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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إن علاقة واشنطن – نيتانياهو تمر بأسوأ أزمة في العقود.

💥 Cessez-le-feu Iran-USA négocié par Vance → Netanyahou exclut le Liban de l’accord → frappes les plus intenses sur Beyrouth depuis le début de la guerre.

« لا يمكنك قتل طريقك من كل المشاكل »

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في (جو روغان)، يدعي (فانس) أن (إبستين) كان لديه « وصلات واضحة مع أعلى المستويات » من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

Netanyahu and former Prime Minister Naftali Bennett categorically deny.

جميع المصادر الداعمة.

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