حول الرئيس جوزيف أوون، مسألة تضارب المصالح التي لا مفر منها

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ولن يخرج لبنان من أزماته إلا بتغيير الوجوه التي توضع على رأس الدولة. وسيتعين عليها أيضاً أن تحول القواعد التي تُنصَح فيها السلطة، واتخاذ القرارات، وفصل المصالح الخاصة عن المصلحة العامة.

وقد أدى انتخاب الرئيس جوزيف أوون إلى الأمل في استعادة الدولة، والعودة إلى المسؤولية العامة، وكسر الممارسات التي رافقت الانهيار المالي. غير أن هذا الطموح يفرض شرطاً خاصاً: يجب ألا تكون الرعاية الرئاسية مختصة فحسب، بل أيضاً فوق أي شبهة بتضارب المصالح.

ليست مسألة قول أن مستشاري الرئيس ارتكبوا أفعالاً غير قانونية ولا يوجد أساس لهذا الاستنتاج العام. والسؤال أكثر أهمية: هل هناك بعض المهام الخاصة أو الشبكات المهنية أو علاقات العمل التي تتوافق مع الدور الاستشاري لرئيس الدولة، عندما تتعلق القرارات على وجه التحديد بالقطاعات التي يمارس فيها هؤلاء المستشارون مسؤولياتهم؟?

منذ الستينات، ميكانيكيات الصليب

إن تضارب المصالح في لبنان ليس حادثاً وقع مؤخراً ولا مجرد شذوذ يقتصر على عدد قليل من الأفراد. وهي جزء من ثقافة سياسية قديمة، أنشئت تدريجيا منذ الستينات وتعززها الحرب، واتفاقات تقاسم السلطة، والتعمير بعد الحرب.

وعلى مدى عقود، عملت الحياة العامة اللبنانية في كثير من الأحيان على أساس منطق شامل:

« أصوت لترشيحك اليوم، تصوت لمشروعي غدا. أنا أحمي وزيرك وأنت تحمي مدير أعمالي أنا أغلق عيناي على ملفك أنت تمنعني من فتح ملفي

ولا يستند هذا النظام بالضرورة إلى اتفاق خطي. وهي تعمل من خلال تبادل ضمني للخدمات والحماية والتعيينات والعقود والتراخيص والتمويل والحصانة.

ويقبل أي طرف مرشح حزب آخر كرئيس لمؤسسة عامة مقابل منصب في إدارة ما. ويأذن الوزير بسوق مواتية لمجموعة اقتصادية، بينما يحمي وزير آخر مصالح مجموعة ثانية. ويدعم زعيم سياسي تعيينا قضائيا مقابل توفير الحماية في المستقبل. A faction accepts a decision that does not immediately suit it because it knows that it can, in turn, pass its own case.

هذه الممارسة غالباً ما توصف بأنها « حل وسط سياسي » ولكن الحل التوفيقي الديمقراطي يجب تمييزه عن الحل التوفيقي.

ويسعى الحل التوفيقي الديمقراطي إلى تحقيق توازن بين عدة مفاهيم مشروعة للمصلحة العامة. وعلى العكس من ذلك، فإن تبادل المنافع الخاصة على حساب هذه المصلحة العامة.

وعندما تتقاسم عدة جماعات منظمة الموارد العامة والوظائف والعقود والحماية القضائية، لم تعد الدولة تعمل بالتوفيق. وهو نظام من الاتفاقات بين شبكات الطاقة.

وبعبارة أخرى، ممارسة المافيا.

ما يميز المافيا عن الدولة

كلمة « مافيا » لا يجب أن تستخدم كإهانة سياسية فقط وهو يحدد منطقا محددا لتنظيم السلطة.

وتستخدم المافيا هيكلا جماعيا لحماية المصالح الخاصة لأعضائها. It distributes benefits according to loyalty, organizes reciprocal protections, punishes those who break the discipline of the group and seeks to escape the control of the law.

