خط أنابيب العراق – سوريا: لبنان يبقى بعيدا

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وقد وضع العراق وسوريا رسميا إعادة تأهيل خط الأنابيب المشترك بين أولوياتهما في مجال الهياكل الأساسية. وفي بيان صدر في 17 تموز/يوليه 2026، رحبت وزارة خارجية الولايات المتحدة باعتزام الحكومتين إعادة بناء هذا الممر النفطي باتجاه البحر الأبيض المتوسط. تعلن واشنطن عن قدرة أولية قدرها مليوني برميل من النفط الخام يوميا، وتدخل اتحاد دولي تقوده الولايات المتحدة من أجل الجوانب التقنية والمالية. The project could offer بغداد an export route less dependent on the Strait of Ormuz and allow Damascus to recover transit revenues. غير أن لبنان لا يتأثر بالاتفاق المقدم. ولا يوجد في البيان الصحفي مسؤولون لبنانيون أو ميناء وطني أو محطة نفطية أو وصلة إلى طرابلس. في الوقت الحاضر، مشاركة بيروت المحتملة هي المضاربة ولا ينبغي الخلط بينها وبين المشروع الثنائي المعلن.

إعلان سياسي من واشنطن

ويصف النص الأمريكي إعادة بناء خط أنابيب العراق – سوريا بأنه مشروع ذو أهمية ثنائية وإقليمية. ويعتزم كلا البلدين العمل معا لاستعادة القيادة وتنظيم تشغيلها ووضع الإطار القانوني اللازم. وتؤيد الولايات المتحدة بالتوازي دخول اتحاد دولي تحت القيادة الأمريكية. ولم ينشر بعد تكوينها التفصيلي ومركزها القانوني وتقسيم المسؤوليات.

والبلاغ ليس بعد عقد بناء. وهو يؤكد النية السياسية المشتركة ووجود الدعم الأمريكي. ولا تزال الحكومات بحاجة إلى إبرام اتفاقات تقنية وتجارية ومالية. وسيتعين عليها تحديد الطريق والتكاليف وطرائق التشغيل ورسوم المرور العابر ومعايير السلامة وتقاسم الإيرادات. ولم يعلن عن أي عمل محدد أو جدول زمني للتكليف.

وتعزو واشنطن هذه المبادرة إلى الرغبة في تعزيز الأمن والاستقرار عن طريق الازدهار. وتربط هذه القراءة مباشرة الهياكل الأساسية للطاقة بإعادة التكوين السياسي للشرق الأوسط. ومن شأن خط أنابيب بهذا الحجم أن يخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين بغداد ودمشق. كما أنه سيجتذب الشركات الأجنبية والمقرضين والحكومات حول محور سيستمر لعدة عقود.

كما أن دعم الولايات المتحدة استراتيجي. وتسعى الولايات المتحدة إلى الحد من ضعف صادرات النفط الخليجي في مواجهة الأزمات الإقليمية. كما أنها تريد تشجيع الاستثمار الغربي في قطاعي الطاقة العراقي والسوري. وبذلك يصبح المشروع المعلن أداة للسياسة الخارجية فضلا عن بنية تحتية تجارية.

مليوني برميل في اليوم، طموح كبير

وتبلغ القدرة الأولية المعلنة مليوني برميل يوميا. ويعادل هذا الحجم نحو 730 مليون برميل خلال سنة كاملة، إذا كانت عملية القيادة مستمرة وعلى أقصى مستوى لها. هذه قدرة نظرية وستتوقف الكميات التي تم نقلها فعلا على الإنتاج العراقي، والالتزامات النفطية في بغداد، والطلب، وعمليات الصيانة، وعقود المستعملين.

This capacity far exceeds that of the former Kirkuk-Banias pipeline. إن الأنبوب التاريخي، الذي بني في أوائل الخمسينات، يمكن أن يحمل حوالي 000 300 برميل يوميا. وربطت حقول كركوك بالميناء السوري لبانياس، في البحر الأبيض المتوسط، في رحلة تبلغ نحو 800 كيلومتر. وشهدت عدة انقطاعات قبل أن تصبح غير قابلة للاستخدام بعد عام 2003.

