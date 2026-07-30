روما، مركز جديد للمفاوضات في جنوب لبنان

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إن تحول المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى روما يمثل تغييرا في الأسلوب وكذلك تغييرا في المشهد. وعلى مدى عقدين تقريبا، تجسد الناقورة حوارا تشرف عليه الأمم المتحدة عن كثب. ووجد العسكريون اللبنانيون والإسرائيليون أنفسهم هناك دون تطبيع سياسي، تحت سلطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتستضيف روما الآن مناقشات أوسع نطاقا. وهي تشمل الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وأمن الحدود.

هل يمكن للعاصمة الإيطالية أن تصبح الناكورا الجديدة؟? ولا تزال المقارنة غير سليمة. وكانت الناقورة آلية دائمة لإدارة الحوادث. وبدلا من ذلك، يبدو أن روما مكان تفاوض استراتيجي، منظم تحت القيادة الأمريكية. وكان الهدف الأول هو منع التصعيد المحلي. أما المحاولات الثانية في تحديد شروط أمر جديد في جنوب لبنان. This displacement raises a central question: هل يتفاوض الطرفان على تحقيق استقرار بسيط في الحدود أو تحول دائم في علاقاتهما؟?

من عام 1949 إلى آلية الناقورة

إن الحوار الحدودي بين لبنان وإسرائيل لا يبدأ بالأزمات الأخيرة. وهي تستند أولا إلى اتفاقية الهدنة الموقعة في عام 1949، بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وهذا النص لا يرسي السلام. وهو ينظم وقف الأعمال القتالية ويؤكد خط الفصل. ولا يزال لبنان يرى أنه لا يزال في حالة حرب مع إسرائيل. وهذا الوضع يفسر الحذر الشديد الذي يكتنف كل اتصال رسمي.

ثم حوّل الغزو الإسرائيلي في عام 1978 جنوب لبنان إلى قضية دولية دائمة. وينشئ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي وإعادة السلام ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها. مقر القوة ينتقل إلى الناقورة. The town gradually became a diplomatic and military crossing point, despite the wars, occupations and successive presence of several armed organizations.

وبعد انسحاب إسرائيل في عام 2000، تتبع الأمم المتحدة الخط الأزرق. وهي تستخدم للتحقق من الانسحاب، ولكنها لا تشكل حدا دوليا محددا. ولا تزال هناك عدة قطاعات متنازع عليها. وتشمل أوجه التفاوت نقاطاً أرضية، ومناطق زراعية، ومواقف مهيمنة، وقطاع مزارع شبعا، الذي يشمل أيضاً سوريا. وتغذي هذه الغموض حوادث منتظمة.

وأعطت حرب عام 2006 للناكورا وظيفة أكثر تنظيما. وينص القرار 1701 على وقف الأعمال القتالية وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. كما ينص على عدم وجود أي سلاح في هذا المجال دون موافقة الدولة اللبنانية. وبعد النزاع، تجمع آلية ثلاثية بصورة منتظمة بين اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

ولا تحل هذه الآلية المنازعات السياسية. وهو يتناول الانتهاكات والحركات العسكرية والعمل بالقرب من الخط الأزرق ومخاطر المواجهة. قوته تكمن في استمراريته وحتى أثناء فترات التوتر، يمكن للممثلين أن ينقلوا الرسائل وأن يحدوا من سوء التفسير. ويكمن ضعفه في ولايته: إن الناقورة تدير الأعراض دون حل أسباب النزاع.

المفاوضات البحرية السابقة

وتستضيف الناقورة أيضا مناقشات بشأن الحدود البحرية منذ عام 2020. ولا تزال هذه المفاوضات غير مباشرة. وتشغل الوفود حيزاً منفصلاً ويحيل الوسطاء الأمريكيون مقترحات. ويحدد الاتفاق المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2022 المناطق الاقتصادية الخالصة ويمهد الطريق لاستغلال موارد الغاز. وهو يثبت أن التوصل إلى حل توفيقي تقني لا يزال ممكنا بدون معاهدة سلام.

