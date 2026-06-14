(ريد) على (جوبيري) إسرائيل تختبر الإتفاقية الأمريكية – الإيرانية

ضربة تفوق هدفها المعلن

فالهجمات الإسرائيلية ضد غوبيري، في الضواحي الجنوبية من بيروت، لا تزن فقط على هدفها المعلن. وهم يتدخلون في وقت يقول فيه واشنطن وطهران إنهما يقتربان من اتفاق لوقف الحرب الإقليمية وفتح مرحلة جديدة من المفاوضات. وتدعي إسرائيل رسمياً أنها استهدفت البنية التحتية لحزب الله. ولكن موقع الغارة وتوقيتها وغياب إنذار مسبق من المصادر المحلية يعطيها مجالا أوسع. تصبح الغارة اختبارًا مباشرًا للاتفاق قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وإيران.

تشير أول المعلومات المتاحة إلى الضربات في منطقة الغبيري، بالقرب من المحور المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي من الحدث. وهي منطقة كثيفة وحساسة، تتسم بالفعل بالتدمير والخوف من وقوع هجمات أخرى. محور المطار أكثر من مجرد طريق. وهي تربط بيروت بابها الرئيسي بالعالم الخارجي، والشتات، والرحلات الدبلوماسية، والإجلاء المحتمل، والتدفقات التي لا تزال حيوية لضعف الاقتصاد اللبناني. إن اختيار هذا القطاع الرمزي يضيف رسالة سياسية إلى العملية العسكرية.

والتحدي المباشر ليس فقط معرفة أي مبنى تأثر، ولا حتى مدى الضرر الدقيق. هو معرفة ما ينتجه هذا الإضراب في التسلسل الدبلوماسي. وقد ازدادت المعلومات المتعلقة بمذكرة بين واشنطن وطهران لعدة أيام. وسيشمل النص قيد المناقشة فترة وقف إطلاق النار، وإعادة فتح أو تأمين طرق الطاقة، واستئناف المفاوضات بشأن المسألة النووية الإيرانية. وتشير عدة مصادر أيضا إلى إدراج لبنان، على الأقل في شكل وقف ممتد للأعمال القتالية. ولذلك فإن إسرائيل، التي ترفض ربط حرية عملها في لبنان باتفاق مع إيران، لها مصلحة في منع أن يصبح هذا الشرط ملزما.

سابقة بيروت ورد فعل إيراني

إضراب (جوبيري) يأتي بعد سابقة تضيء إلى نطاقه وفي 7 حزيران/يونيه، أدى هجوم إسرائيلي على الضواحي الجنوبية في بيروت إلى استجابة إيرانية للقذائف ضد إسرائيل. ثم قدمت طهران هذا الرد كنتيجة مباشرة للضرب على بيروت. وسعى واشنطن فورا إلى احتواء التصعيد. ودعا دونالد ترامب إلى وقف إطلاق النار وحاول الحفاظ على اتفاق مع إيران. وأنشأت هذه السابقة قاعدة سياسية جديدة: فإضراب بيروت يمكن أن يصبح دافعا إيرانيا. إسرائيل تعرف ذلك واشنطن يعرف ذلك إيران تعرف ذلك أيضاً.

وهذا هو السبب في أن المسألة الرئيسية تصبح مسألة النية الاستراتيجية. ولا تدعي إسرائيل أنها تسعى إلى تخريب الاتفاق الأمريكي – الإيراني. ويدعي أنه يستهدف البنية التحتية لهزبولا. ولكن في الواقع، كل ضربة ضد الضواحي الجنوبية في بيروت تضع إيران قبل معضلة. وإذا رد، فإنه يعرض الاتفاق مع واشنطن للخطر ويقدم إلى إسرائيل حجة مفادها أن طهران لا تزال عدوانية. وإذا لم يرد، فإنه يسمح لأحد حلفائه الإقليميين الرئيسيين بضربات على أرض أصبحت رمزية. وبذلك تصبح الغارة استفزازاً معبراً قادر على إنتاج تكلفة في كلا السيناريوهين.

