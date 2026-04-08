وفي يوم 8 نيسان/أبريل، أغرق لبنان في إحدى أكثر التسلسلات فتكا في هذه المرحلة من الحرب. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية بيروت وضواحيها، صيدا وبقاع وتايري وهرمل وزهرلي والعديد من المناطق الجنوبية. وأشار وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين إلى مئات الوفيات والإصابات في جميع أنحاء البلد. وقد زعم الجيش الإسرائيلي أن أكبر عملية منسقة للحرب في لبنان، مدعيا أنه ضرب نحو 100 موقع لهزبولا في حوالي عشر دقائق. وفي هذا اليوم من الرعب، لم تعد مسرحية " شمستر " – حيث قُتل ١٠ أشخاص في انتظار موكب جنازة – تشكل حالة منعزلة، ولكنها واحدة من أكثر الحلقات المذهلة في مذبحة وطنية.

هجوم يدعى بأنه أكبر حرب

إسرائيل قدمت إضرابات الثلاثاء كعملية إستثنائية According to statements relayed by the international press, the Israeli army claims to have targeted more than 100 Hezbollah sites in Beirut, Bekaa and southern Lebanon within about ten minutes. وتفيد الرابطة بأن إسرائيل تصف هذا التسلسل بأنه أكبر إضراب منسّق لهذه الحرب في لبنان، في حين تشير رويتر إلى أنه أكبر إضرابات على حزب الله حتى الآن منذ بداية المرحلة الحالية من النزاع.

This claim gives a framework to a reality felt on the ground as a series of concur raids on areas very far away from each other. The localities and neighbourhoods mentioned in the local ski lifts include Aramoun, Jnah, Bshamun, Kola, Haret Saida, Khaldah, Sarafand, Kaifoun, Souk al-Gharb, Deir ez-Zahrani, Beirut, Tyre, Ayn al-Mreishh, Al Manara, Bir Hassan, Ansar, Sharkiyah, Zefta The effect of this dispersion is twofold: it gives the day a truly national dimension and it considerably complicates relief work, forced to respond to several disaster outbreaks at the same time. وتتأكد هذه القراءة من روايات " AP " المتعلقة بالضربات المتزامنة في بيروت والجنوب والبقاع.

مئات الوفيات والإصابات حسب وزارة الصحة

وأعلن وزير الصحة راكان ناصر الدين أن العدوان الإسرائيلي قد تسبب في مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء لبنان. هذا الرقم، لا يزال يتطور، يقول بالفعل حجم الصدمة. وتفيد منظمة العفو الدولية أن وزارة الصحة اللبنانية أبلغت عن عشرات الوفيات ومئات الإصابات في الساعات القليلة الأولى التي أعقبت موجة الضربات، في حين استمرت التقييمات المحلية في الازدياد خلال فترة ما بعد الظهر. وتشير التقارير نفسها إلى أن اليوم أثار على الفور نداءات واسعة النطاق للحصول على هبات الدم وضغطا شديدا على المستشفيات.

هذا السجل الوطني هو جزء من حرب قاتلة للغاية بالفعل. وأفاد رويتر في 8 نيسان/أبريل أن أكثر من 500 1 شخص قتلوا في لبنان منذ استئناف الأعمال القتالية في 2 آذار/مارس، وأن أكثر من 1.2 مليون شخص قد شُردوا. ولذلك يضاف يوم من الإضراب عن هذه الكثافة إلى حالة سلبية شديدة جدا بالفعل، بدلا من فتح مرحلة الاستقرار. ويتدخل أيضا عندما يعلن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ولكن إسرائيل تؤكد أن لبنان ليس جزءا منه.

(شميستار)، أحد أسوأ وجوه اليوم

In Chmistar, in the Baalbeck area, the death toll was 10 and 4 injured, according to the National Information Agency, after a strike near the village cemeteries. According to the local correspondent of the agency, residents were waiting for the funeral procession of one of the local sons to arrive when the attack took place. وواصلت فرق الإغاثة والإسعاف عملها في الموقع عندما أُفرج عن التقييم. وحقيقة أن الإضراب ضرب حشد مدني جُمعوا لجنازة كانت علامة عميقة. غير أن هذه الحلقة لا تلخص اليوم: فهي أحد أكثر الرموز وحشية. وتبرز التقارير الدولية التي صدرت في اليوم أيضا العنف الاستثنائي للتسلسل، وإن كانت لا تورد جميع التفاصيل المتعلقة بحالة شمتار على حدة.

