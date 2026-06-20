طرد يوسف راجي من رئاسة الجمهورية في مفاوضات مع إسرائيل؟?

إن دور يوسف راجي في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هو الآن في صميم خلاف سياسي يتجاوز شخصه. لم تتم إزالة وزير الخارجية رسميًا من هذا الملف. ولا إعلان صحفي يعلن استبعاده. ولكن حقبة الحكم النسبية، لصالح رئاسة الجمهورية والجيش ونابيه بيري وقنوات أمريكية أكثر مباشرة، تغذي فكرة القياس الفعلي. ويأتي هذا التطور بعد عدة حلقات تعتبرها بعض الدوائر السياسية اللبنانية مكلفة. وما زال أكثر الأزمات حساسية هو الأزمة المفتوحة مع إيران، عندما أعلنت الوزارة أن الشخص غير مرغوب فيه هو السفير الإيراني المعين، في حين أن الرئاسة كانت، وفقا للإشاعة السياسية في ذلك الوقت، ترغب في إلقاء اللوم الدبلوماسي البسيط. وكان من شأن ذلك أن يؤثر على المشاركة اللبنانية في محادثات إسلام أباد، مما أجبر الرئاسة على إرسال قائد الجيش في محاولة لإعادة إنشاء قناة. كما كان من شأنه أن يعزز القنوات غير الرسمية من خلال حزب الله ونبيه بري. في الوقت نفسه، ينتقد البعض الوزير لأنه قدم الكثير في صياغة المناقشات مع إسرائيل. إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تعطي لبنان الآن قلعة. ويجب على بيروت أن تستخدمه لضمان انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، وإلا فإن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان سيستمر في إضفاء الشرعية على حزب الله والقناة الإيرانية.

مقاصة غير معلنة ولكن قابلة للقراءة سياسيا

أولا، يجب التمييز بين الحقيقة الثابتة والتفسير السياسي. ويظل يوسف راجي وزيرا للشؤون الخارجية. وهو بذلك يحتفظ بالمسؤولية المؤسسية عن الدبلوماسية اللبنانية. لا يوجد إعلان رسمي يشير إلى أنه كان سيتم إزالته من الملف الإسرائيلي. ولكن في النظام اللبناني، نادرا ما تقاس السلطة الحقيقية بالرسوم التنظيمية وحدها. تتم قراءتها في القنوات التي تعمل، في المحاورين المتميزين من قبل الوسطاء، في الرحلات التي يتم إجراؤها وفي المديرين المسؤولين عن إصلاح الأزمات.

ومن هذا المنظور، يبدو الوزير أقل مركزية. ويبدو أن رئاسة الجمهورية قد اضطلعت بدور أكثر مباشرة. يتدخل الجيش في المناقشات الفنية المتعلقة بالجنوب. ولا يزال نبيه بيري من واجبه مع حزب الله ومع بعض المحاورين الأجانب. ويبحث الأمريكيون عن محاورين يمكنهم ضمان اتخاذ القرارات السياسية وإنفاذ الأمن. ولا تزال وزارة الخارجية حاضرة، ولكنها لم تعد نقطة الدخول الوحيدة.

هذه الحركة ليست مهمة. انه يقترح ان الملف غير طبيعته. ولم تعد مجرد مسألة وقف إطلاق النار أو التمثيل الدبلوماسي. وهي مسألة وضع خط وطني في وقت ما زالت إسرائيل تقصف جنوب لبنان، عندما تربط إيران المسألة اللبنانية بالمناقشات مع واشنطن، وحيث تحتفظ حزب الله بقدرة عسكرية مستقلة. في مثل هذا السياق، قد يصبح الوزير مكشوفًا جدًا لإجراء مثل هذه المفاوضات الحساسة بمفرده.

(يوسف راججي) يدفع أيضاً ثمن أسلوبه. أراد أن يجسد دبلوماسية أكثر مباشرة و سيادية و هجومية. وقد استطاع هذا الموقف إغواء جزء من الرأي اللبناني الذي سئم من الغموض في وجه إيران وحزب الله. لكنه خلق أيضا ضعف. فالدبلوماسية الفعالة لا تستند فقط إلى بيانات حازمة. وهو يستند إلى التنسيق، والسيطرة على الآثار الجانبية، والقدرة على الحفاظ على القنوات، حتى مع الخصوم.

