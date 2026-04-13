حصار الولايات المتحدة يبدأ

وفي الساعة 00/14 من يوم الاثنين 13 نيسان/أبريل، غيرت أزمة أورموز طبيعتها. وبدأت القيادة المركزية للولايات المتحدة في فرض حصار بحري على السفن التي تدخل إلى الموانئ الإيرانية أو تغادرها. رسمياً، (واشنطن) لا تغلق المضيق أمام كل حركة المرور العالمية وفي الواقع، فإن هذا الإعلان يكفي بالفعل لإبطاء تحركات الصهاريج، ولرفع الحجارة إلى ما يزيد على 100 دولار، ولوضع الصين، أول مشتري للنفط الإيراني، في قلب الخزينة.

ما يبدأ حقا في أورموز

والنقطة الأولى التي يتعين توضيحها هي الطبيعة الدقيقة للعملية. وتحدث دونالد ترامب عن حصار لأي سفينة تسعى إلى الدخول أو الخروج من مضيق أورموز. بعد ذلك قام البنتاجون بتشديد المحيط According to Central Command, the measure applies to ships entering or leaving Iranian ports and coastal areas in the Gulf and Gulf of Oman. ومن الناحية النظرية، لا تُمنع السفن العابرة إلى وجهات غير إيرانية من المرور. هذا الفارق ضروري وهذا يعني أن واشنطن لا تعلن في هذه المرحلة إغلاقا عاما للمضيق أمام التجارة العالمية. لكنها تطمأن نصف مالكي السفينة وفي ممر بحري ملغوم وعسكري مهدد بالفعل، فإن التمييز بين الاتجار الإيراني وغير الإيراني يقل عن الخطر المادي للاعتراض أو اللبس أو التصعيد.

من الناحية الإستراتيجية، البيت الأبيض يحاول العودة إلى طهران السلاح الذي صنفه بنفسه منذ بداية الحرب لقد جعلت إيران (أورموز) أقل ضغط على الملاحة وتدفقات الطاقة. ويريد واشنطن الآن كسر هذا الإيجار الجيوسياسي بقطع الوصول البحري إلى الموانئ الإيرانية. والفكرة بسيطة على الورق: حرمان إيران من النفط الذي يمكن تصديره، ومن إيراداته وقدرته على إلحاق الضرر بالتجارة العالمية. غير أن الخبراء الذين قابلهم رويتر يلخصون المشكلة بحذر: فالحصار البحري عملية عسكرية ثقيلة ومفتوحة وطويلة الأمد لا تزال قواعد التنفيذ الملموسة غير واضحة. وفي هذا الوقت، لم ينشر أي هيكل مفصل على عدد المباني التي تم تعبئتها، أو الاستخدام المحتمل للطائرات، أو العتبة المحددة التي ستؤدي إلى ضبط القوة أو تحويلها أو استخدامها.

وهذا هو المكان الذي يزداد فيه خطر الاحتراق. الحصار ليس مجرد رسالة إنها ميكانيكية للإجهاد تصبح ذات مصداقية عندما تعترض أو تتحول أو تفتش أو تصادر وقد حذرت طهران بالفعل من أن نهج المباني العسكرية في المنطقة سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار ويهدد بالانتقام من موانئ الخليج. The former US military officials quoted by Reuters feared the shooting of ships, as well as the attacks on the energy infrastructure of the Gulf monarchies hosting American forces. السوق يسمع هذا التهديد بوضوح هو لا ينظر فقط إلى ما أعلن. He looks at what might follow: an intercept that degenerates, a hit terminal, a targeted Saudi pipeline, or a new blow to the regional refining facilities. هذه القراءة الأخيرة هي استنتاج يستند إلى السيناريوهات التي ذكرها صراحة الخبراء و تهديدات إيران بالانتقام

رهان عسكري عالي الخطورة

ولكي نفهم لماذا موجة الصدمة فورية، يجب أن نعود إلى وزن أورموز في نظام الطاقة العالمي. وفقا لإدارة معلومات الطاقة، حوالي 20 في المائة من إمدادات النفط في العالم مروا عبر المضيق قبل الحرب. وتقدر وكالة الولايات المتحدة أن الإغلاق الفعلي للمعبر قد قلل بالفعل إلى حد كبير من توافر النفط الخام في السوق، إلى حد زيادة توقعات أسعاره وتوقع حدوث اضطرابات حتى أواخر عام 2026، حتى وإن كانت حركة المرور تتعافى تدريجيا. وفي سيناريوه نشر في 7 نيسان/أبريل، يتوقع المعهد أن يبلغ متوسطه 115 دولارا في الربع الثاني قبل الاسترخاء التدريجي. ومن الواضح أن السوق لا تهتم فقط بوقف التدفقات. وهو يخشى البطء في البدء، والازدحام السوقي، وأقساط الخطر التي ستدوم حتى بعد إعادة فتح جزئي.