وعلى العكس من ذلك، يجب على الدولة أن تستخدم سلطتها لحماية المصلحة العامة. ويجب أن تطبق القواعد نفسها على الجميع، وأن تمنع الاعتماد الخاص للموارد العامة، وتضمن المنافسة، وتتحكم في المسؤولين، وتعاقب على الانتهاكات، بما في ذلك عندما يرتكبها أشخاص مقربون من السلطات.

ويمكن تلخيص الفرق الأساسي على النحو التالي:

وتقوم المافيا بخصخصة السلطة لصالح أعضائها. وتمارس الدولة السلطة لصالح جميع المواطنين.

وعندما تصبح إحدى الوزارات إقليم أحد الأطراف، عندما تصبح إدارة ما مجالا محجوزا للأسرة السياسية، وعندما تحمي هيئة إشراف من ينبغي لها أن تشرف عليه، أو عندما يُختار قاض لضمان الحصانة، أو عندما يصدر مستشار عام قرارا لصالح مصالحها الخاصة، تكف الدولة جزئيا عن كونها دولة.

ويصبح أداة تحالفات معينة.

ولذلك فإن المشكلة اللبنانية لا تقتصر على الفساد الفردي. It is a form of organized capture of institutions. ويمكن لمختلف مراكز السلطة أن تعارض بعضها بعضاً علناً مع حماية بعضها البعض عندما تتعرض مصالحها الأساسية للخطر.

يجادلون بالولاية لكن يوافقون على منع الدولة من السيطرة عليهم.

قلب المشكلة: من سيتحمل الخسائر؟?

ولفهم أهمية هذه المسألة، يجب أن نعود إلى السياق المركزي للأزمة اللبنانية: توزيع الخسائر المالية المتراكمة منذ عام 2019.

وهذه الخسائر، التي تبلغ عشرات بلايين الدولارات، تتناقض مع عدة مجموعات ذات مصالح متباينة للغاية:

المودعون الذين يريدون استرداد مدخراتهم؛;

المصارف التي تسعى إلى الحد من إعادة رسملها ومسؤولية حملة الأسهم؛;

the state, already heavily indebted;

– مصرف لبنان؛;

دافعو الضرائب؛;

ومن المرجح أن يدخل المستثمرون إلى رأس مال المصارف المعاد تشكيلها.

وفي هذا السياق، فإن كل قرار علني – وكل نصيحة يقدمها الرئيس – قد يحبذ، طوعا أو لا، فئة على حساب فئة أخرى.

وقد تسعى المصارف إلى نقل جزء من الخسائر إلى الدولة أو الأصول العامة أو الجهات الوديعة. وعلى النقيض من ذلك، يطالبون أصحاب الأسهم المصرفيين بتحمل الخسائر على سبيل الأولوية، وفقا للتسلسل الهرمي العادي للمسؤوليات المالية. ويحتاج صندوق النقد الدولي، من جانبه، إلى اعتراف موثوق به بالخسائر وإعادة هيكلة المصارف وتوزيع عادل للتكاليف.

وفي هذا الإطار، تجري التعيينات وإسداء المشورة بشأن الرئاسة.

The emblematic case of Varouj Nerguizian

تعيين (فاروج نيرغيزيان) مستشاراً مالياً للرئيس يوضح هذه القضايا بعبارات ملموسة.

ولا يمكن إنكار خبرته: وهو رئيس سابق لمصرف الشارقة، وهو الآن رئيس ومدير تنفيذي لمصرف الإمارات اللبناني، وهو مؤسسة تشارك مباشرة في أي إعادة هيكلة للقطاع المصرفي اللبناني.

وهذا الموقف المزدوج هو بالتحديد الذي يثير مسألة مؤسسية رئيسية.

