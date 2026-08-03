رياض سلامي لم يحكم وحده

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

عجز الدولة والديون العامة ومصرف لبنان والمصارف في صنع الكارثة اللبنانية

من المطمئن دائما، بعد كارثة، أن تجد له وجها.

فالوجه يجعل من الممكن تبسيط التاريخ وتركيز الغضب وتفادي الأسئلة المثيرة للقلق. وفي حالة الانهيار المالي اللبناني، أصبح هذا الوجه هو رأس السلامي.

ويتحمل الحاكم السابق لبنك لبنان مسؤولية كبيرة. وطوال ثلاثة عقود، قاد المؤسسة في قلب النظام النقدي والمصرفي. وقد دافعت عن أسعار الصرف القصوى التي أصبحت غير مستدامة. ووافق على أن يمول المصرف المركزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة حالة عجز مزمن. وشجع البنوك التجارية على وضع المزيد والمزيد من الدولارات مع مصرف لبنان. واستخدم بشكل متزايد معاملات مالية باهظة التكلفة لإنقاذ الوقت، والحفاظ على الاحتياطيات الواضحة، والحفاظ على وهم الاستقرار الذي لم يعد موجودا.

ولكن الاعتراف بهذه المسؤولية لا يعني إعادة كتابة التاريخ.

(رياد سلامي) لم يصوت على ميزانية لوحدها. ولم يقرر عدد المسؤولين. وهي لا تحدد أجور القطاع العام. وهي لا تفرض إعانات على الكهرباء في لبنان. ولم يختار السياسة المالية. لم ينفق وحده على إعادة البناء. لم يمرر القوانين التي تجيز المديونية. وهي لا توافق على المسائل المتعلقة باليوروبوند وحدها. كما أنها لم تلزم المصارف التجارية بتركيز حصة كبيرة من مدخرات زبائنها في الأوراق المالية الحكومية والاستثمارات مع مصرف لبنان.

(رياد سلامي) كان جزءاً مركزياً من النظام ولم يكن هو المبتكر الوحيد، وصانع القرار الوحيد، ولا المستفيد الوحيد.

والمسألة الحقيقية للانهيار اللبناني هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات، ووزراء المالية، والبرلمان، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، والقوات السياسية التي رفضت منذ عقود ربط إنفاق الدولة بمواردها.

ولذلك يجب الحكم على أعمال رياض سلامي. ولكن علينا أيضا أن نفهم الآلة التي وقعت فيها هذه الأفعال. وبدون هذا، قد تصبح محاكمته حجة غياب تسمح لجميع الآخرين بالاختفاء خلفه.

العجز هو نقطة البداية في التاريخ

وقبل أن نتحدث عن بنك لبنان، علينا أن نتحدث عن ميزانية الدولة.

والعجز في الميزانية ليس مجرد رقم سلبي في جدول محاسبي. وهو يمثل المال الذي أنفقته الدولة دون أن تكون قد جمعته من قبل.

وفي الحالات التي تكون فيها الإيرادات الضريبية غير كافية لتغطية الأجور، والمعاشات، والإعانات، والتحويلات إلى المؤسسات العامة، والعقود، والنفقات الإدارية، والفوائد المتعلقة بالديون، هناك نقص في الأموال. ويجب تمويل هذا العجز.

ثم يجب على الدولة الاقتراض.

لكن حاجته السنوية للتمويل لا تقتصر على عجز السنة وحدها ويجب عليها أيضا أن تسدد أو تجدد الاقتراض الذي ينضج. ولذلك يجب عليها أن تجد ما يكفي من الأموال لتمويل العجز الجديد، وأن تدفع الفوائد على الديون القائمة، وأن تعيد تمويل السندات القديمة التي تنضج.

هنا يبدأ التروس.

ويولد العجز الديون. الديون تولد الاهتمام زيادة الفوائد وتؤدي هذه النفقات إلى تفاقم العجز. ويفرض العجز الجديد اقتراضات جديدة. وتولد هذه القروض بدورها فوائد جديدة.

ومن مستوى معين، لم يعد البلد يقترض أساسا للاستثمار أو البناء. يقترض أن يدفع ثمن ما اقترضه بالفعل.

ولا بد من التمييز بين العجز الأولي والعجز العام لفهم الحالة اللبنانية. ويستبعد الرصيد الأساسي الفوائد على الديون. ويشمل ذلك الرصيد العام. لذلك يمكن للحكومة أن تغطي جزءًا كبيرًا من نفقاتها الحالية ولا تزال تعاني من عجز إجمالي كبير لأن الفائدة تمتص إيراداتها.

ويقدر البنك الدولي أنه في الفترة ما بين عامي 1993 و 2019، تراكم في لبنان فائض أولي في الميزانية يبلغ نحو 000 22 جنيه استرليني، ليصل إلى نحو 5 تريليون جنيه استرليني عند دمج عمليات الخزانة. غير أنه خلال الفترة نفسها، بلغ إجمالي العجز التراكمي نحو 123 تريليون جنيه استرليني وارتفع الدين الحكومي من نحو 48 في المائة إلى 171 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. المفارقة واضحة فقط وهو يبين الوزن الهائل للاهتمام، والعمليات الخارجة عن الميزانية، وديناميات إعادة التمويل.