ويستند الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق قيد الإعداد إلى قلق قديم. ويخشى تل أبيب أن يؤدي التوصل إلى حل وسط بين دونالد ترامب وطهران إلى استقرار إيران دون تفكيك مساراتها الإقليمية. بالنسبة لحكومة (بنجامين نتنياهو)، اتفاق من شأنه أن يشمل لبنان يمكن أن يقلل من حرية إسرائيل في العمل ضد حزب الله. ويمكنها أن تحول كل ضربة في جنوب لبنان أو في ضواحي بيروت إلى انتهاك لترتيب إقليمي تضمنه واشنطن. ولذلك، تفضل إسرائيل أن يظل لبنان مسألة منفصلة تقتصر على حزب الله والأمن الإسرائيلي الشمالي.

إيران تدافع عن القراءة المقابلة وبالنسبة لطهران، لا يمكن أن تكون هناك نهاية للحرب الإقليمية إذا ظلت الجبهة اللبنانية مفتوحة. ولا يزال حزب الله أحد أركان إطاره الاستراتيجي. ومن شأن هدنة من شأنها أن تجعل إسرائيل حرة في ضرب لبنان أن تضعف مصداقية إيران مع حلفائها. ولهذا السبب تصر المصادر القريبة من طهران على إدراج لبنان في الاتفاق. ووفقا للصحافة اللبنانية، فإن المناقشات لن تتعلق فقط بوقف محدود لإطلاق النار، بل بانتهاء حالة الحرب في لبنان، ووقف العمليات، والانسحاب الإسرائيلي، ووقف التدمير، والإفراج عن السجناء.

ثرثرة دون أن تقول

ضربة (جوبيري) تستهدف تحديداً هذا الهيكل وإذا ظلت إسرائيل بدون عواقب دبلوماسية، فإنها ستبرهن على أن الاتفاق الأمريكي – الإيراني لا يحمي بيروت. وإذا أثارت إسرائيل رد فعل إيراني أو رداً من حزب الله، فإنها ستكون قادرة على التأكيد على أن المخيم الإيراني نفسه يدمره وقف التصعيد. وفي كلتا الحالتين، يحاول تل أبيب استئناف المبادرة بنقل اختبار الورق الدبلوماسي إلى الميدان. وهذا هو أسلوب » فايت » الافتراضي: أولاً، دع الوسطاء يركضون خلف الأزمة.

ويعزز الجدول الزمني هذه القراءة. وتحاول الولايات المتحدة الانتهاء من التوصل إلى حل وسط مع إيران. ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي، قادر على تجنب حرب إقليمية أوسع، وإعادة فتح طرق الطاقة واحتواء المخاطر على القوات الأمريكية. ويجب على نتنياهو أن يستجيب لرأي إسرائيلي يطالب بضمانات أمنية في الشمال وتحالف يرفض السماح لحزب الله بالخروج سياسيا من الحرب. ولذلك فإن مصالح واشنطن وتل أبيب تتباين بشكل متزايد.

وفي هذا الاختلاف، يصبح لبنان قشرة. وتضرب إسرائيل في لبنان للتذكير بأن مطالبها الأمنية لا يمكن التضحية بها للتوصل إلى اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين. (واشنطن) يريد الحد من التوتر الإقليمي وترغب إسرائيل في منع هذا التخفيض من الحد من حملتها ضد حزب الله. طهران يريد حماية لبنان بالاتفاق. ولا تريد بيروت سوى الدولة اللبنانية أن تتفاوض باسم البلد، ولكنها تخضع للقرارات التي يتخذها الآخرون. وتلخص غارة غوبيري هذا التناقض: فلبنان هو محور النص، ولكنه لا يزال يبرز قرارات الحرب.

ويؤدي عدم وجود إنذار مسبق، إذا تأكد، إلى زيادة الضغط السياسي. وتسمح الإضرابات التحذيرية لإسرائيل بأن تقول إنها تسعى إلى الحد من الإصابات بين المدنيين. الضربات بدون تحذير ترسل رسالة أخرى. يعيدون عنصر المفاجأة ويذكروننا بأن رأس المال يمكن أن يتأثر دون تأخير. وفي تسلسل دبلوماسي، يؤدي ذلك إلى توتر إضافي: ويصبح المدنيون رهائن في مظاهرة القوة، ويُطلب إلى الوسطاء أن يتصرفوا قبل أن تتفاقم الأزمة.