وتبين الفجوة بين الطاقات أن المشروع الحالي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بعض الأقسام. ومن المرجح أن يلزم بناء جزء كبير من الشبكة، وتحسين محطات الضخ الجديدة ونظم المراقبة. وسيتعين على محطة الوصول أن يكون لديها صهاريج، وأنبوب ميناء، ومحطات تحميل مكيفة مع كميات أكبر بكثير.

التركيبة الأمريكية تتحدث عن قدرة أولية. It may indicate that proponents are considering a further rise in power. غير أنه لم يعلن عن أي أهداف أعلى. وقبل النظر في التمديد، سيتعين على الشركاء أن يبرهنوا على الجدوى الاقتصادية للمجموعة الأولى، وتأمين الإمدادات، وكفالة استمرار العمل في الأراضي العراقية والسورية.

مخطط أكثر دقة

The State Department communiqué does not detail the exact path of the future infrastructure. وهو يشير إلى ممر يربط الإنتاج العراقي بأسواق البحر الأبيض المتوسط. وتترك هذه الصياغة عدة خيارات مفتوحة. ويمكن أن يتولى خط الأنابيب جزءا من محور كركوك – بانياس القديم أو أن يدمج أجزاء جديدة من المناطق المنتجة في جنوب ووسط العراق.

وتشير التقارير الإعلامية الأخيرة إلى وجود شبكة أوسع، قادرة على ربط الأحجام المنتجة حول باسورا بنقطة اتصال في غرب العراق، قبل عبور سوريا إلى بانياس. ووصفات أخرى تُبقي (كركوك) كشعار مهم وفي هذه المرحلة، لا تحل هذه المخططات محل عرض تقني رسمي.

وسيحدد اختيار الطريق جزءا كبيرا من التكلفة. وسيتطلب خط من جنوب العراق مئات الكيلومترات الإضافية. وسيتعين عليها عبور عدة محافظات والتواصل مع مرافق التخزين القائمة. على أية حال، هو سَيَعْرضُ ميزةَ الوصول إلى مناطقِ إنتاجِ البلادِ الرئيسيةِ، الذي أحجامُ تَتجاوزُ أحجامَ الشمالَ.

كما أن الحدود بين العراق وسوريا تفرض قيودا. وستحتاج السلطات إلى تأمين المحطات، وطرق الدخول، وأفرقة الصيانة. They must protect the conduct against sabotage, theft and accidental damage. وأخيرا، سيتعين على المشروع أن يأخذ في الاعتبار المناطق الملغومة أو التي تميزت بالقتال في السنوات السابقة.

لماذا يريد العراق مخرجاً من البحر الأبيض المتوسط

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على المحطات الطرفية الجنوبية لتصدير النفط. وتوفر هذه المرافق إمكانية الوصول إلى الخليج ثم طرق الشحن الدولية عبر مضيق أورموز. وتسمح هذه المنظمة بضخ كميات كبيرة، ولكنها تركز على خطر المرور الضيق الذي يتأثر بانتظام بالتوترات بين السلطات الإقليمية.

أي تعطيل لـ(أورموز) قد يؤثر بسرعة على وصفات (بغداد) يمول النفط معظم نفقات العراق العامة وسيؤثر التوقف المطول على دفع الأجور والاستثمارات والخدمات والاحتياطيات المالية. ولذلك تسعى الحكومة إلى زيادة الفرص والحد من الاعتماد على واجهة بحرية واحدة.

ومن شأن طريقة للوصول إلى بانياس أن تتيح إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وتقصر الطريق أمام عدة أسواق أوروبية. ولم يعد يتعين على الشحنات مغادرة الخليج أو تجاوز شبه الجزيرة العربية. غير أن المكسب النهائي يتوقف على تكاليف المرور العابر والضخ والتخزين والتحميل. وينبغي أيضا مقارنة تكلفة القيادة بتكاليف المحطات الطرفية الجنوبية.

وسيكمل خط الأنابيب السوري مشاريع عراقية أخرى. ما فتئت بغداد تدرس منذ وقت طويل الطرق إلى تركيا والأردن. فالاستراتيجية أقل من أن تحل محل الموانئ الجنوبية من إيجاد عدة خيارات. ومن شأن هذا التنويع أن يعيد توجيه التدفقات في حالة حدوث أزمة أو انهيار أو نزاع تجاري على أحد الطرق.

