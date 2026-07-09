سوريا: لبنان مواجهة الرصيف الأمريكي؛ الأصوات العالمية

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) أبلغ الكونغرس رسمياً باعتزامه إبعاد سوريا من قائمة الولايات الأمريكية التي تدعم الإرهاب ويفتتح هذا الإعلان فترة استعراض في الكونغرس قبل إمكانية رفع هذا التصنيف بصورة نهائية، وهو ما بدأ نفاذه منذ أواخر السبعينات. إنه يُعد شجاراً كبيراً في سياسة (واشنطن) تجاه (دمشق) غير أنه لا يعالج المخاطر الأمنية، أو ضعف المؤسسات السورية أو هشاشة لبنان، وهو بلد مجاور يتعرض مباشرة للآثار الاقتصادية للتطبيع الجزئي لسورية.

بالنسبة لبيروت، القرار الأمريكي يمكن أن يخلق فتحات. ويمكنها أن تخفف من بعض المدفوعات، وتخفف من الخوف القانوني للشركات، وتعيد إطلاق الطرق التجارية المشلولة لفترة طويلة. كما يمكنها أن تحول لبنان إلى حيز للعبور والخدمات والمصارف المناظرة والسوقيات والتعمير. ولكن هذا المنظور يظل مشروطا. فبدون إجراء إصلاحات جمركية، ومراقبة الحدود، والتحديث المصرفي، والإيضاح السياسي، يمكن أن يعاني لبنان أساسا من تكاليف تحول إقليمي لا يتحكم فيه. ولذلك فإن المخاطر ليست سورية فقط. It is Lebanese, financial, port, border and institutional.

قرار أمريكي رمزي

تصنيف سوريا كدولة تدعم الإرهاب كان له تأثير أكبر من التدابير القانونية نفسها. لقد أغلق الأبواب المصرفية. لقد أثنى المؤمنين. وقد جعلت الشركات حكيمة، وأحيانا تتجاوز الالتزامات القانونية. كما أنها عززت عزلة دمشق في القنوات المالية الغربية. ومن شأن سحب هذا التعيين أن يغير هذا التصور أولا. سيخبر الأسواق أن واشنطن لم تعد تعتبر الدولة السورية، بتشكيلها الحالي، جزءًا من نفس نظام الشك.

غير أن هذه الخطوة لم تكتمل بعد. الإخطار للكونغرس لا يعني التطبيع الفوري. وهو يحدد موعدا نهائيا سياسيا ومؤسسيا. ويجوز للممثلين المنتخبين الطعن في القرار أو المطالبة بضمانات أو طلب شروط. سيتعين على الإدارة الأمريكية أيضًا تحديد الإجراءات المتبقية. وقد تستمر الجزاءات المحددة الهدف في استهداف المسؤولين السابقين والمتجرين والشبكات المرتبطة بالجماعات الجهادية أو الجهات الفاعلة المرتبطة بإيران. وبالتالي فإن إزالة القائمة لا يحول سوريا تلقائيًا إلى سوق عادية.

الظل يُعد للبنان وقد يقدم جزء من المناقشة المحلية هذا الإعلان كنهاية مفاجئة لجميع العقبات. هذه القراءة ستكون مضللة ويمكن أن تستأنف التجارة بسهولة أكبر، ولكن المصارف ستظل حذرة. وسينظر المستثمرون في الأمن القانوني، واستقرار العملة السورية، وحالة الهياكل الأساسية، والفساد، وقدرة المحاكم على حماية العقود. وسينظر الناقلون إلى الطرق والمعابر الحدودية. وسينظر الصناعيون اللبنانيون في التكاليف، ومخاطر التبادل، والمنافسة من المنتجات السورية.

سوريا من القائمة السوداء: لبنان يواجه الواقع الاقتصادي

ويمكن لسوريا التي أزيلت من القائمة السوداء الأمريكية أن تفتح حيزا للشركات اللبنانية. ولدى لبنان خبرة تاريخية في الأسواق السورية والعراقية والأردنية. وموانئها ووكلاء الشحن والشركات القانونية والمهندسين وبعض شركات البناء على علم بالدوائر الإقليمية. ومن الناحية النظرية، يمكن أن تصبح بيروت مرة أخرى منبراً لخدمات إعادة الإعمار السوري. كما يمكن للمصارف اللبنانية، على الرغم من أزماتها، أن تسعى إلى مرافقة العمليات الإقليمية إذا أعادت الحد الأدنى من المصداقية الدولية.