لبنان كشرط ضعيف في حل وسط إقليمي

كما أن اختيار الغبيري له نطاق داخلي لبناني. وهو يضع الحكومة اللبنانية في موقف صعب. وتدعي بيروت أن المفاوضات يجب أن تمر عبر الدولة وأنه لا أحد يتكلم باسم لبنان خارج مؤسساتها. ولكن عندما تضرب الضواحي الجنوبية، لا تتوقف مسألة الإجابة على الحكومة وحدها. وهو يعتمد على حزب الله وإيران وواشنطن وإسرائيل. والدولة اللبنانية مدعوة إلى الحفاظ على سيادتها، ولكن هذه السيادة تختبرها طائرات أجنبية وحسابات إقليمية.

وتعقّد هذه الحالة أيضا موقف حزب الله. ولا يمكن للحركة أن تتجاهل الإضراب في بيئتها السياسية والاجتماعية. ولكن الاستجابة الفورية يمكن أن تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية بالتسبب في انهيار العملية الأمريكية – الإيرانية. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يعرض خصومه ضبط النفس بشكل مفرط كخطوة إلى الوراء أو كدليل على الاعتماد على صنع القرار الإيراني. ومن ثم أجبرت الغارة حزب الله على الاختيار بين المنطق العسكري والانضباط الإقليمي والتكاليف السياسية المحلية.

وبالنسبة لإيران، فإن التحكيم أكثر حساسية. وتلتمس طهران إبرام اتفاق مع واشنطن، ولكنها لا تريد أن تظهر أنها تخلت عن لبنان في اللحظة الحاسمة. وقد استخدم الإيرانيون بالفعل إضراب 7 حزيران/يونيه لإنشاء خط أحمر رمزي حول بيروت. وتُلزم إضراب إسرائيلي جديد على الضواحي الجنوبية الجمهورية الإسلامية بقياس ما تخسره بعدم الرد، وما هي المخاطرة بالرد عليه. وتستخدم إسرائيل هذه المعضلة لإضعاف النص قيد الإعداد.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاتفاق قيد المناقشة لا يقتصر على الطاقة النووية الإيرانية. المعلومات المتاحة تبين أنها مجموعة أوسع، مرتبطة بالأمن الإقليمي، والملاحة، والجزاءات، وجبهات إيران المتحالفة والضمانات التي طلبتها واشنطن. وفي هذا النوع من النص، يمكن إدراج لبنان دون أن يُسمَّى بوصفه الممثل الرئيسي. يصبح حكماً للاستقرار، مسرحاً يهدأ، واجهة للتجميد. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه التركيبة خطرة لأنها تعطي إيران حقا غير مباشر في السيطرة على حرية العمل الإسرائيلية في لبنان. وبالنسبة للبنان، فإنه غير كاف إذا لم يكن مصحوبا بضمانات مكتوبة ويمكن التحقق منها وعامة.

الغموض، أرض مثالية لاستئناف الضربات

والخطر في ذلك هو الاتفاق الذي وضع بنية الغموض. ويمكن لواشنطن أن تعلن وقفاً للتصعيد، بما في ذلك لبنان، في حين أن إسرائيل ستدعي أنه لا توجد سوى فئات معينة من العمليات. وبوسع طهران أن تقول إن أي إضراب على بيروت ينتهك الاتفاق، في حين أن تل أبيب سيجيب على أنه إجراء موجه ضد حزب الله. وهذا الغموض لن يستقر في أي شيء. وسيؤدي ذلك ببساطة إلى نقل الصراع إلى معركة التفسير. ويصبح (غوبيري) حالة مدرسية: إذا كان هذا الإضراب متسامحاً، فما هي الضربات التي ستُحظر؟?

وهذا هو السبب في أن رد الفعل الأمريكي سيُلاحظ بقدر رد الفعل الإيراني. وإذا دعت واشنطن ببساطة إلى الهدوء دون التأهل للمداهمة، يجوز لإسرائيل أن تعتبر أن الهامش لا يزال مفتوحا. وإذا فرض ترامب علنا وقفا للضرب على بيروت وعلى المحاور المدنية الحساسة، سيتغير توازن القوى. ومصداقية الرئيس الأمريكي تعتمد الآن على قدرته على السيطرة على حليفه بقدر ما تقنع خصمه الإيراني. ومن شأن الاتفاق مع طهران بأن نتنياهو يمكن أن يخرب بضربة على غوبيري أو في مكان آخر أن يكون اتفاقا ضعيفا منذ لحظة ولادته.

