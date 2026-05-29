حزب الله: تقدم إسرائيل سجلا متنازع عليه

وفي يوم الجمعة 29 أيار/مايو، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، إن الجيش الإسرائيلي قد قتل أكثر من 500 7 من أفراد حزب الله منذ بداية الحرب، بما في ذلك 500 2 من أفراد عملية أسد روينغ. ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر خلال جولة من المواقع الإسرائيلية في منطقة جبل دوف، في وقت تضاعف فيه إسرائيل ضرباتها في جنوب لبنان، ولا تزال المناقشات في إطار التيسير الأمريكي تضعف بسبب عدم وجود وقف لإطلاق النار يمكن التحقق منه. لم يتم تأكيد الرقم الذي قدمه الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل. كما يبدو من الصعب للغاية التوفيق مع التقييمات العامة المتاحة في لبنان، والتي تسجل انخفاضًا كبيرًا في إجمالي عدد الوفيات، بما في ذلك المدنيين والأطفال وعمال الإسعافات الأولية ومقدمي الرعاية والصحفيين.

إعلان عسكري في لحظة تصعيد

ويصف البيان الإسرائيلي زيارة إيال زمير على أنها تقييم عملي أجري على الجبهة الشمالية. وزار رئيس الأركان الجنود الإسرائيليين مع قائد القيادة الشمالية، الجنرال رفيق ميلو، وعدد من كبار الضباط. وتهيمن منطقة جبل دوف، القريبة من مزارع شبعا والجولان المحتل، على المناطق الحساسة في جنوب لبنان. وهي تقدم نقاط مراقبة على وادي العيون والأحراج إلى الشمال والغرب.

ووصفت إيال زمير حملة لإحداث ضرر دائم على حزب الله. وادّعى أنّ الحركة الشيعة عانت من خسائر « كبيرة » و »غير متوقعة » وقتلت آلاف المقاتلين، بمن فيهم كبار المسؤولين ومتوسطي الرتبة. ويؤكد الجيش الإسرائيلي نفسه أنه يريد مواصلة الإضراب حيثما يحدد تهديدا. وأشار رئيس الأركان أيضا إلى العمليات البرية، والتقدم المحرز في المناطق الجديدة، والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تعتبر أساسية.

الرسالة ليست فقط عن حزب الله. وهي موجهة أيضا إلى الجمهور الإسرائيلي والإسرائيليين الشماليين وإيران والوسطاء الدوليين. وترغب إسرائيل في إظهار أن الهجوم ينتج آثارا قابلة للقياس. كما يريد تبرير السعي وراء حرية العمل العسكري في لبنان، على الرغم من الدعوات إلى وقف الأعمال العدائية. ويبني الجيش، بمطالبته بوفاة 500 7 شخص في صفوف حزب الله، قصة عن التفوق التشغيلي والارتداء التدريجي ودموع خصمه.

ويدخل هذا البلاغ مرحلة توسعت فيها الهجمات الإسرائيلية. وفي الأيام الأخيرة، استهدفت الغارات جنوب لبنان والبقاع ومنطقة صور والمناطق القريبة من صيدا والمناطق القريبة من بيروت. تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله. وتشجب السلطات اللبنانية الهجمات على المناطق المدنية، وتتسبب في تشريد واسع النطاق وتعرض أي مناقشة جادة لوقف إطلاق النار للخطر.

حزب الله: سجل إسرائيلي لا يمكن التحقق منه

يجب التعامل مع عدد 7500 من أعضاء حزب الله الذين قتلوا على أنه ادعاء عسكري إسرائيلي. ولم تؤكد أي هيئة مستقلة هذا التقييم. لا ينشر حزب الله حسابًا عامًا مقارنًا لخسائره. ويعلن عن بعض الوفيات، بما في ذلك في الجنازات أو في النشرات الصحفية المحلية، ولكنه لا يقدم بالضرورة صورة كاملة لأفراده المقتولين أو المصابين أو المفقودين. وهذا الظلم يجعل أي تحقق خارجي صعبا جدا.

