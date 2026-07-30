لـ30 عاماً، (رياد سلامي) كان مصمماً للاستقرار المالي للبنان واليوم، يحاكم في ستة بلدان على الأقل.
تركيب الرطل اللبناني في الساعة 07/15 في عام 1997
« الهندسة المالية » كبرنامج « بونزي » من قبل البنك الدولي
• Sayrafa and multiple exchange rate waltz
Forry Associates: 330 مليون دولار في اللجان المزعومة
استقصاءات في سويسرا وفرنسا وألمانيا
الولايات المتحدة، الجزاءات البريطانية، الكندية
النشرة الحمراء للإنتربول
⚖️ Son arrestation, sa libération sous caution, et sa mise en accusation en janvier 2026
وتتتبع شركة LibnaNEWS المسألة برمتها، من مصدر الأزمة إلى آخر التطورات القضائية.
Retrouvez les dernieres depeches et mises a jour en direct sur Libnanews Live.
LOS Subscribe to LibnaNEWS for more inquiries on Lebanese news.
LIBNANEWS.COM
مشاهدة الفيديو الأصلي على اليوتيوب