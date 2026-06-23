حماس: عدم وجود محادثات

إن دور حماس في المناقشات الإقليمية هو الآن مؤشر سياسي وصمت دبلوماسي. وبما أن المبادلات بين واشنطن وطهران والعديد من الوسطاء ركّزت على إزالة التصعيد، والطاقة النووية الإيرانية، والجبهة اللبنانية، والضمانات الأمنية، فإن القضية الفلسطينية تبدو أقل هيكلا مما كانت عليه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 صدمة. ولا تزال غزة في صميم المأساة الإنسانية. لا يزال الرهائن والأسرى والنازحين والدمار والمستقبل الإداري للجيب موضوعات ساخنة. ولكن يبدو أن حماس لا تشكل الموضوع الرئيسي للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وهذا الغياب يغذي فرضية حساسة: كان هجوم 7 أكتوبر سيكون مبادرة فلسطينية إلى حد كبير، قررتها حماس في دائرة صغيرة، ثم فرضت في الواقع على حلفائها الإقليميين.

هذه القراءة يجب أن تكون حذرة. لقد دعمت إيران حماس لسنوات. كان لحزب الله علاقة سياسية وأمنية وأيديولوجية معه. وتتشاطر الجماعات المناصرة لجمهورية إيران الإسلامية نفس مظهر المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة. ولكن الدعم الهيكلي لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار تنفيذي مشترك. ويمكن لأي حركة أن تتلقى الأسلحة والأموال والتكوينات والحماية السياسية دون التشاور مع جميع حلفائها بشأن التوقيت الدقيق للهجوم. وهذه الثغرة بين التحالف والقيادة التي تستحق الدراسة.

والمغزى هو أن يكون حسن نصر الله، في خطابه الرئيسي الأول بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، هو الذي عرض العملية كقرار فلسطيني. وبحسب تصريحاته التي أوردتها عدة وسائل إعلام، ادعى القيادي في حزب الله أن الهجوم لم يتم الإعداد له مع حركته وأن سريته ساهمت في نجاحه. وأشارت تقارير صحفية أخرى بعد ذلك إلى أنه كان سيُحذر قبل فترة وجيزة جداً من تفشي المرض، أي قبل حوالي نصف ساعة من تاريخ وسائط الإعلام، مما أدى إلى إثارة فكرة مفاجأة في قمة حزب الله. هذه ليست أدلة مستقلة. إنه بيان الممثل لذا أيضاً عنصر اتصال. لكنه يزن في التحليل.

حماس، غائبة عن القلب الدبلوماسي

والتناقض الحالي هو الانفصال بين مصدر الأزمة ومضمون المناقشات. في السابع من أكتوبر فتح التسلسل وأثارت الحرب في غزة، وتوسع الجبهات، وتشريد السكان المدنيين، والضغط العسكري الدائم على لبنان. غير أنه عندما تسعى قنوات التفاوض إلى تجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا، فإنها تركز أولا على إيران وإسرائيل وحزب الله وآليات إزالة التصعيد. ولا تزال حماس تعالج في أشكال أخرى، تتعلق أساسا بغزة ورهائن وهدنة ووساطة قطرية أو مصرية.

هذه القطعة تظهر حقيقة باردة وقد أثارت حماس أزمة إقليمية أو عجلت بها، ولكن ليس لديها الجاذبية الرئيسية للخروج من الأزمة بين الدول. يمكنه التفاوض مع الرهائن ويمكن أن يؤثر على مستقبل أمن غزة. ويمكن أن يحول دون تحقيق الاستقرار الكامل في الإقليم. غير أنها لا تستطيع أن تعرض على الولايات المتحدة ما يمكن أن تقدمه إيران: إطار لبرنامجها النووي، وضمانات لمواصلاتها المسلحة، أو الاعتدال على جبهات معينة، أو إشارة على الملاحة الإقليمية. والدبلوماسية تتبع الجاذبية المتاحة، وليس النظام الأخلاقي للمسؤولية.

وهذا التهميش لا يعني أن فلسطين قد اختفت. وهي لا تزال محورية في الرأي العام العربي وفي جزء من المناقشة الدولية. كما أنها لا تزال عنصرا من عناصر الشرعية بالنسبة لإيران وحلفائها. ولا تزال طهران تستخدم القضية الفلسطينية كحجة سياسية وإيديولوجية. ولكن في مفاوضات مع واشنطن، نادرا ما تصبح القضية الفلسطينية الهدف الرئيسي. وهو بمثابة إطار متفرق. إنه لا يبني الصفقة.

