دوبيه: تدفع إسرائيل لبنان على تراثها

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ويشكل العلم الإسرائيلي الذي أُثير على قلعة دبية في بنت جبيل كزة انتهاكا آخر للسيادة اللبنانية واعتداء مفترضا على نصب تاريخي في جنوب لبنان. وقد أكدت وكالة الإعلام الوطنية هذا الاقتحام. ووصل الجنود الإسرائيليون الذين تقدموا بالقرب من شقرا إلى منطقة القلعة ووادي السلوقي، وفتشوا المنازل ثم وضعوا علمهم على القلعة. وزير الثقافة اللبناني، غاسان سلامي، ندد بتمثيل واستفزازي. كما أدانت بلدية شقرا – دوبيه هجوما على موقع أثري تابع للتراث الوطني. اللفتة تأتي بعد أعمال مشابهة في قلعتي شاما وبوفورت وهذا التكرار يعطي القضية بعدا يتجاوز الاستفزاز البصري: يستخدم الجيش الإسرائيلي المعالم اللبنانية كأدوات للهيمنة العسكرية والاتصال السياسي.

توغل إسرائيلي في قلب دبية

ولم تقتصر القوات الإسرائيلية على مراقبة القلعة من موقع خارجي. According to information reported by the Lebanese official agency, they carried out an incursion to Dubayeh, on the outskirts of Chaqra, before reaching the outskirts of the historic fortress and Wadi al-Slouqi. كما فتش الجنود المنازل في المنطقة. وهذه العناصر تضع العلم في سياقه الحقيقي. إنها ليست شعاراً يُنظر إليه عن بعد أو صورة سيبقى مصدرها غير مؤكد. وتم تركيبه بعد عملية أرضية على الأراضي اللبنانية. No Lebanese authority authorized this entry. ولم يتم التفاوض على أي تغيير في وضع القلعة. ومن ثم دخلت إسرائيل في ممتلكات ثقافية لبنانية، احتلت مؤقتا على الأقل، واستخدمتها لإظهار وجودها العسكري.

دوبايه كاسل، المعروف أيضاً باسم قلعة شقرا أو قلعة دوبيه في الوثائق الدولية، يحتل ممر جبل آميل. This position explains his interest in an army that seeks to monitor roads, valleys and surrounding localities. غير أنها لا تحول النصب التذكاري إلى هدف يمكن استخدامه بحرية. قدرات الاستخبارات الحديثة لإسرائيل، والطائرات بدون طيار ومعدات المراقبة تجعل من غير المعقول حتى أن القلعة القديمة يجب أن تُعرف لتلبية الاحتياجات التشغيلية. والشعار لا يحسن حماية الجنود أو المراقبة الميدانية. وظيفتها رمزية. ويُستخدم لإنتاج صورة للاحتيال وتقديم توغل مؤقت كإستيلاء على سيادة لبنان والقيمة التاريخية للموقع.

(غاسان سلامي) يندد بـ « عمل هجومي »

وأعاد وزير الثقافة، غسان سلامي، الحادث في سلسلة من الاستفزازات الإسرائيلية ضد قلعة جنوب لبنان. He stated that the flag raised on Doubayeh, after those installed on Chamaa and Beaufort, was a hostile and provocative act that deserve condemnation and rejection. وأشار الوزير إلى أن قلعة جبل آميل جزء لا يتجزأ من لبنان وأن الدولة لن تدخر جهدا لاستعادة سيادتها على هذه المواقع والاعتراف بها. هذا الموقف مهم. وترفض تخفيض القضية إلى حلقة بسيطة من الاتصالات العسكرية. ويدعي أن احتلال نصب تذكاري وتركيب علم جيش أجنبي يشكلان هجوما سياسيا وإقليميا وثقافيا. ويصبح التراث هنا أحد المجالات البارزة في الكفاح من أجل السيادة.