لكن هذا الافتراض يخالف الواقع. لا يزال القطاع المصرفي اللبناني ضعيفاً بسبب الانهيار المالي. ولم يجد الوديعون بعد وصولا طبيعيا إلى أموالهم. تواجه المرافق انعدام ثقة عميق. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن تصبح بسرعة واجهة إقليمية كانت قبل عام 2019. يدفعهم خطر الامتثال إلى تجنب الملفات المعقدة. وحتى مع إغاثة الولايات المتحدة، سيطالبون بضمانات عالية للمستفيدين، والأطراف النظيرة، والعملات، ومصدر الأموال.

ولدى لبنان أيضا موانئ مفيدة، ولكن ليس نظام ميناء مصلح تماما. ولا يزال ميناء بيروت يتسم بانفجار عام 2020، والتأخيرات الإدارية والحوكمة المتنازع عليها. ويمكن أن تؤدي طرابلس دوراً أكثر أهمية في شمال سوريا. هذه الإمكانية موجودة غير أنه يتطلب الاستثمار والمعدات ورقمنة الجمارك ومكافحة فعالة لشبكات الإيجار. وبدون ذلك، يمكن لتدفقات إعادة الإعمار أن تتجاوز لبنان إلى الموانئ التركية أو الأردنية أو الخليجية.

المرور العابر والموانئ والجمارك: يمكن أن تضيع الفرصة بسرعة

والمكسب الرئيسي الممكن للبنان هو في مرحلة العبور. ويمكن أن تنتقل المواد والآلات وقطع الغيار والمنتجات الغذائية والخدمات التقنية والمدخلات الصناعية إلى سوريا. ويمكن للشركات اللبنانية أن تقدم خدمات النقل والتأمين والتخزين والاعتماد. ميناء طرابلس لديه ميزة جغرافية هنا. وهي أقرب إلى حمص وحماة وحلب وعدة مناطق في وسط وشمال سوريا من بيروت. ويمكن أن تصبح أداة استراتيجية، شريطة أن تعاملها الدولة اللبنانية على هذا النحو.

وقد حوّل لبنان في كثير من الأحيان مزاياه الجغرافية إلى فرص ضائعة. ولا تزال الإجراءات مرهقة. التكاليف غير الرسمية تزن على المشغلين وتفتقر الهياكل الأساسية للأراضي إلى الصيانة. وتعاني المعابر الحدودية من الشكوك المتكررة في التهريب. إن إزالة العقبة الأمريكية لن تزيل هذه نقاط الضعف. بل على العكس من ذلك، سيجعلها أكثر وضوحا. وإذا زادت التدفقات دون إصلاح، فإن نفس الشبكات ستكتسب قيمة. وسيظل الاقتصاد الرسمي مهمشا. الخزينة ستخسر الإيرادات وستتنافس الشركات المنتظمة من جانب الجهات الفاعلة التي لها صلة أفضل بالدوائر الموازية.

ولذلك أصبحت مسألة الجمارك مسألة مركزية. وللاستفادة من إعادة فتح سوريا، يحتاج لبنان إلى معرفة ما يأتي، وما يخرج، ودفع الرسوم. كما يجب أن يخفض التأخير. الشركات لا تختار الممر لقربها فقط يختارونه من أجل موثوقيته وقد تكفي شاحنة مقفلة أو إذن غير متوقع أو مدفوعات غير رسمية لنقل طريق تجاري. اللحظة الأمريكية يمكن أن تخلق نافذة وهي لا تضمن أن تكون بيروت قادرة على استخدامها.

إعادة الإعمار السوري: وعد للبعض، ومنافسة الآخرين

إن إعادة البناء السورية تجتذب الاهتمام بالفعل. الاحتياجات هائلة وسيتعين إعادة بناء أو إصلاح المساكن والطرق والمستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والمرافق العامة. ويمكن للشركات اللبنانية الحصول على عقود من الباطن، بما في ذلك الهندسة والمواد والخدمات القانونية واللوجستيات والغذاء. كما يمكن لجزء من الشتات السوري في لبنان أن يعيد تنشيط الشبكات التجارية إذا أصبحت المدفوعات أقل خطورة.

