تجول مصفاة لبنانية داخل الصف الحاكم اللبناني، وهو مؤشر على الجشع والعزيمة للنخبة اللبنانية.

وقد أساء رجل لبناني مكتوب في الشخصية الشريرة للأمير السعودي إلى الثقة بالشخصيات اللبنانية، السياسية والمصرفيين على حد سواء، وهما مهنتان حطمتا في المناورة، بل وتدخل في إعادة انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف ديريان، وهو منصب كان يعهد به تقليديا إلى سنيس، وكذلك في تعيين رئيس الوزراء نواف سلام.

وقد كشفت الأساطير، بدورها، عن الجشع والخصوبة والسذاجة الجاذبية للفصل الحاكم اللبناني، فضلا عن شهيته للتدخل الأجنبي.

تروي قصة هذه الفضيحة صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية في ملف من جزأين بتاريخ 6 و 7 يناير 2026، تم ذكر روابطه في نهاية النص.

الاستفادة من الفراغ في الطائفة السنية اللبنانية الذي سببه إجلاء الحياة السياسية اللبنانية لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري إلى الأرض كرعاية للمجتمع، ليصبح الحاكم الأول للبنان، بالتوازي مع سلطات الدولة. وبقدر ما كان للغير سلطة اتخاذ القرار في تشغيل أعلى مؤسسة دينية سنية، دار الباتوا، وكذلك في الهيئة القضائية ذات الصلة.

وإلى جانب السنيين، استغل هذا المحفز في مشاورات برلمانية على نحو مفرط لتعيين رئيس للوزراء، مما فجر اسم نواف سلام كمرشح سعودي.

أفضل من الشخصيات البارزة، الذين كانوا معروفين بأنهم من كبار السن المقيمين في المارغوت السياسي، علاوة على اتصال منتظم بسفارة المملكة العربية السعودية في لبنان لطلب تعليماته، مثل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، نائب رئيس بيروت فؤاد ماخزومي، تطلعوا إلى التفوق، ومن المدهش أن زعيم القوات اللبنانية، سمير غيغا، كان طائشا في هذا الفيلق،.

على (سمير جيجا)، انظر هذه الصلة

https://www.madaniya.info/2025/02/09/samir-geagea-le-chef-des-forces-libanaises-un-parfait-zombie-criminogene/

https://www.madaniya.info/2025/02/09/samir-geagea-le-chef-des-forces-libanaises-un-parfait-zombie-criminogene/ على فؤاد سنيورا، هذه الصلة

https://www.madaniya.info/2018/02/19/fouad-siniora-le-gouverneur-de-lombre-du-clan-saoudo-americain-au-liban/

المخطط

وقال إن الخطة لا يمكن إيقافها: فمن أجل اكتساب المصداقية، أصبح المحاكا، وهو خادم لا يطاق اسمه مصطفى حسبان، معروفا باسم أبو عمر، وتناول فريسته بلهجة البدو في شبه الجزيرة العربية، التي كان يتقنها بشكل جميل. وكإجراء احترازي، كان يتصرف نيابة عن صاحب العمل، الشيخ خليلون أراميت.

وهكذا تدخل أبو عمر مع رئيس وزراء سابق للتشجيع على تعيين قريب يرأس دائرة أمنية لبنانية، يلغي منافسيه. وأدى هذا التدخل الأخير السلطات السعودية إلى اتخاذ خطوات عاجلة مع السلطات اللبنانية للحفاظ على أجهزة المخابرات التابعة للجيش من التدخل ومنع التدخل في تحقيقاتها.

القطاع المصرفي

وقد تمكن أبو عمر من التحايل على تجميد الأصول الذي ضرب المودعين اللبنانيين منذ الأزمة المصرفية التي ضربت البلد منذ عام 2020. ونجح هذا الفيلو في تحرير أصول صاحب العمل، الشيخ خالدون أوريميت، عن طريق السعي مباشرة إلى تدخل رئيس رابطة البنك اللبناني، السيد سمير سفير. بعد محادثة طويلة من الإطراء، قال للمصرف أن هذه الأموال تنتمي إلى جمعية خيرية « رابطة من أجل التنمية وحساسية الأسرة »، منظمة ترأسها في الواقع زوجة الشيخ (أراميت)، المتلاعب.

تمثال (جون دي لا فونتين) و (الغراب) و الثعلب وفقاً لما يقوله « كل مجاملة تعيش على حساب المستمع » (أبو عمر).

سعى أبو عمر إلى إبعاد كبار المسؤولين من مكتب رئيس الوزراء على أساس أنهم كانوا يعارضون تخصيص شحنة من الرصاص مخزنة في ميناء بيروت. ومن المفارقة أن ابن أبو عمر قد فاز أخيراً بالدعوة إلى تقديم العطاءات، مما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراء الذي لاحظته لجنة منح العطاءات، و، عن طريق الخطأ، عن التأثير الذي قد يكون على أبو عمر.

