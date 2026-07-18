إن علاقة واشنطن – نيتانياهو تمر بأسوأ أزمة في العقود.
يستبعد 💥 وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الذي توسط فيه فانس → نتنياهو لبنان من → الضربات الأكثر كثافة في الصفقة على بيروت منذ بداية الحرب.
« لا يمكنك قتل مخرجك من كل المشاكل »
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القنبلة: في (جو روغان)، (فانس) يدعي أن (إبستين) كان لديه « وصلات واضحة مع أعلى المستويات » من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
نتنياهو ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت نكران قاطعا.
كل شيء، مصادر لدعم.
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