وأدانت أيضا بلدية شقرة – دوبيه العمل الإسرائيلي. It described it as a flagrant aggression against Lebanese sovereignty and a violation of protection due to an archaeological and historical site. ودعت السلطات المحلية الدولة ووزارة الثقافة والاتحاد إلى التدخل. ويعكس رد الفعل هذا شواغل السكان، الذين لا تشكل القلعة منعزلة عن الحياة المحلية. وهي تعود إلى المشهد، وإلى ذكرى الأسر وإلى تاريخ المنطقة. وبالتالي، فإن التوغل الإسرائيلي يؤثر تأثيرا مباشرا على مجتمع تعرض بالفعل للقصف والتشريد والتدمير. ويضيف إلى التهديد العسكري محاولة للحصول على رمز. وبالنسبة للسكان، فإن رؤية العلم الإسرائيلي على هذه الحصن يعني أن تراثهم لا يزال غير متاح ويخضع لقرارات جيش احتلال.

هجوم مؤكد و ليس مجرد قلق

The absence of technical expertise should not lead to the incident being presented to the conditional. رفع العلم وتم تأكيد الاقتحام. والسؤال الذي لا يزال مفتوحا يتعلق بمدى الضرر المادي. ولم تتمكن الدوائر اللبنانية حتى الآن من تفتيش الجدران أو الخزائن أو الطوابق أو النُهج بحرية. وهم لا يعرفون ما إذا كان الجنود يحركون الحجارة، أو يركبون المعدات، أو يخلقون نقاطا مرساة أو نقاط دخول معدلة. ويجب أن يعزز هذا الشك الطلب على التفتيش، وليس إضعاف الإدانة. وقد ثبت بالفعل انتهاك السيادة واستخدام النصب التذكاري كدعم عسكري. ولا تحتاج القوة الأجنبية إلى تدمير جدار يلحق الضرر بالممتلكات الثقافية. والاحتلال، والحرمان من الوصول، وتحويل القلعة إلى كأس حرب، هي في حد ذاتها أعمال خطيرة.

وسيحدد التفتيش ما إذا كانت الحركات العسكرية قد زادت من حدة الشقوق أو أضعفت الماشية أو تضررت من النُهج الأثرية. ولا تدعم القلعة القديمة الاهتزازات، وتداول المركبات، والمنشآت المعدنية، والتحركات المتكررة على الهياكل الهشة. الضرر يمكن أن يظل رصين فالحجارة المشردة أو التوسع في فتحها أو توسيع نطاقها يمكن أن يلحق الضرر بجزء من النصب التذكاري دون أن يتسبب في انهيار فوري. ومن ثم يمكن أن تعجل التغيرات في الحركة ودرجة الحرارة بالتدهور. ولذلك يجب على لبنان أن يجمع الصور السابقة والدراسات الاستقصائية المتاحة والصور الساتلية الحديثة. وستميز المقارنة بين الأضرار القديمة والأضرار التي وقعت أثناء الاحتلال الإسرائيلي. فبدون هذه الوثائق، ستبقي إسرائيل على السيطرة على الموقع وحساب حالته.

قلعة دبية ملك للبنان

وليس لتركيب العلم الإسرائيلي أي أثر على الوضع القانوني للقلعة. ولا يزال دوبيه نصب تذكاري لبناني يقع على الأراضي اللبنانية ويحميه قانون الآثار الوطنية. ولا تخلق هذه البادرة أي حقوق إقليمية. وهو يبين فقط أن جيشا أجنبيا لديه في هذه اللحظة القدرة المادية على الوصول إلى الموقع وفرض رمزه. وهذا التمييز أساسي. ويجوز لإسرائيل أن تتحكم مؤقتا في ارتفاعها، ولكنها لا تستطيع تغيير الهوية التاريخية أو الانتماء الوطني للمذكر. بيان (غازان سلامي) يجيب بالضبط على هذا التلقيم وإذ يشير الوزير إلى أن قلعة جبل عميل جزء لا يتجزأ من لبنان، يعارض القانون والتاريخ على صورة الهيمنة التي ينتجها الجيش الإسرائيلي.

وينتمي دوبيه إلى مجموعة من خمس قلعة جبل آميل اقترحها لبنان للاعتراف بها من جانب أونيسكو: بوفورت، وتبنين، ودير كيفا، وتشاما، ودوبيه. هذه الحصن شاهد على قرون من تاريخ ليفانت وهي تحمل آثار القوى المتعاقبة والتحولات المعمارية والنزاعات الإقليمية. فقيمتهم لا تستند فقط إلى الجدران المحمية. وهي تشمل مستوطنتهم وعلاقتهم بالقرى والطرق القديمة والأراضي الزراعية والمناظر الطبيعية. ولذلك، قد يؤثر الاحتلال العسكري على الموقع بأكمله، حتى عندما يظل الهيكل الرئيسي قائما. وقد تؤدي الدوريات، والحفر، وفتح الطرق أو تركيب المعدات إلى تغيير النهج وتدمير العناصر التي لم يدرسها علماء الآثار بعد.

