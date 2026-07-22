حزب الله: أوون يحدد شروط نزع السلاح

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ووضع جوزيف أوون نزع سلاح حزب الله في مركز خطابه في السفارة اللبنانية في واشنطن العاصمة، قائلا إن هذا الهدف ما زال ممكنا ولكنه يتطلب عدة ظروف سياسية وعسكرية واقتصادية. ودافع الرئيس اللبناني عن نهج ثلاثي الخطوات: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، والنقل الكامل للسيطرة التشغيلية إلى الجيش، وإعادة إدماج أفراد الحركة في اقتصاد تسيطر عليه الدولة. He refused to present the case as a mere sources of weapons. According to him, Hezbollah is composed of Lebanese citizens who were shaped for four years by ideological, social and military investment. وهذا الواقع لا يقلل من إلحاح احتكار الدولة للأسلحة، ولكنه يجعل الطريقة حاسمة لتجنب مواجهة داخلية جديدة.

« دولة، جيش » في قلب مشروع « أوون »

ويدعي جوزيف أوون، منذ وصوله إلى الرئاسة، أنه يسعى إلى تحقيق هدف واحد: دولة واحدة، وجيش واحد، ونهاية جميع الجماعات المسلحة التي تعمل خارج السلطة العامة. In Washington, he presented the Lebanese army as the institution capable of carrying this transition. وشدد على طابعه الوطني، مشيراً إلى أنه لا يعتمد على أي مجتمع أو حزب أو فصيل. والغرض من هذا الاختيار هو معالجة إحدى العقبات الرئيسية في الملف. The disarmament of Hezbollah cannot be entrusted to a force perceived as hostile to the Shia community. ولذلك يسعى الرئيس إلى وضع الجيش فوق الانقسامات السياسية، في الوقت الذي يدعو فيه الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم الفوري وغير المشروط لبناء قدراتها.

وتتعلق الحالة الأولى التي فرضها جوزيف أوون بالانسحاب الإسرائيلي. ويعتقد رئيس الدولة أن احتلال الأراضي اللبنانية يظل المبررات الرئيسية التي قدمها حزب الله للحفاظ على ترسانته. وما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على المواقع أو المرتفعات أو المحاور في جنوب لبنان، فإن هذه الحركة يمكن أن تعرض أسلحتها كأداة للمقاومة. غير أن الرئيس لا يكرر خطاب حزب الله بأكمله. وهو يدعي أن القرار المتعلق بالحرب والسلام يجب أن يخص الدولة وحدها. إلا أنها ترى أنه لا يمكن تحقيق نزع السلاح الدائم إذا ما حافظت إسرائيل على وجود عسكري أو واصلت الإضراب على الأراضي اللبنانية. ومن ثم فإن التسلسل الذي تم الدفاع عنه في واشنطن يجمع بين الانسحاب الإسرائيلي وتمديد السلطة اللبنانية بدلا من التعامل مع الملفين بشكل منفصل.

الانسحاب الإسرائيلي كشرط أول

ويكتسي ذلك أهمية خاصة عندما تنفذ أول مناطق تجريبية في جنوب لبنان. The mechanism provides for a gradual Israeli withdrawal, followed by the deployment of the Lebanese army in the evictiond areas. واختير فرون وسريفا وزوتر الغاربييه لاختبار هذا التسلسل. ومع ذلك، كشفت النيران الإسرائيلية التي أُبلغ عنها بالقرب من الوحدات اللبنانية أثناء نشرها في زوتر الغربية على الفور عن هشاشة الجهاز. بالنسبة لجوزيف أون، هذه الحادثة توضح بالتحديد المشكلة: the army cannot exercise exclusive control if it remains exposed to a foreign force capable of intervening in the area. ولذلك، يجب أن يكون الانسحاب حقيقيا ويمكن التحقق منه ومصحوبا بوقف إطلاق النار، وإلا فإن عملية نزع السلاح ستفقد المصداقية مع جزء من السكان.

