طرابلس: استدعاء الشهود بعد اكتشاف مولود جديد

تم العثور على طفل حديث الولادة في طرابلس، شمال لبنان، بالقرب من دوار الملعب البلدي، في منطقة ساقي طرابلس. ووجهت قوات الأمن الداخلي دعوة إلى الشهود، بناء على تعليمات من المحكمة المختصة، من أجل تحديد هوية الطفل أو أحد أقربائه. ويطلب البيان من أي شخص لديه معلومات الاتصال بفرقة سويكا، التي هي جزء من وحدة الدرك الإقليمية، في الساعة 06-423387. في هذه المرحلة، لا توجد إشارة رسمية لظروف التخلي، هوية الأم، وضع الطفل العائلي أو أسباب هذه المأساة. ومن ثم، تفرض القضية شرطين: إعادة توجيه الاستئناف العام دون تعريض الطفل مرة أخرى، وتذكّر بأن حماية الطفل تبدأ بالحذر والرعاية الطبية والعمل القضائي.

مولود جديد عثر عليه في شقي طرابلس

الحقيقة التي أوردتها قوى الأمن الداخلي موجزة، لكنها ثقيلة. تم العثور على طفلة صغيرة، وصفت بأنها حديثة الولادة، في منطقة ساقي طرابلس، بالقرب من دوار الملعب البلدي. ولم تبلغ السلطات، في النص المرسل، عن أي تفاصيل طبية عن حالته. كما لم يحددوا الوقت الدقيق للاكتشاف، والظروف التي تم فيها رصد الرضيع، أو هوية الأشخاص الذين أبلغوا عنه.

هذه الرصانة مهمة وفي هذا النوع من الحالات، كثيرا ما تهيمن الساعات الأولى على العاطفة والافتراضات والتعليقات. فالشبكات الاجتماعية تبث بسرعة صوراً وروايات غير كاملة وأحياناً اتهامات لا أساس لها. ولا يمكن أن يصبح الطفل المهجور موضوع فضول عام. أولا، هي ضحية محتملة، توضع تحت حماية العدالة والخدمات المختصة.

وأفادت قوات الأمن الداخلي أن توزيع الصورة تم بناء على تعليمات من مكتب المدعي العام أو السلطة القضائية المختصة. ويبين هذا التوضيح أن دعوة الشهود هي جزء من إجراء. يهدف نشر الصورة إلى تحديد هوية الطفل أو أقاربه، وليس لتغذية وسائل الإعلام. ومن ثم، ينبغي قياس أي استنساخ لهذه الصورة وتبريره وحصره في الهدف البحثي.

الرقم الذي أبلغت عنه السلطات هو رقم لواء السويقة: 06-423387. ويُدعى الأشخاص الذين يعترفون بالرضيع، الذين رأوا امرأة في مأزق في المنطقة، أو الذين لديهم معلومات عن ظروف الاكتشاف، إلى الاتصال بالوحدة مباشرة. وهي ليست مسألة التعليق علناً على القضية وإنما مسألة تزويد المحققين بمعلومات يمكن التحقق منها.

طرابلس تواجه مأساة إنسانية

وتعاني طرابلس من الفقر القديم، الذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية. هذا الواقع وحده لا يفسر التخلي عن الرضيع. غير أنه يتطلب وضع هذه المأساة في سياق اجتماعي صعب. وفي عدة أحياء شمالية، تعيش الأسر تحت ضغط ثقيل: الدخل غير المستقر، وضعف فرص الحصول على الرعاية، والإيجار غير المدفوع الأجر، والبطالة، والديون، والتشرد الداخلي، وانعدام شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة.

والولادة في هذه البيئة يمكن أن تصبح اختبارا عندما تكون الأم معزولة أو قاصرة أو مريضة أو بدون دعم أسري أو معرضة للعنف. ولا ينبغي تطبيق هذه الافتراضات آليا في حالة ساقي طرابلس. لا يوجد شيء في هذه المرحلة ليقول ما حدث ولكنهم يتذكرون أن التخلي عن الأطفال لا يحدث دائما من خلال لفتة بسيطة أو نية إجرامية. ويمكنهم أن يكشفوا عن حالة من الهلع أو العار أو الضائقة أو الضعف الشديد.

