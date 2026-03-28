راميش – ديبل: أب وابن قُتلا في جنوب لبنان

وفي يوم السبت، 28 آذار/مارس، تحول جنوب لبنان مرة أخرى إلى سلسلة من أعمال العنف التي تضرب الآن بشكل عشوائي الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة والمدنيين المسافرين على الطرق الحدودية. وفي منطقة الأوايت، بين الرميش وديبل، استهدفت النيران الإسرائيلية الثقيلة سيارة مدنية، مما أدى إلى الوفاة الفورية لاثنين من المحتلين، أب وابنه، وفقا للتقارير التي نقلتها وسائط الإعلام اللبنانية من وكالة الإعلام الوطنية. The victims were identified as Georges Said and his son Elijah, both from Debel, a Christian locality in the border sector. ولم تذكر الأدلة المتاحة الأولى في هذا الوقت نسخة مفصلة من الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الهجوم المحدد.

وهذه الحلقة جزء من يوم ثقيل جدا في جنوب لبنان. وقبل بضع ساعات، كان الإضراب على مركبة صحفية بالقرب من الجيزين قد كلف بالفعل حياة صحفيين لبنانيين على الأقل، وفقاً لعدد من وسائط الإعلام ووكالة الأنباء. وفي الوقت نفسه، استمر القتال والإضرابات في عدة مناطق جنوبية، في حين أن إسرائيل تزيد من ضغطها الأرضي والهواءي في حملة لدفع قبضتها على الليطاني. The death of Georges Said and his son Elijah was therefore not an isolated incident on a secondary road. وهو يحدث في تسلسل يصبح فيه الاتجار المدني بحد ذاته خطرا مميتا في المناطق الخاضعة للسيطرة الدائمة على الحرائق.

ما نعرفه في هذا الوقت عن الهجوم بين (راميش) و (ديبل)

اقوى العناصر تتلاقى في نقطة مركزية السيارة كانت مستهدفة في منطقة (داواينات) بين (راميش) و (ديبل) و الرجلين اللذين قتلا فوراًنهاروبالإشارة إلى وكالة المعلومات الوطنية، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي فتح النار في وفرة على مركبة مدنية في هذه المنطقة.العربية المستقلةوأضاف أن الضحيتين هما جورج سعيد وابنه إيلايجا، من ديبل. ويتفق المصدران على الموقع العام والطابع المدني للمركبة والعلاقة بين الضحايا.

غير أنه في هذه المرحلة، لا تزال هناك عدة مناطق للظل. التقارير المنشورة في الساعات الأولى لا تُفصّل بعد الإتجاه الدقيق للسفر، سبب وجود السيارة على هذا المحور أو احتمال وجود إصابات أخرى أو شهود مباشرين على متن الطائرة. The same sources also did not indicate, at the time of publication, whether the attack was a ground fire, a shot from an advanced position or another targeting sequence. وفي الحرب التي كثيرا ما تتغير فيها صحائف التوازن والظروف المحددة بمرور الوقت، لا يزال هذا التحوط الوقائعي لا غنى عنه. ولكنها لا تمسح المراقبة الفورية: فقد قُتل مدنيان، هما أب وابنها، على طريق في جنوب لبنان أثناء وجودهما في سيارة مدنية.

Debel and Rmeish, two Christian localities caught in climbing

وتكمن الأهمية السياسية والرمزية لهذا الهجوم أيضا في المكان. Debel and Rmeish belong to this arc of Christian border villages which, since the beginning of the clashes, lived in a form in between: close to the front, exposed to military movements and strikes, but long perceived by a part of their inhabitants as less directly targeted than other southern bastionstions. ومن الواضح أن هذا الانطباع قد تآكل على مدى الأسابيع القليلة الماضية.العربية المستقلةيشير إلى أن جورجس سعيد وابنه إيلايجا جاءا من ديبل، وقدما كمنطقة مسيحية. وفي الوقت نفسه، واصلت شركة أسوشيتد برس إبلاغها يوم الجمعة بأن الناس الذين يعيشون في أحياء ومواقع مسيحية في الجنوب يأملون أن يُنقذوا نسبياً بسبب حيادهم، وهو أمل يزداد ضعفاً بفعل الأحداث.

هذا التحول ليس جديداً وفي 9 آذار/مارس، قُتل القس الماروني بيتر الرحي بالفعل في قرية قلايا المسيحية بالقرب من الحدود. وقد أثارت الحلقة عاطفة قوية، لأنها أظهرت أن قرى الحدود المسيحية لم تعد على هامش العنف العسكري. اليوم موت أب وابنه بين (راميش) و(ديبل) يعزز هذا الشعور بالتمزق

طريق حدودي أصبح حيز حرب

وقد وقع الهجوم في سياق أصبحت فيه الطرق في جنوب لبنان إحدى القضايا الرئيسية للحملة الإسرائيلية. وأفاد رويتر يوم الجمعة بأن إسرائيل تسعى الآن إلى فصل الجنوب عن بقية البلد وإنشاء منطقة عازلة إلى ليتاني. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن الطرق والجسور والفؤوس الثانوية والمركبات التي تستخدمها تكتسب أهمية استراتيجية جديدة. وهذا في حد ذاته لا يكفي لشرح أو تبرير استهداف سيارة مدنية. ومن جهة أخرى، يساعد ذلك على فهم الأسباب التي تجعل مناطق مثل الرميش – ديبل خطرة للغاية، بما في ذلك المناطق التي يعيش فيها غير المقاتلين.

ولعدة أيام، أضاف تدمير الهياكل الأساسية وأوامر الإجلاء هذا الضغط. TheWall Street Journalوأفيد يوم السبت بأن إسرائيل أصدرت تحذيرات جديدة بالإجلاء لسبع مناطق وقرى في جنوب لبنان، وطلبت من السكان أن يتوجهوا شمال الزهراني. Even when a locality is not directly targeted by a formal eviction order, the proliferation of fire zones and military advances makes civilian displacement increasingly dangerous. The death of Georges Saïd and lie Saïd illustrates this brutal reality: on certain axes, the mere fact of driving is now assimilated to a direct exposure to war.

يوم دفع فيه المدنيون الثمن مرة أخرى

الدراما بين (راميش) و(ديبل) لا يمكن فصلها عن بقية اليوم On Saturday morning, several media outlets reported new strikes on ambulances and rescue teams in the Nabatiyah area. وفي الوقت نفسه، ذك َّرت الضربة المميتة ضد الصحفيين جنوبي الجيزين بأن أبرز المهن المدنية – أي مقدمي الرعاية، وعمال الإسعاف الأولي، والمراسلين – هي من بين أكثر المهن تعرضا في سلسلة الحرب هذه. The death of a father and his son on a border road completes this picture: violence is no longer limited to front lines in the strict sense. وهي تتدفق فوق أكثر الطرق العادية والمركبات والحركات.

ويؤثر هذا التوسع في الخطر بصفة خاصة في جنوب لبنان المسيحية أو الشيعة أو المختلطة، حيث تصبح الحملة الإسرائيلية إقليمية. The Associated Press on Friday described the city of Tyre emptied of a large part of its inhabitants, with more than one million displaced people nationwide and a sense of abandonment that is gaining even in the localities where some were still hope to be spared. ووفاة المدنيين المسيحيين بين راميش وديبل جزء من هذه الدينامية الأوسع: فمنطقة الجنوب لم تعد مجرد مشهد للمواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وإنما هي مساحة تزداد فيها هشاشة الحدود بين المقاتلين والمهنيين المعرضين والمدنيين العاديين كل يوم.