هل يمكن إسداء المشورة إلى الرئيس بشأن إعادة الهيكلة المصرفية، وتوزيع الخسائر، ومصير الودائع والعلاقات مع صندوق النقد الدولي أثناء إدارة مصرف يمكن أن يتأثر مباشرة بهذه القرارات؟?

ولا يؤثر هذا السؤال على نية الشخص المعني. وهو يشير إلى مبدأ أساسي: في ظل ديمقراطية صحية، لا يبدأ تضارب المصالح بالضرورة بالفساد المثبت.

ومن ثم، يبدو أنه يمكن وضع المسؤول في وضع يحتمل أن تتأثر فيه مصالحه المهنية أو المالية أو ذات الصلة بحكمه، أو يُنظر إليه على هذا النحو.

ومظهر النزاع ذاته يكفي لإضعاف الثقة.

The controversial appointment of Karim Souaid

وقد ازدادت هذه المشكلة عندما عين كريم سعود حاكما لمصرف لبنان في 27 آذار/مارس 2025.

ولم يكن هذا التعيين مجرد قرار إداري. وهي تتعلق مباشرة بالتحكيم بين المصالح المتباينة المذكورة أعلاه. ويضطلع الحاكم بدور رئيسي في تحديد استراتيجية إعادة الهيكلة المالية.

وحصل المدعو على تأييد أغلبية مؤهلة من مجلس الوزراء، ولكن ترشيحه لم يتوصل إلى توافق في الآراء. وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام علنا أنه لم يدعمه، لا سيما بسبب شواغله المتعلقة بحماية حقوق الوديع، في حين أيد جوزيف أوون هذا التعيين.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرز العديد من المراقبين صلاته ببعض الجهات الفاعلة في العالم المالي. In particular, it was reported that Varouj Nerguizian had served on the board of directors of Growthgate, the investment company associated with Suaid. هذا القرب استشهد به النقاد كعنصر يغذي الشكوك حول استقلال المرشح.

ولا تشكل هذه العناصر دليلا على عدم انتظامها. غير أنها تشدد على عدم الشفافية.

هل شارك المستشار المالي للرئيس في المناقشات حول هذا التعيين؟ هل أوصى بالمرشح؟ هل تحدى بسبب علاقاته المهنية؟ هل أعلن عن مصالحه وعلاقاته؟?

The lack of precise public responses inevitably feeds suspicions.

الولاية القضائية لا تقضي على تضارب المصالح

وفي مواجهة هذه الانتقادات، كثيرا ما تبرز حجة واحدة: فتلك التي ترد من القطاع المصرفي هي وحدها التي ستتمكن من فهم الأزمة.

هذه الحجة تتضمن بعض الحقيقة الكفاءة التقنية أساسية. لكنه لا يعفي القواعد الأخلاقية.

In solid democracies, experts from the private sector can contribute to public action provided that their interests are declared, their incompatible functions are suspended and they recuse themselves when necessary.

ولذلك، ليست مسألة استبعاد المهنيين الماليين أو منظمي المشاريع أو المحامين أو المستثمرين من الإجراءات العامة. والهدف من ذلك هو تجنب أن يكون نفس الشخص قاضيا ومستشارا ومهتما في وقت واحد.

غير أنه لا توجد في لبنان آلية شفافة بما فيه الكفاية لمعرفة ما يلي:

(أ) قائمة كاملة بمستشاري الرئاسة؛;

مركزها القانوني؛;

– أجرهم المحتمل؛;

وظائفهم الخاصة؛;

مساهماتها المالية؛;

(أ) الملفات التي يتدخلون بشأنها؛;

– الأشخاص والشركات التي يلتقيون بها؛;

(أ) التوصيات التي تقدمها؛;

الحالات التي يجب أن تتراجع فيها.

وهذا الظلم أكثر إشكالية لأن المستشارين الرئاسيين يمكن أن يمارسوا نفوذا كبيرا دون أن يخضعوا للتدقيق البرلماني من جانب الوزراء.

