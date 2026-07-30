رياض سلامي لجلبه إلى لبنان

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وأصدر المدعي العام لمحكمة النقض، القاضي أحمد رامي الحج، أمراً في يوم الخميس 30 تموز/يوليه 2026 بالقبض على رياض سلامي. ولم يحضر الحاكم السابق لبنك لبنان جلسة استماع تتعلق بشكوى قدمتها المؤسسة التي قادها لمدة 30 عاما. وعادت دورية إلى منزله في صابرا، ولكن أُرجئت الجلسة في نهاية المطاف بعد الاحتجاج بأسباب صحية. ويفتح هذا الإجراء بابا جديدا في استعراض المعاملات المالية التي تجري في إطار ولايته.

دورية أرسلت إلى منزل (رياد سلامي)

On Thursday morning, Lebanese justice tried to have Riad Salamé taken to the Beirut courthouse. وقد استدعى النائب العام لمحكمة النقض، أحمد رامي الحج، الحاكم السابق لبنك لبنان، لاستجوابه في قضية مالية جديدة.

رياد سلامي لم يظهر في الوقت المحدد. وقام القاضي بعد ذلك بصياغة ولاية لتقديم الخدمات الأمنية وتوجيهها لضمان تنفيذها. At approximately 0900 hours, a criminal investigation patrol went to his home in the coastal town of Safra, north of Beirut.

The measure did not at this stage constitute a conviction or even a detention order. A warrant allows the court to have a person brought before the magistrate when the judge does not respond to a summons. وتتوقف المتابعة على الفحص، وعناصر الملف، والقرار الذي اتخذه المدعي العام.

وتشير المعلومات الأولية إلى الرفض أو التسبب. ثم أبلغ مصدر قضائي وكالة أنباء أن الحاكم السابق لم يتمكن من السفر لأسباب صحية. ولذلك أرجئ الاجتماع المقرر عقده في 30 تموز/يوليه.

هذا التسلسل الزمني لا يزال مهماً. It distinguishes the initial decision of the prosecutor, taken after the absence of Riad Salamé, from the evolution following the displacement of the investigators. وهذا لا يعني أن الإجراء مهجور. ويجب إعادة برمجة الجلسة أو تنظيمها بطريقة تتفق مع حالة الصحة التي يُحتج بها.

قضية مصرف لبنان

والقضية التي نظر فيها الادعاء هي نتيجة شكوى قدمها مصرف لبنان. وتعمل المؤسسة الآن ضد الشخص الذي وجهها في الفترة من 1993 إلى تموز/يوليه 2023. وتشكل هذه التشكيلة انقطاعا كبيرا في المعاملة القضائية لتركة رياض سلامي.

ومنذ عدة سنوات، بدأت التحقيقات ضد الحاكم السابق أساسا من قبل قضاة أو رابطات أو سلطات قضائية أجنبية. وقد اتخذ مصرف لبنان موقفا أكثر حذرا. وهي تشارك الآن في عدة إجراءات تهدف إلى تعقب التدفقات المالية والتماس المسؤوليات الممكنة.

The complaint considered by Ahmed Rami Al-Hajj also concerns Samir Hanna, former head of Bank Audi. وقدم نفسه يوم الخميس في المحكمة وكان ينتظر بدء استجوابه. وتناقض وجوده مع الغياب الأولي لرياد سلامي.

وتربط المعلومات المتاحة القضية بالشكوك في الحصول على أموال من مصرف لبنان وبالرسوم التي يُزعم أنها دفعت فيما يتعلق بالمعاملات المالية. غير أنه يجب أن تحدد المحاكم المؤهلات المحددة. The persons concerned benefit from the presumption of innocence until a final decision has been given.

وقُدمت الشكوى بتوجيه من كريم سوهايد الذي تولى رئاسة مصرف لبنان في نيسان/أبريل 2025. The new governance seeks to examine some old transactions and recover amounts it considers likely to have been collected at the expense of the institution.

ويشكل هذا النهج جزءا من حركة أوسع نطاقا. وقد أطلق المصرف المركزي أو أيد عدة إجراءات ضد المسؤولين السابقين والوسطاء والمؤسسات الخاصة. وهو يحاول تحديد دور كل طرف فاعل في الترتيبات المالية المستخدمة في السنوات السابقة للانهيار المصرفي لعام 2019.

سمير هانا استجوب في نفس الملف

إن عقد سمير هانا يعطي القضية بعدا مصرفيا يتجاوز مسؤولية الحاكم السابق. والرئيس السابق للبنك أودي هو أحد الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي اللبناني في العقود الأخيرة.

