سأنتقم لنفسي من الحياة (قصة (جورج المالوف

رواية حول الألم المتحول

كتاب (جورج الملووف) الجديد، سأنتقم لنفسي من الحياة، أعرض نفسه كقصة إصابة وغضب وتعافي. والكتاب، المتاح في فرنسا وعلى الصعيد الدولي وفقا للعناصر المحالة، يتبع رحلة ألكسندر، وهو شاب يواجه الخسارة الوحشية لوالده، وكسور الطفولة، وعلاقة صعبة مع نفسه. ومن هذا الموضوع، يبني صاحب البلاغ قصة عن المرونة والكرامة وإمكانية تحويل الألم إلى قوة.

العنوان يضرب أولا بتوتره سأنتقم لنفسي من الحياة يمكن أن يعلن كتاب إستياء لكنه يفتح منظوراً آخر الانتقام الذي نتحدث عنه ليس الكراهية، ولكن الخلق، والتعاطف الذاتي، والرغبة في عدم السماح للمحاكمات أن تقرر كل شيء. وهذا التحويل يعطي السرد خط قوته. هذا يسمح لك بقراءة رحلة (ألكسندر) مثل رحلة الرجل الذي يتعلم تحريك غضبه.

الكتاب يلائم وريداً رومانسياً و غير متوقع يُخبرُ مساراً شخصياً، لَكنَّه أيضاً يُريدُ a صدى أوسع. ولا يُعامل الحزن والظلم والتدمير الذاتي والوحدة والسعي إلى تحقيق المعنى على أنه مواضيع مجردة. وهي تظهر من خلال الخيارات، والصمت، واللقاءات، وكسر الشخصية. وهكذا يتخذ النص شكل رحلة، مع انتكاساتها ومقاوماتها ولحظاتها من الشهوة.

غطاء محمل بالرموز

الغلاف يعطي مفتاح القراءة تظهر شاباً يجلس في نافذة في جو من المطر والضوء البارد الشخصية تبدو في الخارج بدون معرفة ما إذا كان هذا الخارج يمثل تهديداً أو تسرباً أو خروجاً وينصب التركيز البياني على الانتظار والاختتام وإمكانية المرور. أحمر العنوان يكسر هذا الخلود إنه يركّز توتراً بين الجرح والموس.

جورج المالوف لا يقترب من المعاناة كمجرد ربيع درامي إنه يجعله مجالاً للاستجواب ما تبقى من رجل بعد خسارة وحشية؟ كيف يمكن للطفولة المميزة أن تستمر في حكم حياة البالغين؟ متى يحمي الغضب مرة أخرى ومتى يدمر من يعلق عليه؟ هذه الأسئلة تدخل في الكتاب وتعطيه كثافته البشرية.

الكسندر، شخصية تواجه جروحه

الكسندر، الشخصية المركزية، يحمل وعدا مظلما. يقسم بالانتقام من الحياة هذه الصيغة تقول أقل من مشروع من دولة داخلية وهو يعبر عن شعوره بتلقي حمولة في وقت مبكر جدا من المستحيل حملها. وهو يعكس أيضاً ثورة ضد ظلم الخسارة والمحاكمات التعسفية. في المنزل الألم لا يمر فقط تستقر وتنظم أفعالها وتؤثر على علاقاتها مع الآخرين.

فقدان الأب يحتل مكاناً هيكلياً إنه ليس مجرد حدث عائلي إنه يفتح ثغرة في النظام العالمي بالنسبة لـ (ألكسندر)، الموت الوحشي يصبح جرحاً، لكن أيضاً أصل. ثم يحاول إعطاء معنى لما لا إنه يكافح مع غياب يغير من تصوره للحب والثقة والمستقبل الحزن هنا يتصرف كقوة تحت الأرض.

وتظهر الرواية أيضا إصابات الأطفال دون أن تخفضها إلى تفسير واحد. الكسندر لا يصبح كما هو في حدث واحد. وهو مبني في تراكم للثغرات، وعدم الفهم، والألم غير المألوف. ويتفادى هذا النهج التبسيط. وتشير إلى أن الوجود الهش ليس مجرد سبب. وغالبا ما تنتج عن سلسلة من الصدمات التي تنتهي برسم طريقة للوجود في العالم.

ثم يظهر غضب الشخصية كرد على البقاء إنه يسمح له بالمضي قدماً عندما يبدو أن كل شيء ينهار لكنها تهدده أيضاً القصة تستغرق وقتاً لإظهار هذا التناقض الكسندر لا يدمر نفسه لأنه سيكون ضعيفا. إنه يدمر نفسه لأنه لا يعرف حتى الآن كيفية إيداع ما يرتديه. التدمير الذاتي يصبح لغة تقول ما هي الكلمات التي لا يمكن تنظيمها بعد.

