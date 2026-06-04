دعم إسرائيل يكلف برلين مقعدا في الأمم المتحدة

دعم برلين لإسرائيل كلف ألمانيا الكثير في الأمم المتحدة. وفي 3 حزيران/يونيه 2026، فشل الاقتصاد الأوروبي الأول في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027-2028. وفي أوروبا الغربية ودول أخرى، حصلت البرتغال على 134 صوتا، و ١٣١ من النمسا وألمانيا فقط ١٠٤ أصوات، بينما كانت العتبة المطلوبة ١٢٧ صوتا. بالنسبة لبرلين، العكس تاريخي. وهذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها البلد انتخابات مجلس الأمن التي تنافس فيها. وكان هذا المشهد رمزيا بقدر ما كانت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة ورئيسة الجمعية العامة، في صميم الإجراءات. وتفرض النتيجة عقوبات على الدبلوماسية التي كان القصد منها أن تكون أخلاقية وسليمة ماليا ومتعددة الأطراف، ولكن العديد من الدول تجد الآن الكثير من المواءمة مع إسرائيل، وانتقائية للغاية بشأن القانون الدولي، ولا يولى اهتمام كبير للإنتقادات من الجنوب العالمي.

دعم إسرائيل في قلب النكسة الألمانية

لقد أعطى تصويت الجمعية العامة ترجمة عددية لمخالفة سياسية. ألمانيا لديها الوسائل لحملة جادة ولها شبكة دبلوماسية كثيفة، واقتصاد قوي، ومركز مركزي في الاتحاد الأوروبي، ووزن مالي كبير في منظومة الأمم المتحدة. وقد عمل بالفعل في مجلس الأمن في عدة مناسبات. ولذلك يمكنها أن تقدم طلبها كشريك ذي خبرة ومسؤول وقائم على القواعد. ومع ذلك لم تكن هذه الأصول كافية. وكشف التصويت السري عن عدم ثقة أكبر من علامات المجاملة العامة.

ويبدو أن دعم إسرائيل هو أهم عامل في هذا الهزيمة. المسؤولون الألمان أنفسهم اعترفوا بأن علاقة برلين الخاصة مع إسرائيل كلفت بعض الأصوات هذه العلاقة متجذرة في التاريخ الألماني وفي ذكرى الشواه لا تزال دعامة للسياسة الخارجية للجمهورية الاتحادية ولكن في سياق غزة ولبنان والتصاعد الإقليمي، أصبح هذا الموقف مكلفا دبلوماسيا. في نظر جزء مهم من الجمعية العامة برلين لم تدافع فقط عن أمن إسرائيل ويبدو أنه كثيرا ما يحمي إسرائيل من الآثار السياسية لأعمالها.

هذا التصور قد وزن. وقد شجب العديد من الدول العربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية والآسيوية، منذ أشهر، التدمير في غزة، وانتهاكات القانون الإنساني، وفشل السلطات الغربية في فرض حد واضح على الحكومة الإسرائيلية. وقد انتقدت ألمانيا في بعض الأحيان بعض القرارات الإسرائيلية. ودعت أيضا إلى حماية المدنيين. ولكن لغته تعتبر حكيمة أو متأخرة أو غير كافية من جانب جزء من العالم. ولذلك فإن ترشيح ألمانيا يواجه مسألة اتساق. هل يمكن لبرلين أن تدافع عن القانون الدولي بقوة في أوكرانيا، بينما تبدو أكثر تقييدا ضد إسرائيل؟?

غزة، تكشف عن معيار مزدوج

لقد غيرت الحرب في غزة الجو الدبلوماسي في نيويورك. وأعطت المناقشة بشأن القانون الدولي بعدا ملموسا ومرئيا. إن صور التدمير، والتوازن الإنساني، والتشريد القسري، والقيود الإنسانية، والاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة، قد أدت إلى استياء عميق ضد حلفاء إسرائيل الأكثر استمرارا. وقد وضعت ألمانيا في مقدمة هذا النقد، ليس فقط بسبب بياناتها، بل أيضا بسبب وزنها الأوروبي.