وهذا أحد الأهداف المحتملة للتسلسل. إن تشكيل اتفاق لا يعني دائما جعله يفشل بإعلان عام. قد يتكون هذا من خلق حوادث خطيرة بما يكفي لجعل تطبيقها مستحيلاً. وإذا نص الاتفاق على هدنة تشمل لبنان، يسعى كل إضراب إسرائيلي قبل التوقيع إلى تحديد الاستثناءات. وإذا لم يكن الاتفاق واضحا، ستظهر إسرائيل أنه يمكن أن يستمر. وإذا كان الاتفاق واضحا، فإن إسرائيل ستسعى إلى فرض أزمة قبل أن تصبح ملزمة. وفي كلتا الحالتين، يصبح غوبيري عملا من أعمال التفاوض بالقوة.

ولذلك تواجه الولايات المتحدة اختبارا للمصداقية. ويمكن لواشنطن أن تعتبر الإضراب عملية إسرائيلية ضد حزب الله وأن تحاول الحفاظ على الصفقة مع إيران عن طريق التقليل إلى أدنى حد من الحادث. ولكن هذا الخيار يحرم لبنان من معناه. تخبر طهران أن الجبهة اللبنانية لا تزال مكشوفة على الرغم من الضمانات. تقول لبيروت إن الولايات المتحدة لا تستطيع منع إسرائيل من ضرب العاصمة. وأخيراً أخبرت نتنياهو أن الضغط العسكري يمكن أن يستمر بدون تكاليف دبلوماسية فورية.

واشنطن ضد نتنياهو

والخيار الآخر هو اعتبار الغارة عقبة مباشرة أمام الاتفاق. وفي هذه الحالة، ينبغي لواشنطن أن تدعو إسرائيل إلى وقف الإضرابات في لبنان، لا سيما حول بيروت، وأن تربط صراحة احترام الجبهة اللبنانية بتنفيذ المذكرة. وسيكون هذا الخط أكثر اتساقا مع فكرة إبرام اتفاق إقليمي. وقالت إنها ستكون أكثر تعارضا مع نتنياهو. وسيجبر ترامب على الاختيار بين نجاح اتفاقه مع إيران وحرية العمل الإسرائيلية في لبنان.

وتبين الإضراب قرب طريق المطار أن هذا الاختيار لم يعد ممكناً. ولن يكون من الموثوق التوصل إلى اتفاق يدعو إلى استقرار المنطقة مع ترك بيروت تحت التهديد. ولن يكون وقف إطلاق النار الذي لا يحمي لبنان إقليميا. وإلغاء التصعيد الذي لا يزال يسمح بالإضراب على غوبيري لن يكون سوى وقفة بين أزمتين. وهذا هو بالضبط ما يبدو أن إسرائيل تختبره: إلى أي مدى يمكن أن يمضي دون اعتبار واشنطن أن الصفقة مهددة؟?

ويدفع لبنان ثمن هذا الغموض. تم ضرب أرباعه لإرسال رسائل إلى طهران. وضربت طرقه لتذكير واشنطن بأن إسرائيل تحافظ على المبادرة. ويعيش مدنيوها في انتظار رد فعل إيراني كجنبي متغير لأمنهم الفوري. واحتجت سيادته في الاجتماعات وانتهكت على أرض الواقع. وسيقاس الفرق بين اتفاق حقيقي واتفاق مصرفي بهذا: هل ستكون غوبيري هي آخر إنذار قبل توقف كامل، أو أول مثال لاتفاق يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب في لبنان؟?

ولذلك ستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة. وسيقولون ما إذا كانت إيران تستوعب الإضراب للحفاظ على الصفقة، وما إذا كان حزب الله يرد على الجبهة الشمالية، وما إذا كانت واشنطن تفرض حدا على نتنياهو، أو ما إذا كانت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد بدأت بالفعل في الكسر. غارة (جوبيري) ليست مجرد حدث عسكري إنه اختبار دبلوماسي وهو يرغم الجميع على الكشف عن ما يعنيه حقا وقف إطلاق النار، بإدراج لبنان ونهاية الحرب.