حالة (شميستار) تبين كيف أن الأماكن المدنية في لبنان لا تزال مكشوفة A crowd of mourning, an area not publicly presented as a military base, and a record that increases as research proceeds: this formation joins other scenes observed for several weeks in the war, where inhabited or heavily frequented areas become in seconds places of mass catastrophe. لأن (شميستار) ليس استثناءً معزولاً يجب وضعه في الصورة العامة لهذا اليوم من التفجير

بيروت و ضواحيها ضربت مرة أخرى

وقد استهدفت بيروت وضواحيها مرة أخرى. وتفيد التقارير التي تفيد بأن الإضرابات قد أثرت على الأحياء الوسطى والمكتظة بالسكان في العاصمة، في حين تشير التقارير المحلية أيضا إلى جوناه، وكولا، وعين المريش، والمنارة، وبير حسن، وكورنيشي المزرعة، والضواحي الجنوبية، وهاي السلوم. This extension to the capital reinforces the idea of a war that is no longer contained in a southern front line, but once again reaches the urban heart of the country.

وفي الضواحي الجنوبية، وضعت بالفعل عدة مناطق تحت تنبيه الإجلاء في وقت سابق من ذلك اليوم. وشملت المناطق المذكورة في هذه التحذيرات هارت هريك، وغوبيري، ولالكي، وهاداث، وبرج البراجينة، وطهويت الغدير، والشيعة. وأدت الهجمات على مناطق مثل حي السلوم أو مناطق أخرى من الداهييه على الفور إلى العديد من الدعوات إلى التبرع بالدم، وهو ما يدل على تدفق أعداد كبيرة من الجرحى. ومرة أخرى، تتلاقى الحقائق: الضربات الحضرية، والذعر، والإصابات المتعددة، وازدحام المحاور، وزيادة التوتر على المرافق الصحية.

سعيده، وتايري، وهرمل، وزلهلي

ولم يتوقف العنف في بيروت. وأبلغت منظمة العفو الدولية وغيرها من التقارير عن إضرابات في صيدا وفي أجزاء أخرى من البلد، في حين أشارت التقارير المحلية إلى هارت صيدا، وخالدي، وسرفاند، وبيسرايه في المحور الساحلي. وقد أشار رويتر بالفعل، في نشرة إخبارية في اليوم نفسه، إلى أن ضربة إسرائيلية في صيدا قد قتلت ثمانية أشخاص. This gives an idea of the human load on a single city, before even aggregating the other areas hit concur.

كما تأثرت منطقة هيرميل وزاليه، شرقاً وشمال شرقاً، وفقاً للاضطرابات المحلية. The National Information Agency reported deaths and injuries in villages in Tyre District, but also in Hermel, including the death of an entire family in Mansoura according to its correspondents. وتشير التقارير المحلية أيضا إلى إضرابات في دير قنون النهر، وكونين، ومجدل، وأجزاء أخرى من الجنوب. والمنطق واضح: إن الموجة لم تستهدف محورا واحدا فحسب، بل استهدفت عدة أعمق إقليمية في الوقت نفسه. This reinforces the impression of a day of total war. وتؤكد الحسابات الدولية هذا التشتت في الإضرابات في جميع أنحاء البلد.

البقاع تحت حزام إطلاق النار

في البقاع، واحد من أهم الحلقات كان السد الذي وصف محلياً بأنه حزام إطلاق النار على مرتفعات شمستر وأُبلغ أيضا عن إضرابات أخرى في الجزء الشرقي من البلد، بما في ذلك في جميع أنحاء شمشتار وكايفون ومناطق جبالية وسيلية أخرى. The Bekaa is not a marginal area in this war: it represents a strategic territorial depth, a space of circulation and settlement crucial for Hezbollah networks and for continuity between several regions of the country. وعندما يضرب هذا الهجوم في نفس الوقت الذي ضرب فيه بيروت والجنوب، فإنه يضفي طابعا عاما أوسع من مجرد سلسلة من الغارات الانتهازية. ووصفت الرابطة بدقة هذا الجمع بين بيروت وبيكا – الجنوب بأنه علامة على أكبر عملية تدعيها إسرائيل.