السفير الإيراني، المبادرة التي أضعفت الوزير

ولا تزال الأزمة المحيطة بمحمد رضا شيباني هي أخطر سابقة. وفي آذار/مارس، سحبت وزارة الخارجية اللبنانية موافقة السفير الإيراني المعيّن، قبل إعلانه شخصيا غير مرغوب فيه. وطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية. ويبرر القرار انتهاكات الممارسات الدبلوماسية والتدخلات التي يتبين أنها تتعارض مع القواعد بين الدول. ومن حيث الجوهر، فإنها تستوفي شرط السيادة. وعلى الطريقة، فتحت أزمة أوسع بكثير.

واستنادا إلى الشائعات السياسية التي تدور في بيروت، لم يكن رئيس الجمهورية يرغب في أن يذهب إلى أبعد من الفصل. كانت لتفضّل توبيخ أو إستدعاء أو مذكرة احتجاج. ولم يتم تأكيد هذه النقطة رسميا. ولذلك ينبغي عرضه بحذر. لكنه يشرح جزء من السوء الحالي. في هذه القراءة، كان يوسف راجي سيحول عقوبة خاضعة للرقابة إلى قطيعة رمزية مع طهران.

والفرق بين اللوم والفصل هو الفرق الرئيسي. اللوم يبقي القناة الدبلوماسية في الوقت الذي يحدد فيه الحد. مما يجعل من الممكن الإبلاغ عن خطأ دون التسبب بذراع عام وتتطلب الإحالة قدرة على الإنفاذ واستراتيجية للرصد. ورفضت إيران الامتثال للقرار. ووجد لبنان بعد ذلك أن بادرة سيادية يمكن أن تتحدى بدون الوسائل السياسية الفورية لفرضها.

ومن ثم، فإن هذا التسلسل قد أحدث أثرا متناقضا. وكشف قرار يرمي إلى تأكيد سلطة الدولة عن قيوده. كما أنها تضع الرئاسة في موقف صعب. إذا كان رئيس الدولة يريد حقا الحصول على عقوبة أكثر قياسا، وجد نفسه مضطرا للتعامل مع أزمة أقوى. وعلى النقيض من ذلك، إذا كان قد صدق على القرار، وجب عليه أن يتحمل النتائج دون تحقيق نتيجة واضحة. وفي كلتا الحالتين، فقدت الإدارة جزءا من هامشها.

إسلام أباد، ملتقى أصبح ضروريا

وكانت للحلقة الإيرانية عواقب إقليمية مباشرة. ووفقاً لتقارير من الدوائر السياسية اللبنانية، كانت الأزمة ستساعد على قطع أو على الأقل إضعاف وجود بيروت في محادثات إسلام أباد. ثم قامت باكستان بدور الوساطة في التبادلات بين إيران والولايات المتحدة وعدة مسائل إقليمية، بما في ذلك الجبهة اللبنانية. وبالنسبة للبنان الذي يتعرض للقصف والضغط الخارجي، فإن البقاء في هذه الدائرة أمر أساسي.

ولذلك فإن القرار المتعلق بالسفير الإيراني كان سيخلق مشكلة عملية. كيف تزن في قناة حيث تقوم إيران بدور حاسم، بينما فتحت الدبلوماسية اللبنانية الرسمية ذراعاً للتو مع طهران؟ كيف يمكن الدفاع عن المصلحة اللبنانية في تسلسل حيث هيزبولا، حليف إيران، هو مركز الحساب الإقليمي، إذا لم يعد لدى وزارة الخارجية إمكانية الوصول إلى بعض المحاورين؟ هذا التناقض أضعف خط يوسف راججي.

وفقًا للقراءات السياسية نفسها، كان ينبغي على الرئاسة إرسال قائد الجيش إلى إسلام أباد في محاولة لالتقاط القطع. هذه الرحلة، إذا تم تأكيدها بكل تفاصيلها، تقول الكثير عن الوضع. الجيش كان سيصبح قناة للحاق. وكانت الرئاسة ستسعى إلى إعادة إرساء مسار مؤسسي أقل انقساما. ومن ناحية أخرى، كانت الإدارة ستخضع للتحايل أو الدعم لأن مبادرتها جعلت بعض الاتصالات أكثر صعوبة.