بيان (ناصر الله) يُفيد استقلالية (هاماس)

خطاب (حسن نصر الله) في 3 نوفمبر عام 2023 أصبح قطعة مهمة من الملف. قائد حزب الله كان يبحث عن توازن صعب. كان عليه أن يظهر تضامنه مع غزة، وأن يلبي توقعات قاعدته، وألا يبدو أنه يتخلى عن حماس ويتجنب حربًا شاملة فورية مع إسرائيل. وفي هذا السياق، شدد على نقطة واحدة هي: ووفقا له، فإن عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت قرارا فلسطينيا. لم يقدمه كخطة إقليمية منسقة من بيروت أو طهران.

وكان هذا البيان مفيدا سياسيا. وهي تحمي حزب الله من تهمة اتخاذ قرار مباشر. كما أنها تحمي إيران من المسؤولية التشغيلية المفرطة الوضوح. ولكن لا يمكن تخفيضها إلى مناورة بسيطة. كما أنها تتطابق مع عدة علامات جديرة بالملاحظة. لم يشن حزب الله هجوماً عاماً في نفس اليوم. فتح جبهة في 8 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن في شكل محدود. وكانت إضراباته تهدف إلى دعم غزة، وإصلاح جزء من القوات الإسرائيلية، والمحافظة على الضغط المحسوب. لم يكن الدخول الفوري إلى حرب كاملة.

إن المعلومات التي تفيد بأن نصر الله قد تم تحذيره قبل وقت قصير من بدء الهجوم تعزز هذه القراءة. النسخة الأكثر تكراراً تبعث على إنذار قبل ثلاثين دقيقة من الزناد. صيغتك، وصية زعيم في الليل بالكاد قبل ساعة من الحقائق ودون أن يكون قادرا على التأثير على القرار، تترجم نفس الخلفية السياسية: كان من الممكن إبلاغ حزب الله بعد فوات الأوان لمناقشة العملية أو تعديلها أو منعها. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة تختلف وفقا للسرود، فإن الفكرة الرئيسية لا تزال هي نفسها. كانت (هاماس) ستحتفظ بضبط التقويم.

هذه نقطة حاسمة ولا يعمل التحالف العسكري دائما كسلسلة من القيادة. وتتقاسم حماس، وهيزبولا، وإيران، والجماعات العراقية، والهوتس، التقاربات. يمكنهم تنسيق المواقف يمكنهم أن يحافظوا على أنفسهم على المدى الطويل لكن الجميع يحافظ على قيودهم المحلية وتستجيب حماس للحالة في غزة، ومنافسيها الفلسطينيين، وعلاقتها بإسرائيل، وأسرىها، وبقاءها السياسي. ويستجيب حزب الله للبنان وبيئته الشيعة والتوازن الداخلي والحدود الجنوبية وخطر التدمير. وتستجيب إيران لأمنها الوطني ولبقاء نظامها.

سري كشرط مؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر

تنطوي طريقة عمل 7 أكتوبر على مستوى عالٍ من السرية. ويتطلب الهجوم المفاجئ تخفيض عدد الجهات الفاعلة المستنيرة. وكلما زاد عدد الموظفين الخارجيين المشاركين في عملية ما، كلما كان ذلك أكثر احتمالا. ولذلك فإن حماس تهتم بتقسيم المعلومات. ويمكنه أن يبلغ بعض الحلفاء بوجود نية هجومية، دون الكشف عن الخطة الفعلية للعملية أو تاريخها أو أهدافها أو نطاقها.

وهذا التمييز أساسي. معرفة التوجه العام لا يتعلق بالتصديق على هجوم. ومعرفة أن الحركة تقوم بإعداد إجراء لا تعني معرفة وقتها ووسائلها وعواقبها المحتملة. وتبين المعلومات المتاحة منذ عام 2023 أيضا أن الهجوم فاجأ العديد من الخدمات، بما فيها الإسرائيليون. في هذا السياق، ليس من غير المتناقض أن الحلفاء الإقليميين فوجئوا أيضًا بالحجم أو التوقيت.