ولذلك تظل الأولوية هي حماية الطفل. وهو يتطلب رعاية طبية فورية. ولا بد من فحص المولود الجديد الموجود في الخارج على الفور. ويجب على الأطباء أن يفحصوا درجة الحرارة، أو التهوية، أو الوزن، أو حالة الجهاز التنفسي، أو الإصابات المحتملة، أو علامات الإصابة، أو أي مضاعفات مرتبطة بالولادة. حتى عندما يظهر رضيع مستقراً الساعات الأولى تظل حاسمة.

كما تتطلب الحماية الإشراف القضائي. يجب على المحكمة تحديد ظروف الهجر، والبحث عن الوالدين أو الأوصياء القانونيين، والتحقق مما إذا كان هناك خطر على الطفل والبت في تدابير الإيداع. ويتمثل دور الشرطة بعد ذلك في جمع المعلومات وتحديد الشهود وتوثيق الوقائع. يتمثل دور المؤسسات الاجتماعية في ضمان عدم إنقاذ الطفل في حالات الطوارئ فحسب، بل حمايته بمرور الوقت.

دعوة للشهود المسؤولين

ولدعوة قوات الأمن الداخلي هدف واضح: إيجاد أي شخص يمكن أن يحدد هوية الطفل أو أقربائه. ويمكن أن يكون هذا النهج حاسما. الجيران ربما رأوا شيئاً قد يكون السائق نقل امرأة في محنة. تاجر قد يكون لاحظ وجود غير عادي بالقرب من الجولة. ويمكن لأخصائي الرعاية الصحية أن يتذكر ولادة حديثة لم تعقبها عودة أسرية عادية.

ولكن نشر النداء يتطلب المسؤولية. يجب إرسال المعلومات إلى اللواء المختص، وليس نشرها على الشبكات الاجتماعية. ومن شأن اتهام امرأة أو أسرة أو حي دون دليل أن يدمر سمعته ويعوق التحقيق ويعرض الضعفاء للخطر. في هذا النوع من الحالات، يمكن أن تصبح الشائعات دراما ثانية. كما يمكن أن يردع أحد أفراد أسرته عن إبلاغ السلطات خوفًا من التعرض للإعدام علنًا.

حماية هوية الطفل ضرورية أيضاً وحتى عندما تبث السلطات صورة، يجب على وسائط الإعلام ومستعملي الإنترنت أن يتجنبوا التغطية غير الضرورية، أو الأموال، أو التعليقات المذلة، أو الوصفات الاقتحامية. قد يكون لهذه الفتاة الصغيرة طريق قانوني وطبي واجتماعي طويل. يجب أن لا تكبر مع صورة فيروسية مرتبطة بالأيام الأولى من حياتها.

يمكن للصحافة أن تُنقل المكالمة، وتتصل برقم الاتصال وتُحدّد الحقائق. ويجب أن تتوقف قبل تحفيز المعاناة. الصوت يحسب يجب أن نتحدث عن طفل مكتشف، تحقيق مفتوح، نداء للشهود ولا بد من تجنب اليقين غير المؤكد بشأن الأم أو النوايا أو الأصل الاجتماعي أو الدافع. ويجب ألا يحل العاطفة محل التحقق.

ما تحتاج السلطات إلى تحديده

يجب أن تحدد الدراسة التسلسلية أولاً متى تم التخلي عن الطفل الرضيع أو إسقاطه؟ كم بقيت هناك؟ من وجدها؟ هل كاميرات المراقبة تغطي الملعب البلدي أو الشوارع المتاخمة؟ هل وقفت أي مركبات لفترة وجيزة في المنطقة؟ ويمكن لهذه العناصر أن تساعد في العثور على الشخص الذي ترك الطفل أو فهم ما إذا كان هناك أشخاص بالغون آخرون.