وهذه النقطة أساسية لفهم الانتشار الحالي المحتمل. لن تكون فقط مسألة معاقبة وزير وسيكون من الضروري تجنب نفس الأخطاء في القضية الإسرائيلية. وتتطلب المفاوضات مع إسرائيل قنوات مفتوحة مع واشنطن وطهران وبيري والجيش والقوات الدولية. ويمكن أن يؤدي أي تمزق معيار ضعيف إلى فقدان إمكانية الوصول. في هذا النوع من الملفات، فقدان قناة يعني أحيانا فقدان بطاقة.

بيري وهيزبولا معززين بالأزمة

ومن أهم آثار هذا التسلسل تعزيز القناة غير الرسمية من خلال حزب الله ونابيه بيري. وكثيراً ما يُقلل من شأن ذلك. عندما تغلق القنوات الرسمية، يتطلع الوسطاء إلى أولئك الذين لا يزالون يتحدثون مع الجميع. في لبنان، يؤدي هذا دائمًا تقريبًا إلى رئيس البرلمان، وإلى تبديلات الترادف الشيعي وإلى المحاورين القادرين على التأثير على حزب الله.

نبيه بيري يحتل مكاناً خاصاً وهو ملك كامل للمؤسسات. إنه يترأس البرلمان ولكنه يقيم أيضا روابط سياسية وثيقة مع بيئة حزب الله. يمكنه التحدث مع الأمريكان دون أن يظهر كممثل للحزب الشيعي يمكنه التحدث إلى حزب الله دون أن ينظر إليه على أنه خارج معسكره. وهذا الموقف يجعله ممراً قسرياً في أزمات الجنوب.

ويستفيد حزب الله من كل ضعف في قناة الولاية. وعندما تنكسر وزارة الخارجية بوحشية شديدة مع إيران، يمكن للطرف أن يقدم نفسه كمحاور حقيقي لطهران. وعندما يستمر القصف الإسرائيلي، يمكنه تقديم أسلحته كضرورة. وعندما لا تسفر المفاوضات الرسمية عن انسحاب كامل، يجوز لها أن تندد بانعدام الدولة. وهكذا تمكنت الأزمة المحيطة بالسفير الإيراني من تعزيز الجهات الفاعلة التي أراد خط راجي احتواؤها.

هذه إحدى مفارقات هذه القضية ويمكن للدبلوماسية بصفتها ذات سيادة أن تضعف السيادة إذا كانت تقلل من قنوات الدولة دون أن يكون لها بديل. وسعيا إلى تقليص التدخل الإيراني القصير، كان الوزير سيسهم في جعل القناة غير الرسمية المتصلة بإيران أكثر فائدة. وبرغبته في إظهار أن الدولة تقرر ذلك، كان سيتيح الفرصة للجهات الفاعلة الموازية لإثبات أنها لا غنى عنها.

التنازلات التي تعتبر مفرطة ضد إسرائيل

وتتعلق الشكوى الثانية الموجهة إلى يوسف راجي بموقفه في القضية الإسرائيلية. وفقًا للمنتقدين السياسيين، قدم الوزير الكثير حول تأطير المفاوضات. وقال إنه كان سيقبل على وجه السرعة فكرة إجراء عملية مباشرة أو شبه مباشرة، دون الحصول أولا على ضمانات قوية بشأن وقف التفجيرات، والانسحاب التام، وانتهاء أي منطقة أمنية تفرضها إسرائيل في جنوب لبنان.

هذا التكاثر لا يجب أن يكون كاريكاتوري على لبنان أن يتفاوض ولا يمكن أن يكتفي بتصريحات الإدانة بينما تقصف قرايه. يجب أن يتحدث مع الوسطاء الأمريكيين ويجب أن تسعى إلى إيجاد آليات لوقف إطلاق النار. يجب أن يعيد المشردين ولكن التفاوض لا يعني قبول إطار الطرف الآخر. والمفاوضات لا تكون منطقية إلا إذا غيرت حقا الأرض.

لكن الأرض لا تزال صعبة وتمارس إسرائيل ضغوطا عسكرية في جنوب لبنان. ولا تزال تُبلغ عن وقوع إصابات على الرغم من إعلانات وقف إطلاق النار. ويدافع المسؤولون الإسرائيليون عن فكرة الحفاظ على القدرة على العمل ضد حزب الله. وهذا المنطق هو مطالبة لبنان بقبول السيادة المشروطة. وهي تسمح لإسرائيل بأن تقرر متى يمكنها الإضراب، حيث يمكنها البقاء وكيف تفسر التهديدات.