ردة فعل الأسعار تُخبرُ هذا الغموضِ. وفي يوم الاثنين، تسلق البرنت بحوالي 7 في المائة وعبر عتبة الـ 100 دولار، في حين كان معدل نجاح المرأة أعلى من 104 دولارات. لكن هذا جزء من التاريخ في السوق الفيزيائية الصدمة أكثر عنفاً وأفاد رويتر بأن بعض البراميل المتاحة فورا في أوروبا قد تداولت ما يقرب من 150 دولارا، وهو ما يدل على حدوث اندفاع من أجهزة التكرير إلى أي خام يمكن الوصول إليه خارج الخليج. وهذا الاختلاف بين المستقبل والأسواق المادية مؤشر قيم. وهذا يعني أن المستثمرين الماليين لا يزالون يراهنون، جزئيا على الأقل، على الخروج من الأزمة. ويدفع الصناعيون بالفعل ثمن الندرة الفعلية للشحنات الصالحة للاستخدام الآن، ليس في غضون ثلاثة أشهر. عندما يلتقط الفيزياء في هذه المرحلة من المستقبل، فإن الخوف لم يعد يتعلق بالأسعار فقط. وهو يتعلق بالوصول حتى إلى المنتج.

وقد عكست الأسواق المالية هذه العودة إلى الخطر، ولكنها لم تتحول إلى ذعر تام. In Europe, STOXX 600 fell by around 0.7%, while futures contracts for SP 500 and Nasdaq fell by about 0.6%. وزادت قيمة الدولار بقوة، وارتفعت عائدات السندات ارتفاعا طفيفا، وزاد ضعف سيناريو انخفاض المعدلات بسبب المخاوف التضخمية. وبعبارة أخرى، فإن التسلسل الحالي لا يعادل التحطم. It is a brutal return to a market regime dominated by energy, defence, safe currency and the risk of stagflation. وقد حدد المشغلون بالفعل القطاعات الأكثر تعرضا: شركات الطيران والنقل والكيمياء والاستهلاك التقديري والصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز وزيت الوقود. وعلى العكس من ذلك، يستفيد كبار النفط وبعض المنتجين البديلين ميكانيكيا من ضغط الأسعار. وهذا التسلسل الهرمي القطاعي هو قراءة سوقية تتفق مع الحركات الملاحظة بشأن المخزونات والنفط والعملات والمعدلات.

فالنقل البحري يستجيب في كثير من الأحيان قبل استقرار خريطة الخطر الرسمية. ولاحظ رويتر أن عدة ناقلات تتجنب بالفعل المضيق أو تدور قبل دخول الخليج، على الرغم من أن واشنطن تكفل عدم عرقلة المرور العابر إلى الموانئ غير الإيرانية. وأوضحت شركة Hapag-Lloyd أنه لا يزال من المستحيل قياس أثر التدبير بدقة، مشددة على أن وجود الألغام يجعل من الصعب استغلال الطريق وتعقيد تأمين السفن. وكثيراً ما يُقلل من شأن ذلك. القارورة الأولى ليست عسكرية دائماً يمكنه التأكد وإذا انفجرت أقساط الحرب، إذا رفض الطاقم، إذا طلب مالكو السفن ضمانات لا يمكن التنبؤ بها، تباطأت التجارة حتى قبل أي اعتراض فعال. ولذلك فإن الحصار الأمريكي يشكل أيضا ترهيبا اقتصاديا.

هذا الضغط يأتي في وقت تذوب فيه مظلات الأمان وتفيد رويتر أن نحو 187 ناقلة محمولة تحمل 172 مليون برميل من المنتجات الخام والمنقّحة لا تزال في الخليج الأسبوع الماضي. كما أن لدى شركة Kpler أكثر من 180 مليون برميل عائمة من النفط الإيراني. هذا الخزنة من الماء تعرض راحة مضللة وهو يسمح لبعض المشترين بأن يدوموا بضعة أيام أو أسابيع. لكنها لا تحل محل تدفق طبيعي وبمجرد تحميل الشحنة بالفعل، سيتعين على السوق أن يعيش مع إمدادات أكثر تكلفة وأطول وأكثر تعقيدا لتأمينها. وهذا هو بالضبط ما تخشىه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، التي خفضت توقعات الطلب العالمي في الربع الثاني بمقدار 000 500 برميل في اليوم، مع الحفاظ على سيناريوها السنوي. ومن ثم تعترف الكارتلات بأن الصدمة عنيفة بما فيه الكفاية لتتسبب في أنشطة قصيرة الأجل، دون استبعاد الحاق بعد ذلك.

