جوزيف أوون في واشنطن لالتماس انسحاب إسرائيلي

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

غادر الرئيس جوزيف أوون والسيدة الأولى نهمات أوون بيروت صباح يوم السبت لواشنطن، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتفتح هذه الزيارة تسلسلا دبلوماسيا رئيسيا للبنان. ومن المقرر عقد اجتماع قمة في البيت الأبيض في 21 تموز/يوليه، مع وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش، واستعادة الاستقرار في الجنوب في وسط المناقشات. (جوزيف أوون) يجب أن يلتقي أيضاً مع عدة مسؤولين أمريكيين وقد جاء نزوحه بعد بضعة أيام من مفاوضات روما، التي شملت آلية من المناطق الرائدة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. ولم يلاحظ حتى الآن أي تحرك ملموس على الأرض. ومن ثم، فإن الرئيس اللبناني يصل إلى واشنطن على سبيل الأولوية: الحصول على ضمانات أمريكية قادرة على تحويل الالتزامات الدبلوماسية إلى قرارات تنفيذية.

جوزيف أوون في واشنطن لزيارة حاسمة

ويصادف مغادرة رئيس الدولة أول زيارة رسمية له إلى البيت الأبيض منذ انتخابه. وقد ذُكرت الرحلة لعدة أسابيع، ولكن زيها الآن في مرحلة متوترة للغاية. ويسعى لبنان إلى توطيد وقف إطلاق النار الهش، في حين لا تزال الإضرابات والحوادث تثير القلق في الجنوب. وتحتفظ إسرائيل أيضا بقوات في عدة مناطق تعتبرها بيروت محتلة.

دعوة (دونالد ترامب) تعطي الاجتماع وصولاً أكبر من المبادلات التقنية التي أجريت في الأشهر الأخيرة ولن تقتصر المناقشات على الإجراءات العسكرية. وستؤثر على الخيارات السياسية التي يجب أن تحكم الانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش اللبناني، والجدول الزمني للعودة إلى الاستقرار. رئيس الولايات المتحدة لديه نفوذ مباشر على الحكومة الإسرائيلية (جوزيف أوون) سيسعى إلى التزام واضح من (واشنطن).

كما يسلط حضور السيدة الأولى نعمت عون الضوء على البعد الرسمي للزيارة. إنه يميز هذا النزوح عن استشارة أزمة بسيطة. وترغب الرئاسة اللبنانية في تقديم الرحلة كخطوة مؤسسية في العلاقات بين بيروت وواشنطن. وتُعد هذه الصورة على أن لبنان يحاول إعادة تأكيد شرعية الدولة في مواجهة الجهات الفاعلة المسلحة والضغوط الإقليمية.

ومع ذلك، سيحكم على نتائج مؤتمر القمة. صورة في البيت الأبيض لن تكون كافية لتلبية التوقعات ويجب على السلطات اللبنانية أن تعود بضمانات دقيقة والجدول الزمني الموثوق به وآليات المتابعة. ومعظم سكان الجنوب يتوقعون حدوث تغييرات واضحة: نهاية الهجمات، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإمكانية العودة المستدامة إلى مجتمعاتهم.

الانسحاب الإسرائيلي في قلب المطالب اللبنانية

أول طلب لجوزيف عون يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاعات اللبنانية المحتلة وترى بيروت أن أي استقرار دائم يتطلب وضع حد لهذا الوجود. ويؤدي الحفاظ على المواقع الإسرائيلية إلى تعقُّد عملية النشر الكامل للجيش اللبناني. كما أنها تحافظ على خطر التصعيد الدائم.

وركزت المناقشات التي جرت في روما مؤخرا على مجالات تجريبية. ووفقاً للمبدأ المذكور، كان على إسرائيل أن تنسحب من مناطق معينة قبل تسليمها إلى الجيش اللبناني. وكان من المقرر استخدام هذا الإجراء كاختبار قبل التمديد إلى مجالات أخرى. غير أنه لم يتم تسليم أي مواقع جديدة إلى الجيش اللبناني وقت مغادرة جوزيف أوون لواشنطن.