بيروت لا تستطيع الدخول في هذا المنطق ويجب على لبنان ألا يتفاوض على تطوير احتلال إسرائيلي أو على حرية العمل. يجب أن يتفاوض على نهايتهم وأي امتياز من شأنه أن يتيح لإسرائيل أن تحتل نقاطا في الجنوب أو أن تقوم بإضرابات وقائية من شأنه أن يقوض مصداقية الدولة. كما أنها ستعطي حزب الله أقوى حجة للحفاظ على ترسانته.

مجموع الانسحاب، الهدف الاستراتيجي الوحيد الذي يمكن قراءته

ويجب أن يصبح الانسحاب الإسرائيلي الكلي المعيار الرئيسي للتفاوض. إنها ليست صيغة متطرفة. وهذا هو الشرط الأدنى للسيادة الفعالة. ولا يمكن للدولة أن تعيد بسط سلطتها في منطقة يحتفظ فيها جيش أجنبي بمواقعها. ولا يمكنها أن تطلب من مواطنيها العودة إلى ديارهم إذا استمرت الطائرات بدون طيار في التحليق فوق قراهم. لا يمكنها أن تطالب حزب الله بالتراجع إذا ظل الاحتلال مرئيًا.

ويمكن للبنان أن يناقش الجدول الزمني. ويمكن أن تناقش آليات التحقق. ويمكنها أن تقبل تعزيز دور الجيش اللبناني والقوات الدولية. ويمكنها أن تقبل ضمانات الأمن المتبادل، شريطة أن تحترم سيادتها. لكنه لا يستطيع قبول الانسحاب الجزئي كحل وسط نهائي ولا يمكنها أن تقبل منطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل. ولا يمكنه قبول شرط يسمح للجيش الإسرائيلي بالعودة أو الإضراب على وصيته.

وهنا يجب أن تتولى رئاسة الجمهورية مركز الملف. وللرئيس أن يحمل هذا الشرط بشرعية أوسع من الشرعية التي يتمتع بها وزير متنازع عليه. ويمكنه أن يقول إن لبنان على استعداد للتفاوض، ولكن ليس للتحقق من الاحتلال. ويمكنه أن يتكلم باسم الجيش والسيادة والوحدة الوطنية. كما يمكن أن يذكر الأمريكيين بأن هدفهم المعلن المتمثل في تعزيز الدولة اللبنانية يأتي أولاً من خلال تنازلات إسرائيلية حقيقية.

ولذلك ينبغي ألا تكون الرئاسة راضية عن إدارة حقبة يوسف راجي. ويجب أن تحول هذه الحقبة إلى تصحيح استراتيجي. المشكلة ليست فقط من يتحدث. هو معرفة ما يطالب به لبنان. إذا ظل التفويض غير واضح، فسيكون تغيير جهة الاتصال عديم الفائدة. وإذا كانت الولاية واضحة، يمكن لهيئة الرئاسة أن تستخدم التسلسل لتحقيق نتيجة ملموسة.

يجب عدم إهدار بطاقة إيران – الولايات المتحدة

فالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تعطي لبنان قلعة نادرة. وتعتبر طهران الملف اللبناني جزءا من تقرير القوة الإقليمية. ويريد واشنطن تحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنب الجبهة الجنوبية لإلغاء المناقشات. وترغب إسرائيل في الحفاظ على حرية عملها. يريد حزب الله تجنب اتفاق إقليمي على نفقته. وفي هذه التشكيلة، يمكن لبيروت أن تزن أكثر من المعتاد.

هذه البطاقة يجب أن تستخدم بطريقة ولا يتعلق الأمر بتسليم الملف اللبناني إلى إيران. كما أنها ليست مسألة إضفاء الشرعية على حزب الله بوصفه المحاور الوحيد. ومسألة الاعتراف بأن لبنان حاضر في المفاوضات، حتى وإن لم يكن جالسا على جميع الجداول. وإذا احتاجت واشنطن إلى الهدوء في الجنوب للمضي قدما مع طهران، فيمكن لبيروت أن تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل. وإذا أرادت طهران أن تحافظ على حليفها، فيمكن للبنان أن يجادل بأن أفضل سبيل للخروج هو تعزيز الدولة بدلا من الحرب الدائمة.