وسيتعين على المحققين أيضاً أن يحددوا ما إذا كانت الولادة قد حدثت في مرفق صحي أو منزل أو مكان غير صحي. هذه المعلومات مهمة لصحة الرضيع ولبحث الأم والولادة بدون مساعدة يمكن أن تسبب تعقيدات خطيرة لكل من الأم والطفل. قد تكون الأم نفسها في خطر أو مصابة أو مصابة أو في صدمة.

وسيتعين على العدالة بعد ذلك أن تؤهل الوقائع. وقد ينشأ التخلي عن المولود الجديد من عدة حالات قانونية، تبعاً للقصد، والخطر الذي ينطوي عليه، وحالة الطفل، والظروف. وسيكون من السابق لأوانه تجريم القضية دون تحقيق. والإلحاح ليس تعيين الجاني في الأماكن العامة. يتعلق الأمر بحماية الطفل، ولم شمله مع أحبائه، وفهم ما إذا كان الشخص البالغ يحتاج إلى مساعدة أو مسؤولاً عن أفعاله.

وسيتعين أخيرا على الخدمات الاجتماعية أن تستعد للمستقبل. وإذا وجدت الأسرة، لا يمكن ببساطة تسليم الطفل دون تقييم. وسيتعين فحص ظروف السلامة، والقدرة الإدارية، ووجود خطر. وإذا لم يتم تحديد أحد الأقارب، ينبغي تنظيم إجراء للحماية أو التنسيب. وفي جميع الحالات، يجب أن يراعي القرار مصالح الطفل الفضلى.

مدينة تتميز بالهشاشة الاجتماعية

طرابلس كان يرتدى منذ فترة طويلة صورة لمدينة مضرورة بينما هي ثاني أكبر مدينة في لبنان، فإنها تركز على جزء كبير من الفقر الحضري في البلاد. وأدت الأزمات المتعاقبة إلى إضعاف الأسر المعيشية. وقد أدى انخفاض العملة، وارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات العامة، وصعوبات الحصول على الرعاية، إلى خفض هامش البقاء. وغالبا ما يجد السكان الأكثر هشاشة أنفسهم وحدهم في مواجهة حالات مستحيلة.

سيكون من الخطر تحويل هذه المأساة إلى تهمة ضد طرابلس المدينة ليست مسؤولة عن التخلي بل إنها مرآة بلد لا تستطيع فيه النظم الاجتماعية دائما منع انهيار الأسرة. وعندما لا تتاح للنساء الحوامل إمكانية الحصول على المتابعة الطبية، عندما لا تعرف الأمهات المعزولات أين يطلبن المساعدة، وعندما تخشى الأسر الوصم، يمكن أن تتحول حالات الأزمات إلى حالات لا يمكن إصلاحها.

وكثيرا ما تؤدي الجمعيات المحلية والمراكز الاجتماعية والعيادات والهياكل الدينية دورا قياديا. لكنهم يفتقرون إلى الموارد يتدخلون بعد الطوارئ أكثر من ذي قبل وتشير حالة ساكي طرابلس إلى الحاجة إلى تعزيز آليات تقديم المساعدة إلى النساء الحوامل اللائي يعانين من محنة. ويجب أن يكون الشخص الذي يخشى عدم قدرته على الاحتفاظ بطفله قادراً على طلب المساعدة دون خوف فوري من العار أو العنف أو التعرض العام.

ويجب أن تكون هذه المعونة ملموسة. وهي تشمل خطوط الاستماع، والمشاورات الطبية التي يمكن الوصول إليها، والملاجئ، والأخصائيين الاجتماعيين المتاحين، وإجراءات حماية واضحة. كما يتطلب التنسيق بين الشرطة والعدالة والمستشفيات ووزارة الشؤون الاجتماعية والرابطات. بدون هذه السلسلة، كل حالة تصبح إنقاذاً معزولاً ثم تختفي من الإنتباه العام حتى الدراما القادمة.