ويضع هذا التأخير مسألة التوقيت في صميم مؤتمر القمة. يجب على الرئيس اللبناني أن يطلب أن تكون الالتزامات التي تم التعهد بها مصحوبة بتواريخ ومعالم يمكن التحقق منها. وبدون موعد محدد، يمكن أن يظل الاتفاق من حيث المبدأ غير فعال. وتحتفظ إسرائيل بعد ذلك بالسيطرة على السرعة ويمكنها أن تفرض على كل حركة مطالب جديدة.

كما يريد لبنان أن يمنع المناطق التجريبية من الاستعاضة عن هدف الانسحاب الكامل. وقد يكون الإجلاء المحدود خطوة أولى. ويجب ألا يصبح حلا نهائيا يترك قطاعات أخرى تحت الاحتلال. وعليه، يجب على جوزيف أوون أن يدافع عن منطق تدريجي، ولكنه مرتبط بنتيجة نهائية محددة بوضوح.

ويمكن لواشنطن أن تؤدي دورا أساسيا في هذا التسلسل. ويمكن للإدارة الأمريكية أن تمر بالضمانات وتتحقق من الحركات وتضغط على إسرائيل. ويمكنها أيضا أن تربط الدعم الدبلوماسي بتنفيذ الالتزامات. وسيتيح الاجتماع مع دونالد ترامب للرئيس اللبناني فرصة طلب المشاركة الشخصية لزعيم البيت الأبيض.

توطيد وقف إطلاق النار قبل مزيد من التصعيد

وتتعلق المسألة الثانية بتوطيد وقف إطلاق النار. تريد السلطات اللبنانية منع استئناف الأعمال العدائية بشكل عام. ولا تزال الحالة غير مستقرة، حيث أن الضربات والانتهاكات لا تزال تهدد الهدنة. ويمكن لكل حادث أن يسبب رد فعل ويعيد الحدود إلى مواجهة أوسع نطاقا.

ربما سيعرض جوزيف أوون وقف إطلاق النار كخطوة من شأنها أن تفيد جانبي الحدود. ويدعو لبنان إلى حماية سكانه، وإعادة بناء القرى، واستئناف النشاط الاقتصادي. وتدعي إسرائيل من جانبها أنها تريد منع أي تهديد لمجتمعاتها الشمالية. وتسعى الوساطة الأمريكية إلى الجمع بين هذه المتطلبات في إطار مشترك.

وتكمن الصعوبة في تعريف الالتزامات. وترغب بيروت في وقف الهجمات الإسرائيلية قبل أو مرافقة أي تدابير داخلية. وتربط إسرائيل انسحابها بالضمانات المتعلقة بأسلحة وحركات حزب الله. ويفسر هذا الاختلاف جزئيا بطء العملية. كما أنه يعطي الولايات المتحدة دوراً محورياً في تحديد تسلسل مقبول.

ويجب على الرئيس اللبناني أن يصر على أن الدولة لا تستطيع تعزيز سلطتها في إطار الإضراب. يتطلب انتشار الجيش بيئة مستقرة. ويجب أن يكون الأفراد العسكريون قادرين على التحرك، وإنشاء مواقع، والتعاون مع البلديات. ويضعف الضغط العسكري الدائم مهمتهم بدلا من تسهيله.

وسيكون للهدنة الصلبة أيضا أثر سياسي داخلي. وستتيح الحكومة الوقت لمعالجة المسائل الحساسة في إطار مؤسسي. وعلى العكس من ذلك، فإن استئناف القتال من شأنه أن يعزز منطق الإلحاح ويقلل من حيز المناقشة الوطنية. وعليه، يسعى جوزيف أوون إلى الحصول على فترة طويلة بما فيه الكفاية لاستعادة الأداء الطبيعي للدولة في الجنوب.

نشر الجيش كاختبار للسيادة

يجب أن تركز الزيارة إلى واشنطن أيضًا على تعزيز الجيش اللبناني. ويضع الرئيس أوون، القائد السابق للرئيس، هذه المؤسسة في صميم استراتيجيته. يريد أن يكون الجيش هو القوة الوحيدة المسؤولة عن تأمين الحدود وممارسة سلطة الدولة على كامل الأراضي.