وفي عام 2019، وهي السنة الأخيرة التي أوفت فيها الدولة اللبنانية خدمة ديونها بالكامل، شكلت الفوائد نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستولت على نحو نصف إيرادات الحكومة.

هذا هو المحرك الحقيقي للأزمة.

ويتعين على لبنان أن يجد باستمرار مقرضين جددا ليسددوا المبالغ القديمة، ويدفعون الفائدة ويحافظون على عمل الدولة. وطالما دخل المال إلى البلد، يبدو أن النظام قابل للتطبيق. عندما تباطأت قيود الدولار ظهرت طبيعته الحقيقية.

إعادة بناء رفيتش الحريري والاختيار المؤسسي للديون

ومنذ عام 1992، ترك لبنان خمس عشرة سنة من الحرب. فقد دُمرت الهياكل الأساسية، وأضعفت الإدارة، وأضعفت العملة، ولم تكاد الثقة موجودة.

أراد رافيتش الحريري إعادة بناء البلد بسرعة، وإعادة بيروت، وتحديث الهياكل الأساسية، واستقرار الرطل. هذا الطموح يلبي حاجة حقيقية وقال إن لبنان يحتاج إلى إعادة بناء اقتصاده واستعادة السلطة العامة.

غير أن إعادة البناء تمول إلى حد كبير من الديون.

وفي الفترة من عام 1992 إلى عام 1998، كان رافيتش الحريري نفسه يحتفظ بحافظة التمويل رسميا، في حين كان فؤاد سنيورا وزيرا للدولة للشؤون المالية. واتسمت الفترة من عام 1993 إلى عام 1997 بنفقات كبيرة في مجال التعمير، والتوظيف في الإدارات المدنية والأمنية، وبعجز أولي سلبي واضح.

ويمكن تلخيص الخيار الذي اتخذ في ذلك الوقت بهذه الطريقة.

أرادت الحكومة إعادة البناء بسرعة دون أن تفرض على السكان على الفور التكلفة المالية الكاملة لعملية إعادة الإعمار هذه. لذا كان يفضل الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، يتطلب تثبيت الرطل ارتفاع أسعار الفائدة. ويتعين إقناع أصحاب رأس المال بالاحتفاظ بأموالهم في لبنان أو وضعها بدلا من تحويلها إلى الخارج. ولذلك فإن الاستقرار النقدي يستند إلى أجور جذابة بما فيه الكفاية للودائع والأوراق المالية العامة.

ولكن كلما ارتفعت الأسعار كلما زادت تكلفة خدمة الدين.

ومن ثم فإن السياسة المالية تولد الديون، في حين أن السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق استقرار العملة تجعلها أكثر تكلفة.

الفخ الأول كان مغلقاً.

وقال إن إعادة البناء حقيقية، ولكنها مصحوبة بنموذج تعتمد فيه الثقة على رأس المال الجديد، ويعتمد رأس المال على العائدات المقترحة، ويغذي ارتفاع العائدات الديون التي يفترض أن تمولها.

(جورج كورم) ومحاولة تخطي الآلة

وأصبح جورج كورم وزيراً للشؤون المالية في حكومة سالم هوس في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 1998 وتشرين الأول/أكتوبر 2000.

وحاولت هذه الفترة تصحيح بعض الاختلالات. وانخفض الإنفاق الاستثماري بدرجة كبيرة وزادت بعض الإيرادات الضريبية. ويصف البنك الدولي السنوات 1998-2002 بأنها بداية شكل غير معلن من أشكال التقشف، اتسم بانكماش في الإنفاق الرأسمالي وتسوية الرصيد الأساسي نحو التوازن.

ولكن كان من الصعب بالفعل وقف الدين.

وحتى عندما تخفض الحكومة إنفاقها الجديد، فإنها تظل ملزمة بدفع الفائدة من الاقتراضات السابقة. ويجب عليها أيضا أن تسوي المتأخرات المتراكمة وأن تجدد الأوراق المالية التي نضجت.

وشهد عام ٢٠٠٠ زيادة أخرى في العجز، تعزى أساسا إلى دفع متأخرات سابقة ومختلف عمليات المحاسبة والميزانية.

ومن ثم فإن محاولة التفاخر لا يمكن أن تسفر إلا عن آثارها في الأجل الطويل. ونادرا ما تكون السياسة اللبنانية مبررة على المدى الطويل. ورثت كل حكومة التزامات أنشأها أسلافها، بينما وضعت تكلفة هذه القرارات على من يخلفهم.

فؤاد السنيورة والضرائب وباريس 2

واحتلت فؤاد السنيورة كامل وزارة المالية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 في حكومات رافيك الحريري.

واتسم مروره بعدة محاولات للتوحيد، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة، وتطوير إيرادات ضريبية جديدة، والبحث عن تمويل أرخص.

وسمح مؤتمر باريس الثاني للبنان بالحصول على مساعدة دولية وإعادة تمويل جزء من ديونه بشروط أكثر مواتاة. وليس الهدف هو الإلغاء الفوري للديون، الذي أصبح مستحيلا، بل تخفيض تكلفته وتمديد نضجه.

