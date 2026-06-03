طرابلس يعيد تراثه

وفي طرابلس، فإن إعادة إحياء حمم نوري، وتوطيد قلادة القديس غيليس، وتثبيت عدة منازل تاريخية، تشكل معلما هاما بالنسبة للتراث الحضري اللبناني. وفي 3 حزيران/يونيه 2026، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية، تجمع هذه المشاريع التي يمولها التحالف بين الحفظ والتدريب المهني وتوظيف الشباب والتماسك الاجتماعي. وفي مدينة كثيراً ما تنخفض إلى صعوباتها الاقتصادية، تذكر هذه المشاريع أن التراث يمكن أن يصبح أيضاً أداة للتنمية المحلية.

فلدى طرابلس واحدة من أغنى المجموعات التاريخية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وتقول سودها، وهامامز، ومساجدها، ومجراسها، ومنازلها القديمة، وقبيلة عن تاريخ حضري كثيف، شكله الماملوك، والعثماني، والفترات الحديثة. غير أن جزءا من هذا التراث لا يزال ضعيفا بسبب الافتقار إلى الصيانة، والأزمة الاقتصادية، والمخاطر الهيكلية، والضغط على النسيج القديم. إن عمليات إعادة التأهيل التي افتتحت هذا الأسبوع لا تحل كل هذه التحديات. غير أنها تبين طريقة: اعيدوا النصب التذكارية، وتدربوا على المهارات المحلية وابقوا الناس في قلب المدينة.

وضم هذا الحدث عدة مسؤولين لبنانيين وشركاء دوليين. وشارك في هذا اليوم وزير الثقافة غسان سلامي، وزير السياحة لورا خزن لاهود، وزيرة الشؤون الاجتماعية هانين آل سيد، المدير العام لجزر ساركيس كوري، ورئيس مجلس مؤسسة ALIPH Bariza Khiari. ويؤكد وجودهم الطابع الشامل للقضية. وفي طرابلس، ليس التراث مجرد مسألة هيكلية. وهي تتعلق بالسياحة، والتدريب، والعمالة، والأمن الحضري، وصورة مدينة تسعى إلى تنمية مواردها دون إزالة تعقيدها.

تضع طرابلس تراثها في المركز

وتشكل المشاريع التي تم افتتاحها جزءا من منطق ضماني عملي. وقادها عدد من الشركاء اللبنانيين والدوليين، بما في ذلك المديرية العامة للجمارك، وإدارة الأوقاف في طرابلس، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، من خلال بذور المستقبل، ومؤسسة كوفي عنان، ومكافحة الإنسانية، وحركة السلام الدائمة. ووفرت الرابطة التمويل الرئيسي، بدعم من مؤسسة الطاقة الكلية وإمارة موناكو. ويعكس هذا التحالف الاقتناع المشترك: إذ لم يعد من الممكن التفكير في الحفظ كموقع معزول، يعهد به إلى الخبراء فقط.

في طرابلس، يؤثر ترميم التراث بشكل مباشر على السكان. المباني القديمة ليست أشياء مجمدة. لا يزالون يصطفون في الشوارع المأهولة، ومحلات المنازل، وينشئون الطرق اليومية ويشاركوا في الاقتصاد غير الرسمي للبلدة القديمة. عندما يهدّد الموكب بالانهيار، يعرّض المارة والمقيمين للخطر. وعندما يغلق النصب التذكاري لعقود، يختفي تدريجيا من الذاكرة الجماعية. وعندما يتدهور منزل تاريخي، فإنه جزء من النسيج الحضري الذي يفقد تماسكه.

ولذلك، فإن اختيار ربط العمل بتدريب الشباب يستجيب لحالات الطوارئ الاجتماعية. وأدت الأزمة اللبنانية إلى إضعاف العمالة، وتعجيل نزوح الأدمغة، وخفض قدرة المؤسسات العامة. وفي هذا السياق، فإن تدريب الحرفيين والفنيين والمهنيين الشباب على ترميم المباني القديمة يجعل من الممكن إنشاء سلسلة محلية من المهارات. الموقع يصبح مكاناً للتعلم. ويتوقف التراث عن كونه تكلفة مجردة. ويصبح قطاعا يمكن فيه بناء التجارة.

استعاد حمم نوري وظيفته الرمزية

يحتل حمم نوري مكانا خاصا في هذا التسلسل. وهو يقع بالقرب من مسجد المنصوري الكبير، وهو واحد من آخر مسلمين كبيرين في لبنان. وقد بُني في القرن الرابع عشر، الذي أُغلق منذ السبعينات، أثر التخلي الطويل. وترميمها إلى إبراز نصب تذكاري كان يعود إلى الحياة الاجتماعية للمدينة. لم يكن (هامام) مجرد مكان للنظافة لقد كان مكاناً للقاء وقابلية للإرسال.