وكثيرا ما تنتج القوات المسلحة المشاركة في الصراعات سجلاتها الخاصة بالمقاتلين الأعداء المقتولين. وتستند هذه الأرقام إلى المعلومات الاستخبارية الداخلية، والصور الجوية، والاعتراضات، والملاحظات الميدانية، أو تقييمات ما بعد الهجوم. وهذه العناصر لا تنشر دائما. وقد تكون دقيقة في بعض الحالات وتقريبية في حالات أخرى. يمكنهم أيضًا دمج الأشخاص الذين لم يتم إثبات انتمائهم المسلح علنًا.

وتضيف المفردات الإسرائيلية صعوبة. الجيش يتحدث عن القضاء على الإرهاب. في المعالجة الصحفية، يجب أن يكون محددًا أنه وفقًا لإسرائيل، فهم أعضاء أو مقاتلون في حزب الله. التغذية ضرورية. وهو يميز الحقيقة الثابتة، أي بيان الجيش الإسرائيلي، عن البيان الذي يتضمنه، الذي يعتمد على البيانات غير المتاحة للجمهور. كما أنه يتجنب استخدام مصطلحات الحرب دون مسافات.

وإذا كان ذلك صحيحا، فإن هذه الميزانية المالية ستمثل صدمة كبيرة لحزب الله. وسيؤثر على وحداتها الميدانية، والقيادة المحلية، وأخصائيي الطائرات بدون طيار، ومشغلي مكافحة الدبابات، وأفرقة الصواريخ، وشبكات المراقبة. ولكن حتى ميزانية عالية لا تكفي لقياس القدرة الحقيقية للتحرك. ولحزب الله هيكل لا مركزي، وجهاز سياسي واجتماعي، واحتياطيات بشرية، وخبرة في إعادة الإعمار من النزاعات السابقة.

شخص يبدو مبالغا فيه

ويبدو أن الميزانية المالية الإسرائيلية مشبوهة بقدر ما تتجاوز حتى الآن الميزانية العمومية المتاحة في لبنان. ووفقا للبيانات الإنسانية التي أحالتها الأمم المتحدة من وزارة الصحة اللبنانية، قُتل 185 3 شخصا منذ 2 آذار/مارس 2026، من بينهم 276 امرأة و 217 طفلا، بحلول 25 أيار/مايو. ويشمل هذا المجموع جميع الوفيات المسجلة في هذه الفترة، دون أن يميز على الملأ بين المدنيين والمقاتلين وأعضاء الجماعات المسلحة.

وتتطلب هذه المقارنة قدرا كبيرا من الحذر. في حين تدعي إسرائيل أنها قتلت أكثر من 7500 من عناصر حزب الله، فإن هذا العدد يزيد عن ضعف إجمالي الوفيات العامة التي سجلتها السلطات الصحية اللبنانية على نفس التسلسل. ولكي يكون الرقم الإسرائيلي دقيقا، سيكون من الضروري افتراض وجود عدد عسكري منفصل غير منشور، أعلى بكثير من العدد المتاح من المستشفيات والشخصيات الإدارية. كما ينبغي توضيح كيفية تسجيل هذه الخسائر خارج دوائر الصحة العامة والطوارئ والجنازة والتعداد.

فرضية أخرى ستكون طريقة عد واسعة للغاية ويمكن تصنيف الأشخاص الذين قتلوا في ضربات على أنهم أعضاء في حزب الله على أساس استخبارات إسرائيلية غير منشورة، أو على مقربة جغرافية من الأهداف المستهدفة أو على أساس الانتماء المزعوم للهياكل المدنية أو الاجتماعية أو السياسية المرتبطة بالحركة. وبدون أدلة مفصلة، لا يمكن التحقق من هذه الطريقة. إنه يمهد الطريق للتضخم العسكري.

ولذلك يجب أن يُقرأ رقم 500 7 كعنصر من عناصر حرب الاتصالات. وتسعى إسرائيل إلى إثبات مدى الخسائر التي لحقت بحزب الله. ولحزب الله، من جانبه، مصلحة في التقليل إلى أدنى حد من خسائره، وإثبات أنه يحتفظ بقدراته التشغيلية. وأخيرا، يسلط لبنان الضوء على التكلفة البشرية والمدنية للهجمة. وبين هذه الحسابات المتنافسة، لم تثبت هيئة مستقلة أن 500 7 من مقاتلي حزب الله قد قتلوا.

