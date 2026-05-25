طائرات هيزبولا بلا طيار: Smotrich تهدد بيروت

وزير المالية الإسرائيلي (بيزل سموثر) دعا يوم الاثنين إلى استئناف الضربات على (بيروت) رداً على هجمات (حزب الله) للطائرات الآلية وتضع صيغتها الوحشية والرقمية حدا للانتقام: ستدمر عشرة مباني في بيروت لكل طائرة بدون طيار متفجرة أطلقتها حركة الشيعة اللبنانية. ويأتي هذا الإعلان بعد وفاة جندي إسرائيلي في جنوب لبنان، وفي سياق هدنة أضعفها بالفعل الضربات والهجمات بلا طيار والمفاوضات دون أن يكون لها أثر فوري على الأرض.

وخروج بزل سموتريش ليس في هذه المرحلة قرارا رسميا من الحكومة الإسرائيلية. لكنه يثقل المناخ السياسي والعسكري وهي تضع العاصمة اللبنانية، وعلى الأخص ضواحيها الجنوبية، في صميم معادلة ردع جديدة يدعيها اليمين الإسرائيلي البعيد. وهو يعكس أيضا القلق المتزايد لبعض الأجهزة السياسية لإسرائيل بشأن طائرات هزبولا بدون طيار، التي أصبحت واحدة من أكثر الأدوات صعوبة لتحييد المواجهة الحالية.

تهديد علني ضد بيروت

عرض (بيزل سموتريش) طائرات (هزبولا) المتفجرة كتهديد لا يمكن أن يعامله الدفاع وحده. ووفقاً للصيغة التي ذكرتها الصحافة الإسرائيلية ووكالة الأنباء، قدر أنه بالنسبة لكل طائرة متفجرة بلا طيار، ينبغي أن تقع عشرة مباني في بيروت. The minister, a member of the security cabinet and figure of the Israeli far right, also defended the idea of changing the rules of response. ومن ثم فهي ليست مجرد رد فعل غير مباشر على هجوم ما. وهو يقترح مبدأ انتقاميا منهجيا ضد المباني في العاصمة اللبنانية.

This declaration is primarily aimed at Hezbollah. وهو يسعى إلى تحديد منطق التكلفة المفروض على الحركة الشيعة اللبنانية استجابة لاستخدام الطائرات الآلية المتفجرة ضد الجنود الإسرائيليين والمجتمعات المحلية الإسرائيلية الشمالية. لكن تأثيره السياسي يتجاوز الجيش. وبالإشارة إلى بيروت، لا تتكلم سموتريتش عن موقع أمامي، أو مستودع أسلحة محدد أو محرر مرئي. إنها تثور على مدينة، مكتظة بالسكان، وقد تميزت بالفعل بعدة ضربات منذ بداية الحرب. ويحول هذا التعميم التهديد إلى رسالة موجهة إلى لبنان بأسره.

وتأتي هذه التركيبة في وقت لا تزال إسرائيل تحاول فيه تحديد استجابة فعالة للطائرات الآلية ذاتيا والطائرات الآلية المتفجرة التي يستخدمها حزب الله. وهذه الطائرات، التي كثيرا ما تكون غير مكلفة، أكثر صعوبة في اعتراضها من القذائف التقليدية عندما تطير مناورة منخفضة أو بطيئة، أو تستخدم توجيهات تهرب من التدخل. ولذلك، يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن تحدٍ تنفيذي. وخلص سموثر إلى استنتاج سياسي: ضرب بيروت أكثر صعوبة، وجعلها مسؤولة عن كل هجوم شنه لبنان.

نتنياهو يرفض المنطق التلقائي

بيان وزير المالية تسبب في خلاف واضح مع بنجامين نتنياهو. According to Israeli media, the Prime Minister did not accept the proposal for automatic destruction of buildings in Beirut after each drone. وكان سيشكك في منطق هذه القاعدة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نفس المنطق على الجبهات أو التهديدات الأخرى. وهذا لا يعني رفضا نهائيا لأي إضراب على بيروت. غير أنها تبين أن الحكومة الإسرائيلية لم تضفي بعد طابعا رسميا على المبدأ الذي اقترحته سموثر.