وقد أتاحت هذه السياسة استراحة.

وهو لا يغير هيكل النظام.

وقد بدأ لبنان في إصدار السندات الأوروبية في عام 1998، ليحل رسمياً محل جزء من الدين بجنيهات باهظة التكلفة، بدين بالعملة الأجنبية. والواقع أن كلا العنصرين قد أحرزا تقدما موازيا. كما أن ديون العملة الأجنبية تعرض الدولة لمخاطر إضافية، إذ يتعين عليها أن تجد دولارات لتسديدها.

باريس الثانية انقذت الوقت لكن توفير الوقت ليس مشكلة.

كانت الخصخصة التي تم الإعلان عنها محدودة. ولا تزال الإصلاحات الهيكلية غير كاملة. واستمر قطاع الكهرباء في توليد خسائر. ولا تزال الإدارة مكلفة وغير فعالة. ولا يزال النمو يعتمد إلى حد كبير على رأس المال الأجنبي، والعقارات، والاستهلاك، والأعمال المصرفية.

ومن ثم يظل النموذج قائما على نفس المبدأ. وهناك حاجة إلى دولارات جديدة لضمان استمرار الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الوفاء بالتزاماتها.

إلياس سابا وديميانوس كاتتار، فترة انتقالية

واحتلت إلياس سابا وزارة المالية في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 ونيسان/أبريل 2005. (ديميانوس كاتتار) خلفه لبضعة أشهر.

وكانت هذه الولايات قصيرة للغاية وسُجِّلت في فترة سياسية منزعجة للغاية للسماح بإجراء تحول عميق في النموذج الاقتصادي.

أدى اغتيال رفيق الحريري والانسحاب السوري والتوترات السياسية وإعادة تشكيل السلطة إلى وضع المالية العامة في بيئة من عدم الاستقرار الكبير.

غير أن الاستمرارية المؤسسية لا تزال قائمة.

كان يجب دفع الفائدة دائماً وينبغي تجديد الأوراق المالية المتعلقة بالديون. وظلت المصارف المشترين الرئيسيين للديون الحكومية. وظل مصرف لبنان العمود الفقري للنظام.

تغيير الوزير لم يغير الميكانيكيين.

جهاد أزور، باريس الثالثة وحرب عام 2006

وكان جهاد عزور وزيراً للشؤون المالية بين عامي 2005 و2008 في حكومة فؤاد السنيورة.

واتسمت ولايته بالحرب والدمار والحصار السياسي ومؤتمر باريس الثالث لعام 2006. والتمست الحكومة مزيدا من المساعدة الدولية مقابل الالتزامات بإصلاح بعض القطاعات العامة وتوحيدها المالي وإعادة هيكلتها.

غير أن الإصلاحات أعاقتها مرة أخرى الانقسامات السياسية.

وقدمت باريس الثالثة التمويل والثقة، غير أن البلد لا يزال غير قادر على معالجة الأسباب الرئيسية لعجزه. ولا يزال قطاع الكهرباء في حالة عجز. وظلت تكاليف الموظفين مرتفعة. ولا تزال الإيرادات الضريبية غير كافية وموزعة توزيعا غير منتظم. وواصلت الدولة الاقتراض.

ويمكن لمؤتمر دولي أن يمول عملية انتقال. ولا يمكن أن يحل محل إرادة الحكم إلى أجل غير مسمى.

وكثيرا ما مكّن المال الأجنبي لبنان من تجنب اتخاذ قرارات صعبة. وكل حقن من العواصم خفض الضغط مؤقتا وأصبح سببا جديدا لإرجاء الإصلاحات.

محمد شطاه وراه حفر الحسن سنوات من التحسن الكاذب

واحتل محمد شاتاه وزارة المالية بين عامي 2008 و 2009. وخلفه رياح حفار الحسن حتى عام 2011.

وقد استفادت هذه الفترة من تدفقات رأسمالية كبيرة. وبعد الأزمة المالية الدولية في عام 2008، التمست بعض رؤوس الأموال الإقليمية واللبنانية استثمارات توفر أجورا جذابة وظهور الأمن المصرفي.

الودائع تقدمت ونما النشاط الاقتصادي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وانخفضت النسبة بين الديون والناتج المحلي الإجمالي.

لكن الدين نفسه لم يختفي.

وأدى الانخفاض في النسبة إلى الوهم بالتضليل. وفي الواقع، كان القاسم، أي الناتج المحلي الإجمالي، ينمو بسرعة مع استمرار نمو رصيد الديون.

ويعتبر البنك الدولي ذلك فرصة ضائعة. وكانت الظروف الخارجية مواتية، ودخل رأس المال، وكان بإمكان البلد أن يستخدم هذه النافذة لتعزيز إيراداته، وتخفيض العجز في الخدمات العامة. وقال إنه يفضل الاستفادة من وفرة النقدية.

الخطأ كان خلط السيولة بالملاءة.

