إن علاقة واشنطن – نيتانياهو تمر بأسوأ أزمة في العقود.
💥 Cessez-le-feu Iran-USA négocié par Vance → Netanyahou exclut le Liban de l’accord → frappes les plus intenses sur Beyrouth depuis le début de la guerre.
« لا يمكنك قتل طريقك من كل المشاكل »
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في (جو روغان)، يدعي (فانس) أن (إبستين) كان لديه « وصلات واضحة مع أعلى المستويات » من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
Netanyahu and former Prime Minister Naftali Bennett categorically deny.
جميع المصادر الداعمة.
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