بعد (شاما)، نفس اللفتة في (دوبيه)

The Minister of Culture has explicitly linked Doubayeh to Chamaa Cass. وهذا التقارب أساسي لفهم السياسة الإسرائيلية تجاه القلعة الجنوبية. وقد عانت شمعة بالفعل من أضرار أثناء العمليات العسكرية. وأكد أونيسكو هجمات على القلعة وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الموقع. ثم أضاف العلم الإسرائيلي المثبت على هذه القلعة استفزازا سياسيا إلى الضرر المادي. مع دوبيه نفس السيناريو يكرر نفسه: وتدخل قوة عسكرية نصب تذكاري لبناني، وتدمجه في جهازها، وتستعمل رؤيتها لإظهار سيطرتها. ويضعف التكرار حجة الحوادث الفردية أو الأعمال المنعزلة التي يقوم بها عدد قليل من الجنود. وقد ارتبطت الآن ثلاث قلعة بنفس الممارسة.

وتوحي هذه الخلافة باختيار الحصن التاريخية لقيمتها الرمزية وكذلك لموقعها. وهي تهيمن على المناظر الطبيعية، وتظهر من بعيد وتشغل مكانا هاما في ذكرى جنوب لبنان. ولن يكون للعلم الذي يُرفع إلى موقع عسكري عادي نفس النطاق. وفي إحدى القلعة، تنتج صورة يمكن التعرف عليها على الفور ويمكن استخدامها في الاتصالات الإسرائيلية كعلامة للاحتيال. ومن ثم، فإن الجيش يحوّل تراث السكان المحتلين إلى إطار للدعاية الخاصة به. This method cannot be justified by the alleged presence of combatants or infrastructure in the region. وحتى عندما يكون هناك هدف عسكري، فإن وضع نصب تذكاري كجائزة يستجيب لاختيار سياسي، وليس لضرورة الأمن.

(بوفورت)، أكثر السوابق إثارة للقلق

والسابقة الأكثر إثارة للقلق هي القبض على بوفورت أو قصر الشقيف. وفي 31 أيار/مايو 2026، سيطرت القوات الإسرائيلية على القلعة ورفعت العلم الإسرائيلي وعلم لواء الجولان. وأعاد هذا الاحتلال ذكرى الوجود الإسرائيلي في الموقع بين عامي 1982 و2000. ويمثل بوفور، بالنسبة لكثير من اللبنانيين، رمزا لسنوات الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وقد اختار الجيش الإسرائيلي استغلال هذه الذكرى. ونشرت صور الجنود الذين يتقدمون في الحصن كدليل على النجاح العسكري، رغم أن عدة أخصائيين أشاروا إلى أن القيمة الاستراتيجية الحديثة للقلعة لا تزال تقتصر على الوسائل الحالية للمراقبة والإضراب.

القضية لم تتوقف عند العلم. وادعت إسرائيل بعد ذلك أنها اكتشفت شبكة تحت الأرض تنسب إلى حزب الله في بوفورت ريدج. وعرضت قواته هذه المجرات على أنها مناطق القيادة والتخزين والدعم العسكري. وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية عن إعداد انفجار. The Lebanese Ministry of Culture challenged the existence of noses directly under historical structures, while no independent team could verify their location. وتسيطر إسرائيل على المقالات والمعلومات والوصول إلى القطاع. وهذا الوضع يسمح له بتحديد الخطر وحده واختيار طريقة التدمير وحدها. ويحرم لبنان من أي فرصة فورية لتقييم المخاطر التي يتعرض لها نصب تذكاري له.