لأن المال كان متاحاً، كان يعتقد أن الدين قابل للتحمل. لكن المدين ليس مذيباً ببساطة لأنه ما زال يجد المقرضين.

محمد الصفدي والتحول بعد 2011

وكان محمد صفادي وزيراً للشؤون المالية بين عامي 2011 و 2014.

ومنذ عام 2011، تغيرت البيئة الإقليمية بشكل حاد. وعرقلت الحرب في سوريا التجارة والسياحة والنقل البري والثقة. وقد أدى التدفق الهائل للاجئين إلى ضغوط إضافية على الهياكل الأساسية والخدمات العامة. النمو يتباطأ إيرادات الضرائب ركدت.

وفي الفترة ما بين عامي 2011 و 2016، انخفضت الإيرادات الضريبية انخفاضا كبيرا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاعات التي ما زالت تتطور، بما في ذلك العقارات، فكانت دون ضرائب أو مدعومة بآليات ائتمان مدعومة.

وفي الوقت نفسه، بدأت تدفقات رأس المال الطبيعي في التباطؤ.

المشكلة لم تعد مجرد ميزانية كما أصبحت خارجية.

وقال إن لبنان أكثر أهمية بكثير مما هو مصدر. وعليه، يتعين عليها أن تجد مبلغاً لا لتمويل الدولة فحسب، بل أيضاً لتمويل عجزها التجاري، والحفاظ على التكافؤ بين الرطل، والوفاء بمتطلبات النقد الأجنبي للاقتصاد.

ومن ثم، فإن الودائع المصرفية نفسها بالدولارات مطلوبة لتمويل عجزين متزامنين.

لقد مولوا عجز الدولة.

ومولت أيضا العجز الخارجي للبلد.

سيتحدث صندوق النقد الدولي فيما بعد عن عجز لبنان في الكسب والعجز في الميزانية والعجز في الحساب الجاري كلاهما يعتمد على تدفقات الإيداع.

وعندما بدأت هذه التدفقات إلى الداخل تباطؤا، لم يفرض مصرف لبنان تصويبا فوريا. وقد سعت إلى استبدال الدولار الأكثر طبيعية بالدولارات التي تجتذبها عائدات أعلى من أي وقت مضى.

وهذا هو عندما بدأ النظام في تغيير طبيعته.

علي حسن خليل والتسريع النهائي

وكان علي حسن خليل وزيراً للشؤون المالية في الفترة من شباط/فبراير 2014 إلى كانون الثاني/يناير 2020، في ظل حكومتي تامم سلام ثم سعد الحريري. ولايته تغطي الكثير من المرحلة النهائية قبل الإنهيار والسنوات الأولى من رئاسة ميشيل أوون.

وسيكون من غير العدل أن ننسب إليه وحده قرارات الحكومات بأسرها والبرلمان المجزأ. ولا ينشئ وزير المالية الإنفاق وحده، ولا يصوت وحده في القوانين ولا يتحكم في القرارات التي تفرضها الأحزاب السياسية.

غير أن مرورها الطويل إلى الوزارة يتوافق مع الفترة التي أصبحت فيها الاختلالات غير قابلة للتحكم.

وقد عمل لبنان لأكثر من 12 عاما دون اعتماد ميزانية عادية قبل التصويت على ميزانية عام 2017. وأدى هذا الغياب المطول إلى إضعاف الانضباط في الميزانية والرقابة البرلمانية والشفافية في الإنفاق.

ولا تزال شبكة الأجور الجديدة للقطاع العام، التي توظف على الرغم من القيود المعلنة واستمرار التحويلات إلى الكهرباء في لبنان، تؤدي إلى تفاقم المالية العامة.

وفي عام 2018، بلغ العجز في الميزانية نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة من 8.6 في المائة في عام 2017. وعلى وجه الخصوص، عزى صندوق النقد الدولي هذا التدهور إلى ارتفاع الأجور العامة والتوظيف الجديد على الرغم من التجميد الرسمي. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019.

حالة الكهرباء في لبنان وحدها تلخص جزء من إفلاس الدولة.

وعلى مدى عقد من الزمان، بلغ متوسط تحويلات الميزانية إلى وزارة التعليم والتنمية نحو 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من نصف العجز العام في الميزانية. وفي عام 2012 وحده، بلغت هذه البلدان نحو 2.2 بليون دولار.

لسنوات، دخلت الدولة في ديون لتمويل الكهرباء التي لم توفرها حتى بشكل صحيح.

السكان دفعوا لأول مرة بالضرائب والديون العامة ثم للمرة الثانية بفواتير المولدات الخاصة.

لم يعد مجرد عجز وكان النقل المنظم للموارد إلى نظام غير قادر على تقديم الخدمات المتوقعة.

رئاسة ميشال أون والإستحالة السياسية لتصحيح النظام

وانضم ميشيل أوون إلى الرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وفي ذلك الوقت، لم تنفجر الأزمة بصورة علنية بعد، ولكن الاختلالات الرئيسية كانت واضحة بالفعل.

تدفقات رأس المال تبطئ وكان ميزان المدفوعات يتدهور. وتتزايد تعرض المصارف لمصرف لبنان. وتزداد تكلفة الحفاظ على التكافؤ. واستمرت الدولة في تراكم العجز.