تُظهر ميزانيات عامة أساساً تكاليف مدنية باهظة

وتعطي النتائج المتاحة في لبنان صورة مختلفة عن الحرب. وتظهر عددًا كبيرًا من الوفيات والإصابات بين المدنيين والأفراد المشمولين بالحماية. وأبلغت وكالات الأنباء والمنظمات الدولية عن وفيات الأطفال، وعمال الإسعاف الأولي، ومقدمي الرعاية، والصحفيين منذ بداية التصعيد. هذه الفئات لا تلخص جميع الضحايا، لكنها تذكير بأن الضربات لا تؤثر فقط على المقاتلين.

ويدفع الأطفال ثمنا باهظا. وأفادت اليونيسيف بأن عشرات الأطفال قد قُتلوا منذ بدء نفاذ وقف إطلاق النار، وأن الأطفال الضحايا قد زادوا في الهجمات الأخيرة. وقد أبلغت بيانات إنسانية عامة عن مقتل 217 طفلا منذ 2 آذار/مارس. وتتعارض هذه الأرقام مع صورة الحملة الموجهة ضد المقاتلين. تظهر أن العائلات والمنازل والطرق والملاجئ والأحياء المأهولة تقع ضمن نطاق الحرب المباشر.

كما يتأثر القطاع الصحي. وأدت الضربات إلى قتل المسعفين والمسعفين في جنوب لبنان. وتضررت المستشفيات والمراكز الصحية. ووثقت منظمة الصحة العالمية الهجمات على الهياكل الصحية منذ وقف إطلاق النار. هذه الحقائق خطيرة قانوناً. ويحمي القانون الإنساني الدولي بصفة خاصة الأفراد الطبيون، وسيارات الإسعاف، والمستشفيات، ومراكز الرعاية. وقد يشكل استهدافهم المتعمد جريمة حرب.

الصحفيون هم أيضا من بين الضحايا. قُتل الصحفيون اللبنانيون والمصورون اللبنانيون أو أُصيبوا في إضراب إسرائيلي، وفقاً للمنظمات الصحفية ووكالات الأنباء. وأدت عدة حالات إلى اتهامات باستهداف أو شن هجمات ضد أفرقة تُعرّف بأنها صحفيّة. لا يختفي وضع الإعلام بسبب الانتماء السياسي لقناة أو صاحب عمل. بموجب القانون الدولي، يتمتع الصحفيون المدنيون بالحماية طالما أنهم لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

جرائم الحرب التي سبق توثيقها

إن مسألة جرائم الحرب لا تتوقف فقط على التقييم الذي أجرته إسرائيل. وهو يستند إلى الوقائع التي ثبتت أثناء كل هجوم. ويقتضي القانون الإنساني الدولي أن يميز الطرفان المقاتلين عن المدنيين والأهداف العسكرية عن الممتلكات المدنية. وهو يحظر الهجمات العشوائية. ويحظر أيضا شن هجمات غير متناسبة، عندما تكون الإصابات المتوقعة بين المدنيين مفرطة بالنسبة للمزايا العسكرية الملموسة المتوقعة.

وبالتالي، فإن الإضراب عن الإنقاذ والصحفيين والأطفال والمدارس وأماكن العبادة أو الهياكل الأساسية المدنية يثير قضايا قانونية كبرى. وإذا استهدفت سيارة إسعاف أثناء مساعدة الجرحى، وإذا تعرض فريق من الصحفيين للضرب عندما يكون من الممكن التعرف عليه، أو إذا قُتل منزل بدون هدف عسكري يمكن التحقق منه، فإن الوقائع يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة. غير أن تصنيف جريمة الحرب يتطلب إجراء تحقيق ذي كفاءة، وتقديم أدلة مادية، وشهادة وتحليل نية أو إهمال المسؤولين العسكريين.