لكن المنافسة ستكون قوية وللمجموعات التركية والأردنية وإميراتي والمملكة العربية السعودية وقطرية والصينية رأس مال قوي، ونفقات سياسية، وسلاسل لوجستية. يمكنهم التصرف بسرعة أكبر من الشركات اللبنانية وتخرج الشركات اللبنانية من أزمة طويلة. وقد خفض كثيرون من موظفيهم، أو فقدوا خطوط ائتمانهم، أو نقلوا مقاعدهم. قد تكون مفيدة لكنها لا تدخل في موقع مهيمن ولم يعد حلم لبنان مرة أخرى بأن يصبح نافذة إقليمية يناظر الحالة الحقيقية لاقتصاده.

والزاوية الحاسمة هنا تكمن في الفجوة بين الكلام والقدرات. ويمكن للمسؤولين اللبنانيين الترحيب بالقرار الأمريكي والتحدث عن الفرص. ولكن الفرص لا تصبح دخلا إلا إذا حلت الدولة المشاكل الأساسية. وهناك حاجة إلى إطار مالي واضح، وموانئ فعالة، ومصارف قادرة على تمويل التجارة، والمحاكم السريعة، والدبلوماسية الاقتصادية النشطة. وبدون هذه العناصر، سيراقب لبنان جزءا من عملية إعادة الإعمار السورية يمر من حدوده، دون أن يتحمل قيمة ذلك.

القطاع المصرفي للبنان تحت إشراف معزز

ومن شأن إزالة سوريا من قائمة الولايات المتحدة أن يقلل من الخوف من فرض عقوبات ثانوية على بعض العمليات. لن يلغي واجب اليقظة. وسيتعين على المصارف اللبنانية، التي تخضع للضغوط، أن تحدد هوية العملاء، وأن تتحقق من المالكين المستفيدين، وأن تتجنب الشبكات التي لا تزال معاقب عليها. وستكون هذه المهمة معقدة. عانى الاقتصاد السوري من الحرب والميليشيات والاتجار بالبشر والشركات الوهمية والقنوات غير الرسمية. ملفاتك الخاصة ستكون موجودة. الملفات غامضة أيضاً. ولم يعد لدى المصارف اللبنانية رفاهية التهور.

الخطر مزدوج وإذا رفضت المصارف أي ملف سوري، يفقد لبنان الدخل القانوني ويترك المعاملات النقدية أو القنوات الموازية. وإذا قبلوا بسرعة فائقة، فإنهم قد يعرضون أنفسهم لجزاءات جديدة، أو انتهاك المراسلات أو زيادة عدم الثقة. فالامتثال القوي والقواعد العامة والتعاون مع الولايات المتحدة والسلطات الأوروبية والعربية هي مفتاح الطريق الصحيح. وهو ينطوي أيضا على إعادة هيكلة مصرفية لبنانية لا تزال غير كاملة.

ويشير هذا البعد إلى جوهر الأزمة اللبنانية. تريد البلاد المشاركة في الانتعاش الإقليمي، لكن نظامها المالي لا يزال معطلاً. فالبنوك لا تستطيع تمويل إعادة الإعمار السورية في حين أنها لم تسو الخسائر الداخلية. ولا يمكنهم إقناع المستثمرين الأجانب إذا ظلت مسألة الودائع معلقة. يمكن أن تصبح سوريا سوقا مرة أخرى. ويجب أن يصبح لبنان مرة أخرى وسيطا ذا مصداقية. وهذا الهدف الثاني يبدو أكثر صعوبة من الهدف الأول.

Border, Smuggling and Captagon: الأمن العكسي

كما أن التطبيع الاقتصادي مع سوريا مسألة أمنية. وكلما زاد التدفق، تصبح السيطرة أكثر لا غنى عنها. وقد عانى لبنان بالفعل من تهريب الوقود والغذاء والعملات الأجنبية والمنتجات غير المشروعة عبر حدوده الشرقية والشمالية. وقد أضافت شبكات الكابتاغون بعدا إقليميا ودوليا لهذه المسألة. سحب قائمة أمريكية من سوريا لن يزيل هذه الدوائر ويمكنها حتى أن توفر للشبكات الإجرامية تغطية تجارية جديدة إذا ظلت الضوابط ضعيفة.