النقاش حول رؤيين. وتركز الأولى على الدفاع، والتكيف التكنولوجي، والاستخبارات، والضربات الموجهة ضد قدرات حزب الله. The second seeks to impose a visible and disproportionate punishment, which is supposed to alter the calculation of the Lebanese movement. من الواضح أن (سموثر) في هذا الخط الثاني. ويدعي أنه لا يمكن حماية إسرائيل بالناموسيات أو الأسلحة الآلية أو الأجهزة الدفاعية المنتشرة في جميع أنحاء الإقليم. وبالنسبة له، تشكل حماية الجنود أيضا رادعا للعدو.

هذا الاختلاف الداخلي ليس شاذاً وهو يتدخل في تحالف إسرائيلي سبق أن عبرته ضغوط أكثر وزراء تطرفا. كما دعا إيتامار بن غفير، وزير الأمن الوطني، إلى عدم تهدئة هجمات الطائرات الآلية المتفجرة. ودعا إلى العودة إلى حرب أكثر حدة في لبنان، وأشار إلى تدابير أوسع بكثير ضد البلد. وعلى الرغم من أن هذه المواقف لا تصبح على الفور الخط الرسمي، فإنها تحرك النقاش العام الإسرائيلي نحو التصعيد المفترض.

تغيرت نسبة الطاقة

تهديد (سموثر) مُفسر بالتطور التكتيكي لـ(هزبولا) ومنذ عدة أسابيع، ظلت الحركة تستخدم طائرات بدون طيار متفجرة وطائرات من طراز FPV بدون طيار ضد الجنود الإسرائيليين والمركبات والمواقع المتقدمة. وتتيح هذه الأجهزة استهداف أهداف محددة بتكلفة منخفضة. وتسترشد بعض النماذج عن بعد بصور الألياف، مما يقلل من كفاءة نظم التدخل. وبالنسبة لإسرائيل، أدى ذلك إلى ضغوط مستمرة على الوحدات المنتشرة في جنوب لبنان وعلى المجتمعات المحلية القريبة من الحدود.

The death of 19-year-old Sergeant Nehoray Leizer, announced on Monday by the Israeli army, revived this concern. الجندي ينتمي إلى كتيبة المهندسين الـ601. وأصيب عضو آخر بجروح خطيرة في الحادث نفسه. وأفادت وسائط الإعلام الإسرائيلية، استناداً إلى تقييمات أولية، بأن الهجوم كان يُزعم أن طائرة هيزبولا متفجرة بلا طيار قامت به. ووقعت هذه الخسارة بعد وقوع عدة حوادث مماثلة شملت جنودا إسرائيليين أو مدنيين في الشمال.

مشكلة هذه الطائرات ليست تقنية فحسب. وهو أيضا نفسي وسياسي. ويمكن لسلاح منخفض التكلفة، ينتج أو يتجمع بأعداد محدودة، أن يفجر وحدة أو يعطل عمليات الإجلاء أو يضرب مركبة مهندسة أو يلحق ضررا بموقع ما. وهو يفرض على إسرائيل جهدا مكلفا في مجال الحماية، يشمل أجهزة الاستشعار والمربين والأفرقة المتخصصة. It enables Hezbollah to demonstrate that it retains offensive capacity despite repeated strikes, loss of life and international pressure on its disarmament.

ميزانية 2 مليار شيكل

وسلط بيزل سموتريش الضوء أيضا على الموافقة على ميزانية قدرها بليوني شيكل، أو حوالي 693 مليون دولار، لتمويل الحلول التكنولوجية ضد خطر الطائرات بدون طيار. ويبين هذا الإعلان أن المناقشة لا تقتصر على الخطاب. وتسعى إسرائيل إلى استجابات صناعية وعسكرية لتهديد فرض على عدة جبهات، من لبنان إلى غزة، للهجمات الإقليمية المرتبطة بإيران وحلفائها.