الطفل أولا، قبل الإشاعة

كما أن التعامل العلني مع هذه القضية سيقول شيئًا عن المجتمع اللبناني. الشفقة ضرورية. هذا ليس كافياً. الغضب مفهوم. يمكن أن تصبح خطيرة إذا تحولت إلى صيد المجرم. يحتاج الطفل الموجود في ساقي طرابلس إلى اسم ومتابعة طبية وحماية قانونية ومنظور حياة. إنها لا تحتاج إلى تعرض واسع أو تعليقات تخفضها إلى التخلي عنها.

وينبغي لمستعملي الإنترنت الذين يرون تعميم الصور أن يسألوا أنفسهم سؤالا بسيطا: هل مشاركتهم تساعد في التحقيق؟? إذا كانوا لا يعرفون أي شيء عن الطفل أو أحبائهم، فإن التقاط الصورة يمكن أن يزيد فقط من تعرضهم. ومن جهة أخرى، يجب إحالة أي معلومات محددة إلى لواء سويكا. وقد يكون من المفيد أن يتأكد المحققون من وجود تفاصيل طفيفة على ما يبدو.

كما تتحمل وسائط الإعلام مسؤولية. يجب عليهم نقل دعوة السلطات، ولكن تجنب إعادة نشر الصورة عندما لا تكون ضرورية. يجب أن يتصلوا بالرقم الرسمي. يجب عليهم حماية هوية الطفل. يجب أن يتجنبوا افتراضات عن الأم. يجب أن يقاوموا إغراء السرد المدهش. والحقيقة المختلفة التي تنطوي على مولود جديد ليست محتواها الفيروسي. هذه قضية حماية الطفل.

على العدالة أن تواصل عملها بعيداً عن الضوضاء. وإذا عثر على الأم، فسيتعين الاستماع إليها، ولكن أيضاً فحصها وحمايتها إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا تم اكتشاف العنف أو الضغط أو الاستغلال، فيجب معالجته. وإذا تم التخلي عن الطفل في مأزق، فإن الملف سيطرح أيضاً مسألة الردود الاجتماعية التي لم تتمكن الدولة من تقديمها في الوقت المناسب.

نداء يتجاوز ملف واحد

يجب ألا تختفي حالة ساقي طرابلس بعد عاطفة الساعات الأولى. يجب أن يُستخدم لتشكيك قدرة لبنان على حماية المواليد الجدد والأمهات المعزولات والعائلات المتمزقة. The institutions have procedures. قوات الأمن تتصل. الحكام يعطون تعليمات. المستشفيات تعالج. لكن الأهم هو رد الفعل. يتدخل عندما يكون الخطر هناك.

وينبغي أن تعمل سياسة المنع في وقت سابق. يجب أن تحدد حالات الحمل غير المراقب، وحالات العنف المنزلي، والمراهقات الحوامل، والنساء غير الموثقات أو المعوزات، والأمهات اللواتي يواجهن ضغطًا اجتماعيًا شديدًا. وينبغي لها أن تقدم حلولا سرية قبل أن يصبح التخلي، بالنسبة للبعض، النتيجة الوحيدة التي يمكن تصورها. وهذا المنع صعب في بلد يمر بأزمة. غير أنه من الضروري.

تشير حالة المولود الجديد الموجود بالقرب من الملعب البلدي أيضًا إلى أهمية الخدمات المحلية. غالبًا ما يعرف لواء سويكة ومراكز الشرطة والمستوصفات والجمعيات التضاريس أفضل من الإدارات الكبيرة. يمكنهم أن يجمعوا كلمة أو يتعرفوا على الضائقة أو يأمروا شخص بالمساعدة. ومع ذلك، يجب على المواطنين أن يقدموا لهم معلومات مفيدة ويجب أن تتبع هذه الوسائل.

وفي الوقت الراهن، يظل التحقيق مفتوحا. قوات الأمن الداخلي تطلب من أي شخص لديه معلومات استدعاء 06-423387. والباقي هو مسؤولية العدالة والأطباء والخدمات الاجتماعية. وفي ساكي طرابلس، دخل طفل للتو في الحياة العامة من خلال الدراما. أول واجب الآن هو إخراجها من الضوضاء، ووضعها تحت الحماية، وإذا أمكن، العثور على الخيوط المفقودة في قصتها.