وتؤثر هذه السابقة تأثيرا مباشرا على الإطار الحالي. وهو يبين أن حالة حساسة يمكن أن تكون معزولة عن النزاع العام، وتتم معالجتها في إطار الوساطة الأمريكية، ثم تترجم إلى ترتيب تنفيذي. غير أن مسألة الأرض أكثر تعقيدا. It affects villages, military positions, the return of displaced persons, the sovereignty of the state and the arsenal of Hezbollah. ومن ثم، فإن كل امتياز يؤدي إلى آثار سياسية داخلية فورية.

The clashes opened after October 2023, followed by successive wars and ceasefires, reduced the effectiveness of the Naqoura regime. وأدى تدمير الهياكل الأساسية، والتشريد الجماعي، واحتلال القطاعات اللبنانية إلى تغيير نطاق المشكلة. ولم تعد الأولوية مجرد تجنب إطلاق النار العرضي. It consists of organizing the withdrawal of forces, controlling devastated territories and preventing the reconstruction of an armed front.

لماذا؟ تغير روما الإطار السابق

وتوفر روما أولا مسافة مادية لمسرح العمليات. وفي الناقورة، تجتمع الوفود على بعد بضعة كيلومترات من المواقع العسكرية. ولكل حادث أن يعلق الحوار. كما تحمي العاصمة الإيطالية المناقشات من التوترات الفورية. كما أنه ييسر وجود الزعماء السياسيين والدبلوماسيين والخبراء والممثلين الأمريكيين الذين سيعالجون عدة مسائل في الوقت نفسه.

والخيار الإيطالي له أيضا بعد رمزي. ولإيطاليا تاريخ طويل من المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتشهد توازن جنوب لبنان. وهي تقيم علاقات مستمرة مع بيروت وإسرائيل وواشنطن والمؤسسات الأوروبية. ومن ثم يمكن لروما أن توفر بيئة يقبلها الطرفان، دون أن تظهر كمالك سياسي للوساطة. وتواصل الولايات المتحدة قيادة العملية.

The location mainly changes the nature of the exchanges. وفي الناقورة، يتحدث الجيش اللبناني إلى الجيش الإسرائيلي تحت سيطرة الأمم المتحدة. وفي روما، تجمع المناقشات بين الأبعاد العسكرية والإقليمية والسياسية. وقد يرتبط الانسحاب الإسرائيلي بنشر الجيش اللبناني. وقد يتوقف هذا النشر على تفكيك المنشآت المسلحة. وقد تتوقف المعونة الدولية بدورها على آليات التحقق.

ويستند هذا النظام إلى منطق متتابع. ويجب أن يثبت مجال تجريبي أن بوسع كل طرف الوفاء بالتزاماته. وتنسحب إسرائيل من قطاع محدد. The Lebanese army enters, secures the villages and prevents the return of an autonomous armed presence. ويحيط مراجعو الحسابات علما بالإجراءات المتخذة. ويمكن عندئذ توسيع نطاق النموذج ليشمل مجالات أخرى. ومن الناحية النظرية، تحد هذه الطريقة من خطر التوصل إلى اتفاق شامل لا يمكن تطبيقه.

ومن الناحية العملية، يخلق تفاوتا قويا. ويجب أن يثبت لبنان قدرته على السيطرة على الأرض قبل أن يتمكن من تحقيق انسحاب أوسع. وتحتفظ إسرائيل بهمش تقديري لتهديد وتوقيت تحركاتها. ويساور بيروت القلق من أن آلية مؤقتة يمكن أن تحول احتلالاً مؤقتاً إلى وجود دائم. وتدعي إسرائيل، على العكس من ذلك، أن الانسحاب بدون ضمانات من شأنه أن يسمح للحزب الله بالعودة.

روما، مركز جديد أو مرحلة مؤقتة؟?

ليس لدى روما بعد الخصائص المؤسسية للنكورة. ولا تدير أي أمانة دائمة الحوادث يوميا. ولا تحدد أي ولاية دولية محددة عملها. وتعقد الولايات المتحدة الدورات حسب الاقتضاء. ولذلك، فإن رأس المال الإيطالي يعمل كمنبر دبلوماسي، ولكنه ليس بعد بمثابة آلية مستقرة. وستتوقف استدامة البرنامج على النتائج المحققة.

