ويعتبر لبنان هذا المبدأ بابا مفتوحا للانتهاكات المتكررة. وتعتبر السلطات اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية تمنع أي عودة إلى الحد الأدنى من الحياة الطبيعية في الجنوب. ويتذكرون أن القرى الحدودية عانت من دمار هائل ونزوح السكان والشلل الاقتصادي الدائم. وغالبا ما تجد الأسر التي تحاول العودة منازل غير مأهولة بالسكان، وتقطع الطرق والأراضي الزراعية الخطيرة.

ويستخدم حزب الله هذا الواقع للحفاظ على شرعيته المسلحة. وتدعي الحركة أنها تستجيب للإضرابات والمهنة. يتجنب عرض عملياته كقطعة مستقلة من الهدنة يضعهم في منطق الرد والغرض من هذا البلاغ هو إظهار أن المقاومة لا تزال ضرورية ما دامت إسرائيل تحتفظ بمواقف في لبنان أو تواصل تفجيرها.

المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مع القنابل

ويعطي تأجيل المناقشات بين إيران والولايات المتحدة أهمية دبلوماسية فورية للإضرابات في جنوب لبنان. وكان من المقرر أن تفتح هذه المحادثات ما يسمى بالمرحلة التقنية، بعد إعلان مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران. وكان الغرض من الاجتماع المقرر في سويسرا هو السماح لنا بالدخول في تفاصيل غير محلولة، بما في ذلك قضية إيران النووية، والجزاءات، والضمانات الأمنية، وطرائق رفع مستوى المنطقة.

وفقاً للصحافة الأمريكية، إنتقال نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا تم تأجيله استشهد البيت الأبيض لأسباب لوجستية. غير أن عدة تقارير إعلامية تربط هذا التأخير بهشاشة وقف إطلاق النار في لبنان واستئناف الهجمات الإسرائيلية. هذا الظل مهم واشنطن لا تقدم رسميا التفجيرات كسبب واحد للتأجيل ومن ناحية أخرى، من الواضح أن طهران تستخدم الحالة في لبنان لتبرير تباطؤ العملية.

وتدعي إيران أن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يمضي قدما إذا واصلت إسرائيل عملياتها ضد حزب الله في لبنان. وتستهدف الرسالة اثنين من المستفيدين. فأولا، خاطب واشنطن، التي أمرت بأن تثبت أنه يمكن أن يحتوى على حليفه الإسرائيلي. كما يخاطب حزب الله، الذي لا تريد طهران أن تعطيه انطباعًا بالتضحية في مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة.

ويغير هذا الشرح بين الجبهة اللبنانية والمناقشات الإيرانية – الأمريكية طبيعة الأزمة. إن تفجير الجنوب لم يعد مجرد مسألة أمنية بين إسرائيل وحزب الله. وهي تصبح متغيرة في مفاوضات إيران. ويجوز لها أن تبطئ أو تضغط أو توقف سلسلة دبلوماسية تقدم حسب الاقتضاء لتثبيت جزء من الشرق الأوسط.

واشنطن تواجه حدود نفوذها

الولايات المتحدة في موقف غير مريح. وأيدوا اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وسعوا في الوقت نفسه إلى الحفاظ على علاقتهم الاستراتيجية مع إسرائيل. كما أنهم يريدون إبقاء طريق الحوار مع طهران مفتوحًا. وهذه الأهداف الثلاثة تتعارض مع بعضها البعض بمجرد استئناف التفجيرات. وكلما زادت إضرابات إسرائيل في جنوب لبنان، زادت قدرة إيران على اتهام واشنطن بعدم السيطرة على اللعبة الإقليمية.

المشكلة تتجاوز التواصل وإذا لم تضمن الولايات المتحدة تخفيضاً فعالاً في الأعمال القتالية في لبنان، فإن قدرتها على إنفاذ اتفاق أوسع مع إيران ستكون موضع شك. وقد تحتاج طهران بعد ذلك إلى ضمانات إضافية. ويجوز لإسرائيل أن ترفض الشعور بالارتباط بنص لم تتفاوض بشأنه. ويمكن لحزب الله أن يعتبر أن نسبة القوة العسكرية هي وحدها التي تسمح لها بالحفاظ على مواقعها.

