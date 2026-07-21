زيادة الدعم المقدم إلى لبنان

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وقد وضع الاجتماع بين دونالد ترامب وجوزيف عون في البيت الأبيض لبنان في قلب تسلسل دبلوماسي يهيمن عليه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ونزع سلاح حزب الله وتعزيز الجيش اللبناني. وفي الترحيب بنظيره، وعد رئيس الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة ستساعد لبنان مساعدة كبيرة وتعامله بطريقة مناسبة ومحترمة. وأثنى على نوعية العلاقة الثنائية، ووصف لبنان بأنه » ملحوظ ومتعلم » ، ثم زعم أن البلد قد أساء معاملته لفترة طويلة. وخلف هذه التصريحات المؤاتية، (دونالد ترامب) وضع إطاراً سياسياً واضحاً: (واشنطن) تنظر الآن في القضية اللبنانية من خلال تخفيض نفوذ (هزبولة) العسكري، وتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، وقدرة الدولة على استعادة السيطرة الحصرية على أراضيها.

وعود دونالد ترامب بمساعدة لبنان إلى حد كبير

وأكد دونالد ترامب أن إدارته لديها عدة خطط لدعم الجيش اللبناني وأنه سيناقش مع جوزيف أوون كيفية مساعدة البلد. غير أنه لم يعلن في بياناته العامة أي مبالغ محددة أو جدول زمني أو برنامج جديد يتم الإفراج عنه على الفور. ومن ثم، يظل الوعد سياسيا قبل أن يوضع في الميزانية. ويأتي ذلك في وقت يجب فيه على القوات المسلحة اللبنانية توسيع وجودها في الجنوب، وتأمين القرى المدمرة، وتفتيش المناطق التي أخلتها إسرائيل، واستعادة السيطرة على المناطق التي تحافظ فيها الجهات المسلحة من غير الدول على نفوذها منذ وقت طويل. وتلتمس بيروت منذ عدة أشهر الدعم في مجال المعدات والتدريب والاستخبارات وإزالة الألغام والقدرات اللوجستية. ويعرض البيت الأبيض هذه المعونة باعتبارها أحد أركان النظام الأمني الجديد المتوخى للبنان، ولكن ما زال يتعين التفاوض على التفاصيل.

The U.S. President also insisted on the respect accorded to Joseph Aoun, former commander of the army who became Head of State. This focus is not secondary. ويريد واشنطن البناء على رئاسة لبنانية قادرة على تقديم الجيش بوصفه المؤسسة المركزية للسيادة الوطنية. The visit comes as Joseph Aoun seeks to transform US diplomatic support into concrete results: انسحاب إسرائيل، وتثبيت الحدود، وتمويل التعمير، وبناء المؤسسات. وقال دونالد ترامب إنه يمكن حل عدة مشاكل تتعلق بلبنان وأنه تم بالفعل حل بعضها. ويشير هذا البيان بصفة خاصة إلى إطلاق مناطق تجريبية في الجنوب وبدء إعادة الانتشار اللبناني. ومع ذلك، لا يعني ذلك حل الملفات الحيوية. وتظهر النيران الإسرائيلية التي أُبلغ عنها بالقرب من الوحدات اللبنانية في زوتر الغربية، على العكس من ذلك، أن الطلب على الأرض لا يزال هشا.

سحب إسرائيلي مقدم بوصفه منخرطا

دونالد ترامب ادعى ان الجيش الاسرائيلي كان يتقاعد من الجنوب. وهذا البيان من أهم رسائل الاجتماع، حيث إن الانسحاب هو الطلب اللبناني الرئيسي. وتعتبر بيروت الوجود الإسرائيلي احتلالا وتدعو إلى المغادرة الكاملة للقوات المنتشرة في أراضيها. وتدعم واشنطن عملية تدريجية تقوم على مناطق تجريبية يجب أن يدخل فيها الجيش اللبناني بعد إعادة الانتشار الإسرائيلية. The mechanism started in Fron, Srifa and Zutr al-Gharbiyah, but has not yet produced a full withdrawal. وتحتفظ إسرائيل بمواقعها وقدرتها على الإضراب والسيطرة على عدة محاور. تركيبة (دونالد ترامب) تُريد أن تعرض الحركة كما هي مُخطوبة، دون أن تُثبت أنّها مُكتملة. وبالنسبة لجوزيف أوون، يتمثل التحدي في الحصول على جدول زمني يمكن التحقق منه ومنع السحب الجزئي من أن يصبح وجودا عسكريا دائما في شكل آخر.