المشكلة لـ(برلين) هي عدم الاعتراف بحق إسرائيل في الأمن ولا ينازع سوى عدد قليل من الدول في هذا المبدأ عندما يصاغ في حدود القانون. والمشكلة تكمن في تصور الدعم الذي لا يترجم إلى نفس الطلب على الفلسطينيين. ويعتقد الكثير من بلدان الجنوب في العالم أن أوروبا والولايات المتحدة يحتجان بالسيادة وجرائم الحرب وحماية المدنيين عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، ولكنهما يستخدمان لغة أكثر قياسا عندما تكون إسرائيل معنية. وتشرح ألمانيا، حسب تاريخها، هذا الحذر. غير أن الجمعية العامة أشارت إلى أن التاريخ الألماني لا يكفي لتعليق عالمية القانون.

ولذلك، يمكن قراءة التصويت في 3 حزيران/يونيه على أنه جزاء على هذا التصور. ولم تتكلم الدول في مناقشة مفتوحة بشأن غزة. صوتوا لمقعدين أوروبيين لكن النشرة السرية تسمح بالإعراب عن إعادة التكتم بدون مواجهة مباشرة وتمكنت عواصم عديدة من اختيار البرتغال أو النمسا لتجنب منح برلين محفلا إضافيا لمجلس الأمن. هذا ليس رفض لألمانيا كقوة اقتصادية إنه رفض مكافأة خط دبلوماسي يعتبر غير متوازن بشأن إسرائيل.

الهزيمة المشددة من جانب أوكرانيا وروسيا

ويهيمن الدعم المقدم إلى إسرائيل على قراءة النكسة، ولكنها لا تعمل وحدها. كما أن الدعم الألماني لأوكرانيا يثقل في بعض المناطق. (برلين) أرست نفسها كإحدى ركائز المعونة الأوروبية في (كييف) والجزاءات ضد (موسكو) وإعادة تنظيم أمن القارة وقد عزز هذا الموقف مصداقيته مع الحلفاء الغربيين. كما عرضت ألمانيا للحملة الروسية والتشكيك في البلدان التي ترفض المواءمة مع الأولويات الأوروبية.

واتهم وزير الخارجية الألماني روسيا بتعبئة المعارضة ضد ترشيح برلين. هذا الاتهام معقول ولدى موسكو كل اهتمام بمنع دخول دولة أوروبية إلى مجلس الدولة التي تلتزم بشدة بأوكرانيا. والدبلوماسية الروسية قادرة على استغلال الإحباطات المرتبطة بالجزاءات، والطاقة، والحبوب، والديون، والغطرسة المتصورة للسلطات الغربية. ولكن هذا التفسير لا يزال غير كامل. (روسيا) لم تخلق التصويت الألماني وحده قد يكون قد زاد من سوء تفاهم في الوقت الحاضر.

وبالنسبة للعديد من الدول الجنوبية، فإن أوكرانيا ليست الصراع الوحيد الذي يستحق التعبئة العالمية. وهم يلومون الأوروبيين على مطالبتهم بالتضامن الفوري بشأن الحرب في أوروبا، مع إقالة الأزمات الأخرى إلى النشرات الصحفية. وقد أعطت غزة قوة خاصة لهذا النقد. ولذلك تركز النتيجة الألمانية على عدة إحباطات: تقديم الدعم إلى إسرائيل، والمواءمة بين المحيط الأطلسي، والضغط على روسيا، وتخفيض أو إعادة تعريف بعض المعونة، وصعوبة التحدث إلى بلدان غير غربية بخلاف سجل الدروس الأخلاقية.

فشل دبلوماسية المركز

ظنت ألمانيا أنها يمكن أن تعتمد على مركزها. وهو أول اقتصاد أوروبي. وهو أحد المساهمين الرئيسيين في ميزانية الأمم المتحدة. وهي تمول البرامج الإنسانية والمناخية والإنمائية. وهو يدافع عن إصلاح مجلس الأمن ويدعو منذ وقت طويل إلى إيجاد مكان أقوى في الحوكمة العالمية. ولذلك فإن ترشيحه يبدو طبيعيا لجزء من الدبلوماسية الألمانية. وكان هذا الدليل بالتحديد هو الذي طعن فيه التصويت.

