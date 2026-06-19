جنوب لبنان: 30 قتيلا و 80 هدفا

وشهد جنوب لبنان موجة جديدة من التفجيرات الإسرائيلية في يوم الجمعة 19 حزيران/يونيه، على الرغم من أن الاتفاق يفترض أن يفتح عملية تصفية إقليمية. The Lebanese death toll is increased to 30 deaths. وتدعي إسرائيل أنها استهدفت أكثر من 80 هدفا في جنوب لبنان ومركزين للقيادة في البقاع، بعد كمين قام به حزب الله مما أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين بالقرب من كفر تبنيت.

وفي يوم الجمعة 19 حزيران/يونيه، شهد جنوب لبنان يوما جديدا من الحرب، على الرغم من أن الاتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف تصعيد إقليمي. وقد بلغ السجل اللبناني الآن 30 حالة وفاة عقب سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي تركز على النبطية وضواحيها وعدة مناطق جنوبية. ويدّعي الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 80 من أهداف حزب الله في ما يسمى المنطقة الأمنية وما بعدها. She also claims to have struck two command centres in the Bekaa, where Hizbullah members were reportedly present.

وحدثت هذه العملية بعد وفاة أربعة جنود إسرائيليين في كمين ادعاه حزب الله بالقرب من كفر تبنيت في منطقة علي الطاهر. وكان من بين الجنود الذين قتلوا دور جلاديا بن سيمون، قائد الكتيبة 52 التابعة للواء المصفحة 401. ويدّعي حزب الله أنه دمر ثلاث دبابات مركافا بقذائف مصحوبة بمرشدين، ثم ضرب قوة إجلاء الضحايا الإسرائيليين. وكانت الاستجابة الإسرائيلية فورية وواسعة النطاق. وفي لبنان، يُنظر إليه على أنه تحد جديد للاتفاق وإشارة مقلقة إلى النوايا الإسرائيلية في الجنوب.

ضربة النبطية ليلا وفي الصباح

وبدأت القصف في الليل واستمرت في الصباح. وكانت منطقة النبطية أكثر المناطق تضررا. وأُبلغ عن وقوع إصابات في المدينة ومداخلها ومناطق سكنية ومواقع قريبة منها. ومن بين المناطق المذكورة، كفر تبنيت، كفر سير، حروف، الدوير، الشرعية، الجبتشيت، أديشيت، تول، القصير، كفر دجال، كفارجوز، كفر رومين، زبدين، النبطية الفوقة، الحبوش، السجد، ريهان.

ويبين هذا الجغرافيا مدى العملية. ولم تستهدف الإضرابات جهة اتصال عسكرية واحدة. They have covered a vast area, urban and village, where residents still live and where rescue workers circulation. In Harouf, a strike on a inhabited area caused a heavy impact. Between al-Sharqiyah and al-Doueir, a house was hit in the al-Achamiyah area. In al-Doueir, a drone targeted a motorcycle near the municipality. وأُبلغ عن وقوع مزيد من الحرائق على الطرق التي يستخدمها السكان وأفرقة الطوارئ.

وفي نباتية، تجري الحرب في مدينة لا تزال مركزا للخدمة في الجنوب بأسره. وتؤدي المستشفيات والمتاجر والطرق والمباني العامة دورا أساسيا. عندما قصف هذه المنطقة، لا يدمر فقط هدف معلن. وهو يعطل الحصول على الرعاية الصحية، ويؤخر سيارات الإسعاف، ويقطع الرحلات ويدفع الأسر الجديدة إلى الخارج. وبذلك تصبح المدينة رمزا لاتفاق يتناقض مع الحقائق.

ثلاثون حالة وفاة وسجل ناقص

وسجل 30 حالة وفاة في الجانب اللبناني يمثل تدهورا حادا. The first announcements reported at least 18 deaths and dozens of injuries. وزاد هذا الرقم بعد ذلك مع الوصول التدريجي إلى المناطق المتضررة. The Lebanese health authorities also reported numerous injuries. واضطرت المستشفيات في المنطقة إلى استيعاب موجة جديدة من حالات الطوارئ في نظام أضعفته بالفعل الأزمة الاقتصادية وأشهر الصراع.