وقد سبق أن وثقت عدة منظمات لحقوق الإنسان في المراحل السابقة من الصراع الذي شنته إسرائيل في لبنان مما أدى إلى قتل المدنيين أو إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية الحيوية. كما كشفت التحقيقات الصحفية عن قيام إسرائيل بإطلاق النار على الصحفيين في الأراضي اللبنانية. وتعزز هذه السوابق شرط التحقق المستقل. فهي ليست كافية لتأهيل كل إضراب جديد تلقائيًا، لكنها تنشئ سياقًا من القلق الشديد.

في التسلسل الحالي، تتضاعف الاتهامات بسبب تكرار الأهداف المدنية الظاهرة. تذكر الميزانيات العمومية الأطفال ورجال الإنقاذ والصحفيين. وتظهر الصور المدارس وأماكن العبادة والمواقع التراثية المعروضة. جميع المواقع فارغة بموجب أوامر الإجلاء والقصف. ويتطلب هذا التراكم توثيقا منهجيا بعيدا عن البيانات العسكرية وحدها.

جبل دوف، مشهد عسكري ورمزي

إن اختيار جبل دوف كمكان للإعلان ليس محايدا. وقد ظلت المنطقة منذ سنوات تركز التوترات المتصلة بمزارع شبعا والجولان المحتل ووجود حزب الله في جنوب لبنان. وبالنسبة لإسرائيل، فهي جزء من الدفاع عن الجبهة الشمالية. وبالنسبة لحزب الله، لا يزال مرتبطا بمسألة الأراضي المحتلة ومبررات الصراع المسلح. ولذلك فإن لكل إعلان عسكري في هذا المجال قيمة سياسية.

وقدمت إيال زمير خط الدفاع المتقدم كنقطة دعم للعمليات الجديدة. وتعني هذه الصيغة أن إسرائيل لا تقتصر على موقف دفاعي. ويعتزم الجيش الاحتفاظ بالقدرة على الدخول والضرب والمناورة في المناطق التي يرى وجود تهديد فيها. ومن ثم فهي تفترض مبدأ العمل الوقائي والهجومي خارج الحدود المعترف بها.

وبالنسبة للبنان، يشكل هذا المنطق مشكلة سيادة. وتدعو الحكومة اللبنانية إلى وقف الانتهاكات والانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى إطار أمني يكون فيه للجيش اللبناني دور مركزي في الجنوب. غير أن الإعلان الإسرائيلي يبين أن تل أبيب لا يخطط لتخفيض حريته في العمل في الأجل القصير. وهو يوحي بأن المناقشات الدبلوماسية لن توقف العمليات العسكرية.

وهذا التناقض يقوض المفاوضات. ويحاول واشنطن الحفاظ على جدول أعمال أمني وسياسي. وتدعو بيروت إلى وقف خطير لإطلاق النار. ولدى إسرائيل استراتيجية لتوسيع نطاق الإنجازات العسكرية. وفي هذا السياق، فإن كل إعلان هجومي إسرائيلي يغذي المسؤولين اللبنانيين الذين يدعون إلى تعليق المشاركة في المناقشات طالما استمرت الضربات.

طائرات بدون طيار، علامة على تهديد مستمر

ويتضمن البيان الإسرائيلي أيضا اعترافا بالصعوبة. وأقرت إيال زمير بأن تهديد الطائرات بدون طيار يشكل تحديا هاما للجيش الإسرائيلي. وقال إن الحلول التشغيلية والتكنولوجية يجري تطويرها وإدماجها. هذا الجزء من الخطاب يميز رسالة النصر وإذا كان حزب الله قد تم تحييده بعمق كما يشير السجل المعلن، فإن تهديد الطائرات بدون طيار لن يظل محور الاهتمامات الإسرائيلية.

الطائرات بدون طيار المستخدمة في النزاع غيرت التوازنات التكتيكية. يمكنهم استهداف المواقع العسكرية، وتجاوز بعض الدفاعات، والتحليق على ارتفاعات منخفضة، والضغط المستمر على الجنود. وتحتاج الطائرات البسيطة أو المنخفضة التكلفة أو المعدلة محليا إلى جيوش حديثة لتعبئة وسائل الكشف والاعتراض الباهظة التكلفة. وبالنسبة لإسرائيل، يؤثر هذا التهديد على قواتها ومجتمعاتها الشمالية.