الصعوبة تأتي من القناة. بعد أزمة السفير الإيراني، فقدت وزارة الخارجية جزءا من قدرتها على التعامل مع طهران. ثم استعاد حزب الله وبري القيمة. ولهذا السبب يجب على الرئاسة أن تعيد تركيز نفسها. يجب أن تستعيد تلك البطاقة دون تركها لـ(هزبولا). ويجب عليها أن تتكلم في واشنطن مع الحجة الإيرانية، ولكن باسم الدولة اللبنانية. ويجب أن تحافظ على قناة دنيا مع طهران، ولكن دون قبول الوصاية.

هذا الخط ضيق إنها تطلب الإنضباط كما أنها تطلب عدم تكرار خطأ الحادث الإيراني. السيادة ليست حول إغلاق جميع القنوات. وهي تتألف من السيطرة عليها. ويمكن لأي قناة مع إيران أن تخدم الدولة إذا قادتها الرئاسة وحددت هدفا وطنيا. وهي تخدم حزب الله إذا أصبحت القناة الفعالة الوحيدة. السؤال بأكمله هنا.

مسألتان للبنان

ويواجه لبنان مخرجين. الأول هو السماح للاحتلال والقصف الإسرائيليين بمواصلة تأجيج شرعية حزب الله. في هذا السيناريو، سيتمكن الحزب الشيعي من القول إن الدولة تتحدث، لكن إسرائيل ستبقى. قد يقول أن الوزراء وعدوا ولكن الطائرات بدون طيار تضرب. وقد يقول إن الأمريكيين يتفاوضون، ولكن إيران فقط تضع الانسحاب الإسرائيلي على جدول الأعمال. ومن شأن هذه القراءة أن تعزز قناة حزب الله – بيري – إيران.

والثاني هو ضمان الانسحاب الكامل من إسرائيل من خلال العملية الرئاسية وبدعم من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. هذا لن يحل تلقائيا مسألة أسلحة حزب الله. لن يكبح التأثير الإيراني ولن تقوم على الفور بإعادة بناء القرى المدمرة. ولكنه سيغير الأساس السياسي للمناقشة. بدون احتلال حجة حزب الله العسكرية ستفقد قوتها ومع الجيش المنتشر، ستستعيد الدولة وظيفة واضحة. فمع عودة الناس تحت الحماية المؤسسية، لن تكون السيادة مجرد كلمة.

ولذلك، فإن الخيار أقل أخلاقياً منه استراتيجياً. إذا كانت الولاية ترغب في تولي زمام الأمور، فإنه يجب أن ينتج نتيجة أن حزب الله لا يمكن أن يطالب وحده. ويجب أن يكون هذا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. لا شيء أقل ولن يؤدي وقف إطلاق النار الهش أو الانسحاب الجزئي أو المنطقة الأمنية المتفاوض عليها إلا إلى حل المشكلة. ومن شأنهم أن يقدموا تبريرا سياسيا لإسرائيل.

وهذا هو السبب في أن الامتيازات التي قدمها يوسف راججي، أو التي ينظر إليها على هذا النحو، قد أصبحت موضوعا حساسا. وقد يكون الامتياز الدبلوماسي مقبولاً إذا سمح بكسب أكبر. يصبح الأمر خطيراً إذا كان يطبيع الخسارة. ويمكن للبنان أن يوافق على إجراء مناقشة مع إسرائيل. لا يمكنه قبول أن هذه المناقشة تحول الاحتلال إلى معيار مستدام.

لماذا مقياس راججي يمكن أن يصبح مفيدا

لا ينبغي قراءة الإقالة المحتملة ليوسف راجي من قبل الرئاسة، إذا تم تأكيدها في الواقع، على أنها عقوبة فقط. ويمكن أن يصبح من المفيد إعادة تحديد الولاية الوطنية. الوزير سأل أسئلة حقيقية. وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتكلم باسم لبنان. وشجب التدخل الإيراني. وقال إن الدبلوماسية لا يمكن أن تظل سجينة لهزبولا. لكن أسلوبه خلق أيضاً تكاليف.