ولذلك فإن الضغط الأمريكي على إسرائيل عامل حاسم. وقد أُبلغ في الأيام الأخيرة عن إشارات إلى ذلك. وكانت واشنطن ستصر على ضرورة احترام إطار إزالة التصعيد وعدم المساس بالنافذة التفاوضية مع إيران. ولكن الإضرابات المبلغ عنها بعد دخول الهدنة حيز النفاذ تبين أن هذا الضغط لا يزال، في الوقت الراهن، غير كاف أو متنازع عليه.

ولإسرائيل أولوياتها الخاصة. ورفضت حكومته السماح لحزب الله بإعادة بناء قدراته في جنوب لبنان. ويخشى أن يسمح وقف إطلاق النار الصارم للغاية بإعادة تنظيم الحركة تحت ستار العودة إلى الهدوء. ويتزايد هذا الخوف في صنع القرار العسكري. وهو يقلل من هامش المناورة الأمريكية، ولا سيما إذا رأت السلطات الإسرائيلية أن النص المتفاوض عليه بين واشنطن وطهران لا يراعي بما فيه الكفاية احتياجاتها الأمنية.

لبنان بين حسابات الطوارئ الإنسانية والحسابات الإقليمية

وبالنسبة لشعب جنوب لبنان، تظل هذه الأرصدة الدبلوماسية بعيدة المنال. واقعهم المباشر هو القصف والنزوح وعدم اليقين. تعيش القرى المتضررة على إيقاع التنبيهات وتحليق الطائرات بدون طيار وحواجز الطرق. العائلات المشردة تنتظر أن تعرف إن كان بإمكانها العودة. ويواجه أولئك الذين لا يزالون مخاطر حدوث هجمات أخرى وانهيار الخدمات الأساسية.

ويؤدي تدمير المنازل إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية. في العديد من المناطق، فقد السكان بالفعل دخلهم الزراعي أو شركاتهم أو مركباتهم. وقد حال استئناف التفجيرات دون إصلاح الهياكل الأساسية. وتعاني المدارس والمستوصفات وشبكات المياه من انقطاعات متكررة. كل ضربة جديدة تدفع احتمال عودة منظمة.

وللدولة اللبنانية موارد محدودة. ويمكنها شجب الانتهاكات وتعبئة الدبلوماسية والتماس الدعم من الشركاء الدوليين. غير أن قدرتها على فرض أمن فعال على الجنوب لا تزال محدودة. إن الجيش اللبناني في موقف حساس. ويجب أن تؤكد السيادة الوطنية دون التسبب في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو الدخول في مواجهة داخلية مع حزب الله.

ويعطي هذا الضعف المؤسسي وزناً أكبر للجهات الفاعلة المسلحة والوسطاء الخارجيين. ويمكن للولايات المتحدة وفرنسا وقطر وغيرها من الوسطاء تيسير الترتيبات. ولكن هذه الترتيبات تظل ضعيفة إذا ما رأت الجهات الفاعلة العسكرية أن الأرض تتيح لها مزايا أفضل من طاولة المفاوضات. وهكذا يصبح جنوب لبنان حيزاً تمضي فيه الدبلوماسية وراء الأحداث.

هدنة يختبر كل منها الحدود

ويتبين من تسلسل 19 و 20 حزيران/يونيه أن وقف إطلاق النار لا يعمل كوقف صافي للأعمال القتالية إلا كمنطقة رمادية. الجميع يختبر ما هو مسموح به ويبدو أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بالقدرة على ضرب الأهداف التي تراها مهددة. ويريد حزب الله منع الهدنة من تجميد وجود إسرائيلي في لبنان. وتستخدم إيران الملف اللبناني لتعزيز مطالبها ضد الولايات المتحدة. ويحاول واشنطن إنقاذ دينامية دبلوماسية هشة بالفعل.