وإذا أسفرت المفاوضات عن خرائط وجداول وإجراءات للمراقبة، يمكن أن تصبح روما المكان الذي تتخذ فيه القرارات الاستراتيجية. وبعد ذلك ستحتفظ الناقورة بدور التنفيذ. وستترجم اليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي الاتفاقات إلى تدابير محلية. وسيظهر تقسيم للعمل: روما من أجل الحل التوفيقي السياسي، الناقورة من أجل التنسيق العسكري.

غير أن هذا الهيكل يتطلب صياغة واضحة مع الأمم المتحدة. ويستند لبنان إلى القرار 1701 ومبدأ السيادة. وتشدد إسرائيل على الضمانات الأمنية وحرية التصرف ضد التهديدات. وتحاول الولايات المتحدة الجمع بين هذه النهج من خلال آلية للتحقق. ومن شأن تهميش قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن يقوّض الشرعية الدولية للعملية ويحرم من أرض وسيط ذي خبرة.

المفاوضات في جنوب لبنان: تطالب بيروت

The first Lebanese demand remains the complete withdrawal of Israeli forces from national territory. وترفض بيروت تقديم هذا الانسحاب كمكافأة بعد أداء الالتزامات اللبنانية. وتتذرع السلطات بالسيادة والخط الأزرق والقرارات الدولية. ويدعون أيضا إلى وقف الإضرابات والاقتحامات والهدم والرحلات الجوية التي تحول دون العودة الطبيعية للسكان.

كما يريد لبنان جدولا زمنيا واضحا. والوعد العام ليس كافيا، لأن الاتفاقات السابقة كثيرا ما أدت إلى تفسيرات متضاربة. The government is looking for dated steps, recognized maps and a procedure for disputed areas. يريد أن يتجنب أي انسحاب محلي يتم إعادة التفاوض عليه ضد حالة أمنية جديدة.

ومن الأولويات الأخرى عودة المشردين داخليا. وقد عانت قرى عديدة في الجنوب من تدمير كبير. ويجب أن يرافق إزالة الألغام وإصلاح الطرق والمياه والكهرباء وإعادة بناء المساكن أي ترتيب عسكري. وبدون هذه التدابير، فإن الانسحاب الرسمي لا يعيد الحياة المدنية. ويمكن أن يظل الإجلاء خالياً وضعفاً ومعتمداً على القرارات الخارجية.

وأخيرا، تدعو بيروت إلى تقديم دعم دائم للجيش. ويجب عليها أن تسيطر على إقليم ممتد بموارد محدودة. وهي بحاجة إلى المعدات، والرصد، والتنقل، والتمويل. ولا يمكن أن يستند الانتشار فقط إلى وحدات مشردة من مناطق أخرى. وهي تتطلب وجودا دائما، ووظائف ثابتة، وتعاونا مع السكان.

لكن مسألة أسلحة (هزبولا) تشكل تحدياً كبيراً للدولة وتدعي الحكومة أنها تريد ممارسة احتكار القوة. ولكن عملية قسرية ضد الحركة الشيعة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة داخلية. ولذلك تؤيد السلطات اتخاذ قرار سياسي وطني وعملية تدريجية. وهي ترفض رسميا أن تحدد إسرائيل وحدها وتيرة نزع السلاح أو طرائقه.

مطالب إسرائيل: ضمانات وتحييد حزب الله

وتضع إسرائيل أمن مجتمعاتها الشمالية في صميم المفاوضات. وهدفها المعلن هو منع حزب الله من إعادة المواقع ومستودعات الأسلحة وقدرات إطلاق النار بالقرب من الحدود. ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن القرار 1701 لم يمنع عودة الحركة بعد عام 2006. ولذلك فهي تدعو إلى ضمانات أكثر صرامة من الإطار السابق.

ويجمع الموقف الإسرائيلي بين الانسحاب وبين نتائج يمكن التحقق منها. ويجب أن يدخل الجيش اللبناني المناطق التي تم إخلاؤها، ويفتش الهياكل الأساسية ويمنع أي وجود عسكري غير تابع للدولة. وتأمل إسرائيل في الكشف عن الانتهاكات وتصويبها على وجه السرعة في غضون إطار زمني محدد. وفي غياب العمل اللبناني، يسعى الاتحاد إلى الحفاظ على القدرة على التدخل، الذي تعتبره بيروت هجوما مباشرا على سيادته.