وعد رئيس الأركان بمتابعة أفرقة الإطلاق ومشغليها وقادةهم. يشير هذا الإعلان إلى مزيد من الضربات المستهدفة ضد وحدات حزب الله المتنقلة. وهي تؤكد أن الحملة الإسرائيلية لا تقتصر على مستودعات الأسلحة أو الهياكل الأساسية الثابتة. وهي تستهدف أيضا سلاسل بشرية لإطلاق الصواريخ، وهجمات الطائرات بدون طيار، وعمليات المراقبة.

ويثير استمرار هذه القدرات تساؤلا. كيف يمكن التوفيق بين سجل الوفيات البالغ 500 7 وفاة وبين قدرة حزب الله على الحفاظ على الضغط من قبل الطائرات بدون طيار والصواريخ والنار ضد القوات الإسرائيلية؟ والرد الإسرائيلي هو أن الحركة لا تزال خطرة رغم خسائرها. وثمة قراءة أخرى تتمثل في أن نرى في الشكل المذكور أعلاه تقديرا زائدا يرمي إلى تعزيز سرد الكفاءة العسكرية.

بيروت التي تواجه فخ المفاوضات تحت النار

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت يناقش فيه لبنان مزيدا من المناقشات مع إسرائيل في إطار الوساطة الأمريكية. ويعتقد العديد من المسؤولين اللبنانيين أن المشاركة في المفاوضات تصبح صعبة سياسيا مع استمرار الإضرابات. وأشار رئيس الوزراء السابق فؤاد سنيورا إلى إمكانية تعليق الحكومة لمشاركتها من أجل المطالبة بوقف خطير لإطلاق النار. كما شدد المتكلم نبيه بيري على الحاجة إلى وقف حقيقي للأعمال القتالية.

بيان (إيال زمير) يقدم حججاً لأولئك الذين يرفضون التفاوض تحت الضغط العسكري وهو يدعي استمرار الإضراب وتوسيع المكاسب والبحث عن أهداف جديدة. وهي لا تعطي إشارة لإلغاء التصعيد الفوري. وبالنسبة لبيروت، فإن هذا الموقف يعقِّد الدفاع عن العملية الدبلوماسية. كيف يمكن أن تقدم مفاوضات مفيدة إذا أعلن الطرف الآخر علناً أنه سيواصل الإضراب والمناورة؟?

غير أنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تحافظ على هامش دبلوماسي. وللمشاركة في المناقشات، يمكن معالجة مطالب لبنان رسميا: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين داخليا، وحماية المدنيين، وتعزيز دور الجيش اللبناني. ولكن البقاء على الطاولة دون الحصول على أي نتيجة مرئية يكشف المدير التنفيذي عن تهمة العجز. ولذلك سيحكم على الوساطة الأمريكية على قدرتها على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

ومن ثم، فإن واشنطن تحتل موقعا أمام تناقض. وترغب الولايات المتحدة في تعزيز الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان. ولكن إسرائيل، الحليف الأمريكي الرئيسي في المنطقة، لديها استراتيجية للتكثيف. وإذا استمرت هذه الاستراتيجية، فإن عملية التفاوض قد تصبح إطاراً فارغاً يُستخدم لإدارة ردود الفعل الدبلوماسية بينما تستمر الحرب.

حرب على أعداد و قصص

وسجل الوفيات المنسوب إلى حزب الله هو 500 7 وفاة يعود إلى حرب أعداد. ويختار كل مخيم البيانات التي تعزز سرده. وتبرز إسرائيل الخسائر التي لحقت بالحركة الشيعة. ويبرز حزب الله استمرار هجماته وضعف شمال إسرائيل. تصر السلطات اللبنانية على مقتل المدنيين وتدميرهم وتشريدهم وإلحاق الضرر بالممتلكات المحمية.

