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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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🇺🇸🇮🇱 VANCE CONTRE NETANYAHOU
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الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglish
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إن علاقة واشنطن – نيتانياهو تمر بأسوأ أزمة في العقود.

يستبعد 💥 وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الذي توسط فيه فانس → نتنياهو لبنان من → الضربات الأكثر كثافة في الصفقة على بيروت منذ بداية الحرب.

« لا يمكنك قتل مخرجك من كل المشاكل »

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القنبلة: في (جو روغان)، (فانس) يدعي أن (إبستين) كان لديه « وصلات واضحة مع أعلى المستويات » من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.

نتنياهو ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت نكران قاطعا.

كل شيء، مصادر لدعم.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IA

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