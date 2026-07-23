صور مدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وقد أدرجت لجنة التراث العالمي في أونيسكو صور على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر، استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية للتصدي للأضرار التي لوحظت بالفعل والتهديدات المستمرة المرتبطة بالحرب. والقرار الذي اتخذ خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة في بوسان، جمهورية كوريا، لا يبعد المدينة عن مركزها كإرث عالمي. وعلى النقيض من ذلك، تعترف بأن الشروط اللازمة لحفظ قيمتها العالمية الاستثنائية لم تعد مستوفية. ورحب وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامي، بالتدابير التي ينبغي أن تسترعي انتباه الدول الأعضاء، وتيسر المساعدة الدولية، وتعزز رصد موقع معرض للقصف، والاهتزازات، والتدمير الحضري، وخطر النهب. وبالنسبة لـ » صور » ، فإن هذا الأمر أقل تمييزا من إشارة إنذار للمجتمع الدولي.

قرار طلبته الحكومة اللبنانية

وشكرت غسان سلامي لجنة التراث العالمي على استجابتها لطلب بيروت الرسمي. وأكد الوزير، في رسالته، الأهمية التاريخية الاستثنائية لطير والمخاطر التي تشكلها الصراعات الحالية على المدينة القديمة وبيئتها. ووجد المجلس أن الممتلكات تواجه خطرا مثبتا ومحتملا. وتتسم هذه الصياغة بنطاق دقيق. ويعني ذلك أن الضرر لم يعد يقتصر على الافتراضات المتعلقة بالقرب من القتال. وقد لوحظت بالفعل انتهاكات، في حين أن استمرار الأعمال العدائية قد يؤدي إلى خسائر أخرى. ويوفر التسجيل للبنان إطارا دوليا أكثر وضوحا لطلب الخبرة، وتعبئة التمويل، ويتطلب رصدا منتظما. غير أنها لا توفر حماية مادية فورية من الإضراب ولا تحل محل التزام المتحاربين بإنقاذ الموقع.

ويتبع القرار الذي اتخذ في بوسان عدة إنذارات أصدرها لبنان ويونسكو. وقد أعربت المنظمة بالفعل عن قلقها إزاء حالة الحفظ في صور، التي وضعت أيضا في إطار نظام الحماية المعزز للممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة. وأكدت الأضرار التي لحقت بالموقع وأبلغت عن خطر المزيد من التدمير أو النهب. وتدعو اللجنة الآن الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم الحالة والامتثال لالتزاماتها الدولية. وبالتالي، فإن التصنيف المعرض للخطر يوفر أساسا إضافيا للنهج اللبنانية، ولكن فعاليته ستتوقف على استجابة الدول الأعضاء وإمكانية الوصول إلى الأفرقة التقنية. وينبغي أن يتمكن الأخصائيون من توثيق الآثار، وتثبيت الهياكل الهشة، ورصد جميع المجالات الأثرية.

لا تُزال صور من التراث العالمي

مصطلح « التراث العالمي في خطر » قد يوحي بأن (تاير) سيفقد ترتيبه أو أن (يونيسكو) سيعاقب (لبنان). إنه العكس. تعمل قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر على الإشارة إلى أن العقار المدرج يواجه تهديدات خطيرة وأن التعبئة العاجلة أصبحت ضرورية. ومن ثم، يظل الإطار مسجلا بالكامل بوصفه موقعا للتراث العالمي. وينبغي أن يؤدي وضعه في القائمة الخاصة إلى التعجيل بالتعاون وتحديد التدابير التصحيحية والحصول على المساعدة الدولية. ويمكن لهذه الآلية أيضا أن تيسر الوصول إلى صندوق التراث العالمي وأن تجتذب شركاء تقنيين. وفي المقابل، يتطلب من لبنان تقديم معلومات مستكملة، وتعزيز إدارة الممتلكات، ومتابعة برنامج للحفظ. ولذلك فإن القرار ليس غاية في حد ذاته. إنه يفتح مرحلة مراقبة أكثر صعوبة سيتعين على الدولة فيها إثبات قدرتها على حماية الموقع على الرغم من الحرب وانهيار العديد من الخدمات العامة.