خطر تولي الشبكات الرئاسة

وفيما عدا الحالات الفردية، فإن المشكلة منهجية.

وفي النظام اللبناني، لا تمارس السلطة من خلال المؤسسات الرسمية وحدها. كما أنها تعمم من خلال الشبكات الأسرية والاقتصادية والمصرفية ووسائط الإعلام والدينية.

وقد تبدو الشخصية مستقلة سياسيا بينما ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصالح الاقتصادية القوية.

ويمكن أن يكون المستشار دون انتساب حزبي مع إدماجه في النظام المصرفي. ويمكن أن يُعرَض الآخر على أنه تقني مع ربطه بالمجموعات الاقتصادية الكبيرة. ويجوز للثلث أن يتدخل في الحالات التي يكون فيها لشركائه من القطاع الخاص مصالح مباشرة.

In these circumstances, the risk is not always that of brutal state capture. بل إنه أثر تدريجي من خلال تعاقب القرارات التقنية والتوصيات والتعيينات والاستثناءات الإدارية.

وقد يبدو كل قرار قابلاً للدفاع في عزلة. ولكن الأمر برمته ينتهي إلى وضع نظام يخضع فيه الاهتمام العام باستمرار للتوازن بين المجموعات الخاصة.

إجراء وطني ضد أسر الدولة الخاصة

لا يكفي أن نطلب من المسؤولين أن يكونوا صادقين ولا بد من بناء إجراء يجعل الاستيلاء على الدولة أمراً صعباً ومرئياً ومتحكماً وعقوبة.

This procedure should apply to the entire public channel: president, government, ministries, administrations, regulatory authorities, supervisory bodies, justice and political advisers.

الإعلان المسبق والعام عن المصالح

وقبل أي تعيين، يقدم كل وزير، ومستشار، ومدير عام، وعضو في هيئة تنظيمية، وقاضي يشغل منصباً حساساً أو مسؤولاً عن هيئة إشرافية، بياناً مفصلاً يتضمن ما يلي:

واجباته المهنية الحالية والماضية؛;

(أ) أسهمها المباشرة وغير المباشرة في الشركات؛;

(أ) فترة ولايته كمدير؛;

(أ) علاقات تجارية هامة؛;

مصالح زوجه وأولاده المعالين؛;

العملاء المهمين الذين نصحهم على مدى السنوات الخمس الماضية؛;

(أ) الهبات أو الاستحقاقات أو التمويل أو الأجور المتلقاة؛;

(ب) ديونها المحتملة على المصارف أو التعهدات الخاضعة لسلطتها.

ويجب نشر نسخة متاحة للجمهور، رهناً بالحماية المشروعة لبعض البيانات الشخصية.

ويجب أن يؤدي أي بيان زائف أو غير كامل إلى تعليق الشخص المعني فوراً والشروع في إجراء تحقيق.

الاستعراض المستقل قبل التعيين

ويجب ألا يظل الإعلان وثيقة رسمية مخزنة في درج.

An independent High Authority for Public Integrity must examine declared interests before taking office. ويجب أن تكون قادرة على:

الإذن بالتعيين؛;

‘ 1` الإذن بموجب شروط معينة؛;

(ب) يتطلب بيع بعض الأصول أو إدارتها بصورة مستقلة؛;

(ب) يتطلب تعليق وظيفة خاصة؛;

(ب) تحديد الملفات التي ينبغي استبعاد الشخص منها؛;

يعلن أن التعيين لا يتفق مع المصلحة العامة.

ويجب ألا تعتمد هذه السلطة على الرئيس أو الحكومة أو الأحزاب. ويجب تعيين أعضائها على نحو تعددي، بشروط طويلة وغير قابلة للتجديد، وحمايتهم من الفصل التعسفي.

عدم التوافق بين بعض الوظائف العامة والخاصة

ولا يمكن التوفيق بين بعض المهام.