وكانت هذه الفترة ستتطلب استجابة سياسية استثنائية.

وكان من الضروري تخفيض العجز، وإصلاح الكهرباء، ووقف توظيف العملاء، والاعتراف بخسائر المصرف المركزي، وإعادة هيكلة المصارف تدريجيا، والتفاوض على تصحيح منظم قبل استنفاد الاحتياطيات.

لم يتم القيام بشيء عميق بما فيه الكفاية.

وابتداء من الربع الثاني من عام 2016، أطلق مصرف لبنان عمليات هندسية مالية ضخمة. ويقدر المبلغ الأولي بنحو 13 بليون دولار. وهي توفر للمصارف إيرادات وأجورا عالية جدا لجلب دولارات جديدة إلى المصرف المركزي.

ولم تخلق هذه العمليات ثروة جديدة.

وقد نقلوا المخاطر بين ميزانيات المصارف ومصرف لبنان والدولة. وهي تجتذب العملات مقابل الوعود بأجر أكبر في المستقبل.

الحكومة كانت تحصل على الوقت.

البنوك تحصل على أرباح.

كان بنك لبنان يحصل على الدولارات.

تجنبت الطبقة السياسية الإصلاحات.

ولكن تكلفة النظام في المستقبل تتزايد.

وفي عام 2018، عندما عجزت الحكومة عادة عن وضع كربوناتها الأوروبية في السوق، وقّع مصرف لبنان عليها قبل إعادة بيع جزء منها بأسعار مخفضة لاجتذاب العملات. وبذلك أصبح المشتري المهيمن للديون الحكومية.

ولم يعد التمويل النقدي دعما استثنائيا. أصبح شرطاً لبقاء النظام.

غازي وزني، الفرصة الضائعة لعام 2020

وعُين غازي وازني وزيراً للشؤون المالية في كانون الثاني/يناير 2020 في حكومة حسن دياب.

لقد ورث نظاماً منهاراً بالفعل.

وقد فرضت المصارف قيودا غير رسمية على الوديعين. وقد بدأ الكتاب يفقد قيمته. الإحتياطات تتناقص ولم تعد الدولة قادرة على الوصول إلى الأسواق.

وفي آذار/مارس 2020، عجز لبنان عن سداد سنداته باليورو.

ثم اعتمدت الحكومة خطة للتعافي اعترفت بوجود خسائر كبيرة للغاية في النظام المالي. وبدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ولكن المعركة بدأت على الفور حول حجم الخسائر وتوزيعها.

وقدمت الحكومة تقديرا. وطعن مصرف لبنان في بعض عناصر ذلك. ورفضت المصارف السماح لمساهميها بتحمل معظم الخسائر. ويخشى واضعو السياسات من عواقب إعادة التشكيل على مصالحهم أو شبكاتهم أو مودعينهم الأكثر تأثيرا.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن حجم الخسائر التي قدمتها الخطة الحكومية يتسم بالمصداقية عموما، مع طلب المزيد من العمل.

ولكن لبنان لم يبني موقفا مشتركا.

وقد تحولت اللحظة التي كان ينبغي فيها الاعتراف بالخسائر إلى مواجهة بين المؤسسات. وسعى كل منهما إلى تجنب الخسائر التي تظهر في ميزانيته الخاصة.

أرادت الحكومة تحويل جزء من التكلفة إلى البنك المركزي والبنوك.

(بانكس) تذرعت بدين الدولة لـ(بي دي إل).

وسعى البنك المركزي إلى حماية ميزانيته واستمرارية القطاع المصرفي.

ولم يكن للمتقدمين سلطة مؤسسية مماثلة.

وكانت النتيجة تباطؤ تصفية أصولها بالتضخم وانخفاض قيمة العملة والانسحاب بمعدلات تقل كثيرا عن السوق.

يوسف خليل ونهاية رئاسة أوون

وقد خلف يوسف خليل غازي وازني في أيلول/سبتمبر 2021 في حكومة نجيب ميكاتي. كان لا يزال وزير المالية عندما انتهت رئاسة ميشيل أوون في أكتوبر 2022.

وفي نيسان/أبريل 2022، توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج يناهز 3 بلايين دولار.

ويتطلب الاتفاق، في جملة أمور، إعادة هيكلة المصارف، والاعتراف بالخسائر، ووضع استراتيجية مالية ذات مصداقية، وإصلاح مصرف لبنان، واعتماد ميزانية، وتوحيد أسعار الصرف.

لكن الإصلاحات كانت تتحرك ببطء شديد.

في سبتمبر 2022، وجد صندوق النقد الدولي أن غالبية الإجراءات السابقة المخطط لها لم يتم تنفيذها. وشدد على ضرورة الاعتراف بالخسائر المصرفية، واحترام النظام القانوني للمطالبات، وحماية الجهات الوديعة الصغيرة، والحد من استخدام الأصول العامة.

وفي نهاية رئاسة أوون، لم يقم لبنان بعد بإعادة هيكلة ديونه، أو إصلاح المصرف المركزي، أو إعادة رسملة المصارف، أو إنشاء توزيع واضح قانونا للخسائر.