الأم وعلم النفس وغويندولين

في مواجهة هذه الدوامة، يلعب دعم الأمهات دورًا أساسيًا. والدة الكسندر لا تمحو الجروح. وهي لا تحل وحدها مسألة الحداد والغضب والعلاقة بالعالم. لكنه يجسد وجود مستقر. تُذكّرُ الشخصيةَ بأنّ الحياةَ لا تُخفّضُ للتَرْك. وفي مسار يتسم بالخسارة، يصبح هذا الوجود نقطة مرساة. وهي تحتفظ بإمكانية العودة.

ويعرض الكتاب أيضاً رقم طبيب نفساني. يدرج هذا الاختيار القصة في عملية إعادة الإعمار وليس في حالة وفاة بسيطة. العلاج ليس حلاً سحرياً. يبدو كمساحة حيث يمكن أخيراً تسمية الإصابات. الكسندر يكتشف شكلاً أقل عنفاً وأقل دفاعاً عن الكلام. يتعلم تدريجياً أن فهم ألمه لا يعني خيانتها.

ويحتل الوعي الكامل والتعاطف الذاتي مكانا بارزا في هذه الرحلة. هذه الأفكار كان يمكن أن تظل نظرية. الكتاب يربطهم بتجربة الشخصية. يصبحون أدوات ملموسة لسكن الحاضر، والتعرف على المعاناة دون التماهي الكامل معها والتوقف عن معاملة نفسه كعدو. يمر تحول الإسكندر من خلال هذا الإزاحة الداخلية. إنه لا يكسب عيشه. يتعلم ألا يضيع ضدها.

ويضيف الاجتماع مع غويندولين بعداً عاطفياً لهذا التعمير. الحب الناشر لا يُظهر نفسه كإنقاذ بل إنه يفتح مجالاً للضعف. يجب أن يتعلم (ألكسندر) أن يستقبل بدون أن يحذر من كل شيء، أن يحب دون تحويل كل رابط إلى تهديد، أن يقبل بأن الآخر لا يصلح كل شيء، بل يمكنه مرافقة معبر. ومن ثم تتجنب الرواية جعل الحب وسيلة سهلة للخروج. إنه يجعله اختبار ثقة.

سأنتقم لنفسي من الحياة، لقب مزدوج

هذا التقدّم يعطي الكتاب بنية المرور (ألكسندر) يترك عالماً مغلقاً، يهيمن عليه الخسارة والغضب، ليواجه تدريجياً طرقاً أخرى للوجود. القصة لا تُنكر الانتكاس هو لا يَعِدُ الشفاء الخطي. بل إنه يبين أن الانتعاش يبنى على مراحل، تكون متواضعة في كثير من الأحيان، وأحيانا هشة. المقاومة لا تبدو كشعار لا تزال وظيفة.

ثم يحتفظ العنوان بأهميته. إنتقام الحياة لا يعني أنها ضربة بعد الآن وهذا يعني رفض هذه الحياة، بما لها من عنف شديد، إنما يفرض تعريفها وحده. الانتقام يصبح شكلاً من الكرامة يمر من خلال الكتابة، والوعي، والقدرة على الارتفاع دون إزالة الجروح. هذا الرقم يعطي الكتاب نطاقه إنه يحرك قارئ الثورة نحو التفكير في الحرية الداخلية.

ويمكن أن يصل الكتاب إلى جمهور واسع لأنه يتناول التجارب المشتركة دون تهدئتها. العديد من القراء سيتعرفون على جزء من كفاحهم فقدان الشخص المحبوب، والشعور بالظلم، والخوف من عدم القدرة على التعايش معه، والاغراء بالتراجع أو صعوبة طلب المساعدة تنتمي إلى قصص مختلفة جدا. الرواية تجمعهم معاً في شخصية فريدة من نوعها دون التظاهر بالتحدث بدلاً من الجميع.

ريش لبناني بين حميمي وعالمي

ويعطي البعد اللبناني لصاحب البلاغ أيضاً خلفية خاصة لهذا النص. ويقدم جورج المالوف ككاتب يغذيه الأدب والفلسفة، ويهتم بعيوب بلده والعذاب الحميمة. هذا الإهتمام المزدوج ينعكس في مشروع الكتاب إنها ليست رواية سياسية بالمعنى الدقيق. ولكن العلاقة بالظلم والخسائر والإعمار تعود إلى مجتمع لبناني نفسه من خلال الأزمات والأفعال والمغادرات.

أعمدة (جورج المالوف) المنشورة في (ليبنانوز) قد كشفت بالفعل عن قلم مُركز على الوجود البشري المُشوّه والهش سأنتقم لنفسي من الحياة على ما يبدو لإطالة هذا القلق في شكل سردي أكثر والمرور من المزمن إلى السرد يسمح بتركيب شخصية ومدة وعلاقات وصمتات. ويعطي صاحب البلاغ مجالاً آخر لاستكشاف ما يمكن أن يصبح، في حالة الألم، أمراً يستحق الكلام.