وينبغي ألا يتمكن مستشار للإصلاح المصرفي من قيادة مصرف متأثر بالإصلاح في آن واحد. ولا ينبغي لوزير الطاقة أن يحتفظ بفائدة مقاول مع إدارته. ولا ينبغي لمنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية أن يسدي المشورة إلى شركة في هذا القطاع. A magistrate should not deal with the case of a company represented by a family member.

على الشخص أن يختار: أداء الخدمة العامة أو الإبقاء على نشاطها الخاص.

وفي الحالات التي يكون فيها عدم التوافق مؤقتا، يمكن وضع الأصول في هيكل إداري مستقل حقا. ولكن يجب عدم قبول مجرد نقل خيالي إلى قريب وثيق أو إلى شركة معترضة.

الالتزام بالتحدي الآلي

ويجب أن ينسحب أي موظف عمومي من ملف يتعلق بما يلي:

(أ) تعهد لها فيه مصلحة؛;

a recent former employer;

(أ) شريك أو شريك تجاري؛;

(أ) فرد قريب من الأسرة؛;

زبون مهم؛;

الشخص الذي تربطه به علاقة مالية؛;

مؤسسة هو مدين أو دائن أو مدير.

The challenge must be written, reasoned, dated and published in a register.

لا يحضر الشخص المسؤول الاجتماعات أو المناقشات التحضيرية أو التصويت. ويجب عليها أيضا ألا تنقل التعليمات غير المباشرة عن طريق موظف.

الأثر الكامل للقرار العام

ويجب أن يترك أي قرار عام رئيسي أثرا يمكن التحقق منه.

بالنسبة للتعيينات والعقود والتراخيص وإعادة الهيكلة والخصخصة والامتيازات واللوائح الهامة:

(أ) قائمة الأشخاص المشاركين في إعداد القرار؛;

(أ) الدراسات والآراء الواردة؛;

اجتماعات مع الأطراف المهتمة؛;

إعلان تضارب المصالح؛;

(أ) الاعتراضات المقدمة؛;

(أ) المعايير المستخدمة؛;

الأصوات المدلى بها؛;

الأسباب النهائية للقرار.

ويمكن أن يجيب هذا التعقّب على سؤال أساسي: من نصح من، ومن، وعلى أي أساس؟?

السجل العام لممثلي المصالح

ويقع الحمل في جميع المجتمعات. والمشكلة ليست وجودها، بل عدم كفايتها.

ويجب تسجيل أي مصرف أو شركة أو جمعية مهنية أو شركة قانونية أو مجموعة اقتصادية أو منظمة تسعى إلى التأثير على قرار عام في سجل.

ويبين السجل ما يلي:

(أ) القرار الذي يسعى الممثل إلى التأثير عليه؛;

أسماء ممثليها؛;

اجتمع مسؤولون عموميون؛;

(أ) الوثائق المقدمة؛;

النفقات المتكبدة؛;

المصالح الاقتصادية تدافع.

وينبغي ألا يكون الموظف العمومي قادراً على الاجتماع سراً مع طرف مهتم في ملف رئيسي دون إعلان رسمي.

الفصل الفعلي بين القائمين بالوزارة والتحكم والمشغلين الخاصين

The institution that develops a policy must not be alone in carrying out, monitoring and judging its own shortcomings.

ومن الضروري الفصل بوضوح:

(أ) السلطة السياسية التي تضع المبادئ التوجيهية؛;

الإدارة التي تنفذ؛;

– الجهة التنظيمية المستقلة التي تتحكم؛;

:: محكمة مراجعي الحسابات التي تحقق من استخدام الأموال؛;

العدالة التي تعاقب على الجرائم.

ولا ينبغي لأي وزير أن يكون قادرا على تعيين أفراد للسيطرة على إدارتهم بمفردهم. وينبغي ألا يكون أي طرف قادراً على اعتبار الإدارة مجالاً محجوزاً لها.

ويجب أن تكون لدى السلطات التنظيمية ميزانيات مستقلة، وإجراءات تعيين شفافة، والولايات المحمية.