The risk of blasting in Beaufort remains

يمكن أن يسبب الإصطدام في (بوفورت ريدج) عواقب لا رجعة فيها. وتتوقف قوة الاهتزاز على كمية المتفجرات وعمقها وتوزيعها وطبيعة الصخرة. الإنفجار يمكن أن يسبب كسور أو انهيار أو تقلص أرضي ويمكن أن تتعرض الجدران القديمة والقوارب والمؤسسات للتشريد إلى أدنى حد، ولكن بشكل دائم. والضرر غير مرئي دائما وقت العملية. الشق الداخلي يمكن أن يسمح للماء بالاختراق، ثم التوسع تدريجيا. ومن شأن الهيكل الذي أضعفته بالفعل صراعات عام 1982، والاحتلال الإسرائيلي، وانسحاب عام 2000 والحروب اللاحقة أن يفقد بعض استقراره. فبدون أجهزة استشعار، ومسح أولي، وخبرة مستقلة، ستظل النتائج صعبة القياس والعزو.

ولم تثبت إسرائيل علنا أن الانفجار العام هو السبيل الوحيد لتحييد الأنفاق. ويمكن تفريغ المجرات الخاضعة للمراقبة أو إغلاقها أو ملئها أو تجهيزها في الأقسام. ويمكن تحييد بعض الأجزاء بعبء محدود، في حين أن القطاعات القريبة من المؤسسات قد تخضع لأساليب أقل تدميرا. وينبغي أن تسبق عملية رسم الخرائط ذات الأبعاد الثلاثة أي قرار. ولم ينشر الجيش الإسرائيلي مثل هذه الدراسة أو سمح لأخصائيين لبنانيين أو دوليين بالتحقق من نتائجها. ولذلك فإن الشواغل المحيطة ببوفورت لا تزال كاملة. ويفسرون لماذا يؤدي احتلال دوبيه إلى رد فعل فوري: ففي بوفورت، لم يكن العلم لفتة بدون غد. وسبق الإعلان عن عمليات يحتمل أن تؤثر على النصب التذكاري والجبل الذي يحمله على أساس دائم.

دوبيه لا يجب أن يعرف نفس السيناريو

ولا يوجد حاليا أي دليل على أن إسرائيل تستعد للانفجار في قلعة دبية. ولذلك، سيكون من غير الصحيح تقديم مثل هذه العملية على النحو المعلن أو الوشيك. غير أن سابقة بيفورت تتطلب رصداً دقيقاً. ويجب على السلطات اللبنانية أن تتساءل عما إذا كان الجنود يفتشون التجويفات، أو يفتشون الهياكل، أو يركبون وسائل الاتصال، أو يلتمسون الهياكل الأساسية العسكرية. ويجب عليها أيضا أن تشترط عدم وضع أي شحنة متفجرة في النصب التذكاري أو حوله دون خبرة دولية. وتبين التجارب الأخيرة أن الاكتشافات الإسرائيلية عن الأنفاق يمكن أن تحدث بعد عدة أيام أو أسابيع من السيطرة العسكرية. إن انتظار إعلان رسمي قبل المطالبة بالوصول إلى الموقع سيضيع وقتاً قيماً.

ومن ثم، فإن الأولوية تتمثل في منع الظلم الذي يميز بوفورت من التكاثر في دوبيه. ويجب ألا تكون إسرائيل قادرة على احتلال القلعة والسيطرة على المعلومات ثم إعلان حالة النصب التذكاري وحده. A mission of the Directorate-General for Antiquities, accompanied by independent specialists, must be allowed to enter as soon as possible. سيكون عليه أن يفحص الجدران والأرضية والفتحات والقبو والمحيطات. وسيكون مسؤولا أيضا عن تتبع حركة المرور وتحديد ما إذا كانت الحفريات المبلغ عنها قد أثرت على المناطق الأثرية. ولا يمكن أن تتوقف حماية القلعة على إعلانات الجيش الذي احتلها. A credible assessment requires Lebanese access and, if necessary, a presence of Unesco or organizations specialized in heritage during times of conflict.