وقد استندت اللجنة في قرارها إلى تدهور الظروف اللازمة لحفظ القيمة العالمية الاستثنائية للإطار. يشير هذا المفهوم إلى الصفات التاريخية والأثرية والثقافية التي بررت الإدراج الأولي لعام 1984. المدينة لا تساوي فقط بعض الأعمدة المنعزلة أو المعالم. إنها تشكل كلًا مرتبطًا بدورها في التاريخ الفينيقي، وتطور الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، ومستعمراتها وإرثها الروماني والبيزنطي. ولذلك يجب أن تغطي الحماية الرفات المرئية، ولا تزال الطبقات الأثرية مدفونة، والعلاقات بين مختلف المناطق وبيئتها الحضرية. إن الإضراب الذي يدمر منزلا قديما أو يقطع وصولا أو يلقي حطام على منطقة أثرية قد يغير هذا الاتساق، حتى لو ظل أفضل الهياكل المعروفة واقفا.

مدينة فينيشية لها دور رئيسي في البحر الأبيض المتوسط

وكان تاير، الذي يقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب بيروت، واحدا من المدن الفينيزية الرئيسية. وقد شارك ملاحوه وتجاره في إنشاء مقابر ومستعمرات حول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك القبور وفقا للتقاليد التاريخية. ولا تزال المدينة مرتبطة أيضاً بإنتاج الأرجواني، وهو صبغة مرموقة تم الحصول عليها من الملوك البحري. ويمتد تاريخها إلى عدة آلاف من السنين ويجمع بين الفينيكي والهيلينية والرومانية والبيزانتين والأعوام الوسطى والعثمانية. ويشمل الموقع المسجل قطاعي المينا والباس. يحافظ الأول على بقايا حضرية قريبة من البحر، مع أعمدة وشوارع وهياكل مرتبطة بمدينة الجزيرة القديمة. الثاني يقطن نكروبوليس شاسع، شعلة ضخمة، طريق قديم، خطف وواحد من أكبر المسارات العرقية المحافظ عليها في العالم الروماني.

هذه الثروة الإطارات معرضة بشكل خاص للصراع الحديث. وتوزع البقايا في مدينة حية، محاطة بأحياء مأهولة، وطرق، ومتاجر، وهياكل أساسية. ولا يمكن عزل المناطق الأثرية عن بيئتها. ويمكن أن تنتج التفجيرات الهزات والإسقاطات والحرائق والحركات الأرضية بعد نقطة التأثير بكثير. ويجب أيضا أن تكون خدمات الحفظ قادرة على تعميم ورصد المواقع وإخلاء المياه وإصلاح العناصر الهشة بسرعة. عندما يتم تهجير السكان، وقطع الطرق، ولم يعد بإمكان الفرق الفنية التدخل، تزداد المخاطر حتى بدون ضربة مباشرة أخرى. وأصبح من الأصعب منع أعمال النهب والتسلل والتحات وتدهور الحماية المؤقتة.

الضرر معترف به الآن

وتستند القائمة المعرضة للخطر إلى الأضرار والتهديدات التي تعتبرها اللجنة خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ تدبير استثنائي. وأفادت شركة Unesco بأن انتهاكات قد تأكدت في صور في سياق التصعيد العسكري. وتشمل المعلومات المتاحة الآثار البيئية للمناطق الأثرية، وتدمير المباني التقليدية والحطام الذي وصل إلى المناطق المحمية. ودمر منزل قديم بالقرب من الباص خلال العمليات الأخيرة، بينما تأثرت عناصر الموقع. غير أن عمليات التفتيش الكاملة لا تزال صعبة. وقد أصبحت بعض المناطق خطرة بسبب القصف أو المباني غير المستقرة أو الذخائر غير المنفجرة. ولذلك، ينبغي اعتبار ميزانية الميزانية الحالية مؤقتة. ويمكن اكتشاف المزيد من الأضرار عندما تصل الأفرقة إلى جميع القطاعات وتقارن السجلات الأخيرة بالسجلات السابقة.

ولا يقاس الضرر بعدد الأعمدة المكسورة فحسب. فالإشعال يمكن أن يحرك الحجارة، ويشق الموسيقيات، ويضعف مدافع الهاون أو يزعزع استقرار الجدران دون أن يتسبب في انهيار فوري. وقد تحدث آثار بعد عدة أشهر، عندما يخترق الماء شقوق جديدة أو يتغير في ارتفاع درجة الحرارة. ولذلك، يتطلب الحفظ إجراء دراسات استقصائية دقيقة، وأجهزة استشعار، وصور دقيقة، ورسم خرائط للأثر. وسيتعين على لبنان أيضا أن يميز بين الأضرار القديمة الناجمة عن التآكل أو النزاعات السابقة والأضرار التي لحقت به منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وسيشترط هذا التخصيص تقديم مطالبات في المستقبل بالتعويض، والعمل في حالات الطوارئ، وتوثيق المسؤوليات. وبدون الوصول المستمر إلى الموقع، قد يفقد الأخصائيون المعلومات الأساسية.