الأسواق تدخل المنطقة الحمراء

والخط السفلي هو السرعة التي تتحول بها إشارة عسكرية إلى صدمة مالية عالمية. وفي غضون ساعات قليلة، يتزايد النفط، وتزداد توقعات التضخم، وتتناقص القيم الحساسة من حيث الوقود، وتعود سوق السندات إلى الفكرة القائلة بأن المصارف المركزية ستكون أقل مجالا لتهدئة سياساتها. وهكذا تعود الحرب إلى قلب تسعير الأصول. والأسواق لم تعد تتساءل عما إذا كان الصراع سينتشر. وهي تحاول قياس المدة التي يمكن أن يمتص بها الاقتصاد العالمي النفط الطويل الأجل، والسلاسل البحرية المتدهورة، والتأمين ضد الحرب، مرة أخرى، مركز التجارة الدولية. وتستند هذه القراءة إلى ردود الفعل التي لوحظت يوم الاثنين على أساس إجمالي الأسهم والعملات والمعدلات، فضلاً عن التنبؤات الرسمية لاتفاقات الاستثمار البيئية ومنظمة التعاون الاقتصادي.

ولا تزال النقطة الأكثر حساسية هي الحدود بين صدمة الأسعار وصدمة العرض. وما دامت الشحنات العائمة يمكن تسليمها، وما زالت بعض السفن تعبر المنطقة، فإن السوق يمكن أن تعمل في مأزق. ولكن إذا اندلع الحصار من تهديد موثوق به للتنفيذ المنهجي، أو إذا ردت إيران عن طريق توسيع نطاق منطقة الخطر، فلن تكون المشكلة بعد ذلك مشكلة برميل أكثر تكلفة. سيصبح برميل لم يعثر عليه في الأجل القصير لبعض المصافي وهذا يفسّر التوتر في السوق المادية، وهو أكثر وضوحا بكثير من مؤشرات سوق الأسهم. الورقة المالية لا تزال تنتظر يجب أن تشتري المصافي، وتحمّل وتتحول

الصين على الخط الأمامي

البلد الأكثر تعرضاً لهذا التشديد هو الصين ورد بيجين يوم الاثنين برفضه فرض حصار على مصالح العالم والدعوة إلى الهدوء. وهذا الموقف ليس دبلوماسيا فحسب. إنها مادة عميقة According to Reuters, China purchased over 80% of the oil shipped by Iran in 2025. وفي المتوسط، مثل هذا المبلغ 1.38 مليون برميل يوميا، أو نحو 13.4 في المائة من وارداتها من الخامات البحرية. وبعبارة أخرى، فإن الصين ليست مراقبا بعيدا عن الأزمة. وهو أول منفذ للنفط الإيراني، وبالتالي، أول اقتصاد صناعي يتأثر مباشرة بالحصار الأمريكي. وهذا هو السبب أيضاً في أن بيجين تعارض تدبيراً يعتبره خطراً على المصالح الدولية: فخلف هذه الصيغة يوجد أمنها الخاص بالطاقة.

ويؤثر هذا التبعية أولاً على قطاع محدد من الصناعة الصينية: مصافي مستقلة، مشهورةالشاييتركز إلى حد كبير في مقاطعة شاندونغ. وهم الذين يشترون الجزء الأكبر من الخام الإيراني، الذين يجتذبهم الخصم الذي كان يبلغ في كثير من الأحيان، قبل الحرب، ما بين 8 و 10 دولارات للبرميل الواحد مقارنة بالخصائص غير الملباة مثل عُمان. وبالنسبة لهذه الجهات الفاعلة، فإن النفط الإيراني ليس مصدر إمدادات فحسب. إنه نموذج اقتصادي وهو يدعم هوامش ضيقة بالفعل في سوق محلية ضعيفة. لكن هذه الخصمات تآكلت بالحرب بينما عاد (برينت) أكثر من 100 دولار وأفادت شركة رويتر في وقت مبكر من 31 آذار/مارس بأن العديد من هذه المصافي تخطط لخفض معدلات استخدامها إلى نحو 50 في المائة في نيسان/أبريل. وإذا أصبح الحصار أشد صرامة، فإن الضغط سيزداد على هذه النباتات، مع احتمال أن يؤثر ذلك على العمالة المحلية، ومخزونات الوقود، والسلاسل الكيميائية الإقليمية.

The impact on China is not limited to refining. ويمتد ليشمل الاقتصاد الكلي. وقد أظهرت دراسة استقصائية عن رويترز نشرت يوم الاثنين أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل المرتبطة بالحرب يرجح على آفاق التصدير الصينية. وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستقصاء حدوث تباطؤ حاد في نمو الصادرات في آذار/مارس، حيث بلغ 8.6 في المائة سنويا بعد 21.8 في المائة في الشهرين الأولين من السنة. إنه ليس فقط ثمن النفط الذي ينطوي عليه وهذا هو الأثر الثاني: زيادة تكلفة الشحن، والقدرة الشرائية من العملاء الأجانب، وزيادة عدم اليقين في الصناعة العالمية. وحتى في الصين التي تقودها صادرات شبه الموصلات والخواديم والمعدات المتصلة بالاستخبارات الاصطناعية، تنتهي صدمات الطاقة بالعض. ومن المؤكد أن بيجين يتمتع بمزايا: المخزونات، وصناعة تنافسية جدا، وإمكانية التحكيم بين الموردين الروس أو السعوديين أو العراقيين أو الكنديين. لكن هذه البدائل لها سعر ولا تقدم نفس الخصمات التي تعرضها (الكرود الإيراني)

المفارقة الصينية هناك ومن المحتمل أن يكون البلد أكثر استعدادا من كثيرين آخرين لاستيعاب صدمة المواد الخام. The EIA recalls that China imported an average of 11.1 million barrels per day of crude oil in 2024 and diversified its supplies, including through Russia, Saudi Arabia, Iraq, Oman and Canada. ولكن هذا التنويع لا يعني الحصانة. وهذا يعني القدرة على الاستبدال الجزئي. الاستبدال غير مستنسخ. وعندما يختفي برميل إيراني رخيص، يمكن تعويضه ببرميل يأتي إلى مكان آخر، وغالباً ما يكون أكثر تكلفة، وأحياناً أطول لتسليمه، وليس بالضرورة متاحاً في الوقت نفسه. بالنسبة لمجموعة حكومية كبيرة، يمكن استيعابها. من أجل مجموعة من المصافي المستقلة ذات هوامش هشة هذه قصة أخرى وبالتالي فإن الحصار الأمريكي يؤثر على الصين بأقل من الكمية الإجمالية للطاقة المتاحة من الجودة الاقتصادية للبرميل الذي تفقده. وهذا الاستنتاج الأخير هو استنتاج يدعمه هيكل الواردات الصينية ودور المصافي المستقلة في شراء الخام الإيراني.

ما ستنظر إليه الأسواق الآن

وفي الأجل القصير، سترصد الأسواق ثلاثة أشياء. أولا، هل سيكون التنفيذ الفعلي للحصار: هل سيكون هناك ضوابط نائية بسيطة أو اعتراضات حقيقية؟ ثم رد الفعل الإيراني: التهديدات اللفظية، ومحدودية إطلاق النار، والمضايقة البحرية، أو الهجمات على الهياكل الأساسية الإقليمية؟ وأخيرا، قدرة المنتجين الآخرين على التعويض. في هذه النقطة الأخيرة، الأخبار ليست مطمئنة بصراحة. ويفيد رويتر بأن إنتاج OPEC+ انخفض بمقدار 7.7 ملايين برميل يوميا في آذار/مارس، وأن الزيادات في الحصص التي تقررت في أيار/مايو من المرجح أن تظل نظرية إلى حد كبير طالما استمر حصار أوروموز. ولذلك، ليس للسوق حل بسيط في الوقت الحاضر. لديه مخزون، مدخرات، بعض الطرق البديلة، وأقساط كبيرة من الخوف.

هذا هو السبب في أن الحلقة التي تفتح في أورموز تتجاوز المبارزة بين واشنطن وطهران. وبالنسبة للولايات المتحدة، يفترض أن يتغلب الحصار على مضيق تحولت إليه إيران إلى سلاح سياسي. وبالنسبة لإيران، يتمثل التحدي في إظهار أن الاختناقات الاقتصادية لن تظل دون تكاليف إقليمية. وبالنسبة للصين، يتمثل الهدف في الحيلولة دون تحول أزمة الطاقة إلى صدمة صناعية وتجارية. وبالنسبة للأسواق، فإن الرسالة واضحة: فالسياسيات الجغرافية قد استولت على أسعار النفط، وتوقعات التضخم، وآلية التجارة العالمية ذاتها. في (أورموز) هذا الإثنين لم تعد المشكلة هي من يسيطر على المضيق هو أن نعرف كم سيكلف العالم محاولة استرجاعه. وهذا التوليف هو قراءة صحفية تستند إلى الإعلانات الأمريكية، وردود الفعل الإيرانية والصينية، وبيانات السوق، والإسقاطات الرسمية للطاقة.