كما أن التبسيط يزيد من ضعف السكان المشردين. وعندما ضربت الإضرابات العاصمة، والساحل، والجبل، والبقاع، والجنوب، أصبحت مناطق الانسحاب أكثر صعوبة في تحديدها، وأصبحت طرق الطيران أكثر تعقيدا. In a country where more than one million people have already been uprooted by the war, this geographical uncertainty weights heavily on families and assistance capacities.

مراكز الدفاع المدني وعمال الإغاثة أنفسهم تحت الضغط

وأبلغت وكالة الإعلام الوطنية أيضا عن هجمات على مراكز الدفاع المدني، بما في ذلك في هيرميل، فضلا عن الإنذارات الإسرائيلية التي تتطلب إجلاء بعض مراكز الإغاثة. وهذا البعد بالغ الخطورة. وقد ذكر رويتر بالفعل في نهاية آذار/مارس أن الهجمات في جنوب لبنان قد قتلت تسعة مسعفين وأصابت سبعة آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتؤدي هذه الهجمات على عمال الإنقاذ إلى تفاقم التوازن البشري ميكانيكياً حيث أنها تضعف الأشخاص الذين يتعين عليهم استخراج الجرحى ونقل الضحايا والمحافظة على سلسلة الرعاية.

وفي مواجهة ضخامة ضربات اليوم، طلب محاربو الحرائق في بيروت من السكان أن يغادروا الممر بشكل واضح لعمليات الانقراض والإنقاذ، في حين دعت قوات الأمن الداخلي السكان إلى التحرك فقط في حالة الضرورة المطلقة، لا سيما حول المواقع المتضررة وعلى الطرق المؤدية إلى المستشفيات. هذه المكالمات ليست غير عادية They reveal an overflowing relief apparatus, forced to manage several disaster scenes in both a saturated urban and national environment.

نداءات التبرع بالدم

وإحدى أوضح علامات الإلحاح هي مضاعفة مكالمات التبرع بالدم. After the strikes in Hay El Sellom, in the southern suburbs, and in other areas of Beirut, these calls spread rapidly. In urban conflicts, this type of mobilization usually occurs when hospitals see a high number of serious injuries requiring transfusions, wound and intensive care. وأشارت منظمة العفو الدولية صراحة إلى الدعوة إلى التبرع وإلى التشبع التدريجي للهياكل الطبية بعد الغارات.

هذه التفاصيل تخبر الكثير عن طبيعة اليوم ولا نتحدث عن تدمير الهياكل الأساسية أو المواقع المستهدفة فحسب، بل عن الضغط الفوري على نظام المستشفى، وعلى إمدادات الدم، وعلى كتل التشغيل، وعلى اللوجستيات الطارئة. في لبنان استنفدت قبل أسابيع من الحرب كل موجة جديدة من القصف الجماعي لها تأثير مزدوج: فهي تقتل مباشرة وتستخدم قدرات البلد على البقاء الجماعي.

هدنة إقليمية ليس لها أثر وقائي للبنان

ويأتي يوم الإضرابات هذا كوقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران لمنع حدوث مزيد من التصعيد الإقليمي. غير أن إسرائيل ذكرت بوضوح أن هذه الهدنة لا تنطبق على لبنان. يقول رويترز أن بنيامين نتنياهو أيد التوقف مع طهران بينما يحافظ على أن المعركة في لبنان مستمرة ومن جهة أخرى، تشير الرابطة إلى أن باكستان، الوسيط للاتفاق، تؤكد على العكس من ذلك أن لبنان يجب أن يكون جزءا منه. ولهذه الفجوة الآن ترجمة ملموسة: فبينما لا يزال لبنان يتعرض لقصف جماعي.

وهذا يعطي يوم ٨ نيسان/أبريل نطاقه السياسي. The hundreds of dead and wounded announced, the concur strikes on Beirut, Saida, Bekaa, Tyre, Hermel and Zahlé, the dramatic of Chmistar, the calls for blood donation and the overburdened relief show one simple thing: for Lebanon, the regional truce does not yet mean the end of the war. لقد تعايش في الوقت الراهن مع أحد أكثر الأيام عنفاً في هذا التسلسل