الرقم مهم. He indicates that Hezbollah drones are no longer seen as a single problem on the northern front. وهي مدمجة في انعكاس أوسع نطاقا للدفاع الإسرائيلي. فالنظم المناهضة للقذائف، المصممة لاعتراض الصواريخ والقذائف، لا تستجيب دائما على الوجه الأمثل للطائرات الصغيرة والبطيئة بدون طيار، التي تطير متدنية وأحيانا توجه بطريقة يصعب تعطيلها. ولذلك يهدف الاستثمار إلى سد ثغرة كشفها النزاع.

لكن (سموتريك) يستخدم هذا المغلف للدفاع عن فكرة سياسية أكثر: التكنولوجيا ليست كافية ولا يمكن لإسرائيل ببساطة، من منطقها، أن تحمي جنودها من كل طائرة. يقول أن علينا تغيير المعادلة وهذا يعني أن كل هجوم يجب أن ينطوي على تكلفة عالية لحزب الله وللبيئة الإقليمية التي تعمل فيها الحركة. وهذا التحول بالتحديد هو الذي يخلق أكبر خطر على لبنان. ومن شأن منطق الأعمال الانتقامية على العاصمة أن يزيل المواجهة من محيطها العسكري المباشر.

بيروت، الرمز والخط الأحمر

وتشغل بيروت مكاناً مركزياً في هذه السلسلة. ومنذ بداية الحرب، دأبت إسرائيل على ضرب الضواحي الجنوبية، مدعية أنها تستهدف القادة أو الهياكل الأساسية أو قدرات الإنتاج للطائرات الهزبولة بدون طيار. ونددت السلطات اللبنانية بهذه الإضرابات باعتبارها انتهاكات للسيادة ولوقف إطلاق النار. وطعن حزب الله، من جانبه، في بعض الاتهامات الإسرائيلية بوجود منشآت عسكرية في المواقع المعنية.

إن عودة بيروت الصريحة في خطاب وزير إسرائيلي تثير قلقا كبيرا. ورأس المال اللبناني ليس مركزا سياسيا وصحافيا فحسب. It is also a dense urban space, where a strike against a building can cause damage to nearby homes, shops, roads and essential services. ولا يميز التهديد بتدمير عشرة مباني بواسطة الطائرات بدون طيار في صياغتها طبيعة المباني أو الوجود المحتمل للمدنيين. إنها تحول المدينة إلى رادع.

وبالنسبة للبنان، يمكن أن يؤثر هذا التهديد أيضا على الجبهة المحلية. إنها تغذي حجّة (هزبولا) بأنّ (إسرائيل) لا تستهدف قدراتها العسكرية فحسب، بل تمارس الضغط على كامل البلاد. وهو يعقّد موقف الحكومة اللبنانية، التي تسعى للدفاع عن سلطة الدولة، وطلب وقف الإضرابات والرد على الضغط الدولي على أسلحة حزب الله. وكلما زادت إسرائيل من تهديد بيروت، ازدادت صعوبة فصل السلطة التنفيذية اللبنانية عن إعادة الدولة من الضغط الذي يُنظر إليه على أنه مفروض من الخارج.

هدنة أضعفتها الحقائق

ويأتي إعلان سموثر مع بقاء الهدنة بين إسرائيل ولبنان سارية رسميا، ولكن متناقضة إلى حد كبير مع الحقائق. وكان وقف إطلاق النار الذي أعلن في نيسان/أبريل وتم تمديده في إطار الوساطة الأمريكية هو الحد من الأعمال العدائية وفتح حيز للمناقشة. وعلى الأرض، لا تزال الهجمات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان وشرقه. ويدّعي حزب الله شن هجمات على الجنود والمواقع الإسرائيلية. كل مخيم يتهم الآخر بإفراغ هدنة محتوياته.

وتخلق هذه الحالة نظاما هجينا. ولا يوجد إعلان رسمي بالعودة إلى حرب شاملة، ولكن لا يوجد أيضا وقف فعال للعمليات. ولا تزال القرى في جنوب لبنان معرضة لأوامر الإجلاء، وإضرابات الطائرات بدون طيار، وقصف المدفعية، والعمليات البرية. ولا تزال المجتمعات الشمالية في إسرائيل معرضة لخطر الصواريخ أو القذائف أو الطائرات بدون طيار. ولذلك، يعاني المدنيون على كلا الجانبين من آثار نزاع لم تعد قواعده واضحة.

