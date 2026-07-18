سيمون كارام يخطط لمغادرة المفاوضات

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ويثير تقرير نشر يوم السبت، 18 تموز/يوليه، تساؤلات بشأن إجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. اليوميةالأخضروأبلغ السفير السابق سيمون كارام، الذي يرأس الوفد اللبناني، عدة مسؤولين بأنه يعتزم مغادرة مهمته. غير أنه لم يُعلن عن أي عمل رسمي للاستقالة. وفي هذه المرحلة، تظل القضية مشروطة. غير أن إمكانية المغادرة كافية للكشف عن التوترات المحيطة بعملية تم تقديمها منذ نيسان/أبريل باعتبارها من أكثر الخيارات الدبلوماسية حساسية للدولة اللبنانية. والسؤال ليس فقط هو إبقاء الرجل على رأس وفد. وهو يتعلق أيضا بالولاية الممنوحة للمفاوضين، والنتائج المحققة، والتنسيق بين المؤسسات وقدرة بيروت على الدفاع عن موقف متماسك تجاه إسرائيل والوسطاء الأمريكيين.

سيمون كارام يخطط لمغادرة مهمته

وفي الوقت الراهن، تستند المعلومات إلى مصدر مستنير تقتبسه الصحافة اللبنانية. وقالت إن سيمون كارام قد ناقش مع مسؤولي الدولة إمكانية التخلي عن رئاسة الوفد. والمصطلح المستخدم مهم. وهي ليست رسالة استقالة علنية، ولا قرار أعلنته رئاسة الجمهورية، ولا تعيين خلف. كان سيمون كرم سيعبر عن نية أو انعكاس. ويميز هذا الفرق بين الانحراف السياسي والبدء الفعلي.

ولم تؤكد الرئاسة اللبنانية علناً الاستقالة وقت نشر هذه المعلومات. ولم يشر أي بيان رسمي إلى أن مهمة السفير السابق قد انتهت. كما لم تعلن الحكومة أي تغيير في تكوين الوفد. ولذلك لا يزال من الضروري توخي الحذر. في مثل هذه الحالة الحساسة، يمكن أن تكون فرضية الانسحاب بمثابة تنبيه للقادة السياسيين أو أداة للضغط الداخلي أو طلب لتوضيح التفويض.

غير أن الصمت الرسمي يطرح الأسئلة. (سايمون كارام) لا يملك وظيفة بروتوكول وهو يقود فريقا مسؤولا عن الحوار المباشر مع إسرائيل في سياق الصراع، واحتلال مواقع في جنوب لبنان، والضغط الدولي. ومن شأن استمراره أو مغادرته أن يغير على الفور تصور استمرارية لبنان. كما أن الاستقالة ستشير إلى الحالة الحقيقية للمحادثات، بما يتجاوز البيانات العامة التي كثيرا ما تقاس.

تعيين مطلوب من جوزيف أوون

وأعلن الرئيس جوزيف أوون في 20 نيسان/أبريل أن سيمون كرام سيقود الوفد اللبناني. وقد اختير سفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة لخبرته الدبلوماسية، ومعرفته بالآليات الأمريكية وملامحه السياسية. ووضع القرار مدنيا على رأس عملية تجاوزت الإطار التقني للاجتماعات العسكرية التي تعقد لسنوات حول الخط الأزرق.

ثم حدد رئيس الدولة ثلاثة أهداف. ومن المقرر أن يوقف لبنان الأعمال القتالية، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية، ونشر الجيش على الحدود المعترف بها دوليا. وقد سعت خارطة الطريق هذه إلى تقديم المفاوضات كوسيلة لاستعادة السيادة، وليس كتطبيع سياسي فوري. كما رد على الانتقادات الداخلية لمن يخشون التحول نحو مناقشات أوسع نطاقا.

اختيار سايمون كارام أخذ الرئيس مباشرة. وشدد جوزيف أوون على الطابع اللبناني للبعثة، قائلا إنه لن يتفاوض أي طرف آخر في مكان البلد. أعطى هذا المنصب رئيس الوفد شرعية مؤسسية قوية، لكنه كشفه أيضًا. وفي حالة الفشل أو عرقلة أو عدم الاتفاق على الامتيازات المحتملة، لا يمكن فصل المسؤولية عن الاتجاه الذي منحه قصر بعبدا.

وقد سمح حضور السفير السابق أخيرا بالتكلم مباشرة مع الإدارة الأمريكية. وتضطلع واشنطن بدور محوري في تنظيم الاجتماعات، وتحيل المقترحات والضمانات الممكنة. هذا القرب الدبلوماسي كان ميزة ويمكن أن يصبح أيضا مصدرا للتوتر إذا ما انحرفت التوقعات الأمريكية عن الحدود التي حددتها السلطات اللبنانية.