وتتعلق الحالة الثانية بوسائل الجيش اللبناني. جوزيف أوون لا يطلب الدعم السياسي فقط ودعت إلى توفير الموارد لتمكين القوات المسلحة من مراقبة الحدود، وتأمين القرى، وتفكيك الهياكل الأساسية العسكرية غير الحكومية، ومنع إعادة بناء مستودعات سرية. وتتطلب هذه البعثة قوات إضافية ومركبات ومعدات اتصالات ومعدات لإزالة الألغام وقدرات رصد. وهو يتطلب أيضا أجورا منتظمة وموارد لوجستية في بلد أضعفت مؤسساته بسبب الأزمة المالية. ولذلك، قدم الرئيس الدعم للجيش كشرط أساسي لأي عملية خطيرة. فبدون وجود مؤسسة قادرة على أن تحتل الأرض على نحو مستدام، يمكن لنزع السلاح أن يخلق فراغا أمنيا أو أن ينقل الأسلحة إلى مناطق أخرى.

استراتيجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج

وبعد ذلك قدم جوزيف أون حالة ثالثة، ونادرا ما يذكر ذلك في المناقشة اللبنانية: إعادة الإدماج. واستشهد بخبرات القوات المسلحة الثورية في كولومبيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في الدفاع عن نهج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن المقاتلين لا يسلمون أسلحتهم فحسب. فهي تترك هيكلا عسكريا، وتجد مكانا في المجتمع وتكسب آفاقا اقتصادية. ويعتقد الرئيس أن برنامج التعمير الذي تديره الدولة يجب أن يخلق وظائف حقيقية ويقلل من الاعتماد على الشبكات الحزبية. ويستند تعليله إلى ملاحظة واحدة: إن حزب الله ليس مجرد منظمة مسلحة. ولها أيضا هياكل اجتماعية وخدمات ومؤسسات طبية ومدارس وشبكات دعم وقاعدة اقتصادية في عدة مناطق.

والمقارنة مع كولومبيا وأيرلندا الشمالية تعطي عمقا دوليا للمشروع الرئاسي، ولكن يجب التعامل معه بحذر. ووقعت القوات المسلحة الثورية اتفاق سلام في عام 2016 بعد عدة سنوات من المفاوضات مع الحكومة الكولومبية، في إطار الوساطة الدولية. وقد تخلت الرابطة تدريجيا عن الكفاح المسلح كجزء من العملية التي أدت إلى اتفاق الجمعة العظيمة في عام ١٩٩٨، ثم إلى التفكيك المتحقق لترسانتها. وفي كلتا الحالتين، يستند نزع السلاح إلى الضمانات السياسية، والتمثيل المؤسسي، وبرامج التحقق الخارجي وإعادة الإدماج. غير أن للبنان تشكيلة مختلفة. وقد انتخب حزب الله مسؤولين ووزراء وشبكة اجتماعية راسخة وعلاقة استراتيجية مع إيران. كما أنها تعمل في بلد يتعرض لهجمات إسرائيلية وأزمة اقتصادية عميقة.

كسر مع الصيغ العامة للماضي

غير أن اختيار نموذج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يمثل استراحة في الخطاب اللبناني الرسمي. لفترة طويلة، تم معالجة مسألة أسلحة حزب الله من خلال التركيبات العامة لاستراتيجية الدفاع الوطني أو الحوار الداخلي. (جوزيف أون) يقترح الآن أسلوباً منظماً، مع تسلسل وأهداف محددة. إنه لا يتحدث عن عملية عسكرية مفاجئة أو إنذار. وهو يتوخى عملية تحول تدريجياً جماعة مسلحة إلى عنصر سياسي واجتماعي دون قدرة عسكرية مستقلة. This approach seeks to avoid a civil war, but requires the agreement of Hezbollah. It also presupposes that Lebanese institutions can provide credible guarantees and that foreign partners comply with the announced steps.