الرقابة المستقلة على المشتريات العامة

ويجب أن تخضع جميع العقود التي تتجاوز عتبة محددة لما يلي:

عطاء عام؛;

(أ) إصدار مواصفات مسبقة؛;

معايير التقييم الموضوعية؛;

(أ) فتح العطاءات الموثق؛;

a publication of the benefit owner of each candidate company;

(أ) السيطرة المسبقة على تضارب المصالح؛;

a right of rapid recourse for competitors;

مراجعة حسابات بعد تنفيذ العقد.

ويجب أن تظل العقود المبرمة مع المنظمة استثنائية ومحددة زمنيا ومبررة علنا.

الدائرة المستقلة للعدل والدائرة المتخصصة

ولا يمكن لأي إجراء ضد تضارب المصالح أن يعمل إذا ظلت العدالة خاضعة لنفوذ سياسي.

A specialized judicial chamber must be set up in:

الفساد؛;

تضارب المصالح؛;

(أ) حركة التأثير؛;

الإثراء غير المشروع؛;

الاحتيال في الاشتراء العمومي؛;

إعاقة أجهزة التحكم.

ويجب اختيار قضاةها على أساس معايير مهنية، محمية من التغيير التعسفي، ومحققين ماليين مستقلين.

The prosecution must not be able to politically block a sensitive case.

حماية المبلّغين والصحفيين والخبراء

ويجب حماية الأشخاص الذين يكشفون عن تضارب المصالح من:

(أ) الفصل؛;

مقاضاة تعسفية؛;

التخويف؛;

حملات التشهير؛;

العقوبات الإدارية؛;

الكشف عن هويتهم.

A secure platform should enable officials, journalists, experts or citizens to transmit documented information to the competent authority.

ويجب على الفور رفض الملاحقة القضائية لتخويف المبلّغين عن المخالفات.

فترة العجز قبل الخدمة العامة وبعدها

ويجب ألا يتمكن مدير من القطاع الخاص من تنظيم رب عمله السابق على الفور. وبالمثل، لا ينبغي لوزير أو منظم أن ينضم، في نهاية واجباته، إلى شركة كان يفضلها أو يسيطر عليها.

ويجب أن تطبق فترة تقصير مدتها سنتان إلى خمس سنوات، تبعا لمستوى المسؤولية:

(أ) قبل فحص بعض الملفات المتعلقة برب عمل سابق؛;

بعد الخروج، قبل الانضمام إلى ممثل في القطاع الخاضع للإشراف.

هذه القاعدة تتفادى « إغلاق الأبواب » بين المصالح العامة والخاصة.

العقوبات الشخصية والمالية والسياسية

والقاعدة التي لا تعاقب هي مجرد توصية أخلاقية.

وتكون الانتهاكات، حسب خطورة هذه الانتهاكات، كما يلي:

إلغاء القرار المعني؛;

فصل الشخص المسؤول؛;

أهلية مؤقتة أو دائمة؛;

(أ) رد الاستحقاقات التي تم الحصول عليها بصورة غير عادلة؛;

(أ) غرامات تتناسب مع الأرباح المنشودة؛;

الاستبعاد من الاشتراء العمومي؛;

الملاحقة الجنائية؛;

مصادرة المكاسب المتأتية من الجريمة.

يجب أن تكون المسؤولية شخصية ويجب ألا تستوعبها المؤسسة أو تنقلها إلى دافعي الضرائب.

الإجراءات الخاصة لتقديم المشورة لقادة الولايات

The Councillors of the President, the Prime Minister, ministers and leaders of public bodies hold a particularly sensitive position.

They can influence major decisions without signing the final decree, without participating formally in the vote and without appearing before Parliament.