معركة الأرقام هذه ليست ثانوية وهو يؤثر على الرأي العام والمفاوضات والقرارات العسكرية. ويمكن استخدام سجل عال لتبرير استمرار الهجوم باسم النجاح. ويمكن استخدام سجل مدني كبير لطلب وقف إطلاق النار وإجراء تحقيق دولي. وقد تؤدي الإصابات الإسرائيلية المتصلة بالطائرات بدون طيار إلى مزيد من الأعمال الانتقامية. وبذلك يصبح الاتصال جزءا لا يتجزأ من ساحة المعركة.

For journalistic treatment, caution is essential. ويجب الإبلاغ عن الرقم الإسرائيلي كما يأتي من الجيش ورئيس الأركان. ولكن يجب عدم تقديمها على النحو المحدد. ويجب أيضاً وضع التقييمات اللبنانية في سياقها، لأنها تستند إلى بيانات الصحة العامة التي لا تميز دائماً جميع فئات الضحايا. وتذكرنا الأرقام الإنسانية بالجوهر: إن الأطفال، وعمال الإسعاف الأولي، ومقدمي الرعاية، والصحفيين من بين القتلى والجرحى.

وهذا الواقع يحد من نطاق الاتصالات العسكرية الإسرائيلية. وحتى لو كانت إسرائيل قد ألحقت فعلا خسائر كبيرة بحزب الله، فإن مشروعية عملياتها ستظل مقررة بالضرب. فالهدف العسكري لا يبرر تلقائياً الإضرار المدني المفرط. ولا يؤدي سجل للمقاتلين القتلى إلى تحييد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب عندما تتأثر الممتلكات المحمية والأفراد.

هجوم بدون نتيجة سياسية واضحة

ويظهر إعلان إيال زمير أن إسرائيل تريد أن تستمر الحرب. ويتحدث رئيس الأركان عن توسيع نطاق المكاسب، ومتابعة العدو، وتعزيز الظروف الأمنية في المستقبل. وهذا المنطق يمكن أن يرضي بعض الرأي الإسرائيلي، وهو قلق على المناطق الشمالية. غير أنها لا تجيب على السؤال الرئيسي: ما هو الترتيب الذي سيمكن من تثبيت الحدود بطريقة مستدامة؟?

وفي لبنان، لا يمكن أن تأتي الإجابة إلا من الضربات. فالتدميرات في الجنوب تغذي التشريد والغضب والتشتت السياسي. فهي تضعف الدولة وتعقد دور الجيش اللبناني وتعزز خطابات المقاومة. كما أنها تزيد من صعوبة إنشاء آلية أمنية يقبلها السكان المحليون. فالحرب التي تزعم إزالة التهديد يمكن أن تخلق المزيد إذا دمرت النسيج المدني الذي من شأنه أن يسمح بالعودة إلى النظام.

بالنسبة لحزب الله، التحدي هو العكس. ويجب أن تثبت الحركة أنها لم تكسر رغم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل. يمكن أن تسعى إلى القيام بذلك من خلال نيران الطائرات بدون طيار، أو الهجمات على المواقع العسكرية، أو تعزيز التواصل حول مقاتليها القتلى. وتحافظ هذه الدينامية على دورة التسلق. وكلما ادعت إسرائيل ضربات كبيرة، كلما كان بوسع حزب الله أن يتحدى هذه الصورة عن طريق العمل.

ومن ثم فإن عدد الوفيات البالغ 500 7 وفاة سيظل عنصرا أساسيا في اليوم، ولكنه لا ينهي أي مناقشة. ويبدو أنه مبالغ فيه من حيث الميزانية العمومية المتاحة. لا يزال غير مثبت. إنه جزء من سلسلة تثير فيها وفيات المدنيين وعمال الإنقاذ والصحفيين والأطفال والهجمات على الممتلكات المحمية بالفعل مسألة جرائم الحرب المحتملة. وستعرف الأرض ما إذا كان هذا الإعلان يعلن تحولا عسكريا حقيقيا أو مجرد مرحلة جديدة في حرب اتصالات شنت بينما لا تزال جنوب لبنان تعد قراها الميتة والمشردة والمدمرة.