المحادثات تحت الضغط الثقيل

إن المفاوضات لم تبدأ أبدا في مناخ عادي. ويجري تنفيذها على خلفية الضربات الإسرائيلية، والتدمير، والتشريد، والوجود العسكري في المناطق التي يطالب بها لبنان. وتسعى بيروت إلى وقف دائم لإطلاق النار، بينما تربط إسرائيل أي استقرار بمطالب أمنية أوسع نطاقا. وهذا التناظر يضع الوفد اللبناني في موقف صعب بمجرد بدء المناقشات.

ويتفاوض لبنان أيضا بالوسائل المحدودة. تشهد الدولة أزمة مالية مطولة، ولا تزال مؤسساتها هشة ولا تزال أراضيها عرضة لصراعات داخلية على السلطة. فالجيش هو الأداة الرسمية للانتشار في الجنوب، ولكن عمله يتوقف على الموارد والقرارات السياسية والبيئة الإقليمية التي لا يتحكم فيها وحده. ولذلك يجب أن يظل كل التزام يُتخذ على طاولة المفاوضات ساريا على أرض الواقع.

ويجب على الوفد أيضا أن يتجنب وجود شقين. الأول هو قبول إطار يحول مناقشة الانسحاب الإسرائيلي إلى مفاوضات عامة بشأن المستقبل السياسي للبنان. والنقطة الثانية هي الحفاظ على هذا الموقف الجامد الذي لن يسفر عن أي نتائج ملموسة لسكان المناطق المتضررة. ويتطلب هذا الخط الضيق ولاية واضحة ودعما دائما من المؤسسات الرئيسية.

في هذا السياق، لا يمكن لرئيس الوفد أن يتصرف دون تحكيم منتظم. إن مسائل التوقيت والضمانات وأمن الحدود وتسلسل التدابير هي مسألة تخص السلطة السياسية. وإذا رأى سايمون كارام أن التعليمات لا تزال متناقضة، وأن الهوامش التفاوضية غير كافية، أو أن النتائج المتوقعة لا تتوافق مع الوسائل المتاحة، فإن انسحابه المحتمل سيكون أوسع من الاختيار الشخصي.

التفويض، القلب المحتمل للشعور بالضيق

ولم يقدم أي تفسير رسمي لأسباب النظر في مغادرته لسايمون كارام. ولذلك سيكون من غير الحكمة إعطاءه أسبابا محددة. غير أن عدة أسئلة تنشأ عن طبيعة مهمتها. هل تطورت الولاية منذ نيسان/أبريل؟ هل يتقاسم المسؤولون اللبنانيون تعريفاً مشتركاً للأهداف؟ هل كتب الوفد تعليمات وسلسلة واضحة من القرارات؟?

هذه الأسئلة حاسمة وتتطلب المفاوضات المباشرة من رئيس الوفد أن يعرف ما يمكن أن يقترحه أو يرفضه أو يعود إلى بيروت. ويضعف الغموض المطول مصداقيته تجاه الطرف الآخر. كما أنه يسمح للوسطاء بزيادة الضغط من خلال التماس ردود مختلفة من عدة مراكز للطاقة. ويؤدي النظام السياسي اللبناني، القائم على الأرصدة المعقدة، إلى زيادة هذا الخطر.

يمارس رئيس الجمهورية سياسة الدفاع والسيادة ضمن الإطار الدستوري، لكن الحكومة تتحمل أيضاً مسؤوليات مركزية. ويثقل رئيس البرلمان والقوى السياسية الرئيسية على أي اتفاق في جنوب البلد. عدم وجود آلية للتنسيق العام لا يعني أنها غير موجودة. غير أنه يجعل من الصعب تقييم فعاليتها.

ومن ثم فإن الاستقالة المحتملة يمكن أن تعكس طلبا للحماية السياسية. وقد يرغب رئيس الوفد في أن تتولى الدولة بصورة جماعية الخيارات التي اتخذت. وقد ترفض أيضاً تحمل المسؤولية الوحيدة عن التوصل إلى حل توفيقي مطعون فيه. وما دام سيمون كارام لا يعبر عن نفسه ولا تحدد السلطات موقفه، فإن هذه السيناريوهات تظل افتراضات ولا وقائع ثابتة.

مسألة النتائج المحققة

وبعد ثلاثة أشهر من إعلان تعيينه، لم يكن لدى الرأي العام اللبناني سوى القليل من المعلومات المفصلة عن التقدم المحرز في المناقشات. ويمكن تبرير هذه السلطة التقديرية بالسرية اللازمة لأي تفاوض. غير أنه يصبح من المشاكل عندما تشير المعلومات إلى إمكانية مغادرة المفاوض الرئيسي. ثم يسأل الجمهور ما إذا كان السوء يتعلق بطريقة أو محتوى أو انعدام النتائج.

ولا تزال الأهداف المعلنة في نيسان/أبريل سهلة التحديد. ويدعو لبنان إلى وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. غير أن التنفيذ يتطلب تسلسلا. هل تنسحب إسرائيل قبل تعزيز النظام اللبناني؟ هل يجب أن تكون القياسات متزامنة؟ من يفحص طلبهم؟ ما هي الضمانات التي تمنع استئناف الأعمال العدائية؟ وتحدد هذه الأسئلة قوة الاتفاق المحتمل.

ويضيف دور الولايات المتحدة بعدا آخر. ويمكن لواشنطن أن تيسر الاتصالات وأن تمارس الضغط على الأطراف. ويجوز لها أن تقترح آليات للرصد، أو أن تحشد المساعدة للجيش اللبناني، أو أن تدعم ترتيبات مع مجلس الأمن. ولكن الوساطة الأمريكية لا تعتبر محايدة من جانب أي جزء من الطبقة السياسية اللبنانية. ولذلك يجب على المفاوض أن يستخدم هذه القناة دون أن يعطي انطباعا بأن الأولويات الوطنية تمليها من الخارج.

إن عدم وجود اختراق مرئي لا يثبت أن المناقشات عديمة الفائدة. وكثيراً ما تحرز المفاوضات الحساسة تقدماً في المراحل، من خلال التبادلات غير العامة. غير أن احتمال انسحاب سيمون كارام يُلزم السلطات بأن تشرح ما إذا كانت العملية لا تزال تتبع خارطة الطريق الأولية. وبدون هذا التوضيح، يمكن أن تصبح كل إشاعة بديلا عن عدم كفاية المعلومات الرسمية.

استقالة ذات آثار فورية

إذا أكد (سيمون كارام) مغادرته ستكون النتيجة الأولى مؤسسية وينبغي أن تقبل الرئاسة استقالته أو ترفضها، ثم تقرر بسرعة الخطوات التالية. ويمكنها تعيين رئيس جديد للوفد أو تغيير الفريق أو تعليق الجلسات مؤقتا. وسيرسل كل من هذه الخيارات رسالة مختلفة إلى الشركاء الأجانب والجهات الفاعلة اللبنانية.

ومن شأن تعيين خلف أن يثير مسألة الشكل المطلوب. الدبلوماسي الذي يعرف (واشنطن) سيضمن بعض الاستمرارية. وسيركز أحد الأعضاء المناقشات على قضايا الأمن والحدود. وقد يكون للرقم السياسي ولاية أوسع نطاقا، ولكن اختياره سيثير مزيدا من الجدل. يجب على الحكومة أيضًا النظر فيما إذا كانت خارطة الطريق لا تزال دون تغيير.

ومن شأن المغادرة غير المجهزة أن تضعف الموقف اللبناني. ويمكن لإسرائيل أن تفسرها على أنها علامة على التقسيم الداخلي أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات. قد يخشى الوسطاء الأمريكيون تباطؤ الجدول الزمني وستستخدم القوى السياسية المعارضة للمفاوضات الحلقة للتحدي في العملية. وعلى العكس من ذلك، فإن مؤيدي الاتفاق سيدعو إلى الانتعاش السريع من أجل تجنب المزيد من التصعيد.

غير أن استمرارية الملفات التقنية ستحد من خطر الانهيار الكامل. ولا يستند أي وفد إلى شخص واحد. ويقوم الدبلوماسيون والمحامون والعسكريون والمستشارون بإعداد المواقع وحفظ السجلات. ولذلك يمكن إدارة استبدال مقعد الفريق. ولكن علاقة الثقة التي أقيمت مع المحاورين ومعارف المبادلات السابقة لم تُنقل على الفور.

قضية تفضح الانقسامات اللبنانية

إن المفاوضات مع إسرائيل تفرق بشدة المشهد السياسي. ويرى بعض المسؤولين أنها أداة ضرورية لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة الأراضي المحتلة. ويخشى آخرون أن يمهدوا الطريق للتطبيع المفروض، دون تسوية شاملة للنزاع الإقليمي أو حماية كافية للمصالح اللبنانية. وفيما بين هذين المنصبين، تقبل عدة قوات مبدأ الحوار بينما تطعن في شكله.

(سيمون كارام) في مركز خطوط الكسور هذه فخلفيته الدبلوماسية ومواقفه السابقة تتغذى على القراءات المقابلة. ويبرز دعمه خبرته وقدرته على التعامل مع واشنطن. ويمكن لمنتقديها أن يروا في صورته علامة على توجه سياسي معين. وقد يؤدي هذا التشخص إلى تحويل النقاش عن الولاية الرسمية والضمانات المطلوبة.