The visit took place as the Lebanese army began its deployment to Zutr al-Gharbiyah. وفي اليوم نفسه، اتهمت قيادته القوات الإسرائيلية بفتح النار بالقرب من وحداته. هذا الحادث يعطي قراءة أكثر تحديداً للصعوبات المخبأة وراء الإعلان الرئاسي الأمريكي. ولا يمكن اعتبار الانسحاب نافذا إذا ما ظل الجنود اللبنانيون معرضين لإطلاق النار الإسرائيلي عندما يتخذون مواقع في مكان مُجلى. كما أنه لا يمكن أن يؤدي إلى عودة آمنة للسكان إذا ظلت الطرق المجاورة مهددة. والتناقض بين خطاب البيت الأبيض والحقائق المبلغ عنها في جنوب لبنان يضع واشنطن أمام التزام بالنتيجة. وقد رعت الولايات المتحدة الاتفاق وتؤيد تنفيذه. وعليها أن تحدد ما إذا كانت إسرائيل تحترم حقا التسلسلات المتفق عليها وما هي الضمانات التي ستفرض في المستقبل.

حزب الله في مركز البيانات

دونالد ترامب قدم لهزبولا كمشكلة لبنان الرئيسية وادعى أن إدارته قامت بعمل سيشهده العالم آثاره، دون أن تورد تفاصيل دقيقة عن طبيعة العملية. وهذه الصياغة هي جزء من الخط الأمريكي: فواشنطن تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، وتعتبر ترسانته غير منسجمة مع سيادة الدولة اللبنانية وتدعم نزع سلاحها. كما اقترح رئيس الولايات المتحدة أن جوزيف أوون يمكن أن يتصرف ضد الحركة. وذكّر بالماضي العسكري للرئيس اللبناني وقارنه بالرئيس السوري أحمد الزهرة، الذي أثنى عليه إعادة توحيد سوريا. وهذه المقارنة حساسة من الناحية السياسية في لبنان، حيث تصحح أي مشاركة سورية في المسائل الأمنية ذكرى عقود من الوصاية والوجود العسكري.

ويتعلق أكثر البيانات غير المتوقعة بإمكانية الاتصال المباشر مع حزب الله. دونالد ترامب قال أنه سيتحدث إلى الحركة إذا سأله جوزيف أوون ولا يعني هذا الافتتاح وجود قناة بالفعل أو أن واشنطن ستغير تصنيفها للمجموعة. غير أنه يبين أن رئيس الولايات المتحدة يريد الاحتفاظ بهمش شخصي للمناورة في المفاوضات. وبالنسبة لبيروت، يمكن أن يهدف الحوار المحتمل إلى تجنب المواجهة الداخلية وتحقيق نزع السلاح التدريجي. كما يمكن أن يثير مقاومة قوية في الولايات المتحدة وإسرائيل وجزء من الطبقة السياسية اللبنانية. ولم يعلن عن أي آلية. ولذلك، من المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه الجملة تشكل عرضا حقيقيا، أو رسالة تكتيكية إلى حزب الله، أو ردا مرتجلا على سؤال صحفي.

جوزيف أوون توقع على ملف الأسلحة

ووصل الرئيس اللبناني إلى واشنطن مع ملف يركز على استعادة سلطة الدولة. ووفقا لعدد من التقارير الصحفية المتسقة، كان عليه أن يقدم اقتراحا مفصلا بشأن تفكيك ترسانة حزب الله ونشر الجيش في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وتستند الخطة إلى منطق تدريجي. وينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة ما، وتدخل القوات اللبنانية، وتفكك الهياكل الأساسية العسكرية غير الحكومية، ويبدأ المدنيون العودة وإعادة الإعمار. This sequence aims to avoid a general confrontation between the army and Hezbollah. كما يسعى إلى إقناع إسرائيل بأن انسحابها لن يعقبه عودة الحركة إلى نفس المواقع. غير أن نجاحه يتوقف على الضمانات السياسية والموارد العسكرية والدعم المالي الخارجي الذي لم يحصل عليه لبنان بعد.

