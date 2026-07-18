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جوزيف أوون في البيت الأبيض

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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🇱🇧🇺🇸 Joseph Aoun à la Maison-Blanche
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الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglish
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي 21 تموز/يوليه، سيتلقى دونالد ترامب، الرئيس اللبناني، وهو أول مرة منذ عام 2009. وبعد شهر من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن (نزع السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، والمناطق التجريبية)، يعرض هذا الاجتماع على أنه  » هادئ أو مزدوج  » لمستقبل لبنان
السياق كله في واقعنا.
إتبع (ليبنانز) ألا تفوت شيئاً.

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