في هذا السياق، كلمات (سموتريتش) يمكن أن تعمل كعامل تسلق إذا بقيوا على مستوى الإعلان، يُبلغون عن الضغط اليميني الشديد على نتنياهو. وإذا أصبحوا مذهبا تنفيذيا، فيمكنهم فتح مرحلة جديدة من الإضراب ضد بيروت. الفرق عظيم شيء واحد هو أن تصطدم بموقع تم عرضه كعسكري بعد تحذير ويتمثل هدف آخر في الإعلان عن نسبة تدمير المباني لكل طائرة بدون طيار أطلقت. وهذا المنطق يجمع بين الاستجابة للعقاب الجماعي، وهو مفهوم حساس بوجه خاص بموجب القانون الإنساني الدولي.

تواجه السلطات اللبنانية معادلة ضيقة

The Lebanese Government is in a sensitive position. ودعا إلى وقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في الجنوب، وتوطيد وقف إطلاق النار. كما يجب أن تستجيب للطلبات الأمريكية والدولية على تعزيز سلطة الدولة وتحديد الأسلحة. تهديد (سموتريك) يعقّد هذه المعادلة. وهي تعرض على حزب الله حجة إضافية لرفض أي مناقشة فورية بشأن نزع السلاح، مشيرة إلى أن البلد لا يزال يواجه تهديدا مباشرا.

المسألة ليست عسكرية فحسب وهو يؤثر على السيادة والمؤسسات والتعمير. وتحتاج القرى في الجنوب إلى طرق عملية، والإغاثة التشغيلية، والمدارس المفتوحة، والمنازل الصلح، وضمانات عودة المشردين. ويصعب الدفاع عن هذه الأولويات عندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن المزيد من التدمير، بما في ذلك في بيروت. ثم يغذي الخطاب الرادع الإسرائيلي منطقا عكسيا: فهو يعزز الفكرة القائلة بأن القدرة المسلحة لحزب الله وحدها هي التي يمكن أن تحول دون مزيد من الضغط.

وبالنسبة لبيروت، يتمثل التحدي في تجنب فخين. الأول يبدو عاجزاً أمام التهديدات الإسرائيلية. والثاني هو السماح لحزب الله احتكار الاستجابة الوطنية نيابة عن دفاع البلاد. هذا الخط ضيق وهو يتطلب دبلوماسية نشطة، ولكنه يتطلب أيضا ضمانات ملموسة من واشنطن والوسطاء. وبدون وقف للضربات يمكن التحقق منه، تجد الدولة اللبنانية من الصعب إقناعها بأن العملية الأمنية يمكن أن تحل محل منطق المواجهة.

المسألة اللبنانية في المفاوضات الإقليمية

مخرج (سموثر) يأتي أيضاً في وقت تدور فيه المناقشات بين (واشنطن) و(طهران) حول ترتيب إقليمي محتمل. ويتابع لبنان هذه العملية بعناية، حيث أن أي اتفاق بشأن إيران يمكن أن يكون له آثار على الجبهة الجنوبية. وتأمل طهران أن تؤخذ في الاعتبار حلفاؤها الإقليميون وجبهاتهم النشطة. وعلى النقيض من ذلك، تريد إسرائيل أن تحافظ على حريتها في العمل ضد حزب الله، حتى لو ظهر حل وسط أوسع. This divergence places Beirut in an area of uncertainty.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على هدنة، ودعم الحكومة اللبنانية والحد من خطر الانفجار. لكن رسائلهم لا تزال غامضة من جهة، (واشنطن) تدافع عن الطريق الدبلوماسي ومن ناحية أخرى، يعترف المسؤولون الأمريكيون بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله. ويتيح هذا الموقف المزدوج احتواء التمزقات الفورية، ولكنه لا يحل المسألة الأساسية: التي تحدد حدود الاستجابة وتضمن حماية المدنيين اللبنانيين.