وقد غيرت الأزمة شكلها ولكنها استمرت.

قبل عام 2019 كانت مخبأة في صحائف الميزانية.

بعد عام 2019، تم نقله إلى السكان.

هل لدى وزارة المالية سلطة على مصرف لبنان؟?

وهذه المسألة هي جوهر المسؤولية المؤسسية.

لا يمكن أن يكون الجواب بنعم مطلقة أو لا.

مصرف لبنان مؤسسة عامة ذات استقلالية إدارية ومالية من الناحية القانونية. الحاكم لديه صلاحيات إدارية واسعة. وهو يمثل البنك قانونا، ويطبق مدونة العملة والائتمان، وينفذ قرارات المجلس المركزي.

لا يمكن لوزير المالية عادة الاتصال بالمحافظ وفرض قرار نقدي أو سعر فائدة أو تعميم مصرفي عليه بشكل يومي.

لكن (بي دي إل) لم يفصل عن الولاية.

ويعين الحاكم بموجب مرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية. يكون المدير العام لوزارة المالية والمدير العام لوزارة الاقتصاد عضوا مصوتا في المجلس المركزي لبنك لبنان. ويضع المجلس السياسة النقدية والائتمانية ويبت بوجه خاص في طلبات الحصول على قروض من القطاع العام.

كما ينص قانون العملة والائتمان على إنشاء مكتب حكومي في المصرف المركزي، تابع لوزارة المالية.

هذا المفوض مسؤول عن الإشراف على حسابات مصرف لبنان وضمان تطبيق القانون. ولا يجوز له أن يتدخل مباشرة في الإدارة، ولكن يجوز له أن يطلب من الحاكم تعليق قرار يعتبره مخالفا للقوانين أو الأنظمة وأن يحيل المسألة إلى وزير المالية.

ويلاحظ صندوق النقد الدولي كذلك أن بعض عمليات العملات الأجنبية الرامية إلى ضمان استقرار العملات تتطلب موافقة وزير المالية. يعتبر أن مشاركة الوزارة قد حدت من الاستقلالية التنفيذية للبنك المركزي.

ومن ثم فإن قانون تنمية الأعمال ليس مجرد إدارة لوزارة المالية ولا مؤسسة مستقلة تماما عن الحكومة.

كان في منطقة غامضة.

كان للحاكم سلطة شخصية كبيرة، في حين كانت الحكومة تمتلك وسائل التعيين والتمثيل والسيطرة والنفوذ.

هذا الغموض جعل الأمر أسهل للجميع.

وعندما بدت النتائج إيجابية، رحبت السلطة السياسية بالاستقرار النقدي.

عندما ظهرت الخسائر، ادعت الحكومات أن البنك المركزي كان مستقلاً.

ويمكن لمصرف لبنان، من جانبه، أن يحتج باحتياجات الدولة لتبرير تدخلاته، مع المطالبة باستقلاليته عند طلب الحسابات.

الحكم الذاتي أصبح عذر للحكومة.

أصبحت الحاجة إلى تمويل الدولة ذريعة للبنك المركزي.

مصارعة الحاكم المزدوجة

والمشكلة الأكثر عمقا هي الوظيفة المزدوجة لبنك لبنان.

BDL كان أول مصرف الولاية.

هي كَانتْ صرافَها، وكيلة مالية، مستشارة ولاعبة رئيسية في إدارة الدين العام. ونظمت المناقصات المتعلقة بسندات الخزانة، وتدخلت في أسواق الأوراق المالية، ويسّرت تمويل الاحتياجات الحكومية.

لكنها كانت أيضاً بنك البنوك.

وعليها أن تنظم المؤسسات التجارية، وأن ترصد قوتها، وأن تضمن سيادتها، وأن تحمي الجهات الوديعة، وأن تتدخل كمقرض للملاذ الأخير في حالة حدوث أزمة.

ويمكن لكلا البعثتين أن تتعايشا ما دامت الدولة لا تزال ملونة، كما أن المصارف متنوعة بما فيه الكفاية.

وهي تصبح متناقضة عندما تكون الدولة في حالة عجز مزمن وتكون المصارف دائنيها الرئيسيين.

(رياد سلامي) كان من المفترض أن يساعد الخزينة في العثور على المال.

كحاكم للمصارف، كان يجب أن يمنع المصارف من التركيز بلا داع لودائع زبائنها في ديون نفس الدولة.

ولذلك ينبغي لها أن تطلب من المصارف تمويل الدولة مع حمايتها من المخاطر التي تشكلها تلك الدولة.

كان عليها أن تدعم قيمة السندات العامة لأنها تشكل جزءاً كبيراً من أصول المصارف.

كان عليه حماية البنوك لأن انهيارها كان سيدمر الودائع والاقتصاد.

وكان عليها أن تحافظ على سعر الصرف لأن تخفيض قيمة العملة كان سيكشف عن عدم قدرة الدولة، و BDL، والمصارف على الوفاء بالتزاماتها الدولارية.

وكان المصرف المركزي هو المسؤول عن إطفاء الحريق ومرفق تخزين الوقود.