ما تتوقعه سوريا من المشروع

وبالنسبة لسورية، تكمن الفائدة الفورية في إيرادات واستثمارات المرور العابر. ومن شأن مرور مليوني برميل في اليوم أن يدر إيرادات كبيرة، حسب التعريفة المتفاوض عليها. وقد يسعى دمشق أيضاً إلى الحصول على بعض المدفوعات في شكل زيت نقدي، ولكن لم يرد أي حكم من هذا القبيل في البيان الصحفي الأمريكي.

The project will require a thorough renovation of Syrian facilities. وسيتعين تفتيش أو إعادة بناء محطات التعبئة، وخطوط الأنابيب، وطرق الوصول، ومحطة البانيا. This work can create jobs and support local businesses. ويمكنها أيضاً أن تحسّن القدرات السورية في مجالات التخزين والاستيراد والتنقيح.

وستعود سوريا أساسا إلى وظيفة إقليمية للمرور العابر فقدتها خلال سنوات الحرب. وسيصبح إقليمها عبورا بين الحقول العراقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. ومن شأن هذا الموقف أن يعطيه مصلحة اقتصادية مشتركة مع بغداد والشركات الأجنبية المشاركة في الاتحاد.

غير أن الأرباح ليست تلقائية. The country should provide a legible legal environment, secure facilities and ensure business continuity. وسيتطلب المستثمرون أيضا قواعد بشأن المدفوعات والتأمين والضرائب وتسوية المنازعات. كما أن حالة الهياكل الأساسية العامة يمكن أن تزيد من تكلفة المشروع.

لبنان غائب عن الاتفاق المعلن

ولا يشير البيان الصادر في 17 تموز/يوليه إلى لبنان. It does not mention the Lebanese government, the Ministry of Energy or the national oil facilities. وهو لا ينص على أي فرع في الأراضي اللبنانية ولا يشير إلى أي ميناء في البلد. ويظل المشروع المقدم تعاونا بين العراق وسوريا، بدعم من واشنطن واتحاد دولي.

ويجب التأكيد بوضوح على هذا الغياب. والقرب الجغرافي من لبنان لا يكفي لجعله شريكا. ويمكن أن ينتهي الممر إلى البحر الأبيض المتوسط في سوريا دون عبور الأراضي اللبنانية. ولدى البانيا بالفعل محطة نفطية وهي منفذ خط الأنابيب التاريخي القادم من العراق.

ولا يوجد أيضا دليل رسمي على أن التمديد إلى طرابلس سيجري التخطيط له في مرحلة ثانية. وتتطلب هذه الإمكانية إبرام اتفاق منفصل بين بغداد ودمشق وبيروت. وسيتطلب إجراء دراسات واستثمارات ووضع إطار قانوني واتخاذ قرار سياسي لبناني. لا شيء من هذا يظهر في الإعلان الأمريكي.

ويمكن للبنان أن يتبع المشروع بسبب عواقبه الإقليمية. ويمكنها دراسة آثارها على التدفقات التجارية والموانئ وأمن الطاقة. غير أن هذه الملاحظة لا تشكل مشاركة. وفي الوقت الراهن، لا تزال بيروت خارج الجمعية المعلنة ولا يمكنها المطالبة بأي إيرادات أو عقود أو ضمانات للإمدادات العابرة.

لا تظهر طرابلس في أي وثيقة منشورة

إن غياب طرابلس يستحق الدقة الخاصة. ولشمال لبنان تاريخ في نقل النفط العراقي. فرع قديم من شبكة شركة النفط العراقية كان مرة في طرابلس ومن ثم، يُستشهد بانتظام بالمنشآت اللبنانية عندما تعود المناظرة بشأن ممرات الطاقة في ليفانت.

ويمكن لهذه الذاكرة الصناعية أن تعزز التوقعات. ويمكن للمسؤولين أو الخبراء الدفاع عن إصلاح محور للبنان. وسيكون لهذا الاقتراح حجج اقتصادية: قرب البحر الأبيض المتوسط، ووجود منشآت تاريخية، والحاجة إلى الاستثمار في الشمال. كما أنها ستثير مسائل تقنية ومالية وسياسية كبيرة.