وفي الأمم المتحدة، لا تشتري المساهمات المالية مقعدا. إنها تخلق التوقعات ويُحكم أيضاً على البلد الذي يعطي الكثير من الأمور على تماسكه وعلى الاستماع إليه وقدرته على تجاوز معسكره. أرادت ألمانيا أن تمثل نفسها كجسر بين الغرب والجنوب العالمي. وأظهر التصويت أن جزءا من الجنوب لم يعد يرى ذلك. وتبدو برلين على نحو متزايد كقوة غربية منضبطة، قريبة من واشنطن بشأن القضايا الكبيرة، والتضامن مع إسرائيل حتى عندما تتراكم انتقادات، وثابتة مع روسيا دون أن تكون مقنعة دائما بشأن نزاعات أخرى.

واستفادت البرتغال والنمسا من هذه الحالة. إن هذين البلدين أقل قوة، ولكنهما أقل عرضة أيضا. وهم لا يركزون على عدد من المظالم. وهي لا تجسد نفس الطموح الجغرافي السياسي الذي تجسده ألمانيا. ويمكن أن تظهر كخيارات توافقية أكثر، أقل تهمة سياسية. في تصويت سري، هذا أقل التعرض يصبح ميزة. ويمكن للدول الراغبة في معاقبة برلين أن تفعل ذلك دون أن ترفض أوروبا ككل. لقد اختاروا (ليزبن) و(فيينا).

(أنالينا بيربوك)، رمز النوبة

ووجود أنالينا بيربوك في التسلسل أعطى الانتخابات بُعدا ساخرا تقريبا. وزير الخارجية الألماني السابق، تجسدت الدبلوماسية القائمة على القيم وحقوق الإنسان والحزم في مواجهة موسكو والتضامن مع إسرائيل. وهي، بوصفها رئيسة للجمعية العامة، تمثل المؤسسة وليس بلدها. وعليه، يتعين عليها أن تكفل حسن سير الإجراءات، وليس الدفاع عن ترشيح الألمان. لكن الصورة لا تزال قوية ويجد مسؤول ألماني يقع على رأس الجمعية العامة نفسه مرتبطا بإعلان فشل ألماني لم يسبق له مثيل.

هذه الصورة تلخّص a لاغ. وتشغل ألمانيا مناصب، وتمول المؤسسات، وتصدر الخطابات وتدافع عن المبادئ. ولكنه ليس دائما قادرا على تحويل هذا الوضوح إلى عضوية سياسية. دبلوماسية (بيربوك) للقيم قد أغت جزءاً من أوروبا كما أثار الانتقادات في البلدان التي تعتبرها معنويا غربيا متغيرا في الهندسة. لقد تبلورت القضية الفلسطينية هذا الشك. وعندما تتكلم برلين عن حقوق الإنسان، يسأل جزء من الجمعية العامة الآن عما إذا كانت هذه الحقوق صالحة على قدم المساواة في غزة أو كييف أو رفح أو خاركيف أو بيروت أو ماريبول.

لذلك فإن الهزيمة الألمانية ليست مجرد حملة. إنها تصل إلى طريقة لتقديم نفسها للعالم. أرادت برلين أن تظهر كقوة مسؤولة، على علم بتاريخها وجاهزة لتحمل المزيد من المسؤولية. التصويت يرسل له صورة أصعب: بلد مؤثر، ولكن يُنظر إليه على أنه سجين في مواصفاته. إن تقديم الدعم إلى إسرائيل، التي لا تزال في صميم هويتها الدبلوماسية، يصبح عقبة عندما ترى الجمعية العامة أن هذا الدعم يفوق متطلبات النزاهة.