ويتطلب هذا الطموح موارد كبيرة. ويجب أن يكون لدى الجيش أفراد ومركبات ومعدات مراقبة وقدرات لوجستية. كما يجب عليها إعادة بناء أو إصلاح المواقع المتضررة. وقد ظلت الولايات المتحدة منذ وقت طويل أحد مؤيديها الخارجيين الرئيسيين. جوزيف أوون يجب أن يطلب مواصلة وزيادة هذه المعونة.

ولا يزال التمويل مسألة ملحة. وأدت الأزمة الاقتصادية إلى خفض الأجور الحقيقية للعسكريين وإلى تعقيد الأداء اليومي للمؤسسة. وينطوي تمديد الانتشار إلى الجنوب على تكاليف جديدة. وهي تتطلب الهياكل الأساسية والوقود والاتصالات وقدرات إزالة الألغام. فبدون الدعم الخارجي، سيجد لبنان صعوبة في الإبقاء على مواقع طويلة الأجل.

بيد أن واشنطن ستسعى إلى الحصول على ضمانات بشأن استخدام هذه المعونة وفي البعثة التي عهد بها إلى الجيش. ويريد مسؤولو الولايات المتحدة ضمان سيطرة الوحدات المنشورة بفعالية على القطاعات المعنية. ومن المرجح أن تتطلب آليات منتظمة لمراجعة الحسابات وتقديم التقارير. وسيتعين على جوزيف أوون التوفيق بين هذه التوقعات وبين رفض لبنان إخضاع الجيش للوصاية الأجنبية.

وسيتوقف نجاح النشر في نهاية المطاف على توافق سياسي داخلي. لا يمكن تكليف الجيش بحل قضية تؤثر على سلاح حزب الله والتوازن الوطني من تلقاء نفسه. ويمكنها تنفيذ قرار، وتأمين منطقة ومراقبة الحدود. ولا يمكنها أن تحل محل الحوار السياسي اللازم بشأن استراتيجية الدفاع.

مسألة أسلحة حزب الله في الخلفية

وحتى إذا أصر البيان الرسمي على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وسلطة الدولة، فإن مسألة أسلحة حزب الله ستدرج في المناقشات. وترى واشنطن وإسرائيل أن هذا شرط رئيسي لأي تطور. وتسعى السلطات اللبنانية، من جانبها، إلى تجنب اتباع نهج من شأنه أن يثير المواجهة الداخلية.

لقد دافع جوزيف أوون مرارا عن مبدأ احتكار الدولة للأسلحة. ويشكل هذا الموقف أساسا سياسيا هاما. غير أن تنفيذه لا يزال معقدا. ويحتفظ حزب الله بمنظمة عسكرية ونفوذ سياسي وقاعدة اجتماعية. ولذلك يجب أن يراعي أي قرار خطر التوترات الداخلية.

يجب على الرئيس اللبناني أن يشرح أن توطيد الدولة يمر عبر تسلسل منظم. ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الهجمات أن يعزز الحجة المتعلقة بالنشر الحصري للجيش. وعلى العكس من ذلك، فإن استمرار الاحتلال يسمح للحزب الله بأن يبرر حفظ أسلحته باسم المقاومة.

وربما تكون هذه العلاقة بين الانسحاب الخارجي والقرار المحلي واحدة من أصعب نقاط مؤتمر القمة. (دونالد ترامب) يمكنه طلب التزامات سريعة جوزيف أوون يجب أن يدافع عن جدول زمني واقعي وقد يؤدي الضغط المفرط إلى إضعاف المؤسسات اللبنانية وينتج الأثر المعاكس لذلك المطلوب.

ويجب على الرئيس أيضا أن يحافظ على وحدة البلد. ولا يمكن أن يظهر كحامل لخطة تفرضها واشنطن. وعليه، فإنها ستسعى إلى تقديم التزاماتها كتطبيق لخيار سيادي لبناني. وسيكون هذا التمييز أساسياً عند عودته إلى بيروت.