A series of damage to heritage since 2023

وأضاف دوبيه إلى سلسلة طويلة من الهجمات على التراث اللبناني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. ضربت ضربات إسرائيلية سوك القديم من النبطية ودمرت المباني المرتبطة بتاريخ المدينة التجاري. وقد عانت القرى القديمة في الجنوب من دمار هائل، حيث اختفت المنازل الحجرية وأماكن العبادة والمقابر والأحياء التقليدية. The village of Mhaibib was largely destroyed during explosions carried out by the Israeli army, with consequences on its historical fabric and on a sanctuary linked to local memory. In Tyre, the bombings reached neighbourhoods close to the archaeological areas. In Baalbeck, the environmental strikes of the Old site raised fears about vibrations and damage to the surrounding historical fabric.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وضعت أونسكو 34 ملكية ثقافية لبنانية تحت حماية معززة مؤقتة. وتشمل هذه القائمة دوبيه وبوفورت وشاما. غير أن المركز الدولي لا يمنع العمليات الإسرائيلية أو الأضرار أو احتلال المواقع. وهو يوفر إطارا قانونيا ودبلوماسيا، ولكنه لا يحل محل الحماية المادية. ولا تزال القوات الحالية ملزمة باحترام المعالم وتجنب استخدامها العسكري. وتبين الزيادة في الهجمات أن النداءات العامة للحذر لم تعد كافية. ويجب أن يسجل لبنان سجلات دقيقة لكل موقع مع صور وسجلات وشهادات وعلم التسلسل الزمني. ويمكن استخدام هذه الوثائق في المطالبات بالتعويض والتحقيق في انتهاكات القانون المنطبق على الممتلكات الثقافية.

الاستراتيجية الإسرائيلية لمحو لبنان

وقد اتهمت غسان سلامي إسرائيل بالفعل بأضرار جسيمة تراث جنوب لبنان. According to the Lebanese authorities, the destruction involves major monuments but also villages, markets, religious places and cultural landscapes. ويعتقد الوزير أن هذه الهجمات تهدد الهوية التاريخية للمناطق المتضررة. The flag on Doubayeh reinforces this accusation, as it does not result from indirect impact or mistargeting. تم تركيبها طوعاً. واختار الجنود نصب تذكاري لبناني ووضعوا علامة عليه بشعار دولتهم. وهذا العمل لا يدمر الأحجار بالضرورة، ولكنه يسعى إلى تعديل صورة المكان ومعناه. وهو يحوّل عنصر الذاكرة اللبنانية إلى رمز مؤقت للسلطة الإسرائيلية.

The intentional dimension distinguishes this act from certain collateral damage invoked during the bombings. ولا يمكن لأي حجج عسكرية دقيقة أن تفسر الحاجة إلى رفع العلم. إنه قرار واع، يُراد رؤيته وتصويره. ولذلك يجب أن يظل الرد اللبناني ثابتا. ويمكن لإسرائيل أن تدّعي أنها حزب الله أو تؤمّن ارتفاعاً، ولكن هذه الأهداف لا تبرر تحويل نصب تذكاري إلى تذكار. كما أن احترام التراث يتطلب احترام هويته وممتلكاته. وباستخدام مزدوجة وشما وبويفورت بنفس الطريقة، يرسل الجيش الإسرائيلي رسالة تتجاوز العمليات المحلية. It asserts its ability to enter the Jabal Amel and place its symbols on the most visible landmarks in this region.

يفرض القانون الدولي التزامات على إسرائيل

وتحمي اتفاقية لاهاي لعام 1954 الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح. ويدعو الطرفين إلى تجنب تدميرهما واستخدامهما لأغراض تزيد من الخطر. ويعزز البروتوكول الثاني هذه الالتزامات. جيش يسيطر على نصب تذكاري يجب ألا يمتنع فقط عن تفجيره ويجب عليها أيضا أن تمنع النهب والحد من التدهور وحماية الهياكل وتمكين تدابير الحفظ اللازمة. وفي دوبيه، يجب بالتالي مساءلة إسرائيل عن حالة الموقع طوال فترة وجوده. ويحدد التقرير العمليات المضطلع بها ويزيل رموزها وييسر إجراء التفتيش. إن الطابع اللبناني للمصباح لا يختفي لأن الجنود الإسرائيليين يتحكمون بصورة مؤقتة في دخوله.

