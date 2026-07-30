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رياض سلامي: 30 عاما، 6 بلدان، اسم واحد – الحالة التي لا تزال تهز لبنان

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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Riad Salamé : 30 ans, 6 pays, un nom — l'affaire qui secoue toujours le Liban 🇱🇧⚖️
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الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglishArmenienAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

لـ30 عاماً، (رياد سلامي) كان مصمماً للاستقرار المالي للبنان واليوم، يحاكم في ستة بلدان على الأقل.

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