ويمكن أن يكون لحماس عدة أهداف محددة. وأعرب عن رغبته في كسر الوضع القائم في غزة، وإعادة السجناء الفلسطينيين إلى مركز التبادل، وضرب صورة التفوق الأمني الإسرائيلي، وعرقلة بعض ديناميات التطبيع الإقليمي ووضع فلسطين في صميم جدول الأعمال الدولي. وهذه الأهداف لا تتطابق دائما مع أهداف طهران. ويمكن لإيران أن تستفيد من زيادة التوتر مع إسرائيل، ولكن ليس لها بالضرورة مصلحة في تسلسل يؤدي إلى التعرض المباشر لأراضيها وموظفيها التنفيذيين والهياكل الأساسية.

ولذلك فإن استقلال حماس لا يقلل من المسؤولية الإيرانية عن بناء قدراتها. فهو يحدد طبيعة هذه المسؤولية فقط. وساعدت طهران على تهيئة بيئة عسكرية مواتية لحماس. وهذا لا يكفي لإثبات أن إيران قد اختارت تاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وصدقت على جميع التفاصيل أو أمرت بالعملية. ومن المهم التنويه أن نفهم لماذا لا تضع إيران حماس في صميم مفاوضاتها اليوم.

انجرف حزب الله إلى دينامية رجعية

كان حزب الله عالقًا بين أمرين حتميين. الأول كان إيديولوجيا واستراتيجية: لم يستطع البقاء خاملًا تمامًا بينما تم قصف غزة واشتبكت حماس، حليفته، مع إسرائيل. وكانت الثانية لبنانية: وكان عليها أن تتجنب التسبب في حرب شاملة كانت ستعرّض البلد إلى دمار هائل. وسعى رده الأولي إلى التوفيق بين هذه القيود. افتُتحت الجبهة الجنوبية للبنان، لكنها تخرجت.

ويعطي هذا الوضع وزناً لفكرة حزب الله الذي تم تدريبه على التسلسل بدلاً من المشاركة في تأليف الصدمة الأولية. اختارت الحركة أن تتصرف. لم يكن راضياً عن الملاحظة وأثر إطلاق النار عليه تأثيرا مباشرا على المدنيين على جانبي الحدود والقرى اللبنانية والمجتمعات الإسرائيلية والاقتصاد الجنوبي. ولكن يبدو أن عمله الأوّلي كان حليفاً يواجه واقعاً، وليس تصرف فاعلاً يشن في وقت واحد هجوماً إقليمياً طويل الإعداد.

واتسمت الأيام الأولى أيضا بمعلومات عن النوايا الإسرائيلية المحتملة لضرب حزب الله بصورة وقائية. وأفادت وسائط الإعلام بأن المسؤولين الإسرائيليين خططوا لشن هجوم كبير على لبنان في الأيام التي تلي 7 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تسعى واشنطن إلى كبح هذا الخيار. وبالنسبة لحزب الله، عزز هذا النوع من السيناريو حجة الموقف الدفاعي والرادع. وقال إنه فتح الجبهة لدعم غزة، ولكن أيضا لمنع إسرائيل من أن تختار وحدها لحظة الحرب في لبنان.

ولا ينبغي لهذا التبرير أن يخفي التكلفة اللبنانية. ولا تزال الحرب المحدودة حربا. إنه يفرغ القرى ويدمر المنازل ويحجب المحاصيل ويشل الاقتصاد المحلي ويترك الخوف. إن لبنان، الذي أضعفه الانهيار المالي والمؤسسي، قد وجد نفسه معتمدا على القرارات التي تتخذها الجهات الفاعلة التي لا تستجيب بشكل كامل للدولة. ولذلك، ففي 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان بمثابة مؤشر وحشي للضعف اللبناني.

سيناريوهات الطرد واللجوء اللبناني

وركز عنصر آخر على التصور اللبناني: الخوف من التشريد القسري للفلسطينيين. وعقب بداية الحرب في غزة، تم تعميم عدة سيناريوهات توحي بنقل مدنيين خارج المنطقة. وكان البعض منهم معنياً أساساً بالسيناء المصري. وأثار آخرون في لبنان الخوف الأوسع نطاقا من إعادة فرض الديموغرافية على البلدان المجاورة. وحتى بدون خطة تنفيذية مؤكدة للبنان، أثارت هذه المناقشات ذاكرة سياسية عميقة.