هذه المنطقة الرمادية تزيد من خطر الخطأ ضربة على سيارة يمكن أن تؤدي إلى رد. أي رد يمكن أن يؤدي إلى سلم جديد. وقد ينطوي الحادث المحلي على عقد اجتماع دبلوماسي في جنيف أو في أماكن أخرى. وتعرف الجهات الفاعلة هذا الخطر، لكنها تقبله لأنها ترفض الغزو على خطوطها الحمراء.

ويزيد الجدول من هذا التوتر. كانت المرحلة الفنية للمحادثات الإيرانية الأمريكية هي فتح نافذة لمدة ستين يومًا. والغرض من هذه الفترة هو توضيح المسائل المعلقة في مذكرة التفاهم. ويبين تأجيل الاجتماع الأولي أن هذه النافذة يمكن أن تغلق حتى قبل أن تسفر عن نتائج. وبذلك يصبح جنوب لبنان أول اختبار ملموس لقوام الاتفاق الإقليمي.

ولا تزال الحالة تتوقف أيضا على كيفية وصف الانتهاكات. وإذا كانت واشنطن تعرضها على أنها حوادث محدودة، فيمكن لإيران أن تشجب لغة مزدوجة. وإذا أوقفت طهران مشاركتها بسرعة فائقة، فإنها ستكون مسؤولة عن إعاقة دبلوماسية. وإذا استمرت إسرائيل في الإضراب، فإنها قد تبدو كطرف يحول دون التصعيد. وإذا كثف حزب الله حريقه، فإنه سيعرض على إسرائيل حجة لتوسيع عملياتها.

الساعات القادمة كأول حكم

وستقول الساعات القليلة المقبلة ما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال يمكن إنقاذه أو ما إذا كان مجرد توقف توضيحي. وسيكون عدد الإضرابات وحجم الردود والرد الأمريكي حاسما. ومن شأن الانخفاض الحقيقي في التفجيرات أن يعيد بسرعة برمجة المناقشات بين إيران والولايات المتحدة. ليلة جديدة من الهجمات ستجعل هذا السيناريو أكثر صعوبة.

وينبغي أن تواصل الحكومة اللبنانية الاستيلاء على شركائها الدوليين. وسيسعى إلى إدانة الإضرابات وضغوط أقوى على إسرائيل. ولكن بيروت تعلم أن نفوذها لا يزال محدوداً دون توافق خارجي في الآراء. ويمكن للدبلوماسية اللبنانية توثيق الهجمات، وتنبيه الأمم المتحدة، والطلب على تطبيق الهدنة. ولا يمكنها وحدها أن تمنع الطائرات بدون طيار أو المدفعية من التصرف.

وبالنسبة لطهران، فإن تأجيل المناقشات هو عائق. ويمكن لإيران أن تجعل عودتها إلى الطاولة هادئة أكثر مصداقية في جنوب لبنان. ولكن يجب عليها أن تتجنب تحطيم العملية تماما، لأن الاتفاق مع واشنطن يلبي أيضا احتياجاتها الخاصة. ولا تزال الجزاءات والقضايا النووية والضمانات الإقليمية في صميم مصالحها. ويصبح لبنان وسيلة للضغط وليس مجرد سبب للفشل.

بالنسبة لإسرائيل، المعضلة هي العكس. ويمكن للهجمات المستمرة أن تلبي احتياجات عسكرية فورية. ولكنها تستطيع أيضا بناء علاقات مع واشنطن وتعقيد القضية الإيرانية. ويحافظ الجيش الإسرائيلي على المبادرة على الأرض. وستتوقف التكلفة الدبلوماسية لهذه المبادرة على الاستجابة الأمريكية وقدرة وقف إطلاق النار على أن يؤدي، حتى في وقت متأخر، إلى انخفاض واضح في القتال.

وفي جنوب لبنان، ينتظر الشعب أساسا أن تنتهي التفجيرات. وفي صباح يوم السبت، أعلنت الهدنة في اليوم السابق عن طريق تحقيق توازن بشري جديد وتدمير المباني في منطقة النبطية. وسيتعين الآن على المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين التعامل مع هذا الواقع، في حين أن التاريخ التالي لمناقشاتهم يظل معلقا من تطور الأرض.