وتدعو إسرائيل أيضا إلى معالجة نقاط الأراضي المتنازع عليها. وفي بعض الأحيان تكون لهذه المناطق قيمة تكتيكية أكبر من منطقتها. A hill, road or promontory can control access to several villages. ولذلك يجب أن يميز الزنوج بين تعيين الحدود القانونية والأمن العسكري والترتيبات المؤقتة. ويمكن لاتفاق ضعيف التحديد أن يحرك المواجهة دون إزالتها.

ويتعلق جزء من المناقشة الإسرائيلية بعمق المنطقة الأمنية. Some officials find it insufficient to withdraw Hezbollah north of the Litani River. ويمكن إطلاق صواريخ متوسطة وطويلة المدى من مناطق أخرى. وهذه القراءة توسع المفاوضات إلى حد كبير. ولم تعد تهم جنوب لبنان فحسب، بل الترسانة الكاملة والهيكل العسكري للحركة.

This demand runs counter to the Lebanese political power balance. ويرفض حزب الله معاملة أسلحته على أنها مجرد مسألة حدودية. وهي تعرضها كعنصر من عناصر الدفاع الوطني وتربط مستقبلها بالتهديدات الإسرائيلية. وبدون اتفاق داخلي في لبنان، قد تظل أي صيغة مفروضة من خارج البلد نظريا. غير أن إسرائيل تعتقد أن الالتزام السياسي غير المتحقق لم يعد كافيا.

الولايات المتحدة والوسطاء والمصممون التقويم

واشنطن ليست مجرد ميسر. وتصمم الولايات المتحدة التسلسل، وتقدم مجالات تجريبية، وتجمع البطاقات وتلتمس ضمانات مالية. ويسمح لها تأثيرها على إسرائيل بالحصول على سحب محدود. كما أن دعمهم للجيش اللبناني يعطيهم نفوذا في بيروت. وهذه العلاقة المزدوجة تضع الدبلوماسية الأمريكية في صميم كل مرحلة.

وقد عززت السابقة البحرية هذا الموقف. ثم حوّل المبعوث الأمريكي مطالبات غير متوافقة إلى حل وسط عملي. غير أن سجل الأراضي يتطلب أكثر من خط واحد على خريطة. وثمة حاجة إلى إدماج القوات الحالية والسكان والتدمير والأسلحة والتنافس الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران. ولذلك يجب على أمين المظالم أن يعمل على عدة مستويات في وقت واحد.

إن الطريقة الأمريكية تحبذ الالتزامات المتبادلة ولكنها ليست بالضرورة التزامات متزامنة. كل مقياس يجب أن يحفز المقياس التالي ويسعى هذا النموذج إلى منع طرف واحد من إدارة كل شيء في حين أن المواضع الأخرى. غير أنه يتطلب محكما قادر على التصديق على التقدم المحرز. غير أن معايير التحقق لا تزال حساسة. من سيقرر أن منطقة خالية من الأسلحة؟ من سيقرر خلافاً على نفق أو مستودع أو موقع؟?

ويسعى واشنطن أيضا إلى تعبئة الشركاء. ويمكن لإيطاليا أن توفر المعرفة الميدانية وأن تسهم في الرصد. وتحتفظ فرنسا بالاهتمام التاريخي والعسكري في لبنان. للأمم المتحدة وجود تشغيلي. ويمكن للبلدان العربية تمويل إعادة البناء. وسيتوقف النجاح على الاتساق بين هذه الجهات الفاعلة، لأن الضمانات المتنافسة ستعقّد التنفيذ.

الدور الأمريكي أخيراً له بعد إقليمي. ومن شأن إبرام اتفاق في جنوب لبنان أن يقلل من الجبهات الرئيسية ويحد من خطر نشوب حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله. ويمكنها أيضا أن تفتح مناقشة أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين لبنان وإسرائيل. غير أن بيروت لا تزال بعيدة عن التطبيع. The authorities described the discussions as a means of recovering the territory and protecting the population, not as a traditional peace process.