وللبنان تاريخ خاص مع القضية الفلسطينية. وقد ترك لاجئو عام ١٩٤٨، والموجات التالية، وتركيب منظمة التحرير الفلسطينية، والمواجهات الداخلية، والحرب الأهلية، علامة دائمة. وأي فرضية للزرع الدائم، حتى غير المباشر، تصبح متفجرة على الفور. فهو يؤثر على التوازن الطائفي والسيادة وحق العودة والرفض الرسمي لتحويل البلاد إلى حل بديل.

في هذا السياق، يمكن لحزب الله تقديم مشاركته كقفل إقليمي. وقال إنه يمكن أن يجادل بأن المعركة في غزة تتعلق أيضا بلبنان، ليس فقط من خلال التضامن الإيديولوجي، ولكن خوفا من عواقب انتصار إسرائيلي كامل. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يربط حسن نصر الله مصير غزة بمصير لبنان، موضحا أن الهزيمة الفلسطينية ستكون لها آثار إقليمية مباشرة.

ومرة أخرى، يجب أن نفصل الحقائق والتصورات. ولا يوجد دليل عام قوي على وجود خطة إسرائيلية لطرد سكان غزة على نطاق واسع إلى لبنان. ومن جهة أخرى، فإن وجود سيناريوهات للتشريد، والمناقشات العامة، والبيانات المتطرفة، يكفي لإثارة جزع. وفي مجال يثقل كاهله سوابق تاريخية، يمكن لفرضية نوقشت أن تغير الحسابات العسكرية قبل أن تصبح حتى سياسة رسمية.

واجهت إيران عواقب مبادرة ربما لم تكن قد اختارتها

مكان (إيران) في هذا التسلسل لا يزال غامضاً. وقد بنت طهران شبكة إقليمية لسنوات لممارسة الضغط غير المباشر على إسرائيل والولايات المتحدة. وتشكل حماس جزءاً من هذه البيئة، حتى وإن احتفظت بخصوصيتها الفلسطينية والسنة. حزب الله هو أقوى دعامة. الجماعات العراقية والحوثيين يكملون هذا النظام. وهذه الشبكة تعطي إيران عمقا استراتيجيا. وهو يسمح له بالرد دون أن يرتكب دائماً إقليمه مباشرة.

ولكن في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ربما تجاوز هذا النظام ما أرادته طهران في ذلك الوقت. عملية لحماس ضغطت على المحور بأكمله وكان على إيران أن تدعم قصة المقاومة، وأن تحافظ على مصداقيتها وتتجنب صورة التخلي عنها. غير أنه يتعين عليها أيضا أن تمنع الحرب المباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. ويفسر هذا التوتر سلوك العديد من الجهات الفاعلة المناصرة لجمهورية إيران الإسلامية: مضاعفة الجبهات، ولكنه يسعى إلى الحصول على جرعات معينة؛ وخط خطابي صلب، ولكنه يحذر من عتبة الحرب الكلية.

وتؤكد المناقشات الجارية بين إيران والولايات المتحدة هذه الأولوية. وتتفاوض طهران من أجل إيران. وهي تسعى إلى حماية أراضيها ومواردها واقتصادها وبرنامجها النووي. إنه يريد أن يحتفظ بنفقاته، ولكن بدون أن يربط بالضرورة مستقبله الدبلوماسي بالمصير المباشر لحماس. ولو أن 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت عملية إيرانية مفترضة بالكامل، فيمكن توقع أن تكون غزة محور التركيز الرئيسي للمعاملة. لكن هذا ليس ما نراه.

هذا الغياب لا يبرئ إيران. بل إنه يشير إلى تقسيم أكثر تعقيدا للمسؤوليات. كان يمكن لحماس أن يقرر الصدمة. وكانت إيران ستجعل هذه الصدمة ممكنة بفضل دعمها الطويل الأجل. لكان حزب الله قد انجر إلى حرب دعم. وكانت إسرائيل ستختار استجابة هائلة. ثم كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى احتواء التمديد الإقليمي. ويحتفظ كل ممثل بنصيبه الخاص.

التفاوض الذي يعالج الآثار أكثر من القضية

وكثيرا ما تعالج الدبلوماسية ما يمكن تثبيته، وليس ما ينبغي حله على سبيل الأولوية. في هذه الحالة، يهاجمون الجبهات التي توجد فيها أذرع خرسانية. ويوفر لبنان أرضا قابلة للقياس لوقف التصعيد: وقف إطلاق النار، وانسحاب المقاتلين، ودور الجيش اللبناني، والضمانات الأمريكية، وعودة المشردين. فالمسألة النووية الإيرانية توفر بارامترات تقنية. فالجزاءات توفر أدوات اقتصادية. وتوفر الملاحة والإضرابات الإقليمية عتبات الأمان.