تم تنفيذ العمل من قبل IECD – Semeurs d ‘Avenir، بدعم من ALIPH ومؤسسة TotalEnergies، تحت إشراف المديرية العامة للآثار وبالشراكة مع إدارة أوقاف طرابلس. لم يقتصر المشروع على التوحيد المادي للمبنى. كما دربت 46 من الفنيين الشباب على استعادة التراث، بمن فيهم 15 امرأة. هذا الرقم مهم في قطاع لا يزال يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه ذكوري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبناء أو الطلاء أو الحجر أو التدخلات في المواقع القديمة.

ولذلك فإن إصلاح حمم نوري له مجال مزدوج. يحفظ نصب تذكاري نادر وينقل الدراية وأصر المسؤولون الحاضرون في المراسم على هذا البعد. وشدّد حزام أيتش، من أجل توجيه طرابلس عوقاف، ومارك دي كيرغاريو، من أجل اللجنة الانتخابية المستقلة، وتايباد دي ليزل، من أجل الطاقة الكلية، على أهمية تشكيل جيل جديد قادر على الحفاظ على المعالم، وليس فقط المشاركة في مشروع واحد. وبذلك يصبح التجديد استثمارا على مر الزمن.

نصب تذكاري في مدينة حية

وتذكر حمم نوري أيضا بعمق ملوك في طرابلس. تحتفظ البلدة القديمة بكثافة تراثية تتجاوز المعالم الأثرية الأكثر شهرة. وتشكل الحمم والكنات والسوكات وأماكن العبادة مشهدا حضريا يعيش فيه الماء والحجارة والحركة الداخلية حياة جماعية طويلة التنظيم. وقد أدى إغلاق الهاما منذ السبعينات إلى كسر هذه الصلة. ويتيح إصلاحه فرصة لإعادة ربط ذكرى السكان بمبنى فقد خدمته العامة.

وستظل مسألة الاستخدام في المستقبل حاسمة. استعادة نصب تذكاري لا يكفي لجعله يعيش ولا بد من تحديد الانفتاح والصيانة والزيارة والوساطة الثقافية والإدارة. ويمكن للمبنى القديم أن يتدهور بسرعة إذا لم يتم توضيح نموذج تشغيله. وفي طرابلس، يتمثل التحدي في تجنب استعادة النوافذ. وسيتعين على حمم نوري أن يجد مكانه في طريق تراثي، ولكن أيضا في الحياة العادية للمدينة القديمة.

القديسة (جيليس)، القلعة كمدرسة جنسية

كما يهيمن عارضة طرابلس، التي تسمى أيضا قلعة القديس غيلز، على المدينة القديمة من روادتها الصخرية. إنه أكبر نصب تذكاري في المدينة وتذكّر بالفترات المتعاقبة التي تميز التاريخ المحلي، من الصليبيين إلى ماملوك ثم العثمانيين. غير أن حالته البدنية تتطلب تدخلات ثقيلة. ويهدف التوطيد الأخير إلى الحفاظ على رمز لتأمين موقع تراث لبناني مركزي.

تم تنفيذ مشروع التأصيل من أجل المستقبل من قبل مؤسسة كوفي عنان، بالشراكة مع الكفاح من أجل الإنسانية، وحركة السلام الدائم، و IECD – Semeurs d ‘Avenir والمديرية العامة للآثار. واستفادت من الدعم المقدم من التحالف من أجل النهوض بالمرأة والإسهام المالي لإمارة موناكو. وطيلة تسعة أشهر، تم توحيد مائة وأربعين متراً من الواجهة الشرقية. الزاوية الشمالية الشرقية تم تثبيتها. تم تعزيز مؤسسات الروك. البرج الشمالي الشرقي قد استعيد. كما تحسنت المياه والتخلص من مياه العواصف.

ويلبي هذا العمل حاجة تقنية واضحة. ويمكن أن يؤدي التسلل، والحركات الأرضية، والاختلاط الهش، والتعرض للطقس إلى التعجيل بتدهور موقع محصن. القلعة ليست مجرد ديكور وهو معقد معماري معقد وضع على قاعدة صخرية مع جدران وأبراج ومرور ومناطق حساسة واستخدامات عامة. ويتطلب التدخل في مثل هذا النصب إجراء دراسات وعمليات تحكيم وتنسيق وثيق بين المتخصصين.

الشباب الذين دربوا وارتبطوا بقصة المدينة

البعد الاجتماعي للمشروع لا يقل أهمية. وتم تدريب عشرين شابا على تقنيات الحفظ. وشارك تسعة وخمسون مشاركا في 26 جلسة حوار بشأن التراث والسلام والتماسك الاجتماعي. وجرى أيضا دعم أربعة مبادرات للشباب: جينت، قصص بلا حواجز، رواد القلعة وكونوز طرابلس. وهدفهم هو توعية الشباب في طرابلس بحماية مدينتهم.

