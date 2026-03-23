شقة مستهدفة في حزمية، اشارة جديدة لتوسيع الإضرابات

واستهدفت إحدى الإضرابات مؤخرا شقة في منطقة الحزمية، شرق بيروت، مما أدى إلى إحياء القلق بشأن توسيع نطاق الإضرابات لتشمل مناطق سكنية خارج المعاقل المستهدفة تقليديا. ويشير التقييم المؤقت الذي قدمته وزارة الصحة إلى الوفاة. ويدعي الجيش الإسرائيلي من جانبه أنه استهدف أحد أفراد قوة القدس الإيرانية. وإلى جانب الأثر الفوري، فإن الهجوم يُنعش مسألة أوسع: مسألة اتساع جغرافية الحرب، مع إضرابات تؤثر الآن على الأحياء التي يخشى فيها السكان المدنيون حظر المخاطر.

ما نعرفه الآن

ولا تزال الأدلة محدودة، ولكن عدة نقاط تتداخل. On Monday, a strike hit an apartment in Hazmieh, in East Beirut. وأعلنت وزارة الصحة، في تقييمها الأولي، وفاة شخص واحد. At the same time, the Israeli army claimed to have targeted a member of the Al-Quds Force, an external branch of the Iranian Revolutionary Guards. At this stage, the identity of the person concerned has not been formally detailed by the Lebanese authorities, and no broader assessment has yet been provided for any further injuries or human damage.

وتضع المعلومات المتاحة أثرها في مبنى سكني في حزمية. وهناك أدلة بعد الإضراب بفترة وجيزة على أن شقة مبنى قد تأثرت مباشرة، وألحقت أضرارا مادية كبيرة بالمبنى وبقربه المباشر. The residential nature of the target site enhances the sensitivity of the event, in an area where the perception of risk is not the same as in neighbourhoods in the southern suburbs regularly placed under threat. وفي هذه المرحلة، لا تزال الميزانية العمومية الرسمية مؤقتة، مما يعني أنها لا تزال قادرة على التطور في الساعات القادمة وفقا لعمليات الإغاثة وعمليات التفتيش في الموقع.

The strike is also part of a wider sequence. وتصف المعلومات المتماسكة أنه الهجوم الثاني على حزمية في الفترة الأخيرة، وبصورة أعم ضربة جديدة في منطقة سكنية مسيحية في معظمها شرق بيروت. ويحتسب هذا العنصر سياسيا، حيث أنه يزيد من توسيع الخريطة العقلية للحرب في تجمع بيروسين. ولعدة أيام، تبع السكان بالفعل كثرة الإضرابات على الضواحي الجنوبية وعلى محور المطار وعلى الجسور وعلى عدة مناطق جنوبية. ويغذي انضمام حزمية إلى هذه القائمة فكرة أن خطوط التمييز بين المناطق المعرضة والمحمية نسبيا أصبحت هشة بشكل متزايد.

لماذا هازميه إشارة مهمة

حزمية ليست مجرد نقطة على الخريطة. The area occupies a pivotal place in the urban continuity of Beirut and its immediate periphery. وعندما يضرب الإضراب شقة، يتجاوز الأثر الميزانية العمومية الفورية. It acts as a psychological shock for a population that felt less directly exposed than other sectors. In modern wars, this displacement of fear counts almost as much as the target itself. وهو يغير العادات ويعجل بالمغادرة ويفرغ بعض المباني ويتجمد النشاط التجاري ويخلق شعورا بعدم القدرة على التنبؤ.

هذا البعد النفسي هو الأقوى عندما ضربت الإضراب مكان إقامة When an attack targets an apartment, the message perceived by civilians is brutal: there is no longer a clear border between military space and domestic space. وحتى عندما يدّعي الجيش الإسرائيلي استهداف شخص محدد، تظل مادية المكان الذي ضربه مبنى سكني. This means exposure of neighbours, potential collateral damage, immediate terror in the neighborhood and increased pressure on rescue services. ومن ثم، فإن هذا النوع من العمليات يغذي انتشارا بالغا في جميع أنحاء بيروت الكبرى، بعيدا عن الحزمية.

والسبب الآخر الذي يضع الحزمية في الاعتبار هو التحول التدريجي لإجراءات التشغيل. ومنذ بداية التسلق، لم تؤثر الإضرابات على جنوب لبنان وعلى الضواحي الجنوبية فحسب، بل أثرت أيضا على مناطق مركزية وطرق وجسور ومباني خارج المحيط كان العديد منها قد ارتبط في السابق بالمواجهة المباشرة. The Hazmieh strike confirms this evolution: the war is no longer only distance for a large part of the inhabitants of the capital, it becomes a mobile urban threat, capable of appearing in densely populated and mixed areas.

بيان إسرائيلي بشأن هدف مرتبط بقوة القدس

The Israeli army claims to have targeted a member of the Iranian al-Quds Force. ويجب تقديم هذا البيان لما هو عليه الآن: النسخة الإسرائيلية للعملية. وهو يتبع منطقا سبق أن لوحظ في الأسابيع الأخيرة، حيث تزعم إسرائيل أنها تسعى إلى تحقيقه في كوادر لبنان أو مديريه أو نقلاته اللوجستية أو الأعضاء المرتبطين بالجهاز العسكري الإيراني وشبكاته المتحالفة. وفي بداية آذار/مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي بالفعل أنه ألغى قائد قوة القدس للبنان في ضربة في طهران، مما يدل على أنه يعرض المسرح اللبناني بوصفه امتدادا مباشرا لمواجهته مع إيران.