الضربات الإسرائيلية على قلب الإنذار

وجاء الطلب اللبناني وقرار يونسكو بعد سلسلة من الإضرابات الإسرائيلية على صور وحولها. وقد أثرت الهجمات بالقنابل على أجزاء من المدينة، وتسببت في تدمير السكان المشردين وكشفت الرفات عن موجات صدمة متكررة. تزعم السلطات الإسرائيلية أنّها تستهدف مواقع (هزبولا) العسكرية والهياكل الأساسية. هذا التبرير لا يلغي التزاماتهم تجاه الممتلكات الثقافية والسكان المدنيين. ويجب على كل عملية أن تحترم مبادئ التمييز والتناسب والحذر. إن الوجود المزعوم لهدف عسكري في مدينة تاريخية لا يجعل صور بأكملها هدفاً. بل على العكس من ذلك، يتطلب إعدادا أكثر صرامة، واختيار أقل الوسائل ضررا، والتخلي عن هجوم عندما تصبح الخسائر المتوقعة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة.

ولا يسمي قرار بوسان موظفا واحدا في عنوانه، ولكنه يتدخل في سياق وقائعي يتصل بوضوح بالعمليات الإسرائيلية التي أثرت على المدينة. ويعتزم لبنان استخدام هذا الاعتراف الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل وتوثيق الهجمات. والمغزى السياسي هام: فالتسجيل الدائم في محفوظات يونيسكو بأن قيمة تراث تاير معرضة لخطر ثابت ومحتمل أثناء الحرب. ويمكن أن تكون أساسا للنهج الدبلوماسية والقانونية في المستقبل. غير أنها لا تضمن وقف الإضرابات. وتدل سابقة المواقع الأخرى المحمية في لبنان على أن الوضع الدولي غير كاف عندما تظل آليات الجزاءات ضعيفة، كما أن أفرقة الرصد لا تتمتع بإمكانية الوصول بشكل دائم.

تعزيز الحماية الممنوحة بالفعل

وقبل وضع قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر، استفادت المواقع الأثرية في صور بالفعل من تعزيز الحماية بموجب البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954. يستهدف هذا النظام الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الاستثنائية ويفرض مستوى عالٍ من الحماية أثناء النزاعات. الجمع بين النظامين الآن يعزز ملف (تيري). ويتعلق تعزيز الحماية بالتزامات عسكرية فورية، في حين تنظم القائمة المعرضة للخطر رصد حالة الحفظ والمساعدة بموجب اتفاقية التراث العالمي. ومن الناحية النظرية، يعطي هذا الجمع لبنان أدوات دبلوماسية وتقنية وقانونية أكثر قوة. في الممارسة العملية، يجب أن يكون مصحوبًا بتوثيق دقيق وتعبئة مستمرة لتجنب بقاء القرار تصريحيًا.

وأثنت اللجنة على لبنان لما يبذله من جهود لتعزيز آليات الحماية، ولكنها اعتبرت أن الظروف الراهنة لم تعد تكفل الحفاظ على الممتلكات. يسلط هذا التقييم الضوء على القيود التي تواجهها الدولة. تفتقر المديرية العامة للآثار إلى الموارد البشرية والمالية، بينما تقيد الحرب الحركة. ويجب على البلديات إدارة الاحتياجات الفورية للمقيمين والأضرار التي تلحق بالهياكل الأساسية. ويجب أن تتدخل أفرقة التراث في المناطق التي تكون خطرة أحيانا، دون وجود معدات كافية أو قدرة دائمة على الرصد. ولذلك يجب أن يؤدي إدراج الأشخاص المعرضين للخطر إلى دعم ملموس: الخبراء، والمعدات، وتوحيد حالات الطوارئ، ورقمنة المحفوظات، والدراسات الاستقصائية الثلاثة الأبعاد، والتمويل الأمني. وبدون هذه الوسائل، لن يكون الاعتراف بالمخاطر كافيا للحد من المخاطر.

ما يمكن أن يحصل عليه تاير من هذا التسجيل

وتتعلق الفائدة الأولى المتوقعة برؤية دولية. وستكون الحالة في صور الآن من بين المسائل ذات الأولوية التي ترصدها لجنة التراث العالمي. وينبغي أن تحدد التقارير عن حالة الحفظ فيها الأضرار والتدابير المتخذة والاحتياجات. وقد يشمل هذا الرصد الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والجهات المانحة. وسيتمكن لبنان من طلب المساعدة الدولية للعمليات العاجلة، وتدريب الأفرقة، وإعداد خطة للضمانات. كما يمكن أن ييسر التسجيل التنسيق بين يونسكو وإكوموس وإكروم والسلطات الوطنية. وأخيراً، يوفر إطاراً لوضع تدابير تصحيحية لإزالة صور في نهاية المطاف من القائمة المعرضة للخطر عندما تتناقص التهديدات وتستعاد ظروف الحفظ.