اختيار السرد الحميم له ميزة ويتجنب الخطاب العام بشأن القدرة على التكيف. القرص لا يدخل مظاهرة بل مسار يُلاحظُ a رجل يُكافحُ بتناقضاته الخاصة. وهو يرى كيف يمكن للمعاناة أن تغلق، وكيف يمكن لللقاءات أن تحرّك النظرة، وكيف يمكن للوجود غير المتعمد أن يغير قرارا. الأخلاق لا تسبق التاريخ يَبْدأُ مِنْ الذي الشخصيةِ تَمْرُّ.

وينشر الكتاب لي لايس بليو. ويبين الغطاء سعرا عاما قدره 13.40 يورو. وتضع هذه العناصر العمل في دائرة تحريرية يسهل الوصول إليها، موجهة نحو قراء الروايات المعاصرة وقصص الحياة. كما أن المنشور في فرنسا وفي الخارج، كما عرضه صاحب البلاغ، يتيح له الوصول إلى المهجر. وهو يسمح للكاتب اللبناني بمخاطبة القارئ خارج الإطار الوطني، بلغة فرنسية لا تزال مجالا للإرسال.

في مشهد إعلامي مشبع بالطوارئ والحرب والأزمات الاقتصادية والتمزقات السياسية، يذكرنا كتاب مثل هذا بأن العلاقة الحميمة لا تزال مسألة عامة. الإصابات الشخصية لا تنفصل تماماً عن الحقبة التي تمر بها. وكثيراً ما يعرف قرّاء وسائط الإعلام المكرّسة للبنان ما يعنيه العيش بفقدان أو خوف أو عدم يقين. حساب (ألكسندر) قد يجد سببًا معينًا لهم.

غير أنه من الضروري قراءة الكتاب لما يعلنه قصة تحول، وليس شهادة مباشرة عن حياة صاحب البلاغ. ويتحدث نص العرض عن شخصية، ألكسندر، وعن مسار رومانيسكو. وهذا التمييز يحمي العمل. ومن الممكن ألا يخلط بين الكاتب وصاحبه، مع الاعتراف بأن الأدب كثيرا ما يستمد من تجربة إنسانية عميقة. الحاجز يصبح مادة، لكنه يمر من خلال بناء سردي.

قلب الكتاب يكمن في هذا التوتر بين الإعتراف و الخيال والنص يبشر بكلمة وثيقة، ولكنه ينظم هذه الكلمة من خلال شخصية ولقاءات وتقدم. هذا الاستمارة يمكن أن تعطي القارئ مسافة ضرورية إنها تتفادى بوحشية وجهاً لوجه بألم عاري إنه يسمح لكِ بتتبع القصة، و الدخول إلى الحركة، ثم العودة إلى أسئلتكِ الخاصة بمزيد من الوضوح.

قصة إعادة البناء

وستتوقف قوة هذا العمل على قدرتها على الوفاء بمتطلبين معا. الأول عاطفي جعل وزن الخسارة يشعر، وسماكة الغضب، وصعوبة التعمير. والثاني هو السر: وتمنع المعاناة من أن تصبح متكررة، مع إعطاء خيارات شخصية وتناقضات وفتحات. يشير العرض المتاح إلى أن جورج المعلوف يسعى بالضبط إلى هذا التوازن بين الكثافة الداخلية ومسار التعافي.

أنا سأنتقم لنفسي من الحياة وبالتالي تناسب في الأدب من المحاكمة، ولكن ترفض القفل هناك. موضوعه ليس مجرد ألم هو ما نفعله به ويطرح الكتاب سؤالا بسيطا وملحا: كيف يستمر عندما تبدأ الحياة بإزالة ما يبدو أساسيا؟ الجواب ليس في صيغة تبني نفسها من خلال الكسندر، والدتها، معالجها، غويندولين، وهذا بطيء استرداد الذات.

وفي الوقت الذي تتضاعف فيه قصص المرونة، يسعى عمل جورج المالوف إلى تفرده في صيغة قوية وفي وعود أخلاقية راسخة. الحياة تؤلم، لكنّها لا تملك الكلمة الأخيرة دائماً. الكتاب يدعونا إلى النظر إلى ما يمكن، في وجود متأثر، أن يكتب ويحب ويفهم ويقف. ربما هذا هو المكان الذي أعلن فيه الإنتقام الحقيقي عن طريق العنوان.

ومن ثم فإن نشر الغطاء عن » ليبنوز » ، إلى جانب نص عرضي، سيتيح للقراء دخولا بسيطا إلى عالم الكتاب. وسيظهر الوجه التحريري لكتاب مبني حول الحداد والغضب وإعادة البناء. ويذكر أيضًا أن الأدب لا يزال مكانًا للمقاومة الداخلية، حتى عندما يبدو أن الأحداث الحالية لا تترك مجالًا للصمت أو الفروق الدقيقة أو الشفاء البطيء.