موقف جوزيف أوون لا يزال دقيقا. يجب أن يفي بالتوقعات الأمريكية دون أن يبدو أنه يدير برنامج تمليه واشنطن أو إسرائيل. ويجب عليها أيضا أن تحافظ على تماسك الجيش، وأن تحافظ على الاستقرار الداخلي وتتجنب المواجهة الطائفية. ويحافظ حزب الله على قاعدة اجتماعية وسياسية ومؤسسية هامة على الرغم من الإصابات العسكرية. ولذلك، لا يمكن اعتبار نزع سلاحه مجرد عملية للشرطة. وهو ينطوي على مفاوضات بشأن الأمن في الجنوب، والتمثيل السياسي للطائفة الشيعة، والدفاع الوطني، والعلاقات مع إيران. ويصر البيت الأبيض على النتيجة النهائية، ولكن الطريقة لا تزال لبنانية إلى حد كبير. ويجب أن يحصل جوزيف أوون على تنازلات إسرائيلية واضحة من أجل إظهار أن تعزيز الدولة يؤدي أيضا إلى نهاية الاحتلال وليس فقط إلى التزامات جديدة مفروضة على بيروت.

قدم نبيه بيري كشريك محتمل

عندما سألنا عن نبيه بيري، وصف دونالد ترامب رئيس البرلمان بأنه شخص جيد وشعر أنه سينضم إلى العملية عندما رأى التقدم المحرز. ويستهدف هذا الإعلان لاعبا مركزيا في النظام السياسي اللبناني. وتقود نبيه بيري حركة أمال، وترأس البرلمان منذ عام 1992، وتحافظ على تأثير حاسم في مجتمع الشيعة. وهي تعمل بانتظام كوسيط في المفاوضات الحساسة المتعلقة بهزبولا، والترتيبات الحدودية والمؤسسية. وبعرضه كشريك محتمل، يبدو أن ترامب يسعى لتوسيع القاعدة السياسية للمشروع الأمريكي. ويسلم ضمنا بأنه لا يمكن تنفيذ أي اتفاق دائم بشأن الأسلحة والجنوب دون مشاركة الممثلين الشيعة الرئيسيين أو على الأقل حيادها. ردة فعل (نابيه بيري) على هذا البيان ستتبع بعناية.

غير أن الصيغة الأمريكية لا تزال غامضة. It can be interpreted as an attempt to dissociate Nabih Berri from Hezbollah, or as an invitation to accompany a compromise before decisions are taken without him. وكثيرا ما دافع رئيس البرلمان عن نهج يقوم على توافق الآراء الداخلي وانسحاب إسرائيل السابق. ولا يمكنها أن تؤيد جدولا زمنيا ينظر إليه على أنه من جانب واحد أو على أنه تهديد لجزء من السكان. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يوفر التقدم الملموس في الانسحاب، والسجناء، والقرى المحتلة، والتعمير حيزا تفاوضيا. يبدو أن (دونالد ترامب) يراهن على هذه الدينامية. غير أن بيانه لا يثبت أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق. It reveals above all that Washington regards Nabih Berri as an indispensable interlocutor in any security transition.

توقعات قوية حول الجيش اللبناني

ويشكل دعم الجيش اللبناني أحد النقاط الملموسة الرئيسية التي أثارها دونالد ترامب. لقد تحدث رئيس الولايات المتحدة عن خطط كثيرة بدون تفاصيل المحتوى غير أن الاحتياجات محددة بوضوح. ويجب على الجيش نشر المزيد من الجنود جنوب الليطاني، ورصد الحدود، وتفكيك الهياكل الأساسية العسكرية، وتأمين القرى، وحماية طرق العودة. ويجب عليها أن تضطلع بتلك البعثات المحدودة الموارد، في بلد يشهد دائما بالأزمة المالية. ولا تزال الأجور والوقود وقطع الغيار والمركبات المدرعة والاتصالات والمعدات الهندسية في صميم المطالب اللبنانية. وتقدم واشنطن بالفعل مساعدة كبيرة إلى المؤسسة العسكرية، ولكن المرحلة الجديدة تتطلب جهدا أوسع نطاقا. وبدون تمويل مستدام، يمكن منح الجيش مسؤوليات لا يمكنه أن يمارسها بالكامل.