التكلفة الأولى هي الأزمة مع إيران. والثاني هو فقدان الوصول إلى القناة اللبنانية أو إضعافها، في تسلسل إقليمي لا تزال إيران لا غنى عنه. والثالث هو التعزيز الميكانيكي لبيري وهيزبولا كنفقة غير رسمية. والرابع هو تصور المرونة المفرطة في مواجهة التجميد الإسرائيلي. ويمكن احتواء كل عنصر من هذه العناصر على حدة. فهي مجتمعة تبرر التركيز الرئاسي.

هذا التركيز يجب ألا يذل الوزير. ومن شأن الإذلال العام أن يخلق أزمة مؤسسية غير ضرورية. ويجب أن تظل وزارة الخارجية في النظام. وينبغي لها أن تعد المذكرات وتضفي الطابع الرسمي على المواقف وأن تمثل لبنان في أطر ملائمة. لكن السلوك السياسي للقضية يجب أن يعود إلى قمة الولاية. ويجب على الجيش أن يتناول الجوانب التقنية. يجب أن تضع الرئاسة الخطوط الحمراء. تحتاج الحكومة إلى ضمان التغطية السياسية. يمكن استخدام (بيري) كمبيد لكن يجب ألا يحل محل الدولة.

ومن شأن هذا الهيكل أن يقلل من الغموض. سيعرف الأمريكيون أن الطلب اللبناني ليس منصبا وزاريا. وسيعلم الإيرانيون أن القناة مع الدولة لا تزال مفتوحة، ولكنها لا تخترق حزب الله وحده. وقال إن إسرائيل ستعرف أن الانسحاب الكامل ليس مطالبة ثانوية. وسيعلم اللبنانيون أخيرا أن المفاوضات لا تهدف إلى التطبيع المقنع، بل إلى استعادة السيادة.

خطر حالة المتفرج

ويتمثل الخطر الرئيسي في أن يظل لبنان متفرجا عن اتفاق يؤثر فيه تأثيرا مباشرا. ويمكن للولايات المتحدة وإيران مناقشة الجبهة اللبنانية بالمعنى الإقليمي. ويمكن لإسرائيل أن تسعى إلى الحفاظ على حرية عملها. يمكن لحزب الله التفاوض على دوره بالتتابع. يمكن لـ (بيري) أن تصاب بصدمات. ولكن إذا لم تتخذ الرئاسة موقفا واضحا، تجد الدولة اللبنانية نفسها مرة أخرى تعلق على القرارات المتخذة في أماكن أخرى.

وهذا هو بالضبط ما بدا أن أزمة إسلام أباد تكشف عنه. وعندما تصبح القناة الرسمية هشة، يجب على لبنان أن يتابع الأحداث. سيرسل اتصالاً آخر إنه يحاول إستعادة مقعد ويسعى إلى فهم ما قيل نيابة عنه أو عنه. ولا يمكن تكرار ذلك في المفاوضات مع إسرائيل. جنوب لبنان ليس ملفاً للبشر. وهي تلتزم بالسيادة الوطنية.

ولذلك يجب على الرئاسة أن تتصرف قبل أن يضع الآخرون الإطار. ويجب أن تخبر الأمريكيين أن لبنان لا يمكنه أن يقبل هدنة دون انسحاب. ويجب أن تخبر الإيرانيين أن القناة الإقليمية لا يمكن أن تحل محل الدولة. يجب أن تخبر (هيزبولا) أن الانسحاب الكامل سيزيل جزءاً من حجتها ويجب أن تخبر إسرائيل بأن أمن شمالها لا يمكن أن يمر باحتلال جنوب لبنان.

وهذا الموقف لا يضمن النجاح. إسرائيل يمكن أن ترفض. واشنطن يمكن أن تبطئ. طهران يمكن أن تستخدم الملف. ويمكن لحزب الله أن يسعى إلى الاحتفاظ بميزته. ولكن خط واضح يعطي لبنان فرصة لتحويل القيد إلى عائق. الخط الضبابي لن يطيل الطول.