زيارة إلى الولايات المتحدة

إن مؤتمر القمة يتجاوز سجل الأمن. وينبغي لها أن تساعد على إعادة تحديد العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة. ولا تزال واشنطن لاعبا رئيسيا في الميادين العسكرية والمالية والدبلوماسية. ويمتد نفوذها أيضا إلى المؤسسات الدولية التي يمكنها دعم التعمير والاستقرار الاقتصادي.

سيقابل جوزيف أوون عدة مسؤولين أمريكيين بالإضافة إلى دونالد ترامب وينبغي أن تشمل هذه المشاورات المساعدة العسكرية والتعمير والإصلاحات وحماية لبنان من آثار الأزمات الإقليمية. وسيسعى رئيس الدولة إلى إظهار أن بلده يمكن أن يصبح مرة أخرى شريكا مؤسسيا موثوقا به.

سيعطي السياق الاقتصادي وزنًا خاصًا لهذه التبادلات. ويحتاج لبنان إلى تمويل لإصلاح الهياكل الأساسية، وتنشيط الخدمات العامة، ودعم السكان المشردين. وكثيرا ما يقيد الشركاء الدوليون دعمهم للإصلاحات. ولذلك، سيتعين على هيئة الرئاسة أن تربط الاحتياجات العاجلة ببرنامج للحكم ذي مصداقية.

ويمكن لواشنطن أيضا أن تيسر تعبئة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان المانحة. غير أنه لن تكون هناك أية معونة ضخمة لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي. ولذلك، سيتعين على مؤتمر القمة بين أوون وترامب أن يربط بين المسائل الأمنية والاقتصادية بدلا من التعامل معها بصورة منفصلة.

وسيحاول لبنان أخيرا تجنب التبعية الحصرية. وتقوم دبلوماسيته تقليديا على عدة شراكات عربية ودولية. زيارة الولايات المتحدة لا تعني المواءمة الكاملة. والغرض الرئيسي منها هو استخدام القناة الأمريكية للحصول على نتائج في قضية يكون فيها لواشنطن تأثير حاسم.

وزن اجتماع روما

وجاءت هذه الخطوة بعد المفاوضات في روما في ظل الوساطة الأمريكية. وقد عرض المسؤولون الأمريكيون هذه المناقشات باعتبارها مثمرة. وقد أحرزت تقدما في مبادئ المناطق التجريبية، ولكن تطبيقها ما زال معلقا. ويجب أن يعطي مؤتمر قمة واشنطن الآن زخما سياسيا للمرحلة التقنية.

جوزيف أوون قد يطلب إضفاء الطابع الرسمي على نتائج روما. الجيش يحتاج تعليمات محددة ويجب على أمناء المظالم وضع الإجراءات. ويجب أن يتفق الطرفان أيضا على المواقع المعنية وعلى ترتيب الانسحاب. فبدون اتخاذ قرار على أعلى المستويات، قد تطول الاجتماعات التقنية دون نتيجة.

ويأتي الرئيس اللبناني بحجة بسيطة: فقد قبلت الدولة طريق التفاوض المباشر ويجب أن تحصل على نظير ملموس. ولا يمكنه الدفاع عن هذا الخيار أمام الرأي العام إلا إذا غيرت إسرائيل وجودها على الأرض. ومن ثم فإن الإجلاء الأول سيكون إشارة سياسية وعسكرية.

دونالد ترامب ربما سيسعى لعرض العملية كنجاح في دبلوماسيته. ومن شأن ذلك أن يخدم المصالح اللبنانية إذا دفع واشنطن إلى الانسحاب. ويمكنها أيضا أن تخلق ضغوطا للإعلان بسرعة عن اتفاق غير كامل. وسيتعين على جوزيف أوون أن يكفل ألا يكون البحث عن انتصار سياسي أمريكي على حساب المطالب اللبنانية.

وهكذا فإن تسلسل روما وواشنطن يشكل نفس العملية. عملت روما على الإطار. يجب أن يقرر البيت الأبيض مستوى الإرتباط وستظهر الأرض بعد ذلك ما إذا كان يجري تنفيذ الوعود.