ولا يمكن الاحتجاج بالضرورة العسكرية بدون حدود. ويجب أن يكون ذلك ضروريا ودقيقا ومتناسبا. العلم لا يفي بأي من هذه الشروط وهي ليست وسيلة لإبطال التهديد ولا تحمي السكان. يُستخدم لإظهار الهيمنة كما أن احتلال القلعة يمكن أن يزيد من خطر مشاركتها في عمليات جديدة. وإذا قامت إسرائيل بتركيب المعدات أو استخدامها كوظيفة، يمكن أن يصبح النصب جزءا نشطا من الجهاز العسكري. وهذا التحول هو بالضبط ما تسعى قواعد الحماية إلى منعه. وعليه، يجب على السلطات اللبنانية أن تطلب ليس فقط إزالة العلم، بل إنهاء أي استخدام تشغيلي للموقع وتسليم القلعة إلى المؤسسات المختصة.

إدانة يجب أن تنتج أفعالاً

رد الوزير والبلدية خطوة أولى ويجب الآن أن تترجم إلى خطوات دقيقة. ويجوز لوزارة الثقافة أن تحيل ملفاً عاجلاً إلى يونسكو، وأن تطلب إيفاد بعثة، وأن تطلب إدراج الحادث في التقارير الدولية عن الأضرار التي لحقت بالتراث اللبناني. ويجب على الحكومة أيضاً أن تدمج دوبيه وشاما وبويفورت في المفاوضات المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي. ولا يمكن لهذه الحصون أن تظل خارج الآليات التي نوقشت في جنوب لبنان. ويجب أن يُنظر إلى ردهم على أنه عنصر من عناصر السيادة، كما يجب إعادة الجيش إلى القرى وإعادة فتح الطرق. ومن شأن ترك القلاع الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أن يوسع نطاق القدرة على رصد الاحتلال والاحتفاظ برموز الهيمنة على السكان.

ويجب على لبنان أيضا أن ي مركزية المعلومات. The General Directorate of Antiquities can gather the plans, photographs and archives of Doubayeh. ويمكن للبلديات جمع شهادات عن التوغل والحفر. ويمكن للشركاء الدوليين تقديم صور ساتلية. This work must begin before physical access to the site is made to prevent the disappearance of evidence. وبمجرد السماح بالدخول، سيتعين على الخبراء نشر تقرير مستقل ومفصل. وسيكون الهدف ليس تحديد الضرر فحسب، بل أيضا تحديد التدابير العاجلة للتوحيد. The same system should apply to Beaufort, where the risk of blasting remains, and Chamaa, where damage has already been confirmed. ومن شأن الاستجابة المنسقة أن تتيح معالجة القلاع الثلاثة على أنها عناصر من نفس التراث والأزمة الإقليمية.

الوصول إلى القلعة يصبح طارئاً

ولا تزال هناك عدة أسئلة دون جواب. هل لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل قلعة دبية؟? هل مازال العلم مركباً؟? هل وضع الجنود كاميرات أو هوائيات أو معدات أخرى؟? هل تم تفتيش المنازل؟? هل تم نقل الأشياء أو العناصر المعمارية؟? ولم يصدر أي بيان إسرائيلي مفصل بشأن هذه النقاط. وهذا الافتقار إلى الشفافية يعزز الحاجة إلى بعثة. The fact confirmed can no longer be contested: ووصل الجنود إلى القلعة ورفعوا علمهم هناك. ولا يزال يتعين وضع ميزانية مادية. وسيتوقف ذلك على قدرة السلطات اللبنانية على استئناف الموقع وفحصه.

ولذلك ينبغي ألا تكون الخطوة التالية بيانا عاما جديدا. وينبغي أن يشمل ذلك سحب الجنود، وإزالة العلم، ودخول فريق من المديرية العامة للجمارك. ويمكن أن يضمن الوجود الدولي الحصول على الأدلة وحفظها. وتبين حالة بوفورت ما يحدث عندما يحافظ الجيش الإسرائيلي على السيطرة على نصب تذكاري وحده: لا تزال المعلومات عن الأنفاق والمتفجرات والمخاطر منفردة. دوبيه لا يجب أن يكون لديه نفس الظلم وتنتمي القلعة إلى لبنان، ويجب على المؤسسات اللبنانية تقييم حالتها. والتطور التالي المتوقع الآن يتعلق باستجابة يونسكو، واستعادة الموقع، والملاحظة الرسمية الأولى لأنشطة القوات الإسرائيلية في المجمع التاريخي.