درس منهجي للدبلوماسية اللبنانية

وتقدم قضية راجي درسا أوسع نطاقا. فالدبلوماسية اللبنانية لا يمكن أن تعمل من خلال لفتات معزولة. ويجب أن تكون جماعية وتسلسلية وواقعية. الوزير يمكنه تحمل رؤية فهو لا يستطيع أن يفتح أزمة مع إيران وحدها، وينخرط في منطق التفاوض مع إسرائيل، ويأمل أن تقوم مؤسسات أخرى بإصلاح الآثار الجانبية. وفي هذا البلد المجزأ، تُحسب الطريقة بقدر ما هي القاع.

فالسيادة تتطلب الحزم، ولكن أيضا القنوات. إنه يتطلب خطوطاً حمراء، ولكن أيضاً تسلسلات ويطالب بالتحدث إلى الخصوم دون إعطاءهم الأساسيات. وهو يتطلب عدم الخلط بين الموقف والنتيجة. واللوم الذي كانت ستتمناه الرئاسة ضد السفير الإيراني يبين هذا الفرق. اللوم كان يعني حداً الفصل خلق ذراع من النار وعززت هذه الذراع تلك القنوات غير الرسمية.

تمثل الحالة الإسرائيلية نفس الخطر. ويمكن أن يكون قبول التفاوض مفيدا. ولكن قبول التفاوض دون فرض الانسحاب الكامل كشرط أساسي يمكن أن يصبح خطيرا. قد تبدو الدولة بعد ذلك معقولة في نظر الوسطاء، ولكنها ضعيفة في نظر مواطنيها. (هيزبولا) يجب أن يستغل هذا الضعف. ولا يتعين على إسرائيل إلا أن توسع نطاق وجودها. على (إيران) أن تحافظ على طاقتها.

لهذا السبب العنوان السياسي لهذا التسلسل يمكن أن يكون هذا يوسف راججي ليس فقط مُتحداً لما قاله أو فعل وهي موضع نزاع لأن مبادراتها أظهرت الحاجة إلى القيادة الرئاسية. ولا يحتاج لبنان إلى دبلوماسية أعلى. إنه يحتاج إلى دبلوماسية تحصل على انسحاب، وتعيد فتح قرى الجنوب، التي تعيد الجيش إلى المركز وتأخذ ذريعة الاحتلال من حزب الله.

اختبار فوري لرئاسة الجمهورية

وتقوم رئاسة الجمهورية الآن بدور حاسم. إذا إستولت على الملف لتنظمه بشكل أفضل يمكنها تحويل ضعف يوسف راججي إلى فرصة إذا كانت راضية عن إبعاد الوزير دون وضع خط، فإنها ستغادر الميدان في قنوات موازية. ولذلك يجب أن يكون التركيز سياسيا وليس إداريا فحسب.

يجب أن تكون الولاية اللبنانية مقروءة. ويجب أن يشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار، ووقف التفجيرات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والنشر الفعال للجيش اللبناني، وعودة المشردين، وآلية تحقق لا تعطي إسرائيل حرية العمل الدائم. هذه النقاط ليست تفاصيل. إنها الفرق بين هدنة مفيدة وهدنة محاصرة.

ويجب استخدام بطاقة إيران والولايات المتحدة على هذا الخط. وينبغي ألا تضفي المناقشات الإقليمية الشرعية على حزب الله بتجاوز الولاية. وعلى العكس من ذلك، يجب أن يساعدوا الدولة على استعادة الأرض. وللقيام بذلك، يجب على بيروت أن تتكلم بصوت واحد. يجب أن تقود الرئاسة يجب أن ينفذ القسم يجب أن يكون الجيش آمناً يمكن لـ(بيري) الإرسال ويجب تخفيض حزب الله إلى حساب داخلي جديد لم يعد فيه الاحتلال الإسرائيلي مبررا دائما.

وسيتوقف مصير يوسف راجي السياسي على هذا التوضيح. إذا ظلت مرتبطة بالمبادرات الانفرادية، فستصبح رمزًا للدبلوماسية التي أرادت تأكيد الدولة ولكنها عززت القنوات غير الرسمية. وإذا استولت الرئاسة على الملف وحصلت على سحب كامل، ستظهر حقبة الصلاحية النسبية كثمن للتعديل اللازم. في الوقت الراهن، لا تزال جنوب لبنان مفخخة، والمفاوضات الإقليمية لا تزال هشة، ومكان الوزير الحقيقي هو مؤشر لسؤال أوسع: الذي يتحدث حقا باسم الدولة اللبنانية عندما يقرر مستقبل حدودها الجنوبية.