ولا تزال العقبة الرئيسية هي وضع حزب الله نفسه. وقد ذكرت الحركة باستمرار أن أسلحتها ستظل ضرورية ما دامت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية أو تنتهك المجال الجوي أو تهدد البلد. وهي تعتبر أيضا ترسانتها عنصرا من عناصر الردع الإقليمي وكعنصر من عناصر تحالفها مع إيران. وقد يؤدي الانسحاب الإسرائيلي إلى إضعاف إحدى حججه، دون حل المسألة برمتها. وسيتعين على الطرف أن يقرر ما إذا كان يوافق على تحويل دوره العسكري، وتسليم أسلحته الثقيلة، ووضع مقاتليه في إطار الدولة. وسيكون عليه أيضاً أن يقنع قاعدته بأن هذا التطور لا يعني التنازل أو التخلي عن مجتمع الشيعة. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي رد رسمي مفصل على الطريقة التي عرضها جوزيف أوون في غضون الساعات الأولى من الكلام.

إعادة البناء الموكلة حصرا إلى الدولة

وسيتوقف نجاح المشروع أيضا على إعادة البناء. The President explicitly links reintegration to a programme managed solely by the State. والغرض من هذا التوضيح هو منع إعادة بناء الجنوب من زيادة تعزيز الشبكات الموازية. وبعد الحروب السابقة، كان حزب الله في كثير من الأحيان مركزيا في التعويض وإصلاح المساكن والمساعدة الأسرية. وقد عززت هذه القدرة شرعيتها المحلية واعتمادها المالي على إيران. جوزيف أوون يريد عكس هذا المنطق. The State should become the main interlocutor of the inhabitants, allocate aid, restore services and create jobs. وسيتطلب ذلك قدرا كبيرا من التمويل الدولي والشفافية الكافية لإقناع المانحين.

وهذا الطموح يلبيه الضعف التاريخي للإدارة اللبنانية. وتعاني المؤسسات من نقص الموارد والفساد والانقسامات السياسية وبطء الإجراءات. ولا يمكن أن ينجح برنامج تعمير عام حصرا إلا إذا تحسنت الدولة بسرعة قدرتها على التنفيذ. وسيتعين عليها تحديد الأضرار وتعويض الأسر وإصلاح الهياكل الأساسية ودعم الاقتصاد المحلي دون تمييز سياسي. ويبين المثال الكولومبي أن انخفاض العنف لا يؤدي تلقائياً إلى تحسن اقتصادي عندما لا تحل الدولة محل الهياكل المسلحة في المناطق المعنية. ويبدو أن جوزيف أوون يدمج هذا الدرس بوضع التعمير والفرص المهنية في قلب إعادة الإدماج. ويتمثل التحدي في تحويل هذا المبدأ إلى آليات يمولها الناس ويسيطرون عليها ويسهل الوصول إليها.

مراقبة الحدود كشرط لتحقيق نتيجة دائمة

ومسألة الحدود جانب أساسي آخر. وأشار الرئيس إلى أنه ينبغي للدولة أن تمارس سلطتها على كامل الأراضي وأن تتحكم في حدودها وحدها. وقد استفاد حزب الله منذ وقت طويل من طرق الإمداد عبر سوريا، بدعم من إيران والشبكات المرتبطة بقوة دمشق السابقة. وقد غيرت التغييرات السياسية في سوريا هذه الدوائر دون إزالتها بالكامل. ولجعل نزع السلاح مستداما، سيتعين على الجيش اللبناني منع وصول أسلحة جديدة ورصد الممرات الرسمية مثل الطرق السرية. وتحتاج هذه البعثة إلى التعاون مع السلطات السورية وإلى موارد تقنية كبيرة. وهو يؤثر أيضا على الاتجار بالمخدرات والوقود والأشخاص الذين يستخدمون أحيانا نفس الشبكات اللوجستية مثل الأسلحة.