كما تثير المعونة الأمريكية مسألة الظروف السياسية. الولايات المتحدة تريد التأكد من أن الوحدات المستديمة تستجيب لسلسلة القيادة الرسمية وتشارك في الحد من تأثير حزب الله. Some U.S. officials are considering enhanced selection, training and equipment for certain units. وقد يؤدي هذا النهج إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، ولكنه قد يخلق أيضا تصورات للرعاية أو الوصاية الأجنبية. ويجب أن يحافظ الجيش اللبناني على وحدته وصورته كمؤسسة وطنية. جوزيف أوون يعرف شخصيا هذه القيود لقيادة المؤسسة قبل انتخابه. ويجب عليه أن يقنع دونالد ترامب بأن الدعم يجب أن يعزز الجيش بأكمله، دون أن يسجنه في بعثة موجهة حصرا ضد عنصر لبناني، في حين يجب عليه أيضا أن يحمي الأرض من إسرائيل ويحافظ على الاستقرار الداخلي.

المعونة الاقتصادية التي لا تزال بدون أرقام

وركزت البيانات العامة على الأمن، ولكن الزيارة تتعلق أيضا بالاقتصاد والتعمير. ولا يزال لبنان يواجه أزمة مالية مطولة، وانهيار خدماته العامة، والتدمير الناجم عن القتال. وتعهد دونالد ترامب بتقديم معونة كبيرة دون تحديد ما إذا كان سيتخذ شكل المساعدة العسكرية أو دعم الميزانية أو الاستثمار الخاص أو التمويل المتعدد الأطراف. الاحتياجات كبيرة ويجب تطهير القرى في الجنوب وإصلاح شبكات المياه والكهرباء وإعادة فتح المدارس وإعادة بناء المساكن. والوعد العام لن يكون كافيا لتغيير الحالة. وتنتظر بيروت التزامات كمية، والتنسيق مع الجهات المانحة، وضمانات لمنع توقف المشاريع بسبب حرب جديدة. وعدم وجود أرقام فورية يتطلب دراسة دقيقة للإعلانات.

وتربط واشنطن تقليديا معونتها بالظروف السياسية والمؤسسية. ومن بين المسائل التي يرصدها الشركاء الدوليون إصلاح القطاع المصرفي، ومكافحة الفساد، والاستقلال القضائي، ومراقبة الحدود. ومن ثم يمكن الجمع بين الدعم المعلن مع تقدم يمكن قياسه. ويسعى جوزيف أوون إلى تقديم لبنان كدولة قادرة على الوفاء بالتزاماته، لكنه يعتمد على حكومة وبرلمان وإدارات مقسمة في كثير من الأحيان. وسيثير تمويل التعمير أيضا مسألة التوزيع الإقليمي والشفافية. وقد تعرضت المستوطنات القريبة من حزب الله لأضرار جسيمة وستحتاج إلى المساعدة دون تمييز سياسي. وستحكم مصداقية الوعد الأمريكي على سرعة التمويل المبكر، وطبيعة المشاريع وقدرتها على تحسين الحياة اليومية.

اتفاقات أبراهام في الخلفية

واغتنم دونالد ترامب هذه الفرصة ليذكّر بالنجاح الذي ينسبه لاتفاقات أبراهام ويتوقّع انضمام بلدان جديدة إليها. وتضع هذه الإشارة الحالة اللبنانية في استراتيجية إقليمية أوسع للتوحيد مع إسرائيل. غير أن لبنان ليس في نفس موقف الدول العربية التي وقعت بالفعل على هذه الاتفاقات. ويظل رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، ويتنافس على احتلال أراضيه، ويقيم نزاعا يتعلق بتدميره وأسرىه وانتهاكات سيادته. No Lebanese officials announced that they would join soon. وتظل الأولوية الرسمية هي تطبيق الانسحاب، وتحقيق الاستقرار على الحدود، وإعادة الإعمار. ومن ثم، يمكن فهم ذكر اتفاقات أبراهام على أنه هدف أمريكي طويل الأجل وليس على أنه التزام تم الحصول عليه خلال الزيارة.

ويثير هذا المنظور مناقشات داخلية رئيسية. ويرى بعض المسؤولين اللبنانيين أن عدم التطبيع يمكن أن يسبق حلاً كاملاً للنزاع واحترام حقوق الفلسطينيين. ويعتقد آخرون أن اتفاقا أمنيا يمكن أن يمهد تدريجيا الطريق أمام علاقات مختلفة. The White House seeks to put the pilot zones and the current negotiations in a regional peace dynamic. بيد أنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تتجنب هذا التحديد الذي يصرف الانتباه عن التزامات إسرائيل الفورية. ولا يمكن لاتفاق دبلوماسي أن يحل محل انسحاب القوات، ووقف إطلاق النار، والاعتراف بالسيادة اللبنانية. ردة فعل (بيروت) على إشارات (دونالد ترامب) من المحتمل أن تكون حكيمة مع إعطاء الأولوية للخطوات الملموسة بدلاً من إعلانات التوحيد.