يميز هذا القسم القلعة عن مشروع الدمج البسيط. الفكرة ليست فقط لإصلاح الأحجار. هو جعل النصب التذكاري مكانا للمشاركة. وفي مدينة لها انقسامات اجتماعية وسياسية واقتصادية، يمكن للتراث أن يوفر أرضية مشتركة. وهي لا تزيل التوترات. غير أنها يمكن أن تخلق مفترقا مشتركا حول الذاكرة والفضاء العام والمسؤولية الجماعية. ثم تصبح القلعة دعماً للحوار.

ويعطي استخدام مبادرات الشباب أيضا بعدا معاصرا للمشروع. ولا تحمي المدينة تراثها إلا بمراسيم. إنه يحميه عندما يرى سكانه قيمة ويمكن للشباب في طرابلس أن يؤدوا دورا أساسيا في هذا الاعتماد. ويمكنها أن تنتج قصصا، وأن تنظم زيارات، وتوثيق أماكن، وتنشئ وسائط إعلام رقمية، أو تحشد أحيائها. فمشاركتهم تجعل من الممكن الانتقال من تراث ملاحظ إلى تراث حي.

استقرت المنازل القديمة

بين حمام النوري والقلعة سان جيل، زار المشاركون ستة منازل تاريخية تم استقرارها أو إعادة تأهيلها مؤخرًا بدعم من ALIPH. وأجريت هذه المداخلات اللجنة الانتخابية المستقلة ومؤسسة كوفي عنان. فهي أقل وضوحًا من القلعة الكبيرة أو غرفة البخار الضخمة، لكنها تذهب إلى قلب المشكلة الحضرية. وترتكز مدينة طرابلس القديمة على استمرارية المنازل والزقاق والسلاسل والسلاسل والمواقع. وإذا اختفت هذه العناصر واحدا تلو الآخر، فإن المعالم الأثرية الكبرى تفقد أيضا سياقها.

إن استقرار المنازل القديمة يستجيب لحالة طوارئ أمنية. وفي عدة مناطق تاريخية من لبنان، تهدد المباني الهشة السكان والتجار والمارة. وتمنع التدخلات التوحيدية الانهيار وحماية الأسر والمحافظة على الأنشطة الاقتصادية. وهي تبين أن صون التراث لا يعارض الاحتياجات الاجتماعية. بل على العكس من ذلك، يمكنها أن تحسن أمن المقيمين وأن تحافظ على الوظيفة المأهولة للمراكز القديمة.

هذا النوع من العمل يتطلب طريقة جيدة. وهي ليست مسألة تحويل المدينة القديمة إلى متحف، ولا طرد السكان باسم الاستعادة. ويجب أن نتدخل دون كسر التوازن الاجتماعي، مع العمل المناسب، والتشخيص الهيكلي، وفهم الاستخدام. ولا تستطيع طرابلس أن تحافظ على تراثها ضد سكانها. يجب أن تحافظ عليها وهذا أحد الدروس المستفادة من هذه المشاريع.

من المدينة القديمة إلى مزرعة رشيد كارامي

استمر اليوم في معرض رشيد كرامي الدولي، الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير في عام 1962. وقد أدرجت هذه المجموعة الحديثة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2023، وهي تمثل جانبا آخر من طرابلس. وليس من ماضي ماملوك ولا من حقبة العثماني. وهو يعود إلى تاريخ العصرية اللبنانية، في وقت تتصور فيه البلد مرافق عامة كبيرة وانفتاحا دوليا طموحا.

(ألبيه) يدعم حالياً عمل الاستقرار في قلعة الموقع. هذا الخيار يوسع قراءه تراث طرابلس. المدينة ليست فقط حول مدينتها القديمة. كما أن لديها تراثًا حديثًا، تم التقليل من شأنه منذ فترة طويلة، وأحيانًا يساء فهمه، ولكنه معترف به دوليًا الآن. معرض رشيد كرامي هو مجموعة رئيسية لفهم لبنان في الستينيات، ووعوده التنموية، وطموحاته المعمارية وتمزقاته اللاحقة.

التواصل مع القلعة والهاما والمنازل القديمة والمهرجان العصري يسمح بإخبار طرابلس باستمرارها. المدينة ليست مكانا ثابتا في فترة واحدة. إنها طبقات تاريخية. ويمكن أن تصبح هذه التعددية أصولاً سياحية وثقافية، شريطة تنظيمها والإبلاغ عنها وحمايتها. كما يمكن أن يساعد الناس على النظر إلى مدينتهم بشكل مختلف، ليس كمجموعة من الصعوبات، ولكن كإقليم للموارد.