ولذلك ينبغي للسلطات اللبنانية أن تميز بين الانفتاح الاقتصادي والأمن. وسيحتاجون إلى تعزيز المواقع الرسمية، ورصد المعابر غير القانونية، وتحديث الماسحات الضوئية، وتبادل المعلومات. هذا الشرط ينطبق على كل من الإيرادات الحكومية و سمعة البلد وسيفقد لبنان، الذي يعتبر منطقة رمادية بين السوق العربية السورية لإعادة البناء والمذيبة، ثقة المستثمرين بسرعة. كما يمكن أن تواجه ضغوطا من الخليج، وهو أمر حساس للغاية بالنسبة لمسألة الاتجار بالمخدرات.

والقضايا الزراعية والصناعية ليست ثانوية. ويمكن أن يؤدي سوء إعادة فتح باب المصادرة إلى تدفق المنتجات السورية الأرخص، المدعومة أحيانا، وأحيانا من القنوات غير الرسمية. وقد يواجه المنتجون اللبنانيون، الذين أضعفتهم بالفعل تكاليف الطاقة، والائتمان النادرة، وضعف الهياكل الأساسية، منافسة وحشية. وعليه، يجب على الدولة أن تتفادى تجاوزين هما: إغلاق الحدود عن طريق رد الفعل الحمائي أو فتحها دون حكم. وهي بحاجة إلى ضوابط صحية وعاداتية وضريبية فعالة. وهذه مهام أساسية، ولكنها تفتقر منذ سنوات.

اللاجئون السوريون: الضغط السياسي، وليس الحل التلقائي

وسيؤدي القرار الأمريكي أيضا إلى تنشيط النقاش اللبناني بشأن عودة اللاجئين السوريين. بعض المسؤولين سيقدمون تطبيع دمشق كدليل على أن العودة الجماعية ممكنة هذا الاستنتاج سيكون سريعاً جداً وتتوقف العودة على الأمن المحلي، والسكن المتاح، والخدمات العامة، والوثائق المدنية، والضمانات الفردية، والقدرة الاقتصادية السورية على استيعاب مواطنيها. إن رفع الرتبة في واشنطن لا يعيد بناء منزل، ولا ينشئ وظيفة ولا يعيد المدرسة.

وبالنسبة للبنان، يظل الخطر ثقيلا. وتعيش البلديات والمدارس والمستشفيات وأسواق العمل لسنوات تحت ضغط ديمغرافي واجتماعي قوي. ويمكن لسوريا الأقل عزلا أن تيسر مشاريع العودة الطوعية وبرامج إعادة التأهيل والتنسيق المباشر مع الوكالات الدولية. ولكن المجتمع الدولي سيطالب بضمانات. وستنظر الأسر المعنية أولا إلى قراهم وسلامتهم ودخلهم. ولا يمكن للسياسة اللبنانية أن تقلل هذه المسألة إلى أثر ميكانيكي لقرار الولايات المتحدة.

الزاوية الحرجة لا تزال سائدة فكثيرا ما استخدم لبنان ملف اللاجئين كموضوع للتعبئة الداخلية، دون وضع سياسة متسقة. وهو يحتاج إلى سجل موثوق به، وإلى التنسيق مع المانحين، وإلى اتفاقات واضحة بشأن العائدات الطوعية والرصد المحلي. وإذا أريد لسورية أن تعود تدريجيا إلى القنوات الاقتصادية، سيتعين على بيروت أن تحول شعاراتها إلى إجراءات. وإلا، فإن التطبيع الإقليمي سيغير مبدئي المناقشة دون الحد من الضغط على الكوميونات اللبنانية.

الطاقة والطرق العربية: إعادة فتح القضية بحذر

وتشغل سوريا أيضا مكانا في مشاريع الطاقة الإقليمية. وقد أظهرت المناقشات السابقة بشأن الغاز المصري والكهرباء الأردنية والشبكات التي تمر عبر الأراضي السورية أن الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة تثقل كاهل المنشآت. ومن شأن التخفيف المستدام أن ييسر بعض المشاريع. وبالنسبة للبنان، الذي يعاني من أزمة كهربائية مزمنة، فإن أي خيار إقليمي يستحق النظر فيه. ولكن مرة أخرى، الإعلان الأمريكي ليس كافيا. وثمة حاجة إلى الهياكل الأساسية الوظيفية، والعقود القابلة للاستمرار، والتمويل، والحوكمة التي يمكن أن تدفع للموردين.