Iran and the Houthis involved in the meeting

ووسع رئيس الولايات المتحدة نطاق بياناته لتشمل إيران، والهوث، والأمن البحري. وادعى أن المبادلات التي تجري خلف الشاشات مستمرة مع طهران، مع اعتماد نبرة تهديدية للغاية. He also stated that the United States was prepared to act against the Houthis again in the event of a threat to Bab al-Mandeb. وهذه التعليقات تضع لبنان في المواجهة الإقليمية بين واشنطن والمحور الذي تدعمه إيران. (هيزبولا) أحد الحلفاء الرئيسيين في (طهران) ومستقبله يعتمد جزئياً على تطور توازن القوى هذا. ومن شأن التفاوض الأمريكي – الإيراني أن ييسر التوصل إلى ترتيب في لبنان. وعلى النقيض من ذلك، فإن زيادة التصعيد يمكن أن تسبب الحركة في الاحتفاظ بأسلحتها وتعرض البلد لمزيد من المواجهة. وعليه، يجب على جوزيف أون أن يدافع عن طريق لبناني في قضية تأثرت إلى حد كبير بالجهات الفاعلة الخارجية.

بعض التركيبات المنسوبة إلى دونالد ترامب، بما في ذلك الإعلان عن إضراب قادم ضد منطقة إيرانية تسمى « جبل الأكس »، لا تزال تحتاج إلى تأكيد مستقل. وهي لا تظهر بنفس مستوى الدقة في جميع النسخ المتاحة من بياناتها. ولذلك يلزم توخي الحذر قبل عرضها كالتزام عسكري رسمي. وينطبق نفس المبدأ على التعليقات على إمكانية إجراء حوار مع إيران. (دونالد ترامب) كثيراً ما يتناوب التهديدات والفتحات التكتيكية وفيما يتعلق بلبنان، يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى عزل حزب الله فقط من خلال الضغط أو إدماج نزع السلاح في اتفاق إقليمي أوسع. ولم يقدم الاجتماع مع جوزيف أون ردا نهائيا، ولكنه يؤكد أن القضية اللبنانية لم تعد يمكن فصلها عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

A visit now judged on results

زيارة (جوزيف أون) هي أول اجتماع في البيت الأبيض للرئيس اللبناني منذ سنوات عديدة وهو يعرض على بيروت صورة دبلوماسية كبيرة، حيث يسعى البلد إلى الخروج من حرب جديدة. وقد ضاعف دونالد ترامب علامات النظر، وأكد أن لبنان سيعامل باحترام ووعد بحل عدة مشاكل. وهذه الكلمات تخلق توقعات كبيرة. وسيتعين أن يعقبها ضغط حقيقي على إسرائيل، وزيادة الدعم للجيش والموارد اللازمة لإعادة الإعمار. وبدون نتائج ملموسة، يمكن النظر إلى الاجتماع على أنه سلسلة من الاتصالات. والمؤشر الأول هو الانسحاب الإسرائيلي إلى المناطق التجريبية. والثاني هو حماية الوحدات اللبنانية. والثالث هو الترجمة المالية لالتزامات الولايات المتحدة.

وستتوقف المرحلة التالية أيضا على الاستجابة اللبنانية. وسيتعين على جوزيف أوون أن يقدم إلى المؤسسات والقوى السياسية الالتزامات التي تم الحصول عليها في واشنطن. وسيلزم تحديد الجدول الزمني المتوخى لتحديد الأسلحة والضمانات الواردة بشأن الانسحاب الإسرائيلي. وعندئذ سيتعين على الحكومة أن تحول هذه المبادئ التوجيهية إلى قرارات قابلة للتطبيق. واقترح دونالد ترامب أنه على استعداد للتكلم مع حزب الله، وشريك نبيه بيري، ودعم الجيش. ولم يتخذ أي من هذه العناصر بعد شكل آلية رسمية. وعلى المدى القصير، ستظل الوقائع على أرض الواقع أكثر أهمية من البيانات. إن الحركات الإسرائيلية في الجنوب، ونشر الجيش في زوتر الغربية، ورد فعل القادة الشيعة، ستظهر ما إذا كان الاجتماع يفتح مرحلة جديدة أو ما إذا كان لا يزال معلقا من المفاوضات التي لم تكتمل بعد.