ما سيتغير نجاح المفاوضات

وسيسمح الاتفاق أولا بانسحاب القوات الإسرائيلية والعودة التدريجية للدولة اللبنانية إلى القطاعات المعنية. وسيصبح الجيش الممثّل الأمني الرئيسي جنوب (ليتاني). ويمكن للمقيمين أن يعودوا رهنا بإزالة الألغام وإعادة الإعمار. وستظل الحدود متنازع عليها في بعض النقاط، ولكن آليات التسوية ستحد من خطر المواجهة.

وسيعزز النجاح أيضا المؤسسات اللبنانية. The State could demonstrate that it negotiates, obtains a withdrawal and ensures security without abandoning its claims. هذا سيغير النقاش حول أسلحة حزب الله. وستخضع الحركة لضغوط متزايدة لإدماج استراتيجيتها في قرار وطني. وستظل هذه العملية متضاربة، ولكنها ستجرى في مؤسسات أكثر من الحدود.

ومن الناحية الاقتصادية، من شأن تحقيق الاستقرار أن ييسر إعادة بناء الجنوب. وسيظل التمويل الدولي مشروطا بالضمانات السياسية والإدارية. يحتاج المزارعون إلى الوصول إلى الأرض. وينبغي أن تستعيد البلديات الخدمات الأساسية. ويتوقع المستثمرون حدوث تخفيض دائم في المخاطر العسكرية. ومن ثم فإن إبرام اتفاق موقّع ولكنه يُنتهك بانتظام لن يكفي لإنعاش النشاط.

يمكن أن تصبح روما بعد ذلك متحدثا منتظما. وسيعالج المفاوضون المسائل التي تتجاوز الكفاءة العسكرية: المسائل الخلافية، والسجناء، والتعمير، والضمانات، ومستقبل وقف إطلاق النار. وستحافظ الناقورة على الإدارة اليومية. النظام الجديد لن يحل محل النظام القديم وسوف يتوسع بفصل القرار السياسي عن التنفيذ التنفيذي.

الفشل سيفتح فترة من الشك الشديد

الفشل يمكن أن يتخذ أشكالاً كثيرة. ويمكن وقف المفاوضات على جدول الانسحاب. ويمكنها أيضاً أن تصدر نصاً دون أي آلية منطبقة. A pilot area can operate for a few weeks and then block from the first violation. وفي كل حالة، تتهم الأطراف الأخرى بعدم الامتثال لالتزاماتها واستئناف التدابير الانفرادية.

وبالنسبة للبنان، سيؤدي الفشل إلى إطالة أمد احتلال الجنوب وتشريده وتدميره اقتصاديا. ومن شأنه أن يضعف الحكومة ضد من يعتبرون الدبلوماسية غير ضرورية. ويتذرع حزب الله بعدم الانسحاب للحفاظ على أسلحته. وسيجد الجيش اللبناني نفسه عرضة للمطالب الدولية وتوقعات السكان وخطر المواجهة الداخلية.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن عدم الاتفاق يعني الحفاظ على وجود مكلف في بيئة معادية. وستظل المواقع الشمالية تعتمد على جهاز عسكري معزز. وأي هجوم يمكن أن يؤدي إلى رد، ثم إلى مزيد من التصعيد. والاحتلال المطول لن يضمن بالضرورة اختفاء التهديد. بل على العكس من ذلك، يمكن أن يعزز أشكالا جديدة من المقاومة.

ولذلك فإن المسألة الحاسمة ستكون أقل اختيارا بين روما وناكورا من العلاقة بين الاثنين. يمكن لروما أن تحدد حلا وسطا، ولكنها لا تتحكم في الأرض. وبإمكان الناقورة أن تنقل الأوامر وتمنع الحوادث، ولكنها لا تفصل الخيارات السياسية. The next cycle announced from 4 to 6 August 2026 must specify this articulation, the pace of withdrawals and the extension of the pilot zones. وعلى هذه الوثائق التقنية، التي لا تزال قيد التفاوض، سيتم تحقيق التحول الحقيقي في جنوب لبنان.