العالم الجنوبي يرسل تحذيرا

ويغطي مصطلح الجنوب العالمي حقائق مختلفة جدا. إنه لا يُعيّن كتلة منضبطة. إن مصالح أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية الصغيرة ليست متطابقة. لكن التصويت ضد ألمانيا يظهر تقارب في الإحباطات. وترغب دول كثيرة في أن يُسمع عنها على نحو مختلف عن صوتها في التعبئة في الأزمات الغربية. وهي تريد معالجة أولوياتها معالجة جادة: الديون والأمن الغذائي والمناخ والتنمية والاحتلال والجزاءات والهجرة والحصول على التمويل.

وفي هذا السياق، يشكل الدعم الألماني لإسرائيل عاملاً يكشف عنه. وهو يبين، في نظر هذه البلدان، أن النظام الدولي الذي يدافع عنه الغرب لا يزال انتقائيا. إن العواصم الغربية تدعو إلى التصويت ضد روسيا باسم ميثاق الأمم المتحدة. وهم أكثر ترددا عندما يتعلق الأمر بإدانة إسرائيل أو معاقبة انتهاكاتها. وقد احتوت الروابط الاقتصادية والمعونة الإنمائية والسلطة الدبلوماسية الأوروبية على هذا المعيار المزدوج منذ وقت طويل. هي الآن تعبر عن نفسها في صندوق اقتراع الأمم المتحدة.

وبالتالي، فإن التصويت في 3 حزيران/يونيه أوسع من الحالة الألمانية. وهو يحذر الاتحاد الأوروبي. ولم يعد بوسع القارة أن تفترض أن خطابها المعياري كاف. والإبداع مبني بالاتساق. وإذا أرادت أوروبا الدفاع عن القانون الدولي، فعليها أن تفعل ذلك في كل مكان، بما في ذلك في وجه حلفائها. إذا كانت تريد أن تسمع عن أوكرانيا، يجب أن تسمع الغضب عن غزة. وإذا كانت تريد المطالبة بمقاعد وإصلاح مجلس الأمن، فعليها أن تقنع من جانبها. لقد إكتشفت ألمانيا للتو ثمن عجز الثقة.

الشرق الأوسط يزن في نيويورك

وتبين الانتخابات أيضا أن الشرق الأوسط ليس مسألة إقليمية ضمن مسائل أخرى. وهي الآن تبني جزءًا من علاقة الدول بالغرب. إن الحرب في غزة، والتوترات في لبنان، والإضرابات الإقليمية، ودور إيران، والحماية الدبلوماسية لإسرائيل من جانب حلفائها قد غيرت المناخ المتعدد الأطراف. وتدفع البلدان التي تدعم إسرائيل بقوة تكلفة في تلك المنتديات التي تنتمي فيها الأغلبية الرقمية إلى بقية العالم. إن ألمانيا، من خلال علاقتها الخاصة مع إسرائيل، تجعلها تجربة مباشرة.

وبالنسبة للبنان، تستحق النتيجة قراءة دقيقة. ولا تزال برلين لاعبا أوروبيا هاما، قادر على تمويل المعونة الإنسانية، ودعم الجيش اللبناني، والمشاركة في المناقشات بشأن اليونيفيل، والتأثير على المواقف الأوروبية. ولكن فشله في الأمم المتحدة يدل على أن كلمته في الشرق الأوسط تتعرض للتحدي. وإذا أريد لألمانيا أن تؤدي دورا موثوقا به في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، فعليها أن تدافع بوضوح عن السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين وعودة المشردين داخليا. ومن شأن الدعم الآلي لإسرائيل أن يحد من قدرتها على الاستماع إليها.

وينطبق هذا الدرس أيضا على الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية. إن علاقات القوة في نيويورك لا تعكس دائما القوة العسكرية أو الاقتصادية. وهي تعكس أيضا ذكرى الشعوب، والغضب المتراكم، والشعور بالظلم. والدبلوماسية التي تتجاهل هذا البعد يمكن أن تفقد الأصوات التي يعتقد أنها اكتسبت. (برلين) كان لديها المركز (ليزبن) و(فيينا) حصلا على الأصوات.