ويبين قطاع الكهرباء اللبناني حدود التفاؤل. وحتى لو أصبح ممر الطاقة أبسط من الناحية القانونية، فإن الكهرباء في لبنان لا تزال مؤسسة هشة. وتؤدي الخسائر التقنية والتجارية والتعريفات والتحصيل والتعيينات السياسية إلى تعقيد أي حل. إن استيراد الطاقة عبر سوريا بدون إصلاح داخلي يعني نقل المشكلة. وسيطلب الشركاء الأجانب ضمانات للدفع. وسيطالب المانحون بإصلاحات. المواطنون سيطلبون ساعات من القوة ولا يستجيب قرار الولايات المتحدة لأي من هذه الطلبات الثلاثة بمفردها.

كما يمكن أن يصبح النقل البري إلى الأردن والعراق والخليج أكثر أهمية. وبالنسبة للمصدرين الزراعيين والصناعيين اللبنانيين، تعتبر الطرق السورية حيوية. وأدت الأزمات المتعاقبة إلى خفض التكاليف وتوسيع الرحلات. ويمكن للبيئة السورية الأقل جزاء أن تيسر التأمين والمدفوعات والشكليات. غير أن سلامة الطرق، وتكاليف المرور، وموثوقية الإدارات السورية ستظل حاسمة. ويتوقع المصدرون اللبنانيون أن تكون البيانات أقل من المواعيد النهائية المتوقعة والتكاليف المعروفة.

استحقاق محتمل، ولكن ليس بدون دولة

ومن ثم فإن قرار الولايات المتحدة يمكن أن يفتح دورة جديدة. وهو يخفض حاجزا سياسيا رئيسيا لسورية. ويمكنها تشجيع رأس المال العربي، وفتح العلاقات التجارية، ودفع الشركات إلى إعادة تقييم المخاطر السورية. وبالنسبة للبنان، هناك مكاسب محتملة. وهي موجودة في المرور العابر، والخدمات، والموانئ، والهندسة، والغذاء الزراعي، والطرق البرية، وربما الطاقة. لكن هذا المكسب ليس آلياً وهو يتطلب من الدولة التي تراقب الإيرادات العامة وتحاكمها وتحميها وتتجنب الاستيلاء عليها من جانب الشبكات غير الرسمية.

وسيكون الخطر هو خلط الحي مع الميزة. إن لبنان قريب من سوريا، ولكن القرب لم يعد كافيا. ولدى بلدان أخرى رأس مال أكبر، وهياكل أساسية أحدث، ودبلوماسية اقتصادية أكثر تنظيما. تركيا يمكن أن تعمل من الشمال. (جوردان) يمكنه أن يضع نفسه في الجنوب ويمكن لبلدان الخليج تمويل المشاريع مباشرة. يمكن للشركات الصينية تقديم عقود متكاملة. ولذلك، يجب على لبنان أن يختار نكات واقعية بدلا من أن يحلم باحتكار ضائع.

وينبغي أن تكون الأولوية واضحة: إعداد مجموعة من الردود اللبنانية. ويشمل ذلك تحديث ميناء طرابلس، وإصلاح الجمارك، ووحدة امتثال مصرفية، واستراتيجية للمرور العابر، وتعزيز مراقبة الحدود، وسياسة التصدير، والدبلوماسية النشطة مع واشنطن والعواصم العربية. وبدون هذا الإطار، ستظل الآثار الإيجابية متفرقة. وستحدث الآثار السلبية بسرعة: زيادة التهريب، والمنافسة غير الرسمية، والضغط على المنتجين، والتوترات السياسية الجديدة حول اللاجئين.

يمكن أن تخرج سوريا تدريجياً من عزلتها الأمريكية إن لبنان، من جانبه، لن يخرج من أزماته بمجرد العدوى الجغرافية. ولا يمكنها أن تستفيد من الحركة إلا إذا أعادت أدواتها الاقتصادية. ويفتح الإخطار المرسل إلى الكونغرس مهلة سياسية في واشنطن. كما يفتح موعداً استراتيجياً نهائياً في بيروت. وفي حين يستعرض الكونغرس القرار الأمريكي، فإن السلطات اللبنانية لديها بضعة أسابيع للتعليق على التدابير والموانئ والحدود والمصارف والشركات التي ستقرر ما إذا كانت الصفقة السورية الجديدة تصبح فرصة أو مخاطر إضافية.