وتتعلق الفائدة الثانية بالوثائق. ويجب أن تكون مدينة معرضة للحرب دولة مرجعية دقيقة لكل قطاع. ويمكن للشركاء الدوليين أن يساعدوا في استقصاءات السواتل، والنماذج العددية، وقوائم جرد الصور الفوتوغرافية. وستكشف هذه البيانات التغيرات، وتعد عمليات الإصلاح، وتحدد الأضرار المتصلة بالعمليات العسكرية. كما يمكن استخدامها لأغراض التحقيق أو في المطالبات بالتعويض. وينبغي أن تشمل الوثائق المينا والباص والمناطق العازلة والنسيج الحضري التاريخي المحيط. وسيتعين عليها أن تدمج المنازل التقليدية والطرق القديمة والعلاقات البصرية مع البحر. قرار اللجنة يشير إلى الملكية و محيطها الذي يؤكد أن الحماية لا يمكن أن تقتصر على أكثر الرفات شهرة.

مدينة حية وليس متحف معزول

ولا يزال الإطار مدينة مأهولة، بها أحياء ومتاجر وميناء ومدارس وأنشطة تتعلق بالصيد والسياحة والخدمات. وتراثها جزء من الحياة اليومية والاقتصاد المحلي. ومن ثم فإن القصف يؤثر في آن واحد على المعالم وعلى السكان المحيطة بها. ويحرم إغلاق موقع أثري من الأدلة والموظفين وتجار الدخل. ويقلل تشريد الأسر من الرصد غير الرسمي ويضعف الحياة الحضرية. ويغير تدمير المنازل القديمة استمرارية المشهد التاريخي. ولذلك لا يمكن لاستراتيجية الحفظ أن تفصل بين الحفاظ على الأحجار وحماية المجتمعات المحلية. وستكون عودة السكان وإصلاح الشبكات ودعم الأنشطة الاقتصادية من بين الشروط اللازمة للحفظ المستدام.

وينبغي أن يوجه هذا البعد استخدام الأموال الدولية. ولن تكفي عملية الاستعادة التي تقتصر على بعض المعالم المرموقة إذا بقيت المناطق المحيطة مدمرة أو فارغة. وسيتعين أن تجمع خطة الضمان بين علم الآثار والتخطيط الحضري والإسكان والانتعاش الاقتصادي. وينبغي لها أن تتجنب إعادة بناء موحدة تمسح المنازل التقليدية وأشكال الحضر القديمة. وسيتعين عليها أيضا أن تشرك الناس في صنع القرار، لأنهم يعرفون الاستخدامات والمسارات والمباني التي لا تدرج دائما في قوائم الجرد الرسمية. ويمكن أن يصبح الالتحاق بالمخاطر أداة للتعبئة في جميع أنحاء المدينة، شريطة ألا تستوعب هذه المعونة فقط من خلال الدراسات وتنتج تدخلات واضحة على أرض الواقع.

خطر النهب وفقدان المعلومات

وأشار أونيسكو أيضا إلى خطر النهب. وتهيئ فترات النزاع الظروف المواتية لعمليات التفتيش السرية وسرقة الأشياء والاتجار بالتحف. عندما لا يتمكن الحراس من الذهاب إلى هناك وتركز السلطات مواردها على سلامة الناس، تصبح المواقع أكثر عرضة للخطر. ولا يزال الإطار يحتوي على طبقات أثرية غير مستكشفة وأشياء تعتمد قيمتها العلمية على سياقها. ويفقد قطعة أثرية أزيلت بصورة غير قانونية الكثير من المعلومات المتصلة بموقعها وعمقها وهياكلها المحيطة بها. وحتى لو ظهر لاحقا في السوق، يصبح جزء من تاريخه غير قابل للاسترداد. ولذلك ينبغي أن تشمل الحماية رصد الوصول، وجرد الاحتياطيات، والتعاون الدولي على مكافحة الاتجار غير المشروع.