وإذا أوقفت الدولة تمويلها، فقد تكون غير موجودة.

وإذا كانت الدولة غير موجودة، فقد تكبدت المصارف خسائر فادحة في أوراقها المالية العامة.

وإذا هددت المصارف، كان على المصرف المركزي أن يساعدها.

ولكن لمساعدتهم، كان عليها تعبئة الموارد التي استخدمتها بالفعل لتمويل الدولة والدفاع عن العملة.

وهكذا تم سجن رياد سلامي في قيد مزدوج.

إن رفض تمويل الدولة يمكن أن يتسبب على الفور في عجز سيادي، وانهيار مصرفي، وسقوط الرطل.

وأدى استمرار التمويل إلى تأخير الأزمة، ولكنه زاد المبلغ النهائي للخسائر كل عام.

يختار التأجيل.

وهذا هو الجزء الرئيسي من مسؤوليته.

كان بإمكانه أن يقول علنًا إن البنك المركزي لم يعد قادرًا على تمويل العجز. كان بإمكانه رفض بعض العمليات. وكان يمكن أن يكشف بوضوح أكبر عن تدهور صافي الاحتياطيات. وكان يمكن أن يتطلب برنامجاً للإنعاش من الحكومات والبرلمان.

ولكن مثل هذا الرفض كان سيثير في وقت سابق الأزمة التي كانت تحاول الطبقة السياسية بأكملها تجنبها.

حلقة مغلقة بين الجهات الوديعة، والمصارف، و BDL، والولايات

وكان تشغيل النظام بسيطا نسبيا من حيث المبدأ.

وقد أودع الأفراد والأعمال التجارية والمغتربون دولاراتهم في المصارف التجارية.

ووضعت المصارف جزءا كبيرا من هذه الدولارات مع مصرف لبنان أو في الأوراق المالية الحكومية.

واستخدم مصرف لبنان موارده من النقد الأجنبي للدفاع عن سعر الصرف، ودعم المصارف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتمويل الخزانة وتلبية الاحتياجات الخارجية للاقتصاد.

واستخدمت الدولة الأموال المقترضة لتمويل عجزها ودفع الفوائد وسداد الديون القديمة.

ولكي تستمر السلسلة، لا بد من جذب ودائع جديدة باستمرار.

في شباط/فبراير 2020، وفقاً للبنك الدولي، تعرض البنوك للولاية وبنك لبنان بلغ حوالي 68.2 في المائة من أصولها، منها حوالي 56 في المائة للمصرف المركزي وحده. وفي الوقت نفسه، أصبحت شركة BDL المشتري الرئيسي للأوراق المالية العامة.

ومن ثم، تم تداخل ميزانياتها.

وكانت ديون الدولة من أصول المصرف المركزي والمصارف.

والاستثمارات المصرفية في مصرف التنمية للبلدان الأمريكية هي أصول للمصارف، ولكن الديون المستحقة على المصرف المركزي.

ودائع العملاء هي ديون على المصارف.

وعندما لم تعد الدولة قادرة على السداد، انهارت قيمة الأصول التي تحتفظ بها المصارف وسجل التراكم البيولوجي.

عندما لم يعد بإمكان (بي دي إل) أن يعيد جميع الدولارات التي تضعها المصارف لم يعد بإمكانهم أن يعيدوا أموال مودعينهم.

اعتبر الوديع نفسه دائناً لمصرفه.

وفي الواقع، فإن أمواله قد مرت بعدة ميزانيات قبل أن يستوعبها التمويل الحكومي، وحافظت على سعر الصرف وفقدت النظام.

المصارف التجارية ليست مجرد ضحايا

كما لا يمكن للمصارف اللبنانية أن تقدم مشاركتها كالتزام.

وقد اشتروا طواعية أوراق مالية عمومية ووضعت مبالغ كبيرة من مصرف لبنان لأن العائدات كانت جذابة.

لقد حققوا أرباحاً كبيرة.

ووزعوا الأرباح.

وقد قبلوا التركيز الاستثنائي للمخاطر.

وعلموا أن أرباحهم تعتمد بشكل متزايد على الدولة والمصرف المركزي بدلا من تمويل الاقتصاد الإنتاجي.

وكان ينبغي أن يفرض الحاكم مزيدا من الحذر عليهم.

ولكن المصارف نفسها تتحمل أيضا مسؤولية حماية الودائع الموكلة إليها.

ولا يمكنها أن تتجاهل أن العودة أعلى بكثير من المعدلات الدولية تتناسب بالضرورة مع خطر أكبر.

عمل النظام لأن الجميع وجد اهتمامه المباشر.

وتجد الدولة التمويل.

البنك المركزي وجد الدولارات.

البنوك وجدت العائدات.

ووجد صانعو السياسات سبلا لتأجيل الإصلاحات.

ويدفع للمودعين أجورا أعلى من تلك المقدمة في الخارج.

لكن المخاطر تم دفعها للمستقبل حتى يوم وصول المستقبل.

المسؤولية الجماعية لا تعني المساواة في المسؤولية

ولا يعني القول إن المسؤولية جماعية أن جميع الجهات الفاعلة مسؤولة على قدم المساواة.

