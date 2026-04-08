سلسلة من الإضرابات الإسرائيلية في لبنان: بيروت، صيدا، البقاع، الجنوب

وقد شنت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على عدة مناطق لبنانية بعد ظهر يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الجبهة اللبنانية لا تزال نشطة تماما على الرغم من الهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران. According to reports, bombings targeted Saida, Hey al-Sellom in the suburbs of Beirut, the southern suburbs of the capital, the altitudes of Shamshtar in the Bekaa, as well as a number of localities in southern Lebanon. وفي الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه أجرى عملية كبرى ضد حزب الله. ويعزز هذا التسلسل الفكرة القائلة بأن لبنان لا يزال الطرف المميت الرئيسي لوقف إطلاق النار الإقليمي.

إضراب ضخم ادعته إسرائيل

وزعم الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفشي عراي، أن عملية واسعة النطاق قد نفذت في لبنان. وفقاً للبيانحوالي 100 موقع عسكري للحزب الله وبنيته التحتيةضربخلال عشر دقائقإلىبيروتفيالبقاعand inجنوب لبنانوتشمل الأهداف المعلنة ما يلي:المقر..مراكز القيادة والمراقبةالهياكل الأساسية المتصلةنظم إطلاق الناروالقدرات البحريةوكذلك المواقف المنسوبة إلى قوة النخبةرادوالوحدة الجوية127.

ووفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي، استندت العملية إلى معلومات استخبارية دقيقة وعدة أسابيع من التحضير لدوائر الاستخبارات والقوات الجوية. وتدعي إسرائيل أيضا أن بعض الهياكل الأساسية كانت موجودة في المناطق المدنية وتتهم حزب الله باستخدام هذه المناطق كغطاء. This communication clearly aims to present the sequence not as a series of scattered strikes, but as a coordinated, planned and assumed operation on several Lebanese fronts.

سعيدا، هيل سلوم وضواحي بيروت الجنوبية

Among the information reported in the afternoon, strikes were reported onسعيدand onمرحباًعلى ضواحي بيروت Other air strikes also targetedالضواحي الجنوبية في بيروتتحت تحذير الإخلاء في وقت سابق من اليوم وشملت الأحياء المذكورة في الإنذارات السابقةHaret Hreik..جوبير..Lailaki..Hadath..برج البراجينة..طهويت الخضروChiyah.

الإشارة إلىمرحباًويؤكد العديد من قطاعات الداهييه أن المناطق السكنية في تجمع بيروشين لا تزال معرضة لخطر فوري. ويزيد استئناف الهجمات على بيروت، أو ضواحيها المباشرة، من الضغط على السكان الذين شردوا بالفعل عدة مرات، ويعزز الفكرة القائلة بأن رأس المال اللبناني لا يزال معرّضاً على الرغم من الخطابات التي تُلقي بشأن التفكك الإقليمي. وقد تم بالفعل الإبلاغ عن إضرابات مماثلة على بيروت وضواحيها في الأيام الأخيرة.

حزام إطلاق النار في البقاع

وفقاً للمعلومات الواردة بعد الظهرسد حريق مكثفوصف بأنه« الحزام الفاي »استهدفمرتفعات شامشتارفي البقاع كما أفيد عن وقوع هجمات جوية على مناطق أخرى من الجزء الشرقي من البلد، مما يشير إلى أن موجة التفجيرات لم تقتصر على بيروت أو جنوب لبنان.

هذا التمديد إلى البقاع مهم وهو يبين أن العمليات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على محور حدودي واحد، وإنما تهدف إلى عدة عمق من الأراضي اللبنانية في الوقت نفسه. ويؤدي هذا التشتت الجغرافي في الإضراب إلى زيادة الشعور بانعدام الأمن الوطني من الناحية الميكانيكية ويزيد من تعقيد عودة المشردين إلى مناطقهم الأصلية. وقد تم بالفعل توثيق الهجمات الإسرائيلية في البقاع وشرق لبنان في هذه الحرب.

عرب سالم، تيري، جويا، قلوية، كونين، مجدل سلم

ووفقا للمعلومات التي نقلت بعد ظهر اليوم، ضرب الطيران الإسرائيلي أيضاالسلام العربيالجنوب Other raids were reported onTiri..Jouyaوالرقيةوضربةكونيوبالتوازي مع ذلك، أُبلغ عن قصف مدفعيمجدل سلموترسم المجموعة خريطة واسعة جدا للمناطق المتضررة: بيروت وضواحيها، البقاع، صيدا، والعديد من القرى في جنوب لبنان.

وفي هذه المرحلة، يجب أن نكون حذرين بشأن التوازن الإنساني المفصل لكل من هذه الإضرابات، حيث أن المعلومات لا تزال تتحول إلى مجزأ. ومن ناحية أخرى، فإن الاتساق الجغرافي في التقارير يبين نفس التسلسل من التصعيد:وقد تأثرت الضواحي الجنوبية في بيروت وصيدا وبقاع وعدة مناطق جنوبية في نفس الوقت تقريبا– في الحرب الحالية، يتوافق هذا النوع من الصلاحية المتعددة مع منطق التشبع العسكري وإثبات القوة.

A Lebanese Front still Exclud from the Truce

وهذه الموجة الجديدة تؤكد في المقام الأول حقيقة سياسية رئيسية:لا يزال لبنان خارج وقف إطلاق النار في القراءة الإسرائيلية– تشير الأنباء في 8 نيسان/أبريل إلى أن إسرائيل تدعم الوقف مع إيران، في الوقت الذي تكرر فيه عدم مشاركة الجبهة اللبنانية واستمرار العمليات ضد حزب الله. The massive strike claimed by Avichay Adraee gives this position an immediate military translation.

وبعبارة أخرى، فإن وقف التصعيد بين واشنطن وطهران لم يجمّد المسرح اللبناني. وعلى العكس من ذلك، فإن الغارات التي جرت بعد الظهر تبين أن إسرائيل تحاول الحفاظ على أقصى حرية في العمل على الجبهة الشمالية. ولا تزال هذه الفجوة بين الهدنة الإقليمية المعلنة والقصف اللبناني الفعلي تضعف المصداقية السياسية لوقف إطلاق النار.

تهديد فوري للمدنيين واستقرار الهدنة

المشكلة ليست عسكرية فقط سلسلة من الإضرابات تلمسسعيد..مرحباً..الضواحي الجنوبية في بيروت..مرتفعات شامشتار..السلام العربي..Tiri..Jouya..الرقية..كونيومجدل سلمويعني ذلك أن السكان المدنيين لا يزالون معرضين على عدة جبهات في وقت واحد. In a context where returns of internally displaced persons are already suspended from fear of further strikes, this sequence may further prolong uncertainty and exacerbate the humanitarian crisis. وقد أبلغت وكالات الأنباء بالفعل عن وقوع أكثر من 500 1 وفاة وما يزيد على 1.2 مليون مشرد في لبنان منذ استئناف الأعمال القتالية في أوائل آذار/مارس.

وهو يثير أيضا سؤالا أوسع: إلى أي مدى يمكن للهدنة الأمريكية – الإيرانية أن تصمد إذا ما واصل لبنان استيعاب صدمات التصعيد؟ وطالما ظلت الجبهة اللبنانية نشطة، فإن كل غارة إضافية يمكن أن تسفر عن دورة جديدة من الأعمال الانتقامية، وأن تجعل لبنان غير مستفيد من إزالة التصعيد، ولكن موقعه الرئيسي الأعمى.