نكسة تضعف الطموح الألماني

وسيكون للفشل الألماني عواقب على المناقشة السابقة بشأن إصلاح مجلس الأمن. وقد طالبت برلين منذ سنوات بمكان أكثر أهمية، وأحيانا في سياق توسيع العضوية الدائمة أو تعزيز تمثيل أوروبا. وبعد عدم الحصول على مقعد غير دائم، تصبح هذه الحجة أكثر صعوبة. وقد يؤكد المعارضون للتوسع على أن البلد الذي لا يستطيع إقناع 127 عضوا في الجمعية العامة لا يمكنه بطبيعة الحال أن يطالب بإضفاء الشرعية العالمية العليا.

العكس يضعف الحكومة الألمانية المستشار (فريدريك ميرز) يريد عرض صورة لألمانيا الأكثر حزماً و حاضراً وأكثر استراتيجية الهزيمة في الأمم المتحدة تتناقض مع هذا الطموح وهو يبين أن القيادة الأوروبية غير مراسيم. هذا صحيح في التحالفات ويقاس ذلك بالقدرة على تجنب العزلة. وهو يعتمد على الكيفية التي يتصور بها أولئك الذين لا يشاركون في أولوياته السلطة.

ويمكن لبرلين أن تتهم موسكو أو تندم على النتيجة أو تؤكد على جودة حملتها. لكن الشيء الرئيسي في مكان آخر. ويجب على ألمانيا أن تفهم السبب في أن دعمها لإسرائيل قد أصبح تكلفة واضحة. ويجب عليها أيضا أن تقيس الفجوة بين سمعتها الأوروبية واستقبالها العالمي. الدبلوماسية الفعّالة لا تعني فقط قول ما نعتقده صحيح. وهو يتألف من بناء الظروف التي يجب تصديقها. وفي هذه المرحلة، فإن التصويت في 3 حزيران/يونيه يمثل استراحة.

تصحيح صعب ولكن ضروري

والهزيمة لا تعني أن ألمانيا يجب أن تتخلى عن علاقتها مع إسرائيل. لن تفعل وتعود هذه العلاقة إلى تاريخها وذاكرتها وهيكلها الدبلوماسي. لكن (برلين) يمكنها تمييز أمن إسرائيل بشكل أوضح عن دعم خيارات حكوماتها ويمكنها أن تدافع عن الإسرائيليين ضد التهديدات الحقيقية بينما تطالب بوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين. ويمكنها أن ترفض معاداة السامية دون تجريم أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية. ويمكنها أن تحمي ذكرى المحرقة دون تحويلها إلى شاشة أمام المعاناة الحالية للمدنيين في غزة.

هذا التصويب سيكون صعباً لأنه يلمس قلب السياسة الألمانية وسيتطلب ذلك صياغة أوضح، وأصوات أكثر تماسكا، والاستماع الحقيقي للبلدان العربية، والقدرة على الاعتراف بالأخطاء. وسيتطلب أيضا وقفا للاعتقاد بأن على الجنوب العالمي أن يقبل التناقضات الغربية باسم الحرب في أوكرانيا أو الاستقرار الأوروبي. إن العالم غير الغربي لا يرفض بالضرورة المبادئ التي أيدتها برلين. ويرفض تطبيقهم الانتقائي.

ويكلف الدعم المقدم إلى إسرائيل برلين مقعدا في مجلس الأمن لأنه أصبح رمزا للاختلال الأوسع نطاقا. أرادت ألمانيا التحدث عن القانون ورد جزء من الجمعية العامة بأن القانون لا يمكن أن يكون مشروطا. أرادت أن تجسد التعددية المسؤولة وذكّره التصويت بأن تعددية الأطراف تعني الاستماع إلى من لا يشاركون في ترتيب الأولويات الغربية. الإختبار التالي لن يكون تطبيق ألماني مستقبلي فحسب سيُقام في مواقف برلين بشأن غزة ولبنان وأوكرانيا والأزمات التي سيُقاس تماسكها مرة أخرى، ويصوت بعد التصويت.