وقد شغل مصرف أودي منذ وقت طويل منصباً مركزياً في تمويل الدولة وعملياتها مع مصرف لبنان. وعلى غرار المصارف التجارية الكبيرة الأخرى، وضعت جزءا كبيرا من مواردها مع المصرف المركزي وفي الديون العامة.

وتكثفت هذه العلاقات خلال السنوات التي حاولت فيها السلطات دعم الرطل اللبناني واجتذاب العملة الأجنبية. وتلقت المؤسسات عائدات عالية مقابل الودائع أو المعاملات المعقدة. واستخدم مصرف لبنان هذه المساهمات للدفاع عن التكافؤ في العملات، وتمويل الاحتياجات الخارجية، والحفاظ على أداء نظام يعتمد على تدفقات رأس المال.

The current procedure must determine whether certain transactions have exceed the normal scope of these relationships. وسألت أيضا عما إذا كان الأشخاص الخاصون قد حصلوا على ميزة غير عادلة من العمليات التي يمولها المصرف المركزي.

وجود (سمير هانا) أمام المدعي العام لا يحكم مسبقاً على مسؤوليته والغرض من المقابلة هو جمع نسخته وفحص الوثائق المتاحة ومقارنة إجاباته بأجوبة الأشخاص الآخرين المعنيين.

In particular, justice must distinguish between bank business decisions, monetary policy choices and possible personal transactions. وهذا الفصل مسألة مركزية. ويستند النظام إلى صلات وثيقة بين المصرف المركزي والمؤسسات الخاصة والدولة وأصحاب رأس المال الرئيسيين.

ثلاثون سنة كرئيس للمصرف المركزي

قاد رياد سلامي بنك لبنان لمدة ثلاثة عقود. وقد تمتعت منذ وقت طويل، التي سُميت في عام 1993، بسمعة للاستقرار. واضطلع بمهامه في بداية إعادة البناء التي أعقبت الحرب الأهلية.

وكان نجاحه الرئيسي الواضح هو تثبيت الرطل اللبناني. وابتداء من أواخر التسعينات، ظلت العملة مرصودة بالدولار حوالي 507.5 1 جنيها استرلينيا. وأدى ذلك إلى تيسير التجارة، وبعث بعض الجهات الوديعة، وسمح للمصارف باجتذاب رأس المال من الخارج.

غير أن النموذج يستند إلى تزايد متطلبات النقد الأجنبي. وقال إن لبنان أكثر أهمية بكثير مما هو مصدر. وتعاني الدولة من عجز مستمر في الميزانية ودين مرتفع. وجمعت المصارف الودائع ثم وضعت جزءا كبيرا من الأموال لدى الخزانة أو مصرف لبنان.

وللحفاظ على هذا النمط، اقترحت السلطات النقدية أسعار فائدة جذابة. وفي عام 2016، بدأوا أيضاً عمليات تعرف باسم الهندسة المالية. هذه كانت تهدف إلى تعزيز احتياطات المصرف المركزي الأجنبية وتوحيد ميزانيات المصارف.

وأدت هذه الآليات إلى تأخير ظهور الجمهور للأزمة. كما زادت تكاليف صيانة النظام. وعندما تباطأت تدفقات رأس المال، فقد مصرف لبنان والمصارف التجارية القدرة على تلبية جميع طلبات الانسحاب.

In the fall of 2019, institutions began imposing restrictions. ولم يعد بإمكان مقدمي الطلبات التصرف بحرية في أموالهم. غير أن البلد لم يعتمد أي تشريع عام ينظم مراقبة رأس المال.

وأدى الانهيار بعد ذلك إلى انخفاض كبير في قيمة الرطل، وارتفاع معدل التضخم، والإفقار السريع للسكان. وقد فقد النظام المالي عشرات بلايين الدولارات. ولا يزال توزيعها بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين في صميم المفاوضات الاقتصادية.

الإجراءات ضد (رياد سلامي) تتضاعف

The mandate to bring on 30 July should not be confusion with the other files concerning Riad Salamé. ويخضع الحاكم السابق لعدة إجراءات منفصلة في لبنان وأوروبا.

Some investigations concern Forry Associates, registered in the British Virginia Islands and owned by his brother Raja Salamé. ويُزعم أن لجاناً قد حُجِّلت على معاملات بين المصارف التجارية ومصرف لبنان قبل نقلها إلى الشركة.

ويشتبه المحققون الأوروبيون في أن جزءا من هذه الأموال قد عمم بعد ذلك من خلال عدة حسابات واستخدم في حيازة العقارات. وطعن رياد وراجا سلامي في هذه التهم. ويزعم الحاكم السابق أن ثروته تأتي من جملة أمور منها الدخل الذي تم الحصول عليه قبل دخوله إلى المصرف المركزي والاستثمارات الخاصة.