ولذلك يجب تطبيق إجراء محدد:

ويجب أن يكون لأي شخص يقدم المشورة بانتظام إلى موظف عمومي صفة رسمية. ويجب تعريف مجال اختصاصها كتابة. ويجب إعلان مصالحها الخاصة قبل أي تدخل. ويجب حفظ كل إشعار يتعلق بتعيين أو تنظيم أو معاملة مالية هامة. وينبغي الإبلاغ عن أي صلات مع شخص أو مؤسسة معنية. وفي حالة النزاع، ينبغي استبعاد المستشار من العملية برمتها، بما في ذلك المناقشات غير الرسمية. The political officer receiving the council must confirm in writing that he or she has been informed of the potential conflict. A synthesis of the critical opinions must be accessible to the supervisory bodies. ولا يجوز للمستشار أن يتفاوض سرا مع طرف خاص بالنيابة عن الدولة. ويجب أن يُعامل أي تدخل خفي لصالح مصلحة معينة على أنه تداول للنفوذ.

ولا ينبغي أن تكون المشورة غير الرسمية مجالاً بدون حقوق.

ما يجب على الرئيس أوون فعله

جوزيف أوون جعل استعادة الولاية أحد أسس ولايته. ويمكنها أن تعبر تعبيراً ملموساً عن هذا الوعد بتطبيق هذه المبادئ فوراً على رئيس الجمهورية.

وينبغي لها على وجه الخصوص:

:: نشر القائمة الكاملة لمستشاريها؛; :: تحديد مركزهم ومجالات تدخلهم؛; الإعلان عن مصالحهم؛; (ب) فرض وقف الوظائف الخاصة غير المتوافقة؛; :: نشر الاعتراضات على الملفات الحساسة؛; وضع سجل للاجتماعات مع ممثلي المصارف والمجموعات الاقتصادية الرئيسية؛; (أ) ضمان إمكانية تتبع التوصيات المتعلقة بالتعيينات الهامة؛; (أ) أن تقدم حجتها إلى لجنة مستقلة معنية بالأخلاقيات؛; :: نشر ميثاق رئاسي بشأن منع تضارب المصالح؛; إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يعمم هذه القواعد على جميع المؤسسات.

ولن تستهدف هذه التدابير شخصاً بعينه. وستحمي الرئاسة والمستشارين الصادقين ومصداقية الدولة.

الانتقال من الثقة الشخصية إلى الثقة المؤسسية

لقد عمل لبنان لوقت طويل على الثقة الشخصية: » صدمني، أنا صادق. ثق به، إنه مختص ثق بنا، نحن نمثل مجتمعنا »

ولكن الدولة لا يمكن أن تعتمد فقط على الفضيلة المفترضة للأفراد.

إن الديمقراطية الحديثة لا تتطلب من المواطنين أن يؤمنوا بشكل أعمى بالزعماء. إنها تعطيهم الوسائل للسيطرة عليهم.

وحتى المستشار الأكثر كفاءة يجب أن يقبل الشفافية. حتى المسؤول الأكثر صراحة يجب أن يتراجع عن نفسه في حالة الشك حتى الرئيس الأكثر عن قصد يجب أن يحاسب عن التأثيرات المحيطة بقراراته.

المشكلة الحقيقية ليست فقط لإثبات وجود الأخطاء. It is to ensure that institutions are able to prevent, detect and punish them.

هذه المنطقة الرمادية التي يجب القضاء عليها.

ومنذ الستينات، انتقل لبنان من الحلول التوفيقية إلى حلول توفيقية، من خدمات الحماية المتبادلة، لجعل الدولة جدولا تفاوضيا بين مصالح معينة.

ويجب الآن عكس المنطق.

ويجب تقديم الأطراف والمصارف والأسر السياسية والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية إلى الدولة. The State must no longer be subject to their arrangements.

لأن الغوغاء ينظم السلطة لخدمة أعضائه. وتنظم الدولة السلطة لخدمة المجتمع.

إن إعادة إعمار لبنان بأسره تكمن في هذا الفرق.