رياد سلامي هو المسؤول عن القرارات المتخذة على رأس مصرف لبنان، ومواصلة الحفاظ على نظام أسعار الصرف غير المستدامة، وتطوير الهندسة المالية، وعدم كفاية الميزانية العمومية للبنك المركزي، والزيادة في التزامات العملات الأجنبية.

ووزراء المالية والحكومات المتعاقبة مسؤولون عن حالات العجز، والميزانيات غير الواقعية، والديون، وعدم إصلاح الضرائب، واستمرار استخدام التمويل المصرفي.

والبرلمان مسؤول عن التصويت أو التغاضي عن النفقات، وعن الاقتراض وترتيبات الميزانية، ولكنه مسؤول أيضا عن السماح للبلد بالعمل لسنوات دون اعتماد ميزانية عادة.

والأحزاب السياسية مسؤولة عن استقدام العملاء، والعقود، والإعانات، ومنع الإصلاحات، وحماية مصالح معينة.

المصارف التجارية مسؤولة عن تجاوز مدخرات زبائنها للدولة والمصرف المركزي.

والهيئات الرقابية مسؤولة عن عدم ممارسة صلاحياتها على نحو فعال أو عن التزام الصمت.

ولذلك فإن المسؤوليات مختلفة، ولكنها تتلاقى.

(رياد سلامي) كان المهندس النقدي للنظام.

والحكومات هي منتجة الميزانية.

المصارف مهتمة بذلك.

وقد أعطاها البرلمان إطارها القانوني.

واستهلكت القوات السياسية مواردها.

المحاكمة التي لا تزال مفقودة في لبنان

إن المحاكمة الحقيقية للأزمة اللبنانية لا يمكن أن تقتصر على النظر في ثروة رياض سلامي الشخصية أو أي لجان متهم بها.

هذه الملفات مهمة ويجب تجربتها ولكنها ليست كافية لشرح اختفاء الودائع وانهيار البلد.

ويجب أيضا استعراض كل ميزانية، ومسألة الديون، والدفع مقدما من الخزانة، والاشتراك في مصرف لبنان، والعملية الهندسية المالية، وقرار المجلس المركزي.

من الضروري تحديد الوزراء الذين حذروا، والذين قبلوا، والذين وقعوا والذين غضوا الطرف.

ولا بد من العثور على دقائق من الاجتماعات بين إدارة الشؤون المالية والمشروع.

ولا بد من فهم سبب عدم قدرة مفوض الحكومة أو عدم رغبته في ممارسة السيطرة الكاملة.

من الضروري تحليل التجديدات المتتالية لولاية الحاكم وتحديد من يدعمونه عندما رتبت سياسته النظام بأكمله.

البنوك يجب أن تسأل لماذا وضعوا هذه النسبة من أموال عملائهم مع مدين واحد مباشر أو غير مباشر.

وأخيرا، من الضروري تحديد كيفية توزيع الأرباح خلال السنوات المؤاتية وكيفية نقل الخسائر بعد ذلك إلى الجهات الوديعة والجمهور.

(ريد سلامي) يجب أن يجيب، لكن الآخرين أيضاً

ولن يجد لبنان الحقيقة بالاستعاضة عن نظام المسؤولية بحساب الجاني الوحيد.

(راد سلامي) يجب أن يجيب على قراراته.

يجب أن يشرح سبب استمراره في تمويل الدولة.

يجب أن يشرح لماذا حافظ على سعر الصرف.

يجب أن يشرح كيف تم تصميم الهندسة المالية.

ويجب عليه أن يشرح ما يعرفه عن الحالة الحقيقية للاحتياطيات وعندما يفهم أن المصرف المركزي لم يعد بإمكانه إعادة الأموال الواردة من المصارف.

ولكن وزراء المالية يجب أن يستجيبوا أيضا.

يجب أن يستجيب رؤساء الحكومات.

ويجب أن يستجيب أعضاء المجلس المركزي.

يجب أن يستجيب مديرو البنك.

وعلى البرلمانيين الذين صوتوا على النفقات والاقتراض أن يستجيبوا.

ويجب على الأطراف التي تفرض التجنيد وتعرقل الإصلاحات أن تستجيب.

لم تولد الأزمة المالية اللبنانية من رجل يتصرف بمفرده في غرفة مغلقة.

وقد ولد خارج الاجتماع بين دولة تعيش فوق طاقتها، وهو مصرف مركزي يخفي تكلفة هذا العجز، والمصارف التي تجتذبها أرباح استثنائية وفئة سياسية تفضل الاقتراض من الوقت بدلا من الحكم.

محاكمة (رياد سلامي) ضرورية.

ولكن إذا أصبحت الطريقة لتلافي محاكمة الحكومات، والوزراء، والمصارف، والنظام السياسي برمته، فإنها لن تكون بمثابة عمل من أعمال العدالة.

وستصبح آخر عملية لإخفاء نظام لا يزال يسعى، بعد أن يضع جميع السكان في الإفلاس، إلى الاعتقاد بأن رجلا واحدا فقط سيكون مسؤولا عن ذلك.