وتتعلق إجراءات أخرى بالمعاملات مع الشركات المالية اللبنانية. وأُلقي القبض على رياض سلامي في أيلول/سبتمبر 2024 في حالة تتعلق بعمليات بين مصرف لبنان وشركة أوبتيم للاستثمار. لقد نفى أي سوء تفاهم.

In April 2025, a judicial decision opened the way for his indictment in proceedings involving possible illicit enrichment and transfers of funds from the central bank to private accounts. وشجبت دفاعه المخالفات ونفذ تحقيق سريع للغاية.

وللقضية التي نظر فيها أحمد رامي الحج يوم الخميس أساس إجرائي خاص بها. وهو نتيجة لعمل قام به مصرف لبنان وينطوي على سمير هانا. ولذلك ينبغي عدم الخلط تلقائياً بين المبالغ والعمليات والخصوم المطلوبة وتلك المتعلقة بقضية فوري أو قضية الاستثمار الأمثل.

وهذه الزيادة في التحقيقات تجعل المتابعة القضائية معقدة. وهو يزيد أيضا من خطر عرض الشكوك كوقائع ثابتة. وتلي كل قضية جدولها الزمني وسبل الانتصاف وقواعد الاختصاص.

لماذا يغير بنك لبنان موقفه

ويعكس الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي التطورات المؤسسية. After the departure of Riad Salamé in July 2023, the interim was performed by the first vice governor, Wassim Mansouri. وأعلن عن فرض قيود على التمويل النقدي للدولة ووضع سياسة أشد صرامة بشأن استخدام الاحتياطيات.

تعيين (كريم سوهايد) في عام 2025 فتح مرحلة جديدة ويسعى مصرف لبنان إلى إعادة مصداقيته إلى الجهات الوديعة والحكومة والشركاء الدوليين. كما يجب عليها أن تستجيب لطلبات الحصول على معلومات من المحاكم الأوروبية.

وبالنسبة للمصرف المركزي، فإن تشكيل طرف في إجراءات معينة يمكن أن يخدم عدة أغراض. It can access coins, support asset recovery and assert that it considers itself a victim of alleged irregular operations.

غير أن هذا الموقف يثير مسألة مسؤولية مؤسسية. واتخذت القرارات المتنازع عليها بالنيابة عن مصرف لبنان، وذلك أحيانا بمشاركة هيئاته الداخلية أو شركائه المصرفيين. ولذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تقصر النظر على أفعال شخص واحد إذا كانت الآليات تنطوي على عدة مستويات من صنع القرار.

وستحتاج التحقيقات إلى تحديد الموظفين الذين وقعوا عقودا أو مدفوعات مصدق عليها أو حسابات مراجعة. وسيتعين عليها أيضا أن تحدد ما إذا كانت لدى هيئات الرصد المعلومات اللازمة.

ومن ثم يمكن النظر في دور المجلس المركزي لبنك لبنان، ولجنة الرقابة المصرفية، ومراجعي الحسابات، والسلطات السياسية. ويتطلب إعادة الهيكلة الكاملة دراسة الوثائق الداخلية ودوائر التصديق.

A case related to the issue of bank losses

The procedure against Riad Salamé comes as Lebanon is still trying to resolve its banking crisis. ومنذ عام 2019، ظل معظم الودائع الدولارية مجمدة. وتخضع الانسحابات لسقف أو لآليات كثيرا ما تؤدي إلى فقدان القيمة.

ويطلب الوديعون من المسؤولين عن الانهيار أن يسهموا في سداد الأصول. وترفض المصارف، من جانبها، تحمل الخسائر التي تنسبها إلى الدولة وبنك لبنان وحده.

ولا تزال الحكومة بحاجة إلى استراتيجية لإعادة هيكلة ذات مصداقية. وينطوي ذلك على الاعتراف بالخسائر، وإعادة رسملة المؤسسات المجدية، ومعالجة المصارف المعسرة. ويجب عليها أيضا أن تحدد ترتيبا هرميا واضحا لسداد الودائع.

In this context, judicial investigations have an economic impact. وربما لا يكفي استرداد الأصول لملء العجز المالي العام. غير أنه يمكن أن يساعد على الحد من الخسائر واستعادة المساءلة.

كما يمكن للإجراءات أن تساعد على فهم كيفية تدفق الأموال. ولا يزال لدى المواطنين معلومات مفصلة عن العمليات قبل الانهيار. ووصف العديد من عمليات مراجعة الحسابات والتقارير أوجه الضعف في الحوكمة، ولكن الوصول إلى البيانات لا يزال جزئيا.

A rigorous judicial investigation can identify the beneficiaries, intermediaries and institutions concerned. غير أنه يجب عليها أن تمضي قدماً دون الاختيار السياسي والحماية لبعض الجهات الفاعلة.