رد فعل سعودي بطيء على الفضيحة

ونظرا لحجم الفضيحة، تدخلت شخصيات سياسية لخنق القضية من حيث أن الاكتشافات التي كان يمكن أن تؤدي إلى إثارة مسألة مصداقية الأشخاص المعنيين، بغض النظر عن مصداقيتهم. ولكن المملكة العربية السعودية فرضت ضغطا قويا على هذه القضية لعدم دفنها.

غير أن السؤال المطروح هو لماذا كانت المملكة العربية السعودية بطيئة جداً في الرد على هذا الفعل الشرير. والرد الأكثر احتمالا على هذا التأخير يعود إلى البيروقراطية السعودية.

غير أنه ليس من غير المبال الإشارة إلى أن الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي، نزار بن سلمان الول، قد أُعفى من مهامه ومسؤولياته في إطار الأمير يازيد بن فرحان، المسؤول عن القضية اللبنانية. وقد أثار هذا النقل للسلطة مسألة ما إذا كان أبو عمر في الواقع دمية في يد الأمين العام السابق للمجلس السعودي للوزراء نزار بن سلمان الول.

والحقيقة المثيرة هي أن أبو عمر لديه آليات لفك شفرة الرموز السرية السعودية. وكان هذا هو الحال عندما تم تعيين نواف سلام رئيسا للوزراء.

وللاطلاع على هذه الوصلات، انظر:

حلفاء عاقل من المملكة العربية السعودية

فؤاد مخزومي وفؤاد السنيورة، أضرار جانبية محتملة للغامض.

قضية (ميستيفير) رفعت في نهاية المطاف إلى العدالة لكن هذا التطور القضائي لم يهدأ غضب السعوديين.

وحدث هذا التخريب في ظل ظروف مشددة، في حين أن لبنان يعيش عشية الانتخابات التشريعية. وقد التمس العديد من أعضاء البرلمان في مناصبهم مشورة المزور بشأن مدى ملاءمة ترشيحهم، وكذلك الدعم السعودي المحتمل لانخراطهم في الحملة الانتخابية.

إن قلقهم عظيم: فسفير المملكة العربية السعودية في بيروت، وليد البوكاري، غاضب، أكد بالفعل أن جميع من تركوا أنفسهم يخدعهم أبو عمر سيحرمون من الدعم السعودي، ويعاقبون على عدم اتساقهم السياسي.

بل إن السفير سينظر في تعزيز ظهور جيل سياسي سني جديد في الانتخابات العامة المقبلة.

إن المملكة العربية السعودية تشعر بخيبة أمل خاصة لأن شخصياتها، كما كانت في الحياة السياسية، مثل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة وسمير غيغا، زعيم القوات اللبنانية، تعرضت لسوء المعاملة بسهولة.

الظروف المشددة: لم يعتبر فؤاد السنيورة ولا فؤاد ماخزوومي، المرشح الأول، من المناسب تنبيه السفارة السعودية إلى حالة أبو عمر.

الغضب السعودي في فؤاد ماخزومي هو كل شيء أكبر كما أن هذا السياسي نفسه قدم أبو عمر شريحة رقمه البريطاني.

(NDLR: يركّز الرقاقة دائرة متكاملة، مسؤولة عن تجهيز ومراقبة مختلف مهام الهاتف، والمكالمات، والرسائل، والوصل بالإنترنت)

ولكن المدير السابق لوكالة المعلومات الوطنية، لوري سيليمان، توسط لصالح السيد ماخزوومي بالسفارة السعودية التي تدعو إلى تساهل المملكة تجاه شخص يعتبر نفسه أول وزير محتمل.

غير أن الغضب السعودي قد تخلى عن دار البهوا، حيث أن المملكة الرائدة في العالم الإسلامي لا ترغب في إظهار أي تهيج تجاه الهيئة الدينية العليا في لبنان، متشوقة للحفاظ على أعلى سلطة دينية سنية في لبنان.

الجشع والمحافظة لجزء كبير من الطبقة السياسية اللبنانية، بما في ذلك السياديين، أموالهم التجارية، مثل سمير غيغا و فؤاد سنيورا، الذين يمارسون التكرار في الصفعة الأولى من اصبع الأجنبي.

قدم المدعي العام في محكمة الاستئناف في بيروت أخيرًا شكوى في 12 يناير 2026 ضد المجرمين الثلاثة، الكفيل خلدون عريميت وابنه محمد، وكذلك ضد أبو عمر المزعوم.

وتشمل التهم الاحتيال، واحتيال الهوية، والابتزاز، والشهادة الكاذبة، وانتهاك العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية.