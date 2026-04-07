(سيناغو) متأثر في (طهران) إسرائيل تعترف بنزهة وتعبر عن « الرحمة »

واعترف الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء بأن إضرابا في طهران ضد قائد عسكري رفيع قد ألحق أضرارا أيضا بمسيرة، وأعرب عن " تحرك " بعد هذه الحلقة. According to an AFP dispatch relayed by several media, the staff maintained that the target was a senior military official, while recognizinging that a synagogue had been affected in the operation. This recognition is equivalent to the admission of a blunder, even if the Israeli army presents the damage to the place of worship as an unintended consequence of the strike.

وتأتي الحادثة بعد أن أفادت وسائط الإعلام الإيرانية في الصباح أن سيناغو رافي – نيا في وسط طهران قد أصيب بأضرار شديدة أو دُمرت تدميرا كاملا خلال الضربات الإسرائيلية – الأمريكية. وأظهرت الفيديو التي نقلها مهر ثم أخذتها عدة وسائط إعلام دولية فركها وتشتت الكتب الدينية وأفرقة الإنقاذ في الموقع. The exact extent of the damage could not be independently verified immediately, but the sequence quickly took on a major political and symbolic dimension, due to the religious nature of the site affected.

الإعلان الإسرائيلي يمثل نقطة تحول في رسالة الجيش على هذه الضربة وحتى الآن، ادعت السلطات الإسرائيلية تدمير الهياكل الأساسية والجسور والسكك الحديدية العسكرية في إيران، مع رفض استهداف المواقع المدنية بهذه الصفة. وباعترافهم بأن السيناغو أصيب بأضرار في عملية موجهة ضد قائد عسكري، فإنهم يعترفون بأنه تم الوصول إلى مكان للعبادة خلال ضربة يقولون أنها استهدفت. وفي واقع الأمر، فإن هذا النزيف يُعترف به من قبل الجيش نفسه، وإن كان لا يزال يصر على الطابع العسكري لهدفه الرئيسي.

The episode adds a sensitive element to a day already marked by the intensification of strikes in Iran. يوم الثلاثاء، وكالات الأنباء وعدة منافذ الإعلام أبلغوا عن هجمات على الجسور والسكك الحديدية و الأهداف على جزيرة كهارغ وفي هذا السياق، يصبح السيناغو المتضرر في طهران رمزا إضافيا للآثار الجانبية، أو للأخطاء التي تستهدف، التي ترافق التوسع في العمليات العسكرية. The Israeli army seeks to contain the diplomatic impact of the case by speaking of « remove », but its formulation amounts to recognizing that a strike supposed to target a high commander has reached a Jewish place of worship in the heart of the Iranian capital.

ويتجاوز نطاق هذا الاعتراف الاتصال العسكري. وفي مناخ إقليمي تسوده بالفعل اتهامات بالهجمات على الهياكل الأساسية المدنية، يأتي الاعتراف الإسرائيلي كما ذكرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بأن الهجوم المتعمد على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية يشكل جريمة حرب. ولا يدعي الجيش الإسرائيلي أنه استهدف السيناغو نفسه. غير أنه باعترافه بأن موقعا من هذا القبيل قد أصيب بأضرار أثناء إضراب في منطقة حضرية كثيفة في طهران، فإنه يفتح مناقشة جديدة بشأن الدقة الحقيقية لعملياته والمخاطر التي تتعرض لها المواقع المدنية أو الدينية في المرحلة الراهنة من النزاع.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن الصعوبة ذات شقين. ويجب أن يحافظ كلاهما على سرد الحرب ضد الأهداف العسكرية الإيرانية وأن يتضمن الأثر السياسي لإضراب أصاب سيناغو. وعلى النقيض من ذلك، فإن الحادث يقدم حجة قوية لإدانة طبيعة العمليات الإسرائيلية في العاصمة وإبراز التكلفة الرمزية للقصف. وفيما بين الحسابين، لا تزال هناك حقيقة واحدة: فقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأن العملية ضد قائد عسكري رفيع قد ضربت أيضا مكان عبادة. وهذا الاعتراف يكفي لجعل هذا الإضراب ليس فقط حلقة عسكرية بل أيضاً نزيف مقبول رسمياً