غير أن المسألة الرئيسية لا تزال مسألة الدولة. ولا يمكن للوفد أن ينجح إلا إذا تكلم باسم المؤسسات القادرة على تنفيذ قراراتها. ولا يزال على لبنان أن يحل مشكلة وحدة صنع القرار الاستراتيجي وتحديد الأسلحة ودور مختلف القوات الموجودة في أراضيه. هذه المواضيع تتجاوز (سيمون كارام) لكنها تؤثر مباشرة على غرفته للمناورة.

وتكشف الحلقة أيضا عن عجز في الاتصالات العامة. في سياق الحرب والتوترات الشديدة، يمكن للسلطات الحفاظ على سرية التبادلات دون ترك المجال مفتوحًا للمضاربة. ويمكنها أن تؤكد مركز المفاوض، وأن تذكّر بالأهداف وتميز بين النقاط المكتسبة من المواضيع التي لا تزال تناقش. ومن شأن كلمة رسمية دنيا أن تقلل من التفسيرات المتضاربة.

خطر حدوث أزمة ثقة

تأتي إمكانية الاستقالة في وقت لا تزال فيه الثقة في المؤسسات منخفضة. لقد عانى الشعب اللبناني عدة سنوات من الأزمة الاقتصادية، والعقبات السياسية، وانهيار الخدمات العامة. ولذلك، فإن أي اختلاف في قمة الدولة بشأن مسألة تتعلق بالسيادة يغذي الشكوك بسرعة. ويرى البعض أنه عدم وجود استراتيجية. ويخشى آخرون من التعهد بالتزامات دون مناقشة كافية.

كما أن الثقة تؤثر على شعب الجنوب. أولا، يتوقعون وجود أمن دائم، وإمكانية العودة وإعادة البناء واستئناف النشاط العادي. وبالنسبة لها، فإن قيمة المفاوضات تقاس بصيغ دبلوماسية أقل من قيمة وقف الإضرابات وانسحاب القوات الإسرائيلية. وينبغي ألا يؤدي تغيير المفاوض إلى تأخير هذه الأهداف أو تحويل وضعها إلى منافسة سياسية.

ويراقب الشركاء الدوليون أيضا التماسك اللبناني. وستتوقف المساعدة المقدمة إلى الجيش، ودعم التعمير، وضمانات الاتفاق، جزئيا على مصداقية المؤسسات. ويمكن أن تؤدي أزمة مفتوحة حول الوفد إلى تعقيد تعبئة هذا الدعم. وعلى العكس من ذلك، فإن التوضيح السريع سيظهر أن آليات صنع القرار تعمل على الرغم من الخلافات.

ويتمثل الخطر الرئيسي في السماح بتسوية الوضع الوسيط. سيمون كارام سيبقى رسميا في منصبه بينما يكون هشا سياسيا ويمكن لمحاوريها بعد أن يشكوا في قدرتهم على إشراك الدولة. ومن شأن هذا الغموض أن يلحق الضرر أكثر من مجرد مغادرة منظمة بوضوح أو استمرار تؤكده السلطات صراحة.

ما تحتاج الرئاسة الآن إلى توضيحه

ويتعلق الإيضاح الأول المتوقع بحالة سيمون كارام. ويجوز للرئاسة أن تبين ما إذا كانت قد قدمت طلبا رسميا، أو أعربت عن تحفظات أو قررت مواصلة مهمتها. ولا يتطلب هذا الرد الكشف عن المضمون السري للمحادثات. وهي تتعلق بالسير العادي لوفد رسمي.

ويتعلق الثاني بالولاية. هل تبقى الأهداف الثلاثة المعلنة في نيسان/أبريل الأساس الوحيد للمناقشات؟ هل تم إدخال مواضيع إضافية؟ هل ما زال لبنان يرفض السماح بإجراء المفاوضات على شكل تطبيع سياسي قبل تلبية مطالبه الإقليمية والأمنية؟ ومن شأن استجابات محددة أن تقلل من الشواغل.

ويتعلق العنصر الثالث بالتنسيق. ويجب أن تبين الحكومة ومسؤولو الرئاسة والأمن أن لديهم آلية مشتركة لدراسة المقترحات. ولا يمكن للمفاوض أن يتلقى تعليمات متنافسة. كما لا يمكن أن تكون مسؤولة عن البت في المسائل التي هي موضوع الاختيار الوطني وحده.

وأخيرا، يجب على السلطات أن تعد جميع السيناريوهات. وإذا بقي سيمون كارام، فسيتعين عليهم أن يجددوا علنا ثقتهم وأن يوضحوا هوامش التفاوض. وإذا غادر، فسيتعين عليهم أن يشرحوا الأسباب المؤسسية لهذا التغيير، وأن يعيِّنوا بسرعة خلفاً وأن يكفلوا استمرارية الملفات. وبحلول 18 تموز/يوليه، لم يغلق أي قرار رسمي بعد المناقشة، في حين أن البيان الرئاسي المقبل أو المفاوض يتوقع الآن.