ولا يزال عدد الوفيات يتغير. وفي عمليات القصف الشديدة الحساسية، لا تزال صحائف الميزانية العامة مؤقتة حتى نهاية عمليات الإغاثة. الجثث يمكنها البقاء تحت الأنقاض الإصابات الخطيرة قد تسقط بعد نقلها كما يصعب الوصول إلى بعض الأسر عندما تتأثر الشبكات أو الطرق أو الكهرباء. ولذلك فإن نشر الأسماء يتطلب تأكيدا من البلديات أو المستشفيات أو الأسر.

أُعلن عن هوية: محمود شوييب، عضو في الدفاع المدني في مركز الدال – دوير، قُتل مع أفراد الأسرة في ضربة ضد منطقة الشقية. ويعطي اسمه وجهاً لورقة ميزان كثيراً ما تخفض إلى أرقام. وتذكّر أيضاً بأن عمال الإسعافات الأولية لا يتعرضون فقط أثناء تدخلاتهم. They live in the same villages as the inhabitants they try to save. إن وفاتهم تؤكد مستوى الخطر الذي تتعرض له هياكل الإغاثة في جنوب لبنان.

النسخة الإسرائيلية: 80 هدفا والبقاع

ويقدم الجيش الإسرائيلي الضربات ردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. وهي تدعي في بلاغاتها أنها ضربت أكثر من 80 مركزا للقيادة، وأطلقت مواقعها ومقاتليها وبنيتها التحتية في منطقة النبطية ومناطق أخرى من الجنوب. وأفادت أيضا بأنها أزالت عشرات من عناصر حزب الله العاملة في تلك المواقع.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أيضا أنه استهدف مركزين للقيادة في البقاع، بينما كان مقاتلو حزب الله هناك. She adds that her soldiers are continuing their mission in southern Lebanon, with an emphasis on the dismantling of strategic underground infrastructure built, according to her, by Hezbollah in the Beaufort area. هذه الإشارة من (بوفورت) مهمة. وهو يبين أن العملية الإسرائيلية لا تقتصر على استجابة لمرة واحدة. وهو جزء من حملة أوسع ضد الهياكل التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يريد تدميرها بشكل مستدام.

وتدّعي إسرائيل أيضا أنها حددت أثناء إطلاق الصواريخ الليلية على قواتها العاملة في جنوب لبنان. According to his version, two fighters fled the motorcycle launch zone before being killed by a strike. كان سيدمر القاذف. وتشكل هذه العناصر السرد الإسرائيلي الرسمي: (أ) الرد على هجمات حزب الله وانتهاكات وقف إطلاق النار. وفي لبنان، لا تكفي هذه القصة لإزالة الواقع الآخر، وهو الواقع الذي يعيشه الموتى، والمنازل المتضررة، والطرق الخطيرة، واستمرار الوجود العسكري الأجنبي.

لبنان يواجه اتفاقا خاليا من جوهره

والمسألة الرئيسية بالنسبة لبيروت هي الاتفاق. هل يمكن للتسوية الإقليمية أن تظل ذات مصداقية إذا نفذت إضرابات بهذا الحجم بعد بضعة أيام من إعلانها؟ هل يمكن أن يحمي لبنان إذا احتفظت إسرائيل بحرية العمل العسكري في الجنوب وفيما بعد، فيما يتعلق ببقاع؟ وعلى الورق، كان الاتفاق سيسهم في وقف الأعمال العدائية وفي الحد من التوتر الإقليمي. وعلى الأرض، تواصل الطائرات والطائرات بدون طيار والمدفعية تعريف الحياة اليومية.

إن الموقف اللبناني يقوم على مبدأ بسيط: فالسيادة لا يمكن أن تكون جزئية. وتدعي إسرائيل أنها تستهدف حزب الله. إلا أن هذه الضربات تحدث على الأراضي اللبنانية في المدن والقرى التي يعيش فيها المدنيون. ولا يمكن للبنان أن يقبل أن يصبح ما يسمى بالمنطقة الأمنية منطقة استثنائية، حيث لم يعد الاتفاق ساريا. كما أنه لا يستطيع أن يقبل بأن تُعامل قرى البقاع والنباتية والحدود على أنها أماكن مفتوحة للعمليات الدائمة.

ويهدد هذا التناقض مباشرة التسوية الشاملة. وإذا أدى كل هجوم على الجنود الإسرائيليين إلى موجة من الضربات على عشرات النقاط في لبنان، يصبح الاتفاق غير قابل للتطبيق. If every Israeli strike provokes a new Hezbollah response, de-escalation becomes theoretical. وقد تفشل الجبهة اللبنانية بعد ذلك في وضع ترتيب إقليمي أوسع، لا من خلال الإعلان الرسمي، بل من خلال تراكم الانتهاكات والوفاة وأعمال العنف.