إن فلسطين، من جانبها، تحتاج إلى حل سياسي شامل. وهو يتطلب التعامل مع غزة والضفة الغربية والقدس والمستوطنات وأمن إسرائيل واللاجئين والسلطة الفلسطينية والسجناء والتمثيل السياسي للفلسطينيين. ولا يمكن تسوية أي من هذه المسائل في مفاوضات ثنائية بين الأمريكيين والأيران. وعلاوة على ذلك، لا تمثل حماس الشعب الفلسطيني بأسره. إنه يسيطر على جزء من الملف لكنه لا يستطيع التصرف بمفرده كحل.

لهذا السبب يكشف غيابه الحالي والحركة التي فتحت الأزمة ليست الحركة التي تمتلك المفاتيح الدبلوماسية الرئيسية. لقد فرض جدول الأعمال بالهجوم إنه لا يتحكم في طريق الخروج ويمكن أن تصبح غزة موضوعا يديره الوسطاء العرب الآخرون، والمؤسسات الفلسطينية المتنافسة، والضمانات الدولية، والمطالب الإسرائيلية، والمعوقات الأمريكية. ولذلك، فإن حماس تخاطر بتحول مركزها العسكري إلى هامش سياسي.

وهذه المفارقة قاسية على الفلسطينيين. وقد استعادت قضيتها الرؤية العالمية، ولكن قدرتها على صنع القرار لا تزال مجزأة. ويعاني الشعب الفلسطيني من عواقب حرب كثيرا ما يتم التفاوض على معالمها بدونها. وهذا الوضع يغذي الغضب ويضعف القنوات السياسية التقليدية ويعزز الحسابات التي لا يمكن إلا للقوة أن تفرض اهتماما دوليا.

فرضية مفيدة ولكنها غير نهائية

إن فرضية مبادرة حماس مستقلة توفر قراءة متسقة للتسلسل. وأوضحت الغياب النسبي للمسألة الفلسطينية في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. يُخبرُ بياناتَ نصر الله على a قرار فلسطيني. وهو يقابل الافتتاح المتخرج للجبهة اللبنانية. وهو يعكس التحذير الأولي من إيران وحزب الله. كما يساعد على فهم سبب تركيز المفاوضات الحالية أساسا على النتائج الإقليمية، وليس على الأصل الفلسطيني للصدمة.

ولكن هذا الافتراض يجب ألا يصبح يقينا ملائما. تحالفات (كلاندسين) نادراً ما تترك أدلة بسيطة لدى الجهات الفاعلة فرصة أفضل لتحطيم المسارات وبإمكان حماس أن تبالغ في استقلالها للمطالبة بانتصار رمزي. بوسع حزب الله أن يبالغ في مفاجأته لتجنب تهمة اتخاذ القرار. ويمكن لإيران أن تقلل من دورها في الحد من خطر الانتقام. ويمكن لإسرائيل أن تزيد من المسؤولية الإيرانية عن تدويل الصراع. الجميع يبني قصة مفيدة.

ومن ثم، فإن الطريقة الأقوى هي التمييز بين ثلاثة مستويات. المستوى الأول: دعم إيران البنيوي لحماس تم تأسيسه. المستوى الثاني: إن التنسيق السياسي بين حماس وحزب الله قائم منذ وقت طويل. المستوى الثالث: ولا يزال القرار التنفيذي الدقيق الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر أقل وضوحا. على هذا المستوى الثالث بيان (ناصر الله) والمعلومات عن تحذيره المتأخر تصبح مهمة.

ولا تزال القضية الفلسطينية هي الغياب الواضح الكبير للمناقشات الإقليمية. وهي في كل مكان من الأسباب الجذرية والمبررات والصور العامة لغزة. ولكنه ليس في مركز الميكانيكيين الدبلوماسيين بين إيران والولايات المتحدة. هذا الغياب يقول شيئاً عن الحرب الحالية: في 7 تشرين الأول/أكتوبر كان الدافع، ولكن المخرج من الأزمة يقوم به الآن ممثلون يحاولون الحد من آثار قرار أولي أرادت حماس أن تبقيه تحت السيطرة.