ولذلك فإن التهديد الذي يتعرض له بيروت يختبر قوة الوساطة الأمريكية. وإذا فرض الحق الإسرائيلي المتطرف منطق الانتقام، فإن الهدنة ستظل تفقد المصداقية. وإذا استبعد نتنياهو هذا الخيار ولكنه يحافظ على إضرابات مستهدفة في الجنوب والبقاع، سيظل النزاع في منطقته الرمادية الحالية. وفي كلتا الحالتين، سيظل لبنان معرّضاً طالما لم تحدد أي آلية واضحة الانتهاكات والتحقيقات والانسحابات والقيود التشغيلية.

مبدأ ردع لا يمكن إقناعه

إقتراح (سموثر) يستند إلى فكرة بسيطة: جعل كل طائرة بدون طيار باهظة الثمن لـ(هزبولا) لكن هذه الفكرة تثير عدة مشاكل أولا، أنها لا تضمن وقف الهجمات. ويمكن لحزب الله أن يسعى إلى البرهنة على أنه غير رادع، لا سيما إذا كان مسؤولوه يعتقدون أن الضغط الإسرائيلي يستهدف بالفعل بيئته بأكملها. ثانياً، الإضراب ضد المباني في (بيروت) يمكن أن يسبب خسائر في صفوف المدنيين، ويوسع نطاق النزاع ويعزز شرعية استجابة الحركة لقاعدتها.

ويفرض القانون الإنساني الدولي مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية. ويمكن أن يُقرأ التهديد الذي يُصاغ من حيث النسبة التلقائية بين الطائرات بدون طيار والمباني المدمرة على أنه يتعارض مع هذه المبادئ إذا لم يميز الأهداف العسكرية عن الأهداف المدنية. وعلى الرغم من أن إسرائيل تدعي أنها تستهدف حزب الله، فإن الطريقة التي صيغ بها التهديد تعرض الحكومة الإسرائيلية لنقد دولي جديد. ويمكنها أيضا أن تزيد التوترات مع الشركاء الذين يدعمون أمن إسرائيل بينما تدعو إلى تجنب التصعيد في لبنان.

ومن الناحية العسكرية، يمكن أن يكون لهذا المبدأ أيضا أثر عكسي. وسيدفع حزب الله إلى زيادة تفريق موارده، وزيادة إطلاق النار من المناطق التي يصعب توزيعها، وتصوير أي ضرب على بيروت كهجوم على السكان اللبنانيين. ومن شأن ذلك أن يقلل من حيز المفاوضات عن طريق تعزيز الجهات الفاعلة الأكثر تطرفا على كلا الجانبين. كما سيضعف موقف أولئك في واشنطن أو بيروت أو حتى إسرائيل الذين يسعون إلى الخروج من خلال إطار أمني متفاوض عليه.

تهديد يغير النقاش

تصريح (بيزل سموتريش) يمثل لحظة سياسية. وهو وحده لا يخلق حربا جديدة في بيروت. ولكنه يغير شروط المناقشة الإسرائيلية. ولم تعد الطائرات بدون طيار هيزبولا مجرد مشكلة تكتيكية عالجها الجيش وصناعة الدفاع. They become the pretext for a discussion about massive reprisals against the Lebanese capital. ويتيح هذا التطور مجالا إقليميا لسلاح ميداني.

وبالنسبة لحزب الله، يؤكد هذا البيان الوزن الاستراتيجي لطائراته بدون طيار. ويمكن للحركة أن ترى أدلة على أن هجماتها تعطل الجيش الإسرائيلي وتفرق مجلس الوزراء. وبالنسبة لإسرائيل، فإنها تكشف عن ضغوط سياسية داخلية قوية بعد وفاة جندي وصعوبة اعتراض جميع الأجهزة. وبالنسبة للبنان، فإنه يضيف تهديدا مباشرا لرأس المال الضعيف بالفعل ويعزز الطابع الملح لإطار دبلوماسي حقيقي لا يطيل الهدنة دون فرض قواعدها.

On Monday, no official decision confirmed the adoption of the line defended by Smotrich. غير أن بيانات وزير المالية، ونداءات إيتمار بن غفير، والمناقشات التي جرت في مجلس الوزراء الإسرائيلي تبين أن بيروت لا تزال في صميم سيناريوهات التصعيد. The next inflection will depend as much on Hezbollah drone attacks as on the ability of Netanyahu, Washington and mediators to prevent a formula for political assembly from becoming a doctrine of bombing.