البيان الصحفي الأمريكي لا يعيد تنشيط هذا الفرع وهي لا تتناول سوى خط أنابيب العراق – سوريا وإمكانية وصول الأراضي السورية إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط. ولذلك، سيكون من غير الصحيح تقديم الإعلان كإحياء لممر كركوك – تريبول أو كدمج مستقبلي للبنان قد قرر بالفعل.

وينبغي الإعلان عن أي مشاركة لبنانية على حدة. وسيشمل ذلك إجراء مفاوضات على الأقل مع العراق وسوريا، وتقييم حالة خطوط الأنابيب، واتخاذ قرار بشأن محطة الوصول النهائية والتمويل. وفي غياب هذه الخطوات، لا تزال طرابلس فرضية تاريخية وليست جزءا من مشروع تموز/يوليه 2026.

اتحاد أمريكي لا يزال بدون تكوين عام

وترحب واشنطن بالتزام اتحاد دولي بقيادة الولايات المتحدة. The press release does not list the participating companies. كما أنها لا تحدد ما الذي سيجري الدراسات أو يضطلع بالتشييد. وتشارك مجموعات الطاقة في الولايات المتحدة في مناقشات أوسع مع بغداد في الصحافة، ولكن مسؤولياتها المحددة يجب أن تؤكدها الوثائق التعاقدية.

The creation of a consortium responds to the scale of the project. ويتطلب الاضطلاع بهذه القدرة خبرة في مجالات الهندسة والتمويل والسلامة والبيئة والتأمين والعمليات. ويمكن لعدة شركات أن تتقاسم المخاطر وتوفر معدات متخصصة. ويمكن للحكومات أيضا أن تشرك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

The US role can facilitate access to capital and technology. ويمكنها أن تقدم ضمانة سياسية للمستثمرين. غير أنها لا تزيل المخاطر التجارية. وسيتعين على الشركات أن تضمن أن تكون الأحجام التي تنقلها قادرة على سداد الاستثمارات وتغطية تكاليف التشغيل.

وتحدد العقود مدة الامتيازات، وتعريفات النقل، والتزامات كل طرف. وسيتعين عليها أيضا أن تحدد الإجراء المنطبق في حالة التوقف أو التلف أو الاختلاف. وبدون هذه العناصر، يظل الإعلان اتجاها استراتيجيا وليس مشروعا جاهزا للبدء.

تمويل ثقيل وما زال غير معروف

The State Department does not provide any financial estimates. وقد قدرت بالفعل إعادة بناء خط الأنابيب السابق في دراسات سابقة بلغت عدة بلايين دولار. وتوحي القدرة التي أعلن عنها الآن، وهي أعلى بحوالي سبع مرات من المحور التاريخي، باستثمار أكبر بكثير إذا كانت الشبكة جديدة إلى حد كبير.

وستتوقف التكلفة على مقياس الأنابيب، وطول الخط، وعدد محطات الضخ. وستشمل أيضا خزانات، ونظم رصد، ومرافق الموانئ، والأجهزة الواقية. وسيؤدي العمل في المناطق الصعبة أو غير المستقرة إلى زيادة تكاليف التأمين والسلامة.

ويمكن أن يشمل التمويل رأس المال الخاص والقروض والضمانات العامة. ومن شأن نموذج الامتياز أن يتيح للكونسورتيوم بناء وتشغيل خط الأنابيب لفترة زمنية محددة. ثم تحتفظ الحكومات بملكية الممر أو تسترده في نهاية العقد.

ومن المرجح أن يطالب المستثمرون بالتزامات ثابتة بشأن المجلدات. وسيتعين على العراق أن يخصص حدا أدنى من النفط الخام لخط الأنابيب لضمان إيراداته. ويجب أن تضمن سوريا المرور العابر والوصول إلى المحطة. وسيتعين على هذه الأحكام أن تصمد أمام التغيرات السياسية والجزاءات المحتملة وتقلبات الأسواق.

السلامة كشرط مركزي لموقع البناء

The route crosses regions that have experienced conflict, sabotage and the presence of armed groups. ولذلك فإن حماية خط الأنابيب ستمثل تكلفة مستمرة. وسيتعين على الحكومات رصد المحطات والصمامات والمناطق الضعيفة. وسيتعين عليها أيضا أن تنظم استجابة سريعة في حالة الهجوم أو الطيران.