وأخيرا، يهدف خطاب واشنطن إلى تحديد مسؤولية الشركاء الدوليين. (جوزيف أوون) ليس فقط يطلب من (هيزبولا) أن يتغير ودعا إسرائيل إلى الانسحاب، والولايات المتحدة لدعم الجيش والمانحين لتمويل إعادة الإعمار. ويستند مشروعه إلى المعاملة بالمثل: فالدولة اللبنانية تطبق احتكار الأسلحة، بينما تقوم الجهات الفاعلة الخارجية بقمع الظروف التي تغذي المنطق العسكري الموازي. ويسمح هذا النهج للرئيس بعرض نزع السلاح بوصفه مشروعا وطنيا بدلا من أن يكون شرطا أمريكيا أو إسرائيليا. ومع ذلك، هناك خطر. وإذا تأخرت إسرائيل في انسحابها، أو إذا لم يصل التمويل أو إذا كان الجيش يفتقر إلى الموارد، فإن حزب الله سيتمكن من التأكيد على أن الشروط المعلنة غير مستوفية والحفاظ على ترسانته.

احتكار الحرب والسلام

والإشارة إلى احتكار قرار الحرب والسلام هي أقوى نقطة سياسية في الخطاب. ويقول جوزيف أوون إن الدولة يجب أن تكون الممثل الوحيد القادر على إشراك البلد في الصراع. This position directly targets military decisions taken by Hezbollah without government authorization. كما يستجيب للطلب القديم من جانب كبير من المجتمع اللبناني، الذي يرفض إشراك البلد في الحروب الإقليمية. بيد أن الرئيس يسعى إلى تطبيق هذا المبدأ من خلال عملية انتقالية يتم التفاوض بشأنها. وهي لا تقترح مواجهة بين الجيش والحركة. وهو يريد إيجاد توازن بين القوى المؤسسية التي يجعل فيها الانسحاب الإسرائيلي، والمعونة الدولية، والتعمير، صيانة الأسلحة أقل دفاعا.

وسيتطلب التنفيذ أيضا إطارا قانونيا لبنانيا. ولا يمكن الاستناد إلى ترتيبات غير رسمية لاستسلام الأسلحة، ووضع المقاتلين السابقين، والعفو المحتمل، وإدماج بعض الأفراد في المؤسسات العامة. وسيتعين على البرلمان والحكومة وضع قواعد تنطبق على جميع الجماعات المسلحة لمنع هذه العملية من الظهور ضد مجتمع واحد. وينبغي أن تتحقق آلية الرصد من تدمير أو نقل الترسانات، في حين ينبغي أن تميز العدالة بين الجرائم الفردية والأفعال المشمولة باتفاق سياسي. ولا يزال هذا البعد غائبا عن الخطاب الرئاسي. غير أنها ستصبح محورية بمجرد تحويل المبادئ إلى قرارات وميزانيات والتزامات يمكن التحقق منها.

ولذلك، قدم جوزيف أوون في واشنطن أكثر من وعد بنزع السلاح. وأوجز هيكلا سياسيا يستند إلى الانسحاب الإسرائيلي، وارتفاع الجيش، وإغلاق سلاسل الإمداد، وإعادة الإدماج الاقتصادي. وتوفر هذه الطريقة إطارا أكثر دقة من النداءات السابقة للحوار، ولكنها لا تعالج بعد المسائل التنفيذية. ولم يُعلن عن أي جدول زمني عام لتسليم الأسلحة أو إمكانية إدماج المقاتلين أو تفكيك الهياكل العسكرية. ولم تُفصل أي آلية مستقلة للتحقق. وستتوقف الخطوة التالية على الردود التي تم الحصول عليها من واشنطن، ووتيرة الانسحاب الإسرائيلي، والوسائل الممنوحة للجيش، وموقع حزب الله ضد مشروع يؤثر تأثيرا مباشرا على مركزه العسكري.