كمين كفر تيبنيت يغير توازن القوة

وقد أعطى الكمين بالقرب من كفر تبنيت اليوم بعدا عسكريا خاصا. ويمثل وفاة أربعة جنود إسرائيليين، من بينهم قائد كتيبة مدرعة، أكبر سجل اعترف به الجيش الإسرائيلي منذ هجومه في جنوب لبنان، وفقا لوسائط الإعلام الإسرائيلية والإقليمية. وسلط حزب الله الضوء بسرعة على هذه العملية لإظهار قدرته على ضرب الوحدات الإسرائيلية على الأرض.

وتدعي حركة الشيعة أنها نصبت كمينا لقوة كانت تتقدم بالقرب من علي الطاهر في الفجر. وقال انه دمر ثلاثة ميركافا باستخدام الصواريخ الموجهة. ويدعي أيضاً أنه استهدف قوة إنقاذ إسرائيلية لإخلاء الجنود القتلى أو الجرحى. وتشكل هذه البيانات جزءا من حرب الاتصالات. وهي تهدف إلى عرض القوات الإسرائيلية في الجنوب باعتبارها ضعيفة، على الرغم من تفوقها الجوي والتكنولوجي.

وبالنسبة لإسرائيل، تسبب هذا الهجوم في ضغوط سياسية فورية. ودعا وزراء اليمين المتطرف إلى التصعيد. وزير الأمن الوطني، إيتامار بن غفير، قال « كل لبنان يجب أن يحترق. » وزير المالية (بيزل سموتريش) قال أنه حان الوقت لـ « التحدث بالنار » و « إفتح أبواب الجحيم » وفي لبنان، تُقرأ هذه الصيغ على أنها تهديدات ضد بلد كامل، وليس مجرد تعبير عن الغضب.

خطاب إسرائيلي يقلق بيروت

وأدت ملاحظات بن غفير وسموتريش إلى تفاقم الأهمية السياسية لهذا اليوم. إنهم لا يستهدفون فقط موقعاً عسكرياً لحزب الله. They designate Lebanon as a place of punishment. وبالنسبة لللبنانيين، يخلط هذا الخطاب عمدا بين منظمة مسلحة ودولة وقرى ومدنيين. وهو يثقل أيضا الجهود الدبلوماسية، لأنه يعطي الانطباع بأن جزءا من الحكومة الإسرائيلية يسعى إلى توسيع نطاق الحرب بدلا من قيادتها.

وهذا البعد محوري في القراءة اللبنانية. ويقسم لبنان على حزب الله وأسلحته ومكانه في القرار الوطني. ولكن هذه الشعب لا تلغي رفض التهديد ضد البلد بأسره. ولا يمكن تخفيض عدد سكان النباتية أو الحروف أو كفر سير أو دويير إلى أهداف عسكرية. وعمال الإغاثة، والأسر المشردة، ومرضى المستشفيات، وأطفال القرى ليسوا متغيرات في استراتيجية الضغط.

ولذلك فإن لغة المسؤولين الإسرائيليين أثر ملموس. وهو يعزز الخوف من حملة أوسع نطاقا. وهو يغذي الفكرة القائلة بأن الإضراب لا يسعى فقط إلى الاستجابة لعملية حزب الله، بل إلى فرض تكلفة جماعية على لبنان. كما أنه يضعف المسؤولين اللبنانيين الذين يدافعون عن نتيجة دبلوماسية. وعندما يدعو وزير إسرائيلي إلى حرق البلد بأسره، تصبح حجج الثقة في الاتفاق أكثر صعوبة.

Maroun al-Ras and suspicion of a fait accompli

ويظل الخوف من الاحتلال الدائم حول مارون الراس. وأبلغت المعلومات اللبنانية عن موقع إسرائيلي أنشئ حديثا في هذه القرية الحدودية يقع على ارتفاع استراتيجي. وادعى حزب الله أنه استهدف هذا الموقع في الأيام الأخيرة. ولا توضح الأدلة المتاحة أن قاعدة دائمة قيد البناء بالفعل. غير أن ما أُبلغ عنه من وجود مرفق عسكري إسرائيلي في هذه المنطقة الحساسة يكفي لإطعام القلق.

مارون الراس ليس مكانا عاديا في خيال الجنوب موقعها المهيمن وتاريخها العسكري وقربها من الحدود يجعلها رمزاً وسيفسر أي منبر أو موقع أمامي أو بنية تحتية موحدة على أنها علامة على الصيانة، حتى لو تحدثت إسرائيل عن الضرورة الأمنية. إن شعب الجنوب يعرف الفرق بين عملية مؤقتة ووجود يستقر. ولا تزال ذاكرتهم تتميز بسنوات الاحتلال وبمناطق السيطرة التي فرضت في الماضي.

ولذلك فإن مسألة مارون الراس تتجاوز القرية نفسها. وهو يشير إلى مستقبل جنوب لبنان بأسره. وإذا ما احتفظت إسرائيل بمواقف محدودة، فإن الاتفاق الإقليمي يمكن اعتباره تجميدا على ميزان القوة بدلا من أن يُعتبر آلية انسحاب. The internally displaced will not return for long as they see Israeli posts, drones and strikes around their villages.

يدفع المدنيون ثمن الحرب بالنسخ

وبين النسخة الإسرائيلية من » الأهداف » ونسخة حزب الله على الكمين، لا يزال المدنيون اللبنانيون في قلب الأزمة. شعب الجنوب لا يعيش حرب نشرات صحفية وهم يعيشون في انتظار صحائف التوازن، وعدم اليقين على الطرق، والخوف من الطائرات بدون طيار، والقلق من عدم العثور على واحد محب. الأسر المشردة تواجه خيارات مستحيلة البقاء بعيدا عن القرية باهظ التكلفة ويزعزع الحياة الأسرية. العودة معرضة للخطر.

تفجيرات الجمعة تجعل هذا الواقع أسوأ. فهي تؤثر على منطقة تعاني بالفعل من كدمات بسبب أشهر الحرب. وشهدت النبطية احتفالاتها وأسواقها ومدارسها وأحيائها تحولت بالخوف. The surrounding villages have lost houses, shops and land. ويعيش الجنوب بمعدل الطوارئ، حيث تغادر سيارات الإسعاف في أقرب وقت يسمح فيه الهدوء النسبي والمقيمون الذين يتعلمون التعرف على ضوضاء الطائرات بدون طيار.

النتيجة البشرية لا تقتصر على الموتى سيترك الناس المصابون خلفهم سيحمل الأطفال ذكرى ليالي القصف وستنضم الأسر التي تفقد منازلها إلى عدد كبير من السكان المشردين بالفعل. وسيتعين على العمال الإنقاذ مواصلة التدخل في المناطق التي لم تعد فيها علامات الحماية كافية للطمأنينة. ويحول هذا التراكم الحرب إلى أزمة اجتماعية دائمة.

يوم يهدد كامل التسلسل الدبلوماسي

وقد يؤثر يوم 19 حزيران/يونيه على كامل التسلسل الدبلوماسي الإقليمي. وكانت المناقشات بشأن التسوية الشاملة هشة بالفعل. ويضيف التسلق في جنوب لبنان عقبة رئيسية. وإذا ظلت الجبهة اللبنانية نشطة، لا يمكن تقديم أي اتفاق إقليمي على أنه مستقر. والوضع أكثر حساسية حيث يعبر الصراع الآن الحدود الجنوبية: فقد استهدفت البقاع أيضا، وفقا للجيش الإسرائيلي، الذي يوسع نطاق المواجهة.

وبالنسبة للبنان، فإن التحدي لا يتمثل في أن يصبح حلقة التضحية في المستوطنة. ولا تقبل بيروت أي اتفاق من شأنه أن يهدئ الجبهات الأخرى مع السماح لإسرائيل بالعمل في الجنوب. وسيعزز فكرة أن السيادة اللبنانية لا تزال قابلة للتفاوض. كما سيعطي حزب الله حجة إضافية للحفاظ على عملياته ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة.

ومن ثم، فإن اللائحة الشاملة لن تكون قادرة إلا على تلبية ثلاث مسائل محددة. هل تتوقف الضربات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية؟ هل ينبغي أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جميع المواقع المحتلة في الجنوب؟ هل يمكن للمدنيين العودة إلى قراهم بضمانات حقيقية؟ وفي النبطية، وكفر تبنيت، ومارون الراس، ورف، ليست هذه الأسئلة مجردة. لقد حددوا الليلة القادمة.