ولا يمكن حماية خط طويل يبلغ عدة مئات من الكيلومترات إلا بمراكز ثابتة. وسيستخدم المشغلون أجهزة الاستشعار والصور الجوية ونظم الكشف عن تغير الضغط. These tools identify an illegal leak or opening, but require reliable communication networks.

ويجب إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الأمني بين العراق وسوريا. أي حادث في a إقليم قَدْ يُقاطعُ الممرَ الكاملَ. ولذلك، ستستفيد كلتا الدولتين من تبادل المعلومات وتنسيق التعويضات. وسيطلب الاتحاد ضمانات لحماية موظفيه والمتعاقدين من الباطن.

السلامة البحرية تهم أيضاً وسيتعين على محطة بانياس أن تستوعب السفن وتخزن كميات كبيرة من النفط الخام وتستوفى معايير منع الحرائق. وسيكون للتسرب في الميناء آثار إنسانية واقتصادية وبيئية كبيرة على الساحل السوري.

الآثار المحتملة على الأرصدة الإقليمية

ومن شأن تنفيذ المشروع أن يغير طرق التصدير في الشرق الأوسط. وسيتمكن العراق من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وستعزز سوريا دورها في تجارة الطاقة. وستعزز الولايات المتحدة نفوذها من خلال الشركات الغربية والتمويل.

يمكن للممر أيضا أن يقلل من الاعتماد على طرق إيران الخاضعة للرقابة أو تهدد إلى الهامش. This is one of the strategic interests highlighted in recent analyses. غير أن هذا البعد يعرض المشروع للتنافسات الإقليمية. ويمكن أن تصبح الهياكل الأساسية التي تعتبر أداة احتواء هدفا سياسيا.

وستتابع تركيا القضية أيضا. إنه بالفعل يرحب بمنفذ (سيهان) للبحر الأبيض المتوسط ويرغب في الحفاظ على دوره العابر ويقوم الأردن أيضا بتطوير مشاريعه الخاصة مع العراق. وقد تكون هذه الطرق مكملة، ولكنها تتنافس أيضا على المجلدات والتمويل والعقود.

وسيراقب لبنان هذا الاستعادة من الخارج. وقد يخشى أن يُستثنى أكثر من ذلك من الشبكات الإقليمية الرئيسية. ويمكنها أيضا أن تستخدم الإعلان لإعادة فتح باب المناقشة الوطنية بشأن مرافقها النفطية. غير أن أيا من هذه الردود لا يغير مضمون المشروع الحالي الذي لا يزال مقصورا على العراق وسوريا.

إعلان رئيسي، لكن خطوات كثيرة للذهاب

ويجب على السلطات العراقية والسورية الآن أن تحول نيتها إلى اتفاقات ملزمة. وينبغي أن تؤكد دراسة الجدوى المخطط والتكاليف والمجلدات. وستحتاج الحكومات بعد ذلك إلى اعتماد الإطار القانوني والتفاوض على العقود والحصول على التمويل.

ويمكن أن يستمر العمل نفسه لعدة سنوات. وسيلزم اقتناء الأراضي اللازمة، وإنتاج خطوط الأنابيب، وإعداد المواقع، وبناء المحطات. The Banias terminal will have to be upgraded in parallel. وستسبق اختبارات الضغط والسلامة العملية التجارية.

ولذلك لن تكون القدرة المعلنة متاحة في الأجل القصير. وينبغي للشركاء أن يتجنبوا خلط قرار سياسي مع هيكل أساسي تشغيلي. The project has a high strategic value, but its implementation will depend on stability, funding and cooperation among several actors.

وبالنسبة للبنان، فإن هذا الحد واضح حتى 18 تموز/يوليه 2026. ولا يُعلن عن أي التزام، ولا يُعلن عن أي اتصال ولا ترتبط أي سلطة لبنانية بالجهاز. وتتمثل الخطوة الرسمية التالية المتوقعة في الإطار العراقي – السوري وتكوين الاتحاد، وليس في امتداد الأراضي اللبنانية.