ALIPH، وجود معزز في لبنان

ومنذ انفجار ميناء بيروت في صيف عام 2020، دعمت الرابطة 39 مشروعا في لبنان. اكتملت 27 بالفعل. وبلغت الاستثمارات 5.7 ملايين دولار. وقد استفاد أكثر من 60 مبنى تاريخيا من تدابير تحقيق الاستقرار والحماية وإعادة التأهيل. هذه الأرقام تعطي مقياساً لالتزام المؤسسة في بلد تفتقر فيه الدولة إلى الوسائل للحفاظ على تراث هائل.

والرابطة، التي أنشئت في جنيف في عام 2017، هي أكبر صندوق في العالم مكرس لحماية التراث الذي يهدده الصراع والأزمات وتغير المناخ والكوارث الطبيعية. وهو يتدخل في سياقات صعبة، وكثيرا ما لا تكون لدى المؤسسات المحلية القدرة المالية أو التنفيذية على الاستجابة وحدها. وقد دعمت منذ إنشائها نحو ستمائة مشروع في 64 بلدا. ومن ثم، فإن عملها في لبنان جزء من استراتيجية دولية، ولكنه يتخذ بعدا ملموسا جدا، يبني بالبناء.

ولا يحل الدعم المقدم من التحالف محل سياسة التراث العام اللبناني. يكمله وأحياناً يجعله ممكناً. تحتفظ المديرية العامة للآثار بدور مركزي في الإشراف والترخيص والخبرة. غير أن مواردها لا تزال محدودة استجابة لحجم الاحتياجات. ثم تصبح الشراكات أساسية. وهي توفر التمويل والأساليب والتدريب والرؤية الدولية. كما أنها تنشئ التزاما بتحقيق النتائج، حيث يجب توثيق المشاريع وتنفيذها ونقلها.

التراث والعمالة والتنمية المحلية

ويمكن أن يصبح إصلاح التراث عاملا اقتصاديا في طرابلس، ولكن هذه الإمكانية يجب معالجتها بحذر. ولا تنشأ السياحة الثقافية تلقائياً من موقع مستعادة. وهو ينطوي على مسارات مشروعة، وأدلة مدربة، وساعات افتتاحية، وأمن حضري، وخدمات، وعلامات، وعرض ثقافي، وتنسيق بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة. وتضع المشاريع المفتوحة الأساس. وهي ليست بعد استراتيجية شاملة.

ومن المحتمل أن يكون تدريب الشباب أحد أقوى الإنجازات. ويشكل الشباب الـ 46 الذين دربوا في حمم نوري، والشباب الـ 20 الذين دربوا على تقنيات حفظ الأحشاء، والمشاركون في حوارات التماسك الاجتماعي، أول جيل من الجهات الفاعلة المحلية. ويمكن إعادة استخدام خبرتهم في مواقع أخرى. ويمكنها أيضاً أن تخلق مذاهب في مجالات الحجر أو الإصلاح أو الوساطة الثقافية أو إدارة المواقع.

وبالنسبة إلى طرابلس، لهذا النهج أثر اجتماعي مباشر. وتعاني المدينة من نقص في الفرص المتاحة لشبابها. وفي كثير من الأحيان، لا تزال المشاريع الثقافية بعيدة عن الاحتياجات الاقتصادية. وهنا، ينضم حفظ التراث إلى مسألة العمالة. وهي لا تعد بالآلاف من الوظائف الفورية. غير أنها تفتح قنوات الاختصاص والمساحات للمشاركة. وفي مدينة يشكل فيها مستقبل الشباب تحدياً رئيسياً، تستحق هذه الصلة تعزيزها.

ولخصت باريزا كياري هذا الطموح بدعوة طرابلس جوهرة من حوض البحر الأبيض المتوسط. وشددت على الثراء التاريخي والثقافي والروحي والتراثي للمدينة، مع الإشارة إلى رغبة التحالف في البقاء إلى جانب لبنان. وتأتي هذه الصيغة في سياق صعب. ويواجه البلد أزمة اقتصادية طويلة، وتوترات أمنية، وضعف مؤسساته. ولذلك، فإن حماية التراث ليست رفاهية. إنها طريقة للحفاظ على علامات مشتركة.

وستتوقف المتابعة على قدرة السلطات المحلية والشركاء والمجتمعات المحلية على تسجيل هذه المشاريع على أساس مستدام. ويجب الحفاظ على حمم نوري وفتحه للاستخدامات المستمرة. ستحتاج قلعة سان جيل إلى مراقبة فنية منتظمة. ويجب أن تبقى المنازل القديمة مأهولة وآمنة. يجب أن يستمر المعرض الرشيد كارامي في الاستقرار. في طرابلس، تلقى التراث للتو عدة إيماءات للتعويض. وهي تنتظر الآن سياسة قادرة على تحويل هذه الإصلاحات إلى ديناميات حضرية مستدامة.