توقعات كبيرة في جنوب لبنان

في المحليات الحدودية، يتم متابعة الرحلة الرئاسية من خلال عواقبها المحتملة. ينتظر السكان أن يتمكنوا من العودة وإصلاح منازلهم واستئناف أنشطتهم. وقد عانى الكثيرون من النزوح المتكرر. فقد المزارعون الوصول إلى الأراضي. ويجب على البلديات أن تدير احتياجات تتجاوز إمكانياتها.

ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي أن يهيئ الظروف للعودة التدريجية. غير أنه ينبغي تأمين الطرق وإزالة الذخائر غير المنفجرة وتقييم المباني. يجب أن تعمل الخدمات العسكرية والمدنية معًا. وسيلزم توفير المعونة الدولية للتعجيل بهذه المرحلة.

ويجب أيضا أن يصبح وقف إطلاق النار قابلا للتنبؤ. إن هدنة لمرة واحدة لا تسمح للأسر بإعادة البناء. ويحتاج السكان إلى ضمانات على مدى عدة أشهر. ولا يمكن للمدارس والمتاجر والمزارع أن تعمل حتى يصدر إنذار جديد.

وعليه، يتعين على جوزيف أوون أن يقدم طلبا إلى واشنطن لا يقتصر على الجغرافيا السياسية. وتتعلق القضية مباشرة بعشرات الآلاف من المدنيين. ويقاس الاستقرار بإمكانية العيش عادة، ليس فقط بتخفيض عدد الإضرابات.

وسيتعين على الرئيس أيضاً أن يتجنب نسيان بعض المواقع في منطق المناطق التجريبية. ويمكن أن تبدأ آلية تدريجية في عدد قليل من القطاعات، ولكن يجب أن تغطي جميع المناطق المحتلة أو المهددة. وسيحكم السكان على الاتفاق على أساس هذه المعاملة المتساوية.

تم اختبار مؤتمر قمة النتائج

وسيخضع اجتماع 21 تموز/يوليه للتدقيق في لبنان وإسرائيل والعواصم الإقليمية. ويمكن للإعلان المشترك أن يعلن جدولا زمنيا أو آلية انسحاب أو مرحلة جديدة من المفاوضات. ولا يزال المحتوى الدقيق غير معروف. ولم تفصل الرئاسة اللبنانية الوثائق التي يمكن التوقيع عليها.

وستكون أفضل النتائج بالنسبة لبيروت التزاما صريحا من الولايات المتحدة بالانسحاب الإسرائيلي، مصحوبا بتعزيز الدعم المقدم للجيش والمساعدة في إعادة البناء. ومن شأن وضع جدول زمني للمجالات التجريبية أن يعطي أول ترجمة ملموسة. ومن الصعب تقديم إعادة تأكيد بسيطة للمبادئ المعروفة بالفعل كخطوة إلى الأمام.

وسيتعين على جوزيف أوون أيضا إدارة اللغة الدبلوماسية. وأي ذكر للسلام أو التطبيع الفوريين سيثير نقاشا داخليا مكثفا. ويؤكد لبنان أن الأولوية لا تزال تتمثل في وقف الأعمال العدائية والانسحاب والسيادة. وينبغي للرئيس أن يحافظ على هذا التسلسل الهرمي في بياناته العامة.

(دونالد ترامب) يمكنه أن يبحث عن إعلان مذهل وسيكون لرئيس دولة لبنان مصلحة في إعطاء الأولوية للالتزامات المنطبقة. ومن شأن وجود آلية رصينة ولكنها ملزمة أن يكون أكثر فائدة من صيغة طموحة بدون جدول زمني. وستتوقف مصداقية الزيارة على ما سيحدث في الأيام التالية.

وغادر جوزيف أوون ونهمات أوون بيروت ببرنامج يركز على الأمن والانسحاب الإسرائيلي وسلطة الدولة. ويجب أن تبدأ المشاورات في واشنطن قبل انعقاد مؤتمر القمة في 21 تموز/يوليه. وستتوقع الإشارة الخرسانية الأولى في الجنوب، حيث لم يتم بعد تسليم أي منطقة جديدة إلى الجيش اللبناني.