ويتعلق الخطر أيضا بالمحفوظات والودائع. ويجب تأمين الخطط والصور الفوتوغرافية وتقارير البحث والأشياء المحتفظ بها، ورقمنة، وعند الاقتضاء، نقلها إلى مواقع مناسبة. غير أنه يجب توثيق أي عملية إجلاء لتجنب الخسائر والتحديات. وسيتعين على لبنان تعزيز التنسيق بين المديرية العامة للجمارك وقوات الأمن والجمارك والشركاء الأجانب. وسيتعين تنبيه منابر البيع ودور المزاد إلى أشياء يحتمل أن تأتي من حفريات غير قانونية. ومن شأن وضع الأسماء في قائمة المخاطر أن ييسر هذا اليقظة، حيث أنه يوجه الانتباه إلى ضعف الموقع وضرورة مراقبة الآثار اللبنانية.

تسجيل يكشف عن حجم الأزمة

وأصبح » صور » موقعا لبنانيا جديدا مدرجا في قائمة التراث العالمي معرضا للخطر، بعد معرض الرشيد كرامي الدولي في طرابلس، المسجل في عام 2023 بسبب حالة حفظه. تختلف الأسباب، لكن كلتا الحالتين تظهران هشاشة التراث الوطني في مواجهة الحرب ونقص الصيانة والضعف المؤسسي. ويضيف » صور » بعدا يتصل مباشرة بالأعمال القتالية. ويتمشى وضعه مع الشواغل المتعلقة ببوفورت، والشماة، والدوبيه، والنبطية، وعدة قرى تاريخية في الجنوب. وقد تأكدت الأضرار بالفعل في بعض المواقع، في حين لا يزال يتعذر الوصول إلى أماكن أخرى. ولذلك يجب على لبنان أن يتجنب معاملة كل نصب تذكاري على أنه ملف معزول. ويلزم وضع استراتيجية وطنية لتوثيق الهجمات، وتحديد أولويات حالات الطوارئ، وتنسيق المعونة.

ويمكن أن يصبح قرار بوسان نقطة دعم لهذه الاستراتيجية. وهي تعترف رسمياً بأن حماية تاير لم تعد تنتظر عودة عامة إلى الاستقرار. ويجب أن تبدأ التدخلات خلال الأزمة، عندما تسمح الظروف بذلك. ويجب توفير الحماية المؤقتة، وتعزيز الهياكل الهشة، وإخلاء المياه، وتأمين الاحتياطيات، وتدريب أفرقة الاستجابة لحالات الطوارئ. كما سيتعين على وزارة الثقافة نشر معلومات منتظمة من أجل تجنب الشائعات والحفاظ على الاهتمام الدولي. والتصنيف في خطر لن يكون مفيدا إلا إذا كان ينتج سلسلة واضحة بين قرار اللجنة، والاحتياجات المحددة في صور، والتمويل المحصل عليه، والعمل المضطلع به.

الخطوات المقبلة المتوقعة

ويجب على الحكومة اللبنانية الآن أن تعد، بالاشتراك مع يونسكو والهيئات الاستشارية، برنامجا للتدابير التصحيحية. وسيتعين عليها أن تحدد حالة الحفظ المنشودة من أجل السماح بحذف القائمة في المستقبل في خطر. وسيحتاج أيضا إلى وضع جدول زمني ومسؤوليات ومؤشرات يمكن التحقق منها. وتتمثل الأولوية الفورية في التقييم الكامل للأضرار وأمن المناطق المعرضة للخطر. ويجب أن تدخل أي بعثة دولية صور في أقرب وقت تسمح به الظروف. وسيتعين عليها العمل مع الأخصائيين اللبنانيين الذين يعرفون تاريخ الحفريات والأخوات القديمة للموقع. وستنتظر اللجنة أيضا تقارير مستكملة عن تنفيذ التدابير وعن تطور الأعمال العدائية.

غير أن المسألة الأكثر إلحاحا لا تزال مسألة عسكرية. وطالما استمرت القصف وخطر وقوع المزيد من الضربات، لا يمكن ضمان أي استعادة دائمة. وسيتعين على لبنان أن يستخدم قرار » يونسكو » في السعي إلى حماية فعالة للمحيط، ووقف أي هجوم من شأنه أن يلحق الضرر به، والامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي. وحصل غسان سلامي على اعتراف هام بالخطر. ويجب عليها الآن أن تحول هذا الدعم إلى الوصول والخبرة والموارد. وستقاس التطورات في المستقبل بعناصر ملموسة هي: وصول البعثة، ونشر تقييم مفصل أولي، وتأمين الهياكل، والتزام الدول الأعضاء بتمويل التدخلات العاجلة حول المينا والدقة والأحياء التاريخية المجاورة.