السرية المصرفية في مواجهة مطالب العدالة

لقد ظل لبنان منذ وقت طويل يطبق السرية المصرفية الصارمة بشكل خاص. وقد ساعد المخطط، الذي اعتمد في عام 1956، على اجتذاب رأس المال الإقليمي. كما أنها تعقد التحقيقات في التدفقات المشبوهة والإثراء غير المشروع.

وقد وسعت التغييرات التشريعية المعتمدة منذ الأزمة نطاق رفع هذه السرية. ويمكن الآن للقضاة والسلطات الإشرافية وبعض الهيئات أن تطلب مزيدا من المعلومات في إجراءات محددة.

غير أن تنفيذ هذه الإصلاحات لا يزال حاسما. ولا يكون القانون نافذا إلا إذا قامت المؤسسات بإحالة الوثائق، ولدى السلطات الوسائل اللازمة لتحليلها.

وكثيراً ما تشمل القضايا المتصلة برياد سلامي عدة ولايات قضائية. وتقع الحسابات والشركات والممتلكات في بلدان مختلفة. ولذلك أصبح التعاون القضائي الدولي لا غنى عنه.

وقد عملت السلطات الفرنسية والسويسرية والألمانية واللكسمبرغية وغيرها من السلطات الأوروبية على مختلف جوانب التدفقات المنسوبة إلى الحاكم السابق وحراسته. وقد تقرر الاستيلاء على الأصول أو تجميدها في عدة ولايات قضائية. ولا يزال الأشخاص المعنيون يطعنون في الرسوم أو في مؤهلات الأموال.

The Bank of Lebanon can now seek recognition as a victim in order to recover certain assets in the event of a final judicial decision. وستتوقف النتيجة على الأدلة والتعاون بين الدول والطعون.

A Test for the Independence of Lebanese Justice

والقضية هي أيضا اختبار للنظام القضائي اللبناني. وتباطأت عدة تحقيقات مالية بسبب تنازع الاختصاص أو اللجوء أو الضغط السياسي.

وقد منع القضاة أحيانا من مواصلة تحقيقاتهم بعد تقديم شكاوى ضدهم. Others encountered difficulties in obtaining bank documents or interviewing certain personalities.

ولذلك فإن الإجراء الذي يقوده أحمد رامي الحج سيُحترم بعد انعقاد يوم ٣٠ تموز/يوليه. ويكمن التحدي في استمرار التحقيق، والمساواة في معاملة الأشخاص المعنيين، ونشر معلومات دقيقة عن القرارات المتخذة.

The mandate to bring in shows that the prosecution intends to enforce its summons. غير أن تنفيذه غير المكتمل يتطلب مرحلة جديدة بسبب الحجة الطبية المقدمة. وسيتعين على العدالة أن تتحقق من العناصر الصحية المنتجة وأن تحدد شروط عقد جلسة استماع فعالة.

She should also indicate whether Riad Salamé would be interrogated at the courthouse, his home or a medical institution. A previous development in another case had already led the prosecution to consider an interrogation at home because of his state of health.

ولا يعفي أي من هذه الشروط الحاكم السابق من الإجابة على الأسئلة القضائية. ويجب عليها أن تضمن فقط احترام الإجراء وحقوقه.

الردود المتوقعة على القنوات المالية

استجواب (رياد سلامي) يجب أن يركز على القرارات المتخذة خلال فترة ولايته العقود المعنية وتدفق المدفوعات ومن المرجح أن يسعى المحققون إلى تحديد الجهة التي أذنت بالعمليات والمعايير.

جلسة (سمير هانا) يجب أن تقدم وجهة نظر البنك التجاري ويجوز لها أن تحدد الخدمات المقدمة، واللجان المدفوعة، والمستفيدين النهائيين من المعاملات المتنازع عليها.

وينبغي مقارنة البيانات ببيانات الحسابات والعقود والبريد الإلكتروني والدقائق المتاحة. وفي الحالات المالية المعقدة، نادرا ما تكون الشهادة وحدها كافية. ويؤدي التسلسل الزمني الوثائقي دوراً محورياً.

وسيتعين على هذا الإجراء أيضا تحديد ما إذا كان مصرف لبنان قد عانى من ضرر مباشر. وتحدد هذه المسألة إمكانية المطالبة بسداد التكاليف أو التعويض. كما يمكن أن يسترشد بالمؤهلات الجنائية المختارة.

ولا يتناول تأجيل الاجتماع أي من هذه البنود. إنه يرفض فحصهم فقط. The prosecution now has to set a new date and decide how to guarantee the presence of Riad Salamé. وسيحدد تطور حالته الصحية، واستمرار استجواب سمير هانا، والوثائق التي أعدها مصرف لبنان المرحلة التالية من هذه القضية.